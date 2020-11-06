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Летальність від коронавірусу в Україні - одна з найнижчих у Європі, - Шмигаль. ВIДЕО

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в Україні летальність від коронавірусу становить 1,8%, що є одним із найнижчих показників у Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю в Києві.

"Щодо летальності від коронавірусу в Україні. Маємо, на щастя, один з найнижчих показників в Європі - 1,8%. Це такий же рівень, як і в Німеччині. У Великій Британії, наприклад, 4,3%, у Швеції - 4, 4%, в Іспанії - 3%. Але, на жаль, люди від коронавірусу вмирають і в Україні також", - сказав Шмигаль

У зв'язку з цим прем'єр висловив співчуття рідним і близьким померлих від коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, зафіксовано 9 721 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. За добу померла 201 особа, одужали 10 762 людини, що є найвищими показниками смертності й одужання за добу для України з початку пандемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про карантин "вихідного дня": Ця тема обговорюється на рівні робочих груп, експертів і суспільства

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Топ коментарі
+14
Ага. "Низкая". Когда в диагнозе и заключении не корона, а пневмония, инфаркт, либо еще бог знает что. Когда среди знакомых переболевших тесті сделал 1 из 5 человек. Низкая. Умножайте официальные цифрі на 10 и получите реальную картину.
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06.11.2020 10:49
+10
Скотина какая... люди просто мрут, без всяких тестов и КТ.
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06.11.2020 10:48
+8
Это объяснимо ,просто продолжительность жизни в Украине самая низкая ни то что в Европе а и в Мире ,поэтому у нас очень мало стариков ,отсюда и такая статистика ,30 летний геноцид украинцев от ворья сделал своё дело и без всякого Ковида . Летальность от коронавируса в Украине - одна из самых низких в Европе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 274
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06.11.2020 10:52
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Бреше падло!
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06.11.2020 10:47 Відповісти
Конечно брешет.
Просто, у нас отлично работают ритуальные службы.
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06.11.2020 10:52 Відповісти
Шмыгаль фантаст реально сегодня уже в печенках -- дайте ему слабительного. пусть делом займется Летальність від коронавірусу в Україні - одна з найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6546
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06.11.2020 11:06 Відповісти
Вони знов маніпулюють, вираховуючи співвідношення реальних випадків смертей до усіх випадків зараження, серед яких більшість ще активні з невідомим результатом.
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06.11.2020 11:12 Відповісти
Скотина какая... люди просто мрут, без всяких тестов и КТ.
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06.11.2020 10:48 Відповісти
Потому что у нас люди меньше всего живут в европе
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06.11.2020 10:48 Відповісти
Как сказал доктор Комаровский - те старики, которые у нас должны были умереть от ковида сейчас, уже умерли 10 лет назад .
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06.11.2020 11:53 Відповісти
Ага. "Низкая". Когда в диагнозе и заключении не корона, а пневмония, инфаркт, либо еще бог знает что. Когда среди знакомых переболевших тесті сделал 1 из 5 человек. Низкая. Умножайте официальные цифрі на 10 и получите реальную картину.
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06.11.2020 10:49 Відповісти
. Когда в диагнозе и заключении не корона, а
===
Таким, как ты не угодишь... Когда много, то визжат, что все инфаркты, инсульты, пневмонии на Корону спихивают, чтобы народ запугать. А когда говорят, что мало, ТО ВИЗГ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ.
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06.11.2020 14:16 Відповісти
Шмыгаль сам верит официальной статистике? Или "включает дурака"?
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06.11.2020 10:51 Відповісти
он ее сам рисует, ему пофиг
просто сейчас надо отчитаться перед западом куда дели деньги с фонда коронавируса... и обьяснить как распил денег на стройке дорог повлиял на колличество зараженных
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07.11.2020 07:17 Відповісти
Это объяснимо ,просто продолжительность жизни в Украине самая низкая ни то что в Европе а и в Мире ,поэтому у нас очень мало стариков ,отсюда и такая статистика ,30 летний геноцид украинцев от ворья сделал своё дело и без всякого Ковида . Летальность от коронавируса в Украине - одна из самых низких в Европе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 274
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06.11.2020 10:52 Відповісти
поэтому у нас очень мало стариков
===
Серый, что ты несёшь? А ничего, что-
На данный момент 10 работающих содержат больше 11 пенсионеров.
Притом, что и среди работающих -
В Пенсионном фонде сообщили, что по состоянию на октябрь 2019 года 2,5 миллиона пенсионеров в Украине работают.
Самая многочисленная категория - пенсионеры по возрасту, их больше 9,1 миллиона человек.
Говоришь, СТАРИКОВ мало?
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06.11.2020 14:32 Відповісти
За последних 5 лет пенсионеров стало меньше на 1.2 миллиона!!!!!!!!
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06.11.2020 16:07 Відповісти
это не "серый", это престаркуватый мудак, который пишет с 4х ников, и сам себе отвечает на свои же комментарии, с 3х других. одним словом психически больной дебил.
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07.11.2020 18:42 Відповісти
Дядя Шмыгаль, а расскажи сколько тестов на 100 000 населения делают в Германии, Швеции, Испании и сколько делаете вы.
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06.11.2020 10:52 Відповісти
Если отбросить депутатов министров суддей и прокуроров то ни одного Тест который приходит через две недели уже не актуален и бессмыслен.
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06.11.2020 10:56 Відповісти
Ну тогда смертность должна быть еще ниже. Вернее летальность. Если заболевших и выздоровевших еще больше. А умерших от ковида столько же. Математика.
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06.11.2020 11:58 Відповісти
Вы верите статистике от Шмыгаля об умерших именно от COVID?
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06.11.2020 12:01 Відповісти
"Если хилый,сразу в гроб"(В.В.)

