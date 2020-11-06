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33 медики померли на робочому місці від COVID-19, - Лазебна. ВIДЕО
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33 летальні випадки серед медиків на робочому місці зафіксовано в Україні.
Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+3 Oljik
показати весь коментар06.11.2020 11:46
+2 Viktor Turchanikov
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+2 Propan
показати весь коментар06.11.2020 11:56
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\\\\\\И, к сожалению, у трех медработников нет членов семей, поэтому там у нас выплат не будет. Источник: https://censor.net/ru/n3229467\\\\\
Ой, конечно "к сожалению". Это как бы страховая сожалела шо "рулун" машиной Вася нажрался и влетел в дерево, ибо если был бы трезв, то она бы возместила ремонт Васи и его корыта.
Они умирали НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ что бы государство не отвертелось и таки выплатило обещанное семьям?
Источник:https://censor.net/ru/v3229467