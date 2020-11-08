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"Для мене її надіти - це смерть": вчителька на Рівненщині відмовляється носити на роботу маску навіть після штрафу в 17 тис. грн. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Вчителька української мови та літератури ліцею №1 м. Вараш Жанна Тетенева відмовляється носити на роботу маску і захисний щиток, а також вимірювати на вході в школу температуру. Своє рішення вона пояснює релігійними переконаннями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Відео - 5 канал

Кузнецовський міський суд засудив Тетеневу до сплати 17 000 грн штрафу і 420 грн. судового збору.

При розгляді судової справи вчителька не визнала провини і пояснила, що не хоче носити маску і захисний щиток, тому що є християнкою. Адміністрація та колеги ліцею намагалися переконати педагога не порушувати карантинні правила, але безрезультатно.

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Суд постановив, що посилання на віросповідання "фактично зводиться до уникнення адміністративної відповідальності за скоєне".

Тетенева і після рішення суду відмовляється носити засоби захисту.

"Я християнка віри Євангельської і слово Господнє мені категорично забороняє носити маску, тому що він створив мене за образом і подобою своєю. Ми з відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимося на Господа. Тому я відмовляюся носити ці маски, і для мене її надіти – це смерть", – сказала вона.

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У Вараському міському управлінні освіти прийняли рішення, що педагог може працювати в ліцеї і надалі, але вона повинна дотримуватися норм закону про носіння масок.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
Отправьте все детей жтой школы в онлайн . А вот таких дремучих учителей можно и уволить за ненадобностью . Хватит растит дебилов из детей.
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06.11.2020 16:49
+45
Если заболеет Ковидом пусть госпитализируется в церковь, а не в больницу.
Тупорылые мрази без масок... мне плевать на них, но не плевать на себя и своих близких, которых эти приматы могут заразить
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06.11.2020 16:50
+41
Поддерживаю! Там православие головного мозга. Уверен, что половину учебного времени она свою веру толкает детям.
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06.11.2020 16:53
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Моє місто "прославилось"... Цій православнутій мимрі не місце в школі
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08.11.2020 12:52 Відповісти
интересно а почему нет закона о защите чувств и прав НЕ верующих?
я не пойму, что верующие являются какими то особенными люди с исключительными правами выше законов государства и общества?
как вообще такой тупой можно быть да еще и учителем?? кто ей в уши влил этот бред?
да и как НЕ верующим защитится от таких даунов?
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08.11.2020 12:56 Відповісти
А что, что детей учат "свидетели секты белого братства"- нормуль? "Для мене її надіти - це смерть": вчителька на Рівненщині відмовляється носити на роботу маску навіть після штрафу в 17 тис. грн - Цензор.НЕТ 7365 Это трындец!
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08.11.2020 13:15 Відповісти
Упоротых надо гнать подальше от детей.
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08.11.2020 13:30 Відповісти
чего она тогда голая не ходит?
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08.11.2020 15:49 Відповісти
Сжечь ведьму, свидетельница Вельзевула.
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08.11.2020 16:38 Відповісти
"Для мєні надєть маску єщо хужеє,чєм снять труси..." - сказала учітєльніца...
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08.11.2020 17:56 Відповісти
В школах третини учнів відсутньо. Хворіють діти, хворіють їх батьки. В лікарнях відмовляють брати нових хворих - кажуть помирати вдома. Невже не можна не уражати життя нещасних вчителів, коли вони працюють в переповнених класах по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах, а за день через них проходить по 150 учнів, не рахуючи спілкування в коридорах, після уроків. В Чехії, Польші, Румунії школи давно вже закрили: діти прекрасно вчаться в онлайн. Навіщо нові смерті ?!
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08.11.2020 17:59 Відповісти
Совок, сер.
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09.11.2020 11:49 Відповісти
то звільніть цю хвору релігійну істоту.
****, 21-ше сторіччя, космос, колайдер, нейрохірургія, протезування внутрішніх органів...
і оце середньовіччя.
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08.11.2020 18:32 Відповісти
от-от, саме це - 21-е сторіччя - а ви про носіння масок; самому не смішно?
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08.11.2020 20:18 Відповісти
ні.
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08.11.2020 20:26 Відповісти
В неї в голові тараканів відро, чому таке створіння може навчити сьогодні дітей? Звільнити і нехай йде в церкву працювати.
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08.11.2020 19:43 Відповісти
Знімаю капелюха перед цією вчителькою!
Молодець пані Жанна Тетенева!!
Людина народжена вільною!!!
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08.11.2020 20:17 Відповісти
Зніміть капелюха перед світлою пам"яттю тих , хто через ось таких ідіотів вже на тому світі (((
А після того як вшануєте пам"ять померлих сядьте і прочитайте яка кількість жителів у Японії і скільки у них хворих на COVID дякуючи тому що там тупоголових немає і всі дотримуються санітарних вимог!
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08.11.2020 23:12 Відповісти
1) Дуже погане виховання в українців - весь час ллють бруд на інших.
2) Ця вчителька має потужний рівень польової компоненти, а в більшості пересічних українців ця компонента не розвинута; вони є просто носіями матеріальних тіл. Так от, вакцина від вірусу чи бактеріальних патогенів може бути не тільки матеріальним фармакологічним агентом, але і польовим кодом. Ось вам приклад - Інформаційна Терапія https://informterapia.webnode.com.ua Цей підхід дозоляє прищепити спеціальні коди до організму (надіслати до організму певні частоти), що посилить імунну систему до потужної протидії інфекції. Ця вчителька читає молитви, а це є спеціальна медитація, настрій тіла на гармонічний стан при якому тіло отримує польовий захист. Відомо, наприклад, що церковними дзвонами можна виліковувати низку захворювань.
Маску я також не ношу і іншим не раджу. Адже ніс Природа виставила вперед аби він весь час всмокчував свіже повітря. Якість повітря стоїть на першому місці в здоров'ї людини. Більше читайте і вивчайте. Ось ще моя стаття - в ній описано як протистояти ковіду і як його швидко виліковувати: http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
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09.11.2020 00:42 Відповісти
Ви ще забули про чіпи у вакцині написати ((( Ну а щодо Ваших поглядів, я Вам так пораджу ( хоча і трішки в Бога вірю , нехай він мене пробачить !) - слідуючи Вашим поглядам , коли у Вас особисто розболяться зуби , буде гнійний апендицит , або у світлі останніх проблем двостороння пневмонія - не завантажуйте своїми проблемами лікарів - вчиніть молитву і станьте під дзвоном ((( - ну навіщо Вам той хірург чи стоматолог з анестезіологом , навіщо ті маски ((( моліться разом з отією " компонентою" яка дітей наражає на небезпеку бо вони не її (((( АЛЕ ДО ЛІКАРІВ НІ НОГОЮ !!!!!!! Вони не для Вас , вони для таких як я , тверезодумаючих ! Для тих , хто в Бога вірить , а сам не зіває )))

