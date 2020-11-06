Застосування антибіотиків в Україні зросло в 3,5 раза: прохання до населення не займатися самолікуванням, - Степанов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Застосування в Україні до теперішнього часу антибіотиків порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло в 3,5 раза, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході засідання Верховної Ради в п'ятницю.
"Дійсно, у нас в 3,5 раза зросло застосування антибіотиків, якщо порівняти з аналогічним періодом попереднього року. Існує програма щодо забезпеченості разом з фармпідприємствами - вони в повному обсязі забезпечені сировиною. Якщо в якійсь аптеці антибіотики зникли, думаю, що це поодинокі випадки", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому міністр закликав не займатися самолікуванням.
"Ми проводили наради з керівниками аптечних мереж щодо забезпеченості антибіотиками та іншими препаратами, зокрема антикоагулянтами. Від цієї галузі була велике прохання звернутися до населення, щоб не займалися самолікуванням", - додав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
а то люди от не фиг делать кинулись покупать совсем не дешевые лекарства ?
Зелёных крыс, отправим мы в тюрьму
***
- доктор так что у меня за хрень?
- посидите молча...я сейчас гляну в интернете..
- тю...так в интернете я и сам могу глянуть...
- так! а давайте вы не будете заниматься самолечением...
-- О Господи, что это у вас?!
а вот если бы скорая приехала и госпитализировала меня в в злополучный 23.10...я б спокойно получала своевременное лечение и к сегодняшнему дню вожможно была б здорова
а так ..я в изоляции..и лечение продолжается..дома!!!!!!
только тяжелые случаии пцр плюс обзательно!
а когда я чуть не здохла без пцр и задыхаясь ловя ртом воздух скорая!!!!не приехала
ну да не лечитесьв крематорий сразу с пакетом..да поговорите с медработниками работающими в ковидном отделении..охренеете
Местная поликлиника меня даже на порог не пускает!
- идите к своему семейному врачу...
а так когда у человека разовьется дыхательная недостаточность..то поздно пить боржоми
да и в моем доме до моего треша..были переболевшие легко..и ходящие без масок....
мне медик еще тогда сказал..таня вы уже больны...а я дура в маске я..не лажу где попало..на работу пешком..и у меня 2 группа
и чтоб вы понимали кроме ковида у меня и бронхит
против вируса ковид 19 лечения нет! лечат последствия!
это как бомбежка! а вы по улице шляетесь и вопите да на фиг мне эти снаряды!
а нормальные идут в бомбоубежище! а когда бомбежка прошла!разгребаем последствия!
и у меня ковид 19! подтвержденный!изоляция!да на кт это уже было! а пцр еще не было!
больных с ковидом не нуждающихся в кислородной терапии выписывают на домашнее лечение...чтоб освободить места для новых прибывших в тяжелой форме
а что степанов не знал? а легкая форма может перейти и в среднюю тяжелую.......так что
я уже 14 дней в этом аду
если вовремя лечить ковид 19 на раннем этапе..кому как повезет или не повезет..то лечение может обойтись 3-4 тыс гр а е сли тяжелая стадия то сами понимаете
да когда за мной приехали..и меня забирали..космонавты...так вот на одном из этажей открылась дверь......и один умник думающий зайти в лифт и без маски! он отпрыгнул от лифта! а чо так? вирус это миф?не отскакивайте да и не подходите к космонавтам когдкогда они приезжают под дом...вируса нет..это заговор..да да..
я в киеве
и мое заявление по неоказанию медпомощи у кличка 24.10
ПИТЬ БУРЯКОВКУ? ЭТУ ВОНЬ АДОВУ?!
- не сомневаюсь что вырубаются не только Ваши сожители, не только всё вокруг немеет и птички не поют, но и микробы в организме мрут от удушья в страшных муках...
я поделилась своей историей..чтоб люди не были беспечны...и моя знакомая..ее должны выписать из ковидного отделения домой..много тяжелых..2 группа у нее тоже..и диабетик..ее госпитализировали 2 нед назад с сатурацией 45..скорая ехала сутки...а я была выписана с орви домой.........а потом начался треш..мой
так что...а последствия ковид надолго...он лупит по сосудам..и вы будучи здоровы..легко потеряете сознание в магазине например.
я в этом треше 2 недели.и поддерживаю связь с такими же...а если вы читабельны..то заболевание длится от 3 нед до 6ии гарантии вам никто не даст..это рулетка
у меня все
и не подготовилось к пандемии..они что не знали что вирус набирает обороты
когда у когото будет понос..не пейте лкарство..вы сами его подхватили
и вообще не лечитесь ни от чего это вы сами ВИНОВАТЫ
диабеты инсульты гриппы вирусы ******* инфаркты
ВЫ САМИ ВИНОВАТЫ
и на плановые операции дзась..КАКАГО ХРЕНА ДОПУСТИЛИ
вирус не лечится
лечатся последствия который он наносит организму
почитайте пост про ковид у подписчицы ксения
очень информативная статья..если выживу буду спецом по ковид 19
мне сегодня должны были дать на пцр..а теперь представьтеьте нарузку на лаборатории
в общем лечение продолжается включительно до конца неделикак раз 14 дней..а потом к врачу..есть положительная динамика..но температура небольшая будет держаться..
я пишу это людям чтоб следили за симптомами..и да 2 группа в риске..у китайцев я прочитала тоже
и еще..своевременное лечение .это шансы на выздоровление....
не паникуйте..главная борьба с КОВИД19 это своевременное лечение
вы ж понимаете когда чу человеа аппендицит..он не паникует он знает что его спасут
хотя да..вовремя не вырезанный аппендикс ......
у меня брат в юности перенес перитонит..ужас..он даже в футбол играл когда болел живот..не обращал внимания
в общем 9 дней реанимации..все кишки перемыты и да шов от грудины до пупка..но это был еще ссср..счас я сомневаюсб что больной с таким диагнозом как у него выжил..16 лет ему было