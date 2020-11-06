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Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Що задумав зробити на Донбасі старець особливого призначення Леонід Кравчук? І чому наступний Майдан закінчиться шибеницями на Хрещатику? У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва безжально розбирає так званий "мирний план" від першого президента та інших видатних замирювачів від зеленої команди.

Влада не отримала жодного мера у великому місті на виборах-2020, а проте вже пропонує незрозумілі мирні плани і - увага! - вибори в ОРДЛО вже у березні наступного року! І все це - у розпал небаченої конституційної кризи! Абсурд? Ще й який, але реальність саме така.

Демілітаризація ОРДЛО, взяття під контроль кордону та навіть повна амністія - і все до 2021 року! Звідки такі наполеонівські плани? Як влада взагалі планує організувати вибори на нинішній території ОРДЛО? Не менш важливе питання - кого там можуть навибирати?! Не менш важливе питання - а що хочуть від нас взамін? І ось тут починається найцікавіше. Бо платою за інтеграцію ракової пухлини на російських умовах цілком може бути економічний крах і розпад країни. Чому? Дивіться у відео і, звісно, поділіться власними думками!

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Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять основних пунктів "Плану дій щодо Донбасу". Також, за словами Леоніда Кравчука, цей план передбачає: демілітаризація ОРДЛО на початку 2021 року, контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 р.