Математика тут не работает.Высокая летальность при ковид от побочных заболеваний.Так как уровень медицины, у нас не на европейском уровне,то бедалаги встречаются с Господом раньше,чем с ковид.Вот поэтому у нас такая статистика.
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06.11.2020 15:16 Відповісти
Слава шмыгалю?
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06.11.2020 10:52 Відповісти
Просто тех что помирает через несколько дней после выписки не учитывают.
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06.11.2020 10:53 Відповісти
Тромбоемболія - наслідки КОВІДу.
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06.11.2020 12:00 Відповісти
Це поки місця були в лікарнях.
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06.11.2020 10:56 Відповісти
Статистика - вещь хитрая. Заболел, скажем, короновирусом диабетик и умер. Вот и есть возможность "регулировать" статистику
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06.11.2020 10:56 Відповісти
Можна сказати простіше:
Рівень життя в Україні найнижчий в Європі!
Тому СТАТИСТИКА в Україні найбрехливіна в Європі

Рівень життя в країні напряму пов^язаний з ступінню брехливості статистики!
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06.11.2020 11:00 Відповісти
Благодаря плохой медицине у нас здоровая нация : больные долго не живут.😕
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06.11.2020 12:00 Відповісти
Здорова, але дурна на всю голову. 73% дебілів.
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06.11.2020 12:01 Відповісти
Тому що паталогоанатоми вказують пневмонію, як захворювання, що викликало смерть пацієнта.
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06.11.2020 10:57 Відповісти
Летальність від коронавірусу в Україні - одна з найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9243
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06.11.2020 11:01 Відповісти
Все благодаря асфальтно-битумной терапии, проводимой мастерами спорта по ковиду.
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06.11.2020 11:02 Відповісти
Этаж смотря как щетать.
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06.11.2020 11:06 Відповісти
Обожаю чинушь, которые считают, что народ дибилы и играются с циферками......
Шмыга...... Уже давно известно, что умирают не от короновируса (это цепочка ДНК) , а от осложнений им вызванных!!!
Дибил конч-й!!!
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06.11.2020 11:06 Відповісти
Зина, дайте Шмыгалю селедки!
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06.11.2020 11:13 Відповісти
Нічого дивного. У нас до років 80-90-ти, як "життєрадісні італійці" мало хто доживає. У нас діди з бабами сидять дома, а не вино по кабакам п'ють.
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06.11.2020 11:16 Відповісти
Просто не пишут в причине смерти корону - вот и весь секрет успеха.
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06.11.2020 11:19 Відповісти
Просто нет слов
А в северной Корее вообще вируса нет 😀😀😀
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06.11.2020 11:28 Відповісти
Я чет не пойму... Чего его так прет??? Может ему Зеля кокса отсыпал сегодня???
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06.11.2020 11:40 Відповісти
Врет тварь! Вот данные
Франция ( период 4/10-26/10) - 0,51%
GB ( период 4/10-26/10) - 0,68%
Испания ( период 4/10-26/10) - 1,02%
Украина ( период 4/10-26/10) - 1,69%
Источник https://www.worldometers.info/coronavirus/
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06.11.2020 11:55 Відповісти
Например Франция (за весь период):

