Вірмени розбили колону азербайджанських військ під Шушою. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Підрозділи армії Вірменії знищили колону азербайджанських військ, яка рухалася в напрямку міста Шуші. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищеної колони і загиблих азербайджанських бійців опубліковано в соцмережах.
На записі видно приблизно 10 одиниць виведеної з ладу бойової техніки і шість убитих солдатів армії Азербайджану.
Топ коментарі
+27 Эдик Михельсон
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+23 Сергей Яковлев e7f4e3fd
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+11 Юрій Ан
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Будь ласка, зачекайте...
Армяшки ****** в край..
https://www.youtube.com/watch?v=yKA9xJx-NKg
6.11.2020
Армянская группировка на юге Карабаха окружена и разгромлена - части отступают, бросив оружие и бронетехнику.
Информационные агентства сообщают, что армянская группировка на юге Ходжавенда в Нагорном Карабахе окружена и уничтожена, около 30 единиц боевой техники перешли под контроль азербайджанской армии.
Армяне были вынуждены спешно покидать свои позиции, бросив танки, САУ, артиллерию, БМ
П, ПВО, ЗСУ "Шилка", МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный), грузовики и прочую технику.
Кадры захваченной трофейной техники публикует Министерство обороны Азербайджана.
В ходе боевых действий Азербайджан смог захватить настолько крупное количество армянской техники, что местные журналисты иронизируют и утверждают, что Армения продолжает в штатном режиме снабжать армию Азербайджана военной техникой.
https://www.dialog.ua/war/218531_1604583686
Только ведра ржавые, так как надувными танками, сильно не навоюешь...
>Заканчивалась война. Штирлиц ехал по Берлину. А в это время глубоко в бункере Гитлер оттягивал свой конец.
https://www.youtube.com/watch?v=JUg5GZqttkA&feature=emb_title&ab_channel=MR.Z
Spike NLOS
https://www.youtube.com/watch?v=mNdeVlbOn9g&ab_channel=MARINEBOY
Сегодня уже сообщает, что войска организовано с боями отступают
Можно представить, что происходит на самом деле.
Там у армян уже агония. Азербайжанцы вошли в Шуша. Окружена крупная группировка армян. Захвачено десятки единиц техники.
В Карабах у армян нет дороги для снабжения. Оно всё оптом в котле по-факту. Щас самое время армянам ставать на лыжи и валить в Армению пешкарусом через горные хребты.
ЗА ТАКОЕ КОЛЮ И ЕГО ХАЧЕЙ ГААГА ЖДЁТ!
Ще трохи таких "отвєток", і армія Вірменії докотиться до самої Вірменії, де заховається за спини москалів.
это так называемая "дорога жизни " Шуши-Лачин и раз там присутствуют азербайджанские войска ( пускай и расстрелянные ) то значит и сами армяне свободно по ней перемещаться уже не могут
фото с армянского беспилотника во время нанесения удара
а вот этот же участок трассы со спутника
В данный момент, видео с БПЛА с функцией НАБЛЮДЕНИЯ и КОРРЕКЦИИ. Всё остальное артиллерия сделала.
Ничего нового. Фактически, показали работу "Орлана".
у нас тоже кое что делают
планируют наладить лицензионное производство Байрактаров ( пока на уровне разговоров )
разработали интересный дрон-камикадзе
модернизируют отечественные разведывательные дроны
но серьезной государственной программы по ходу нет . воевать нынешние власти не собираются
Порівняння відео з російського БПЛА Орлан-10 та відео з БПЛА від Міноборони Вірменії
стоп., ты не пьян?
но у них нет таких технологий
и в условиях блокажы - не будет
Байрактар и Хароп, Лора и Дана - это советское оружие, да?
азеры десятилетиями закупали новье, например российское - от Т-90 до Искандеров
а на чисто на советском говне много не навоюешь - пример ар тебе в зубы
Правда, пока только Xiaomi с HD ready камерой
ибо какой смысл в перепеве арской пропаганды о мелких партизанских налетах, если идет гигантский стратегический просер?
Тепер розжовую. У 90-ті Росія підтримувала Вірменію, бо в Азербайджані до влади прийшов Народний фронт, а у Вірменії правили російські маріонетки. Росія "карала" Азербайджан за те, що він не обрав проросійське керівництво. Сьогодні Росія так само карає Вірменію за скидання Саргсяна. І робить це руками азербайджанців під радісний плескіт наших українських дурнів.
А ви думали, що буде, якщо Азербайджан переможе? Прогнозую: Росія оголосить себе гарантом безпеки карабахських вірменів і під цим приводом уведе своїх "миротворців" у Карабах. Це буде сигнал Вірменії замість Пашиняна обрати проросійське керівництво. Натомість Азербайджан теж буде під прицілом: якщо Алієв стане аж занадто прозахідним, Росія завжди може звинуватити його у геноциді вірменів Карабаху, як у 2008 р. звинуватила грузинів у геноциді осетинів.
Хтось із вас про це думає?! Чи ви мислите тільки одноходівками?!