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Топ коментарі
+35
Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 5917
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06.11.2020 15:07
+21
Паркан, паркан і тільки паркан. Лугандонець? Сиди в свойьому Лугандоні. Пенсії продуктами. Мішок на місяць. І на кожній упаковці - Слава Україні!.
_________________
Лугандон має повернутись в Україну тільки тоді, коли лугандони стануть рачки і попросяться. Як вони робили по відношенню до паРаші. Нам треба мати хоч трохи самоповаги, панове
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06.11.2020 15:21
+16
И всех любителей руского мира вычислить (фото и видео достаточно) и лишить гражданства. Пусть катятся в свою любимую рашку.
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06.11.2020 15:27
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Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 5917
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06.11.2020 15:07 Відповісти
П О Л І Ц А Ї
Пройде ще рік, можливо два,
Закінчиться у нас війна.
Що ж скажуть нам колаборанти,
Посібники бандюг та окупантів.
Бігли всі, як на пожежу,
Хваталися за зброю та одежу.
Моїх солдат-захисників,
Синів Країни, та батьків.
У мед поклали динаміт,
На банківських авто «наліт».
Корегували обстріл міст,
«Крутились», як гадюки хвіст:
"Розп'яті хлопчики в трусах",
"Бандеровці на 100 автобусах".
"Рабські кільця в їх носах",
"Секс з бабками на блокпостах".
"Геть знищені всі снігурі",
"Пруть танки, негри «на горі».
Всі хочуть росіян поїсти,
На їх багату землю сісти.
Це ж поліцаї на яву,
Що зрадили Неньку свою.
Загарбнику лізли служити,
Щоб Україну погубити.
В Донецьку із іконами стрічали
Кадирівців, які з Ростова мчали.
Плем'я дике, ординське,
Щоб знищити все українське.
За пенсіями- до бандер,
Хоч він для них як людожер.
Не платять братики-кацапи,
Тільки загнали в шахти лапи.
Пустили в свій дім терориста,
Щоб після цього лікті гризти.
«Рашизм» сусідів прославляли,
Ті їм домівки розстріляли.
Їм не потрібні ці «кормільці»,
Від них самих же погорільці.
Таку долю має поліцай,
Що натворив, то й видихай.
14.02.2018 р.
Анатолій Березенський
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06.11.2020 15:34 Відповісти
Бо тих ідіотів треба було зразу їалом до асфальту, як порушників суверенітету. Але українці надто гуманні. Зізвонилися з керівником паркетним геніралом у Києві щодо ситуації, той доповів вище і разом колишні комуняки вирішили, что ніззя трогать мірноє насєлєніє. Х.ло велком.
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06.11.2020 19:05 Відповісти
ці вимоги говорять, на жаль, лише про одне - Україна цю війну програла..(
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08.11.2020 20:54 Відповісти
Да что вы! Это же кормильцы всей Украины, как можно!
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06.11.2020 15:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
К О Р М І Л Ь Ц І
Щось ви здулися «кормільці»,
Де ж ваші мільярди?
Живете як «погорільці»,
Куску хліба раді.
Щось тихенько кричите ви,
Що не чуєм мови.
А то гиркали мов леви,
З ворогом у змові.
Де ж зарплати величезні,
Що колись їх мали?
Вечоринки найпомпезні
Вогнями палали.
Де бюджетних грошей ріки
На розвиток Донбасу?
Шахтарям задаром ліки,
І будівель маса?
Чом помчалися заводи
Ваші до Росії ?
Шахти затопили води,
Підземні течії.
Унікальний народ Донбасу ,
Рідкісна культура.
Поєднав всю біомасу,
Бо то є халтура.
26.03.2018
Анатолій Березенський
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06.11.2020 15:29 Відповісти
Кормилец,который сам кормится пользуясь своим положением!
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09.11.2020 03:20 Відповісти
Паркан, паркан і тільки паркан. Лугандонець? Сиди в свойьому Лугандоні. Пенсії продуктами. Мішок на місяць. І на кожній упаковці - Слава Україні!.
_________________
Лугандон має повернутись в Україну тільки тоді, коли лугандони стануть рачки і попросяться. Як вони робили по відношенню до паРаші. Нам треба мати хоч трохи самоповаги, панове
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06.11.2020 15:21 Відповісти
И всех любителей руского мира вычислить (фото и видео достаточно) и лишить гражданства. Пусть катятся в свою любимую рашку.
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06.11.2020 15:27 Відповісти
Депортувати буде складно, а вразити ватку у громадянських правах обиратись і бути обраним - цілком можливо. Загальноукраїнські іспити української, тести на лояльність і співбесіда з комісією депортамента паспортизації.
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06.11.2020 15:35 Відповісти
Пан помиляється. Прибалтійські країни таким чином відсікли від керування своїми країнами п'яту колону, яка деколи досягає 40% населення. Нашої п'ятої колони не більше 20% і вона з роками зменьшується. І такі закони існують у більшості західних країн, коли для участі у державотворенні треба знати державну мову і бути лояльним до цієї держави. Прецедентів вигнання навіть видатних осіб можна навести безліч. Пан знає, що Коко Шанель мусила емігрувати з Франції після війни, щоб не сісти до в'язниці?
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06.11.2020 16:59 Відповісти
Якщо Коко Шанель мусила емігрувати, то і Юлі пора призадуматися, з ким їй дружити .
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08.11.2020 12:12 Відповісти
це звідки така інфа? Прибалтика, Чехія і Польща відсікли всіх КДГістів і комуністів від влади. Земан у Чехії, то просто непорозуміння...
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06.11.2020 22:31 Відповісти
Создать такие условия этим предателям, что сами сбежали к своим скрепам
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06.11.2020 15:40 Відповісти
Перший раз з тобою Ваня погоджують. Але добавлю, що приймати тільки даунбасят після прийняття екзаменів по історії України і мові.
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06.11.2020 15:35 Відповісти
Отличный разбор полетов ЗЕленой комарильи..
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06.11.2020 15:26 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Тотальна помилка Зеленського

От тепер я точно можу сказати, Зеленському - хана. Це вже не відвернути і не відмолити. Якби Зеленський займався політикою трошки довше ніж за пару місяців до президентських виборів (цей термін також дискусійний), він точно знав би, що такого робити не можна ні за яких умов. Але… Назад уже не повернеш.
Зеленський уклав коаліцію з Юлією Тимошенко. Так, офіційно «Батьківщина» до «служок» не приєдналася. Натомість вона з ними проголосувала бюджет! А це - те саме, що не одружуватися офіційно, але ростити дитину. Юридично сім'ї нема, а по факту є. Якщо Юлія Володимирівна голосує разом з вами…

