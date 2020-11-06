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Степанов про відмову в госпіталізації пацієнтів з коронавірусом: "Лікарня - це не санаторій". ВIДЕО

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Будь-яка госпіталізація має відбуватися винятково за показниками.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ зазначив, що до 80% хворих мають легкий перебіг захворювання, а значить не потребують госпіталізації.

"По-перше, будь-яка госпіталізація має проходити виключно за показниками. Це, в тому числі і безпеку здоров'я. Будь-яка лікарня має так звану внутрішньолікарняну інфекцію. Якщо у вас немає показань до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома. По-друге, лікарня - це не санаторій. Це повинно проходити виключно за показниками і за встановленим діагнозом лікарем і за його направленням", - зазначив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу вперше зробили понад 50 тис. ПЛР-тестів на COVID-19, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Бо довбойоб василь це вибрав сам!
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06.11.2020 09:42
+17
По каким показателям положили в отдельную палату лося Тищенко с темперетурой 36,8 ?
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06.11.2020 09:37
+13
Глава Минздрава отметил, что до 80% больных имеют легкое течение заболевания, а значит не нуждаются в госпитализации.

Смысл тогда лок-даун врубать? Если исключить из 20 % оставшихся 73 % зебилов, то не все так даже печально Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий" - Цензор.НЕТ 9382
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06.11.2020 09:33
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Глава Минздрава отметил, что до 80% больных имеют легкое течение заболевания, а значит не нуждаются в госпитализации.

Смысл тогда лок-даун врубать? Если исключить из 20 % оставшихся 73 % зебилов, то не все так даже печально Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий" - Цензор.НЕТ 9382
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06.11.2020 09:33 Відповісти
Нас убивают, что бы Украину распродать. Что тут непонятного?
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06.11.2020 09:38 Відповісти
В 73% есть и твои родные, если они зохнут ьл это не так печально, ибо такие дауны как ты этого стоят
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06.11.2020 10:36 Відповісти
Другими словами - подихайте дома, українці. На всіх Шаріте не вистачить...
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06.11.2020 10:50 Відповісти
Больница это не санаторий, это дорогостоящий отель.
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06.11.2020 09:33 Відповісти
стебанов-даун!
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06.11.2020 09:34 Відповісти
не стебанов, а степашка из "Спокойной ночи малыши".
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06.11.2020 09:36 Відповісти
А представте ситуацию: осталось 1 место. Заболел зеленский и работяга Васыль. Вопрос. Кого будут лечить и почему именно зеленского? Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий" - Цензор.НЕТ 6710
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06.11.2020 09:35 Відповісти
Бо довбойоб василь це вибрав сам!
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06.11.2020 09:42 Відповісти
Цікаво, а кого ж обрав довб...б ігор?
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06.11.2020 12:39 Відповісти
Пацака в двері, а він у вікно! Тобі яке діло?!
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06.11.2020 13:21 Відповісти
Це що, якась таємниця?
Розкажи ж бо, ігорок, нам всім цікаво..
Та й що там в тебе за проблеми з вікнами й дверима?
Невже хатинку вирішив провітрити? Степанов про відмову в госпіталізації пацієнтів з коронавірусом: "Лікарня - це не санаторій" - Цензор.НЕТ 8684
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06.11.2020 14:33 Відповісти
Васылю хуже не будет, а остальные хоть посмеются)
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06.11.2020 10:17 Відповісти
Не надоело лапшу вешать?! Почему шведы без намордников и лохотрона не вымерли?! https://www.facebook.com/fireledyfox/videos/2820593928265680
Народ, нас пытается этот режим уничтожить! Не пора ли майдан созывать?!
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06.11.2020 09:35 Відповісти
Узбагойся, пацак!
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06.11.2020 09:37 Відповісти
не пора, не пора, радной. кто там в лифте у вас ссыт сейчас, еще трамп или уже байдена ловите?
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06.11.2020 09:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3zP1th08tWg
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06.11.2020 09:43 Відповісти
витя, какой майдан? вас ваше ***** на красную площабдь не пустит, только на коленях стоять и бунтовать перед барином
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06.11.2020 10:34 Відповісти
Подивіться статистику смертності по Швеції того і цього року, і причому у них найкраща медицина в світі після Швейцарії, нам до швеції років 50...
А ви хочете умови нам...
По друге якщо швеція зробить локдаун їх на вила візьмуть там соціалізм і все жорстко...
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06.11.2020 12:42 Відповісти
Прийшов час вишвирнути Зелену мразоту на родіну - за порєбрік
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06.11.2020 12:44 Відповісти
Кладбище - вот подходящая больница ...
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06.11.2020 09:35 Відповісти
Лучше бы параллельно со строительством дорог - строили крематории! Я щитаю, что засирать землю могилами - не целесообразно. У нас и так экология засерена смиттезвалищами. А так кремировал родственника умершего, не нада ни на какие гропки ехать, поставил на полку и всьо. Идешь такой с рюмахой вискаря, об урночку чокс и все довольны Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий" - Цензор.НЕТ 4320
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06.11.2020 09:38 Відповісти
Однако Вы циник, но про вискарь и чокс зачетно. Степанов про відмову в госпіталізації пацієнтів з коронавірусом: "Лікарня - це не санаторій" - Цензор.НЕТ 5954
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06.11.2020 10:34 Відповісти
По каким показателям положили в отдельную палату лося Тищенко с темперетурой 36,8 ?
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06.11.2020 09:37 Відповісти
анэнцефалия, еле спасли депутата.
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06.11.2020 09:40 Відповісти
Ось тільки мозок депутата врятувати не вдалось... Хоча, це швидше за все з народження.
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07.11.2020 11:24 Відповісти
Потому что у него попа как у Ким, попа как у Ким, попа как у Ким, попа как у Ким, жопа как у тищенко, а попа как у Ким

