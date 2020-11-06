Застосування антибіотиків в Україні зросло в 3,5 раза: прохання до населення не займатися самолікуванням, - Степанов. ВIДЕО

Застосування в Україні до теперішнього часу антибіотиків порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло в 3,5 раза, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході засідання Верховної Ради в п'ятницю.

"Дійсно, у нас в 3,5 раза зросло застосування антибіотиків, якщо порівняти з аналогічним періодом попереднього року. Існує програма щодо забезпеченості разом з фармпідприємствами - вони в повному обсязі забезпечені сировиною. Якщо в якійсь аптеці антибіотики зникли, думаю, що це поодинокі випадки", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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При цьому міністр закликав не займатися самолікуванням.

"Ми проводили наради з керівниками аптечних мереж щодо забезпеченості антибіотиками та іншими препаратами, зокрема антикоагулянтами. Від цієї галузі була велике прохання звернутися до населення, щоб не займалися самолікуванням", - додав Степанов.

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