Чому я вважаю що таке об'єднання - вирок? Ну дивіться самі.Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 3606

Першим політиком, який на свою голову уклав коаліцію з Юлією Володимирівною був Пал Іванич Лазаренко. Я розумію, що для нинішнього читача назва партії «Громада» - це щось на кшталт канцелярії гетьмана Розумовського, але колись ця партія була головною опозицією президенту Кучмі, а керували нею Пал Іванич і Юлія Тимошенко на двох. Чим це все закінчилося? Для Пал Іванича особисто - американською буцегарнею, для партії «Громада» - розколом. Власне, так і почалася «Батьківщина». Пал Іванич тоді голосив: «В куртизанок, які дбають лише про власне задоволення, причому не по любові, а за гроші, безчесно відібрані у народу, майбутнього немає!» Сильно помилився. Епоха Юлії Володимирівни тоді тільки починалася.
Наступним, хто на свою голову уклав коаліцію з Юлією Тимошенко, був президент Леонід Кучма, власне, за його підтримки Тимошенко стала віце-прем'єром по ПЕК. Результат - Юлію Тимошенко йому довелося садити, а сам Кучма здобув Помаранчевий Майдан.
В коаліцію з тоді ще кандидатом у президенти Віктором Ющенком Юлія Володимирівна рвалася сама - навіть обіцяла в штабі Ющенка прати білизну. Білизну, щоправда, вона не прала, натомість гучно попіарилася зі сцени Помаранчевого Майдану, в той час як регіони, куратором яких вона була, показали результат більш ніж скромний. Сама Юлія Володимирівна з тої коаліції зірвала джекпот - їй списали борги та штрафи на суму 7,5 мільярдів грн. ($3,6 мільярди) та закрили всі кримінальні справи по корупції. Віктору Ющенко пощастило менше - вже за 1,5 роки він отримав дуже болісний розкол коаліції та війну з прем'єром Тимошенко до кінця своєї каденції.
Навіть політсила Петра Порошенка свого часу гризла лікті за коаліцію з Юлією Тимошенко. Ще навіть коли БЮТ перебував у коаліції з БПП, Юлія Тимошенко критикувала Петра Олексійовича, не добираючи слів. Коли ж вона вийшла з коаліції, тут багнище в бік Порошенка потекло рікою. Прибічники «ЄвроСолідарності» часто нагадують шанувальникам ЗЕ про потоки брехні проти Петра Порошенка, які лунали в часи його президентства. Але не зле буде нагадати, що Зеленський як політична фігура з'явився лише за півроку до виборів, а доти ґрунт, на якому Зеленський зміг виграти вибори, підготувала саме Юлія Володимирівна.
Віщую заперечення, мовляв, у «Слуги народу» та «Батьківщини» лише ситуативний союз. Відповім: історія знає і такі випадки. Ситуативні союзи з «Батьківщиною» мала, наприклад, «Партія Регіонів» Януковича. Вони спільно голосували проти постанов президента Ющенка. Чим завершилася політична кар'єра Януковича, краще не згадувати.
«А «Удар»?» - запитаєте ви. Справді ж, партія «Удар» теж була у коаліції з Блоком Юлії Тимошенко, і нічого. От щойно непоганий результат по Києву показала. Відповім так: у той період, коли «Удар» був у коаліції з БЮТ, самої Юлії Тимошенко в ВР не було. Вона сиділа. Коаліцію «Удар» укладав з другою людиною в БЮТ - з Турчиновим. З «Кривавим пастором». Повернення Тимошенко як раз призвело до розколу в БЮТ - з'явилися ******* «Батьківщина» і «Народний фронт», частина якого зараз співпрацює з «ЄвроСолідарністю».
От і питаю я тепер - куди той преЗЕдент лізе? Невже не зрозуміло, де Юлія Тимошенко, там пороблено! Але вже не виправиш.
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06.11.2020 15:45 Відповісти
Юля Володимирівна просто так не буде підслужувати. Вона себе бачить уже в кріслі прем'єра. Чекає коли вишвирнуть Шмигаля. А тоді вже і піде бруд і що завгодно, навіть хахікання. Забули? Звичайно, Україна від цього не виграє.
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06.11.2020 16:06 Відповісти
Про Донбас:
КБ «ЛУЧ» представило ударний безпілотник власної розробки

Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 9977

Конструкторське бюро «ЛУЧ» сьогодні, 6 листопада, представило ударний безпілотний літальний апарат «Сокіл-300» власної розробки.
Корисне навантаження літального апарату має сягати 250 кілограмів. У склад озброєння «Сокола-300» мають увійти чотири ракети різних модифікацій, для ураження різних типів цілей. Вага кожної ракети орієнтовно сягатиме 50 кілограмів.

У випадку необхідного фінансування та зацікавленості зі сторони держави, ударний дрон від КБ «ЛУЧ» може бути готовий до льотних випробувань менше ніж на 9 місяців.
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06.11.2020 15:54 Відповісти
Російський шпигун Зєля за останній рік не дав ЖОДНОЇ гривні на виробництво ракет. Зокрема "Нептун". Людей звільняють, виробництво стоїть, росіяни в море плескають в долоні.
Зєлю геть. Дострокові.
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06.11.2020 17:03 Відповісти
Просто умрет и дело не в донбасе, а клептоманах и идиотах у власти и в стране.
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06.11.2020 16:36 Відповісти
Політолог: План Кравчука по Донбасу покладає відповідальність за війну на Україну
06.11.2020, 16:45 • 3 • 0

План Кравчука по Донбасу не містить чогось принципово нового. Єдиний його позитив у твердженні, що спочатку безпека, а лише потім все інше.
Заява про вибори в ОРДЛО 31 березня 2021 - маячня або свідома провокація. Впровадження описаних Кравчуком заходів потребуватиме тривалих років, а може й десятиліть, пише у своєму блозі на Facebook політолог Михайло Басараб, інформує UAINFO.org.
Ну і ключовий момент. Це питання відповідальності за шкоду, яку заподіяла збройна агресія Росії.
Читайте також: Кравчук анонсував "план миру", аби провести вибори в ОРДЛО 31 березня
Кравчук пропонує "заробити" на відновлення Донбасу через створення вільної економічної зони. Це засадничо хибна і злочинна позиція. Україна не повинна і просто не зможе відновлювати зруйнований Донбас за свій кошт.
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Ну і це фактичне визнання громадянської війни в Україні. Такий підхід є запереченням зовнішньої збройної агресії. Слідом за матеріальною відповідальністю йтиме і політична відповідальність за цю війну.
План Кравчука покладає цю відповідальність на Україну.
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Михайло БАСАРАБ, політолог
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06.11.2020 16:55 Відповісти
Емоційне відео. Вихід такий - на територіях, де мешкають любітєлі х..ла: 1)позбавити цих зомбі громадянства. За будь-яку непокору закону України жорстко карати, бо ці дикарі по іншому не розуміють; 2)або віддати ці території маскалії, бо їх нічого вже не змінить. А решта території України зі сходу, межу з орками обнести залізо-бетонними парканами з мінами і дотами. Чи маєте краший вихід?
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06.11.2020 18:59 Відповісти
Згоден, підтримую!
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07.11.2020 11:31 Відповісти
Во, во всем виноват Кравчук и Вова. Смотрите, 2014. Крым тю - тю, дальше Минские соглашения, Донбасс тю-тю и где вы были ................... тогда, а теперь они кинулись.Не- е, ребята так нельзя.
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06.11.2020 19:31 Відповісти
що значить "чи розпадеться"??? Україну кацапи вже розвали! РОКІВ ВЖЕ ШІСТЬ ЯК РОЗВАЛИЛИ!!! Автори відео де були останні роки?? УКРАЇНА ВЖЕ РОЗВАЛЕНА КАЦАПНЬОЮ!!!!
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06.11.2020 19:38 Відповісти
