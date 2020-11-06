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33 медики померли на робочому місці від COVID-19, - Лазебна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

33 летальні випадки серед медиків на робочому місці зафіксовано в Україні.

Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні 33 випадки, пов'язані зі смертю на робочому місці. Це ті, де ми будемо забезпечувати виплати. З них 20 страхових випадків - члени сімей загиблих отримають по 210 тис. грн і по 1,5 млн грн. І, на жаль, у трьох медпрацівників немає членів сімей, тому там у нас виплат не буде. І три випадки ми зараз опрацьовуємо", - зазначила Лазебна.

Також читайте: Медиків за контрактом залучатимуть до боротьби з COVID-19, - МОЗ

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Топ коментарі
+3
Це той випадок, коли безапеляційно можна сказати "Герої не вмирають!", бо медики віддали своє життя, перебуваючи на нулю, як на фронті.
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06.11.2020 11:46
+2
Земля пухом.
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06.11.2020 11:44
+2
Странная новость! в заголовке написано от Ковида, а в теле новости просто на "рабочем месте", а причины не указаны. Да и как от Ковида можно умереть на рабочем месте?, это же не Алая Чума из фанатаст. повести Джека Лондона которая за минуты убивала жертв. Типа стоит медик за капельницей - упал и умер от Ковида. Как то странно все это. От инфаркта или инсульта можно умереть на рабочем месте, от Ковида ну как то нереально мгновенно умереть.
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06.11.2020 11:56
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33 медика умерли на рабочем месте от COVID-19, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4362
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06.11.2020 11:43 Відповісти
Лазе-какая??

\\\\\\И, к сожалению, у трех медработников нет членов семей, поэтому там у нас выплат не будет. Источник: https://censor.net/ru/n3229467\\\\\

Ой, конечно "к сожалению". Это как бы страховая сожалела шо "рулун" машиной Вася нажрался и влетел в дерево, ибо если был бы трезв, то она бы возместила ремонт Васи и его корыта.
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06.11.2020 11:44 Відповісти
Земля пухом.
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06.11.2020 11:44 Відповісти
Це той випадок, коли безапеляційно можна сказати "Герої не вмирають!", бо медики віддали своє життя, перебуваючи на нулю, як на фронті.
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06.11.2020 11:46 Відповісти
33-20-3-3=7 Що там з ще сімома смертями? Чи то таке, пох???
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06.11.2020 11:54 Відповісти
Не будьте таким вимогливим - вони тільки вчаться....рахувати.
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06.11.2020 11:57 Відповісти
Странная новость! в заголовке написано от Ковида, а в теле новости просто на "рабочем месте", а причины не указаны. Да и как от Ковида можно умереть на рабочем месте?, это же не Алая Чума из фанатаст. повести Джека Лондона которая за минуты убивала жертв. Типа стоит медик за капельницей - упал и умер от Ковида. Как то странно все это. От инфаркта или инсульта можно умереть на рабочем месте, от Ковида ну как то нереально мгновенно умереть.
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06.11.2020 11:56 Відповісти
Не думаю что цензор лажанул, написали новость по релизу. Лажанула тетя которая заявила эту чушь - Лазебник, а оно еще и министр. Ну блин нет слов. Более глупых политиков как при Зе не было и наверное уже никогда не будет. Невежественные свиньи у власти на самом деле разрушительней чем коррупция для страны. Лучше умные коррупционеры, чем дуры и фигляры, ненавижу коррупцию сам от нее очень далек, но по факту именно так выходит.
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06.11.2020 12:10 Відповісти
"На сегодняшний день 33 случая, связанные со смертью на рабочем месте. Это те, где мы будем обеспечивать выплаты."
Они умирали НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ что бы государство не отвертелось и таки выплатило обещанное семьям?
Источник:https://censor.net/ru/v3229467
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06.11.2020 12:18 Відповісти
33 медики померли на робочому місці від COVID-19, - Лазебна - Цензор.НЕТ 6475
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06.11.2020 16:55 Відповісти
 
 