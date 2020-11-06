УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
46040 відвідувачів онлайн
Відео Суспільство
3093 5
Держприкордонслужба (2198) кордон (1455) Росія (28488) відеонагляд (42)

Кордон із РФ на Луганщині посилено новою системою відеоспостереження, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

На ділянці відділу "Троїцьке" на Луганщині, облаштована нова система відеоконтролю і сигналізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Мультисенсорна система забезпечує контроль за понад 100 км кордону. Вона складається з 15 інтегрованих веж та двох пунктів управління. Потужні камери та сенсори дають можливість однаково ефективно відслідковувати ситуацію на кордоні вдень та вночі. Вони здатні виявити транспортний засіб на відстані 15 км. Завдяки власним джерелам живлення та акумуляторам система може працювати автономно.

Важливо, що нова система значно дешевша за попередні аналоги. Під час облаштування економія становила 40 млн грн бюджетних коштів.

Облаштування кордону з країною агресором не обмежується мультисенсорними системами дистанційного контролю. Такі системи посилюють інженерну складову з протитранспортних ровів, рокадних доріг, огорож та загороджень.

Також читайте: У ТКГ може з'явитися група з повернення кордону під контроль України, - Резніков

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В команде Зеленского всё больше специалисты по закупке импортной видеотехники.
показати весь коментар
06.11.2020 15:29 Відповісти
Гумконвои российские и без техники видно, никто их не задерживает и не проверяет, резоонный вопрос, назуя?
показати весь коментар
06.11.2020 16:32 Відповісти
Нехай народу зуби не заговорюють. Електроніка - то все чудово, тільки Трамп на кордоні з Мексикою будує реальну стіну, як і стіна між Палестиною та Ізраїлем. То де стіна Яценюка? Розікрали, падли?
показати весь коментар
06.11.2020 17:12 Відповісти
Камеры защитят? Только танки и линию Манергейма.
показати весь коментар
06.11.2020 17:29 Відповісти
Цікаво, як ця система, яка начебто щось там посилила, буде боротися скажімо з легко броньованою технікою, не кажучи вже про танки.
показати весь коментар
06.11.2020 19:17 Відповісти
 
 