Вся болтовня про Донбасс и Крым - пустое нереальное фуфло и должно быть прекращено. Лугандон и Крым намедленно заблокировать наглухо и никаких переговоров. КПП закрыть Линию разделения оградить колючкой и каналом и забыть. Повторяю - всякие переговоры бесполезны и только усложняют ситуацию, загоняют в глухо угол. Все деньги на развитие ВПК и армии! А эта дама правильно говорит, поддерживаю. Все выдумки и фантазии, эти сюси-пуси зелени только ухудшают ситуацию. Рашенфашистское быдло понимает только силу
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07.11.2020 11:29 Відповісти
а як ви гадаєте, чи зможуть жити поряд сімї загиблих патріотів і вбивць та ще і зі звичною наглою поведінкою?
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07.11.2020 18:45 Відповісти
После Второй мировой ведь жили.
И памятники разные ставили.
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07.11.2020 20:24 Відповісти
а чо, впервой? во Львове вполне се норм. жили и живут. палачи и жертвы терпилы рядышком, дружно.
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08.11.2020 15:24 Відповісти
Уважаемые журналисты-фактометы - завязывайте вставлять трололо с матами!! Устал ребенку объяснять эти "репризы"!!!
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07.11.2020 22:30 Відповісти
Да какие они уважаемые? Ну Буткевич хоть не кривляется, но зато матерится, а тут - "мизк" плавится от ВЫСОКОЙ ноты. Комфортно послушать? - Не, не слышали.
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08.11.2020 15:25 Відповісти
Все больше чужих грязных выродков всем овладевают и переводят коренных людей которых выморивают, обкрадают и грабят, делают нещастных, бедовых, больных, бедных и проституток главным способом со специальных компьютеров электромагнитным облучением со спутников. http://n.kiev.ua/politicheskii-forum/93964-znai-zlodeev-moritelei.html#post1638040
Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 8006Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 5121Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 8476
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08.11.2020 11:33 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 1630
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08.11.2020 11:34 Відповісти
Грызун на Гепу похож, а не на Зеленского. Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 2476 Так шо мимо.
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08.11.2020 16:20 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 4852
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08.11.2020 11:35 Відповісти
Выбрали? Прощайтесь с территориями - Китай, налетай! https://gala-gala15.livejournal.com/592417.html

Взяли Крым, отдали Сибирь и Дальний Восток?! https://www.youtube.com/watch?v=rxwghZZM6p0

КАК ПУТИН ДАРИТ РОССИЮ. Дальний Восток - Китаю, острова - Японии https://www.youtube.com/watch?v=lbftYvNN-Dg&list=PLb_GBGvTwbJAg4I3Siux-y1yy5AaQogev&index=493
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08.11.2020 19:09 Відповісти
Оказывается это мухо-черви! И к людям они не толерантны!
Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 7455
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08.11.2020 19:34 Відповісти
И есть другие виды родственники которых все больше чем нормальных людей особенно у власти и владельцев потому что делают их грязное дело главным способом со специальных компьютеров электромагнитным облучением со спутников. http://n.kiev.ua/politicheskii-forum/93964-znai-zlodeev-moritelei.html#post1638040
Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 6983Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 2973Проєкт "Без цензури": Чи розпадеться Україна? Повний розбір "Плану по Донбасу" від Кравчука - Цензор.НЕТ 9851
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08.11.2020 19:43 Відповісти
Дурдом, а філія для особливо буйних - на Цензорі...
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23.12.2020 13:47 Відповісти
 
 