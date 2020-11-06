Летальність від коронавірусу в Україні - одна з найнижчих у Європі, - Шмигаль. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в Україні летальність від коронавірусу становить 1,8%, що є одним із найнижчих показників у Європі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю в Києві.
"Щодо летальності від коронавірусу в Україні. Маємо, на щастя, один з найнижчих показників в Європі - 1,8%. Це такий же рівень, як і в Німеччині. У Великій Британії, наприклад, 4,3%, у Швеції - 4, 4%, в Іспанії - 3%. Але, на жаль, люди від коронавірусу вмирають і в Україні також", - сказав Шмигаль
У зв'язку з цим прем'єр висловив співчуття рідним і близьким померлих від коронавірусу.
Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, зафіксовано 9 721 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. За добу померла 201 особа, одужали 10 762 людини, що є найвищими показниками смертності й одужання за добу для України з початку пандемії.
Будь ласка, зачекайте...
Просто, у нас отлично работают ритуальные службы.
===
Таким, как ты не угодишь... Когда много, то визжат, что все инфаркты, инсульты, пневмонии на Корону спихивают, чтобы народ запугать. А когда говорят, что мало, ТО ВИЗГ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ.
просто сейчас надо отчитаться перед западом куда дели деньги с фонда коронавируса... и обьяснить как распил денег на стройке дорог повлиял на колличество зараженных
===
Серый, что ты несёшь? А ничего, что-
На данный момент 10 работающих содержат больше 11 пенсионеров.
Притом, что и среди работающих -
В Пенсионном фонде сообщили, что по состоянию на октябрь 2019 года 2,5 миллиона пенсионеров в Украине работают.
Самая многочисленная категория - пенсионеры по возрасту, их больше 9,1 миллиона человек.
Говоришь, СТАРИКОВ мало?
Математика тут не работает.Высокая летальность при ковид от побочных заболеваний.Так как уровень медицины, у нас не на европейском уровне,то бедалаги встречаются с Господом раньше,чем с ковид.Вот поэтому у нас такая статистика.
Рівень життя в Україні найнижчий в Європі!
Тому СТАТИСТИКА в Україні найбрехливіна в Європі
Рівень життя в країні напряму пов^язаний з ступінню брехливості статистики!
Шмыга...... Уже давно известно, что умирают не от короновируса (это цепочка ДНК) , а от осложнений им вызванных!!!
Дибил конч-й!!!
А в северной Корее вообще вируса нет 😀😀😀
Франция ( период 4/10-26/10) - 0,51%
GB ( период 4/10-26/10) - 0,68%
Испания ( период 4/10-26/10) - 1,02%
Украина ( период 4/10-26/10) - 1,69%
Источник https://www.worldometers.info/coronavirus/
Закрытых кейсов: 127,938 + 40,169 = 168,107
Смертность: 40,169 / 168,107 = 24 %
Т.е. во Франции согласно Вашего источника умер один из четырех переболевших.
Середньосвітовий показник смертності складає до 5% (якщо я не помиляюся по пам'яті).
Средний возраст умерших от короны в Европе - 73года.
Это выше продолжительности жизни в Украине.
Смертность от "испанки" в Первую мировую была обусловлена воспалением легких и тем, что не знали антибиотиков.
Низкая смертность в Украине от ковида обусловлена тем, что люди не платят за тесты, а лечатся дома и лечат антибиотиками осложнения от ковида.
В цивилизованном мире люди слепо верят медикам. Им сказали не пити антибиотики и они мрут.
Наши люди с детства знают, что воспаление легких без антибиотиков не лечится, и выживают. Иногда вопреки мнению ВООЗ.