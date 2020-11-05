Дубінський зареєстрував громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Міндіча, - ЗМІ. ВIДЕО
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Депутат СН Олександр Дубінський зареєстрував одну свою громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського Тимура Міндіча і ще одну - в 13 офісах і "частинах холу" в БЦ "Міленіум", що належить фірмі з орбіти Коломойського.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Дубінський у переліку своїх громадських приймалень вказав дві адреси. Одна з них - квартира, яка належить бізнес-партнеру Коломойського Міндічу.
"Охоронець у будинку здивувався, коли дізнався про приймальню, і повідомив, що таких депутатів не знає і порадив телефонувати. За вказаним на сайті Верховної Ради номером "Схемам" також ніхто не відповів", - говориться в розслідуванні.
Друга громадська приймальня Дубінського розташована в 13 офісах і частинах холу в бізнес-центрі "Міленіум". Ця будівля належить підконтрольній Коломойському фірмі, й у самого олігарха там теж розташовано офіс.
Також у "Міленіумі" розміщено громадські приймальні депутатів СН Ольги Василевської-Смаглюк, і Олександра Куницького, нардепів "За майбутнє" Ігоря Палиці, Ірини Констанкевич і Тараса Батенка, позафракційного депутата Руслана Требушкіна.
Згідно із законом, обшуки в громадських приймальнях народного депутата можна проводити тільки з санкції генерального прокурора, зазначають "Схеми".
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"Згодом з офісу Ігоря Коломойського вийшов співвласник студії «Квартал 95», бізнес-партнер кандидата у президенти Володимира Зеленського та бізнес-партнер і друг олігарха Коломойського Тимур Міндіч. Виходить він у компанії з бізнесменом неформальної групи «Приват», лідером якої вважається Ігор Коломойський, Михайлом Кіперманом".
«Также в "Миллениуме" находятся общественные приемные депутатов СН Ольги Василевской-Смаглюк, и Александра Куницкого, нардепов "За будущее" Игоря Палицы, Ирины Констанкевич и Тараса Батенко, внефракционного депутата Руслана Требушкина.Источник: https://censor.net/ru/v3229395
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