Закрытых кейсов: 127,938 + 40,169 = 168,107
Смертность: 40,169 / 168,107 = 24 %
Т.е. во Франции согласно Вашего источника умер один из четырех переболевших.
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08.11.2020 11:01 Відповісти
Я специально указал период расчета. Это, конечно, не 100% точность ( ее в мире не бывает), но хорошее приближение, поскольку за 3 недели, человек с высокой вероятностью либо очухается либо умрет.
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08.11.2020 11:42 Відповісти
Если "правильно" посчитать - то можно летальность свести к нулю!!! Все ведь в курсе как у нас умеют считать....
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06.11.2020 11:55 Відповісти
Згідно довідника і методики підрахунку професора Стелі вірогідно і береться за основу така цифра смертності.
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06.11.2020 12:15 Відповісти
Це цілком може бути...Адже відомо,що відсоток здорових людей у країні обернено пропорційний якості медицини...Тобто чим гірше медицинське обслуговування,тим більше здорових людей...Там хворих лікують,у нас хворі помирають...Ми станемо самою здоровою нацією в світі...якщо переживемо зелену пошесть...
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06.11.2020 12:35 Відповісти
Ага, а что за странное "расхождение" в цифрах: официально в моей области 88 умерших уже недели 2-3 не меняется(???), а в местной статистике уже давно за 120 перевалило. Вот вам и вся "степашкина статистика". 😞
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06.11.2020 12:50 Відповісти
Это как на выборах - главное правильно считать
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06.11.2020 13:17 Відповісти
******* так, як вигідно владі, а не реальні цифри. Сьогоднішні офіційні цифри: підтверджені інфіковані - 440188, померли - 8125. Тоді смертність по розрахунках Шмигаля буде (8124:440188)х100%=1,8%. Але це брехлива статистика. Хоч би тому, що тест-системи не дають достовірний результат. Якщо рахувати суму тих, хто реально хворів і яка частина з них померла, то цифра беде іншою. На сьогодні вилікувались - 195544, померли - 8125. Тобто смертність складає: 8125195544+8125)х100%=3,99%.
Середньосвітовий показник смертності складає до 5% (якщо я не помиляюся по пам'яті).
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06.11.2020 13:22 Відповісти
Секрет "полишенеля".
Средний возраст умерших от короны в Европе - 73года.
Это выше продолжительности жизни в Украине.
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06.11.2020 13:24 Відповісти
8125Летальність від коронавірусу в Україні - одна з найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7788 : (195544+8125)х100%=3,99%. Хтось мене тихо корегує.
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06.11.2020 13:25 Відповісти
Смею добавить свои пять копеек.
Смертность от "испанки" в Первую мировую была обусловлена воспалением легких и тем, что не знали антибиотиков.
Низкая смертность в Украине от ковида обусловлена тем, что люди не платят за тесты, а лечатся дома и лечат антибиотиками осложнения от ковида.
В цивилизованном мире люди слепо верят медикам. Им сказали не пити антибиотики и они мрут.
Наши люди с детства знают, что воспаление легких без антибиотиков не лечится, и выживают. Иногда вопреки мнению ВООЗ.
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06.11.2020 13:56 Відповісти
ти ще забув сказати що "лечат в Украине лучше чем в западніх клініках"..
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06.11.2020 14:56 Відповісти
та ти ж вже попередив, що під час другої хвилі ви будете вибирати, кому жити а кому ні, тобто ти це назвав "хто имеет шансы выжить, того госпитализируем, а кто не имеет, того..."
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06.11.2020 15:00 Відповісти
"Летальность от коронавируса в Украине - одна из самых низких в Европе, - Шмыгаль." - По смертности Украина занимает первое место в Европе и второе в мире, - Госстат. Это потому, что нас умышленно втихаря травят, но об этом Шмыгали молчат. - Производители пищевой промышленности производят не более 5% продукции, которая соответствует государственным стандартам качества (ГСТУ).
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06.11.2020 16:42 Відповісти
пояснення насправді ДУЖЕ просте! Просто вірус забирає найбільше НАЙСТАРІШИХ, а в Україні старших НАБАГАТО МЕНШЕ, ніж в Європі!!! "Ефективна" українська медицина і рівень життя їх добили набагато раніше за вірус! СУМ-ПЕЧАЛЬ....
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06.11.2020 19:36 Відповісти
 
 