Степанов про відмову в госпіталізації пацієнтів з коронавірусом: "Лікарня - це не санаторій" - Цензор.НЕТ 7964
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06.11.2020 09:40 Відповісти
Ким Тищенян
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06.11.2020 10:35 Відповісти
Колю не трожь!!! Он избранный тобою "слуга"!!! Он депутат!!! Как ты можешь вообще поддавать сомнению его адекватность?!? Он, ИЗБРАННЫЙ!!! Ему положено лежать в таких случаях! Вот представь: сдохнет такой слуга, как тебе барской натуре без умнейшего слуги дальше на свете жить? То-то же....

.... сказанное выше - является истерической сатирой... Дурачки избрали хитрожопых пацанят - теперь все пожинаем плоды...увы..
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06.11.2020 16:02 Відповісти
Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий" - Цензор.НЕТ 3359
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06.11.2020 09:37 Відповісти
Аж Санжары вспомнилось этот ажиотаж,а теперь реально больным-не санаторий
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06.11.2020 09:39 Відповісти
тест Степанова на госпитализацию с короновирусом
https://www.youtube.com/watch?v=_ONgUGGmZHM
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06.11.2020 09:41 Відповісти
это счас он запел..потому что больницы переполненные
и если вы уже получаете лечение..и не бьетесь в конвульсиях..то наверно лучше дома
но контролировать свое состояние..я уже писала что со среды действуют новые правила госпитализации..прцплюс темп выше 38 вы задыхаетесь сатурация 92
и люди идущие на поправку в больницах не нуждающихся в кислородной терапии выписывают на дом
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06.11.2020 09:41 Відповісти
а смысл локдауна..чтоб уменьщить нагрузку на докторов..иначе если полетит остаточная медицина...то трупы на улицах..это реальность
вот израиль пошел на локдаун и от 10000 в сутки стали диагносцировать 200-300
вирус распространяется с бешеной скоростью..и надо выиграть время
но зеленые дебилы просрали 66 миллиардов под возглас хуже не будет и какая разница
чтоб вы понимали..вчера мой антибиотик в аптеке уже размели....
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06.11.2020 09:54 Відповісти
гуляющий по магаинам больной ковид, потенциальный бийца. но аставить лечь в стаионар его никто не имеет права, это закон. кс бросает краину в хаос и все по закону.. а может не те законы принимает наша ВР. может гнать их нахрен
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06.11.2020 09:55 Відповісти
я в магазины не хожу и в аптеки тоже

