Вірмени розбили колону азербайджанських військ під Шушою. ВIДЕО

Підрозділи армії Вірменії знищили колону азербайджанських військ, яка рухалася в напрямку міста Шуші. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищеної колони і загиблих азербайджанських бійців опубліковано в соцмережах.

На записі видно приблизно 10 одиниць виведеної з ладу бойової техніки і шість убитих солдатів армії Азербайджану.

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