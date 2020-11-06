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Лікарку Ольгу Кобевко з Чернівців викликали на допит через заяву про брак кисню у лікарні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 6 листопада, лікарку-інфекціоністку Чернівецької обласної лікарні Ольгу Кобевко викликали в правоохоронні органи через заяву заступниці голови ОДА Наталії Гусак. Раніше чиновниця звернулася із заявою в СБУ і поліцію, щоб перевірили озвучену лікаркою інформацію про те, що пацієнти, хворі на COVID-19, через брак кисню в лікарні, самостійно купують кисневі балони.

Про виклик в поліцію лікар Ольга Кобевко повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у мене була перша зустріч зі слідчими, там мене ознайомили із заявою про те, що пані Гусак доводить у своїй заяві, що мої слова, про те, що кисню недостатньо і він відсутній у відділенні, є брехнею, оскільки на той момент, коли я робила цей запис, кисню було достаньо", - повідомляє Кобевко.

Лікарка на відео показала, як позад неї проводять кисневі трубки для централізованого постачання кисню у лікарні.

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"Кисню у відділенні зі станції - немає. Це зараз тільки роблять. А пані Гусак у своїй заяві заявила, що це брехня, що кисню було досить у відділенні", - зазначила лікарка.

Як відомо, лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко на своїй сторінці в Facebook критикувала голову ОДА та департамент охорони здоров'я у відсутності достатньої кількості кисневих точок у лікарні, а значить, і нестачі кисню для хворих COVID 19. Через це деяким пацієнтам, за її словами, доводилося купувати власні кисневі балони.

У свою чергу заступниця голови ОДА Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак звернулася в поліцію і СБУ з проханням перевірити цю інформацію.

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Топ коментарі
+28
РУКИ УБРАЛИ ОТ ВРАЧА, СВОЛОЧИ!
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06.11.2020 15:12
+19
Триндець, совок прйьоть з усіх дірок зеленої влади.
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06.11.2020 15:22
+16
"А какая разница?!" ЗЕбильня, ау!!!
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06.11.2020 15:12
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"А какая разница?!" ЗЕбильня, ау!!!
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06.11.2020 15:12 Відповісти
Все люди как свечи… одни горят, других - в жопу! © Фаина Раневская
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06.11.2020 16:25 Відповісти
Правда у каждого своя...только если она не совпадает с генеральной линией правящей партии, с великой стройкой понимаешь ли, тогда и понятно, откуда ноги растут Врача Ольгу Кобевко из Черновцов вызвали на допрос из-за заявления о нехватке кислорода в больнице - Цензор.НЕТ 7112
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06.11.2020 15:12 Відповісти
РУКИ УБРАЛИ ОТ ВРАЧА, СВОЛОЧИ!
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06.11.2020 15:12 Відповісти
думаю ей скажут - получайте или берите кислород с воздуха.
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06.11.2020 15:18 Відповісти
Отправить бы эту чиновницу года на три в лагеря
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06.11.2020 15:19 Відповісти
Краще у Парашу.Там на такеє великий попит.
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06.11.2020 15:22 Відповісти
ну, здесь сразу можно пельцем указать на того, кто на этом наживается
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06.11.2020 15:20 Відповісти
Кто?
Новые барыги?
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06.11.2020 15:54 Відповісти
В заметке всего два реальеіх человека, один - врач Кобевко, а второй - догадайтесь с одного раза Лікарку Ольгу Кобевко з Чернівців викликали на допит через заяву про брак кисню у лікарні - Цензор.НЕТ 8960
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06.11.2020 16:21 Відповісти
Триндець, совок прйьоть з усіх дірок зеленої влади.
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06.11.2020 15:22 Відповісти
Переформулируйте вашу мысль в прошедшем врмени. И это будет правдой.
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06.11.2020 15:26 Відповісти
Кисню хворим вистачає? Зараз.
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06.11.2020 16:07 Відповісти
Посадять однозначно.
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06.11.2020 15:28 Відповісти
Не зря сняли губернатора.За очковтирательство.
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06.11.2020 15:29 Відповісти
Сейчас Минздрав со всей страны свезёт кислород в Черновцы. Лишь бы доказать, что чёрное-это белое, и наказать негодницу. Это мы проходили ещё в совке. А чиновники у нас стали не честнее, а нахальнее.
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06.11.2020 16:08 Відповісти
Надеюсь что Наталью Гусак после этого случая из ОГА уберут.
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06.11.2020 16:10 Відповісти
наоборот - цим вона відлизала осачуку , голові ога, та і написала заяву із його подачі...-
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06.11.2020 21:27 Відповісти
Дебилы, спойте что-то про "Барыгу"
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06.11.2020 16:15 Відповісти
Неужели ты сам слова забыл? Как так-то? Лікарку Ольгу Кобевко з Чернівців викликали на допит через заяву про брак кисню у лікарні - Цензор.НЕТ 3255

Извини, немного подзабыл - это же ты с Первомайска, или я что-то путаю?
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06.11.2020 16:52 Відповісти
Маски все оденьте и не волнуйтесь- за вас думают руководители!
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06.11.2020 16:27 Відповісти
Поясніть, як повинна реагувати поліція на на серйозне звинувачення в соцмережі? Абсолютно логічні дії: розібратися з інформацїєю і поговорити з заявником. А як же ще реагувати? Чи краще, щоб взагалі не було реакції? Який же тут тиск?
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06.11.2020 16:27 Відповісти
Зачем кислород, если дороги нужно ремонтировать? Каждый год, снимая прошлогодний асфальт и стелитт новый... Распил называется.
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06.11.2020 16:34 Відповісти
А чего в суд гусак не подала заявление о клевете?
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06.11.2020 16:47 Відповісти
во-во...
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06.11.2020 21:28 Відповісти
 
 