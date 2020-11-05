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депутат (1575) Коломойський (1420) Палиця (45) Дубінський Олександр (415)

Дубінський зареєстрував громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Міндіча, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Депутат СН Олександр Дубінський зареєстрував одну свою громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського Тимура Міндіча і ще одну - в 13 офісах і "частинах холу" в БЦ "Міленіум", що належить фірмі з орбіти Коломойського.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Дубінський у переліку своїх громадських приймалень вказав дві адреси. Одна з них - квартира, яка належить бізнес-партнеру Коломойського Міндічу.

"Охоронець у будинку здивувався, коли дізнався про приймальню, і повідомив, що таких депутатів не знає і порадив телефонувати. За вказаним на сайті Верховної Ради номером "Схемам" також ніхто не відповів", - говориться в розслідуванні.

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Друга громадська приймальня Дубінського розташована в 13 офісах і частинах холу в бізнес-центрі "Міленіум". Ця будівля належить підконтрольній Коломойському фірмі, й у самого олігарха там теж розташовано офіс.

Також у "Міленіумі" розміщено громадські приймальні депутатів СН Ольги Василевської-Смаглюк, і Олександра Куницького, нардепів "За майбутнє" Ігоря Палиці, Ірини Констанкевич і Тараса Батенка, позафракційного депутата Руслана Требушкіна.

Згідно із законом, обшуки в громадських приймальнях народного депутата можна проводити тільки з санкції генерального прокурора, зазначають "Схеми".
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Топ коментарі
+7
Все совпадения случайны.
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05.11.2020 23:21
+7
Ну че говорящая жопа? Подгорает от Байдена?😷
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05.11.2020 23:28
+4
Каждый день новое дно, достали эти ЗЭворы
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05.11.2020 23:39
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Все совпадения случайны.
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05.11.2020 23:21 Відповісти
Если приемная ,обыскивать не имеют права . Ого Буратино на Карабаса зуб имеет
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06.11.2020 06:48 Відповісти
Дубинский зарегистрировал общественную приемную в квартире бизнес-партнера Коломойского - Миндича, - СМИ - Цензор.НЕТ 6791Дубинский зарегистрировал общественную приемную в квартире бизнес-партнера Коломойского - Миндича, - СМИ - Цензор.НЕТ 9165
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05.11.2020 23:22 Відповісти
Ну че говорящая жопа? Подгорает от Байдена?😷
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05.11.2020 23:28 Відповісти
Дубинский зарегистрировал общественную приемную в квартире бизнес-партнера Коломойского - Миндича, - СМИ - Цензор.НЕТ 277
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05.11.2020 23:28 Відповісти
Оля в кацапском кокошнике уже раздражает , видно украинский веночек ей не комильфо 😀😀😀
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05.11.2020 23:40 Відповісти
А не корона?
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06.11.2020 00:35 Відповісти
НЕЕТЬ 😀😀😀 короны имеют другую форму
Это кокошник
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06.11.2020 00:44 Відповісти
Корона королевы Виктории
Дубінський зареєстрував громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Міндіча, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9227
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06.11.2020 00:47 Відповісти
Дубінський зареєстрував громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Міндіча, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8752
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06.11.2020 00:53 Відповісти
Дубінський зареєстрував громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Міндіча, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6192
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06.11.2020 00:54 Відповісти
Миндич, кстати -- это человек, которому официально принадлежит 50% квартального бизнеса и их недвижимости, включая и бубочкину. Такой себе надсмоторщик от Бени.
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05.11.2020 23:37 Відповісти
Одні лише українці,чесні,злидарі..."
"Згодом з офісу Ігоря Коломойського вийшов співвласник студії «Квартал 95», бізнес-партнер кандидата у президенти Володимира Зеленського та бізнес-партнер і друг олігарха Коломойського Тимур Міндіч. Виходить він у компанії з бізнесменом неформальної групи «Приват», лідером якої вважається Ігор Коломойський, Михайлом Кіперманом".
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05.11.2020 23:47 Відповісти
Каждый день новое дно, достали эти ЗЭворы
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05.11.2020 23:39 Відповісти
😀😀😀
«Также в "Миллениуме" находятся общественные приемные депутатов СН Ольги Василевской-Смаглюк, и Александра Куницкого, нардепов "За будущее" Игоря Палицы, Ирины Констанкевич и Тараса Батенко, внефракционного депутата Руслана Требушкина.Источник: https://censor.net/ru/v3229395

Все «наши люди» присели на налоги украинцев
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05.11.2020 23:39 Відповісти
А то ми не знали,хто там ляльковод.
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05.11.2020 23:44 Відповісти
В БЦ Миллениум, находиться будка этого пуделя. Дубінський зареєстрував громадську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Міндіча, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2278
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06.11.2020 01:17 Відповісти
А юлю куда выселили?
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06.11.2020 01:53 Відповісти
кстати западная украина настолько же тупа как и дАМбас))) одни выбирают опжз а другие майбахов
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06.11.2020 06:24 Відповісти
 
 