я заказываю и у меня есть брат..слава богу живущий в другом районе
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06.11.2020 09:58 Відповісти
проблема в том что вирус заражает когда человек бессимптомный и он об этом не знает

а когда вы чуть не здохли и орете что у вас ковид...на вас орут что вы идиотка...и идиотка сидит в интернете судорожно ища лечение.......начиная лечиться по интернету..идя к зав..выдают напр на пцр...треш....опущу весь треш....делая кт легких..но никто меня оттуда не забирает..пцр нет.звоную в пол ..что вирусная пневмония и подозрение на ковид..меняют антибиотик..и на 8 день!!!!!бам бам пцр плюс........и полетело...
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06.11.2020 10:05 Відповісти
Это чмо забыло рассказать самое главное: Если есть все показания для госпитализации (согласно твоему же, *****, приказу МОЗ), а в госпитализации отказывают, то ЧТО?! Это я говорю о реальном случае с моим родственником, который просто был послан ... к тому кто этот приказ издавал.
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06.11.2020 10:06 Відповісти
и я на самоизоляциии
и когда в среду я вызвала скорую у меня стало 37.5 она приехала..у меня пцр плюс и была одышка
доктор хороший..у меня к тому времени упала темп..и сатурация была 98
мне расписали лечение..и с моими проблемами..доктор сказал что уже получая лечение мне лучше быть дома..так как очень много тяжелых..да и следить за симптомами..и темп не сбивать...если собьете и не будете задыхаться..лечитесь дома
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06.11.2020 10:13 Відповісти
Кстати. Когда у дочери была пневмония, у нее сатурация была 97,5. Положили по рентгену легких.
Я из интереса себе померял, у меня было 96,5, я никаких проблем не чувствовал вообще.
Интересно
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06.11.2020 10:41 Відповісти
и как уже писалось..тяжесть лечения зависит от количества вируса..поэтому маска маска и маска!
да и когда ко мне в первый раз не приехала скорая..а я задыхалась при 37.8...
люди! поймите! когда я болела лет 5 назад..темп 39.5 я не задыхалась! да был жар..я чувствовала слабость..но черт побери..я не задыхалась!
а тут темп я не чувствовала..у меня стала появляться одышка..я взяла термометр и бах 37.8

парацетамол не помогал..сбила темп бабушкиным методом..спала на животе

в субботу позвонила дежурной..говорю задыхаюсь..была темп..скорая не приехала
***** пейте парацетамол

в общем...спасение утопающих самих утопающих
население само себя сделало..будем ржать...
вот и ржите...
а мне не смешно
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06.11.2020 10:24 Відповісти
Вы пили парацетамол при 37,8? Вам же врач сказал не сбивать. До 38,5 вообще не рекомендуется сбивать.
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06.11.2020 10:38 Відповісти
А насчет маски ... правильно. Вдыхайте дополительное кол-во вируса из подмасочного пространства / внутреннего слоя маски. С каждым новым вдохом...
Кстати, скорая тоже не приезжала к жене. Только после ... угроз ... физической расправы. Наслаждаемся реформой.

Здоровья Вам вобщем, надеюсь и без иронии, что Ваш иммунитет с этим справится.
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06.11.2020 10:43 Відповісти
А он и его сурдопереводчик уже заплатили очередные от 170 до 250грн. за появление без маски вне общественного места, в закрытом помещении?
Нет?
Я так и думал.
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06.11.2020 10:36 Відповісти
а шведы без намордников

так у них армия подключается в помощь докторам
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06.11.2020 10:41 Відповісти
Поляки в намордниках. 25к в день.
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06.11.2020 10:47 Відповісти
Так то у шведів армія підключаютється,а у нас-дорожники,тільки не у допомогу,а у немогу,особливо на пунктах перепуску на сході країни і що саме цікаве,так те,що усі ми від того "щасливі"...
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07.11.2020 11:51 Відповісти
скорая ко мне не приехала! я задыхалась! с выпученными глазами и открытым ртом!
и вы похо читаете мой пост
23.10 когда я чуть не здохла..скорая не приехала
есть мое заявление на 1551

