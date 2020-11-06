Кордон із РФ на Луганщині посилено новою системою відеоспостереження, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

На ділянці відділу "Троїцьке" на Луганщині, облаштована нова система відеоконтролю і сигналізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

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Мультисенсорна система забезпечує контроль за понад 100 км кордону. Вона складається з 15 інтегрованих веж та двох пунктів управління. Потужні камери та сенсори дають можливість однаково ефективно відслідковувати ситуацію на кордоні вдень та вночі. Вони здатні виявити транспортний засіб на відстані 15 км. Завдяки власним джерелам живлення та акумуляторам система може працювати автономно.

Важливо, що нова система значно дешевша за попередні аналоги. Під час облаштування економія становила 40 млн грн бюджетних коштів.

Облаштування кордону з країною агресором не обмежується мультисенсорними системами дистанційного контролю. Такі системи посилюють інженерну складову з протитранспортних ровів, рокадних доріг, огорож та загороджень.

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