а на 10! днень моего трешного лечения! уже с подтверждннным КОВИДОМ! скорая меня забрала!
но не госпитализировала! и доктор сказал что лечение у меня хорошее!
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06.11.2020 10:51 Відповісти
но по новым правилам я под госпитализацию не попадаю
приказ степанова..идиота
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06.11.2020 10:53 Відповісти
если быя ждала результаы пцр..я б тут не писала вам
я пишу чтоб люди включили мозги! КОВИД это не грипп
против вируса короны лечения НЕТ
лечать последствия которые нанес КОВИД вашему организму!
а тут уже рулетка..старик выживет..а молодой умрет
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06.11.2020 10:56 Відповісти
Виникає пневмонія через пошкодження імунної системи, швидко розмножуються бактерії, це треба лічити як бактеріальну пневмонію інашке людина із слабким імунітетом помре, а якщо затягнути іде воспалення інших органів, в яких були проблеми...
А більшість так виліковуються самі у них не доходить до пневмонії
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06.11.2020 12:38 Відповісти
люди умирают от дыхательной недостаточности..потому что этот КОВИД бьет по миркоциркуляции..кароче..кислородное голодание

вы не представляете как мне было больно..когда я писала свой треш..меня колотило..одышка..слабость..

и чтоб вы понимали больной ковидомможет умереть на любом этапе..считается криз 6-8 день..но умирают и на 18...
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06.11.2020 11:03 Відповісти
Железная " логика".
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06.11.2020 11:12 Відповісти
Які показники у міністрів і депутатів?
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06.11.2020 12:19 Відповісти
Розкажу випадок моїх родичів у Харкові, держтест на корону негативний в госпіталізації відмовили, двоє вдома із двохстороннім запаленням, і вони реально дуже рідко хворіють, вдома стало дуже погано в госпіталізації дальше відмова, гарячі лінії скандали і в лікарню прийняли перед тим встигли здати в приватній, в лікарню положили не до ковід, а там всі лежать точно такі самі все за свій кошт, чоловік вилічився швидко а жінка в важкому стані, чоловік вийшов пішов забрав результат в приватній тест позитивний.... А державний негативний..... І знову скандали жінку перевели до ковід...
Або тести х.... або є така вказівка... Реально так здорова людина помре вдома а що казати із проблемами
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06.11.2020 12:35 Відповісти
Да это по всей стране так.
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06.11.2020 21:37 Відповісти
степанов - пнх)
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06.11.2020 13:07 Відповісти
Ось вам приклад: Дідусь 90 років, важкий стан, везуть у львівську лікарню на Топольній, місця ще є, але не беруть... Тоді родина хабар головлікарю - вже беруть... Відвідувачів і родини в палати не пускають, природно... Зранку - хабар на вході - пускають до дідуся, бачать - біля лежачих повно родичів - теж платили. Старий лежить у неміняних памперсах, жодних уколів зі вчора не робили - вони призначені, але "відпочивають"... Будь-який чих - одразу платити, усім - лікарям, медсестрам, санітаркам і вахтерам... Важко писати без мату.... Оплата теж нічого не гарантує.... Бл....
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06.11.2020 21:31 Відповісти
Людей с тежелыми пневмониями не принимают. Нет мест. И лечитесь как хотите. А этот ***** говорит "Больница - это не санаторий".
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06.11.2020 21:36 Відповісти
реальный случай. приехали - сказали ничего страшного, когда второй раз вызвали через пару дней - сказали уже поздно. Чел через день откинулся.
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06.11.2020 21:43 Відповісти
Лося Тищенко положили по "велюрным"показателям...
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06.11.2020 22:05 Відповісти
Лося Тищенко положили по "велюрным"показателям...
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06.11.2020 22:11 Відповісти
коля подтверждает Степанов про відмову в госпіталізації пацієнтів з коронавірусом: "Лікарня - це не санаторій" - Цензор.НЕТ 8907
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06.11.2020 23:16 Відповісти
 
 