Тепер щодо тієї " педагогині" ( гордої назви ВЧИТЕЛЬ вона не заробила ) . Тут у коментах правильно написали люди - якщо вона така розумна , що Бог у масці її не впізнає , то чому вона дійсно одягнена ходить - Бог її на світ навіть без спіднього пускав і прикриття соромітських місць і є неповага до Бога ! Якби воно , недостулепне , голим би тинялося у мене б і питань не було (( а так цій сектантці не місце у навчальному закладі ! На цьому все ! Виставляйте носа на чисте повітря , але як почнете кашляти чи носом сьорбати - прикривайте свій фейс маскою , бо ненароком оточення може дати "тейблом" ))))
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09.11.2020 02:42 Відповісти
шудра, а чому ви маску не носили до 2020 р.? Ходили, людей довкола заражали. Сходіть до лікаря-фармаколога на покаяння.
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09.11.2020 09:34 Відповісти
Поцик )) готуй свою неприховану маскою пичку до фізичних контактів із принциповими громадянами , які тобі незабаром будуть регулювати довжину вдиху і видиху )) Ну і трішки грошей на той випадок якщо до громадян тебе поліція зустріне )) від сьогодні всі "рахмани" за кожну дихальну вправу сплачуватимуть у громадських місцях від 170 до 250 грн на місці дихальних процедур ))
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09.11.2020 11:27 Відповісти
У нее намордник вместо пасти на голове....Точно такое же ковидобесие... только ПГМное...
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08.11.2020 23:15 Відповісти
Это просто праздник мракобесия ! Как можно в 21 веке доверять воспитание своих детей такой "учительнице" ?!?
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08.11.2020 20:27 Відповісти
Интересно сможет оспорить или нет. Кс же признал не констит. постановление. Если все такие принципиальные не ездите в маршрутках или в такси где без маски водители
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08.11.2020 21:27 Відповісти
Подивимося через місяць що вам буде "інтєрєсно"(( Вже зараз до лікарні майже по блату через ось таких "інтєрєсних" , а через місяцьок вони свою "набожність" разом з вірусом половині держави роздадуть (( московські попи у лаврі вже трішки позатихали як вірус у жопу довбонув (( іще якби ось таких грамотіям мізки підправив !
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08.11.2020 23:17 Відповісти
вірус КОВІД-19 був розроблений в московських підпільних заводах біологічної зброї, тому саме московські так звані попи (агенти ФСБ) і розносили його по Україні і, мабуть, продовжують це робити - монастирі - ідеальне місце для зберігання контейнерів.
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09.11.2020 00:45 Відповісти
Вам видніше що попи кацапські роблять , так зрозумів з Ваших дописів , що Ви у них в гостях часто буваєте ((((
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09.11.2020 02:46 Відповісти
НУ ЦЕ ВЖЕ ПРОСТО ТЬМУ-ТАРАКАНЬ А НЕ ВЧИТЕЛЬКА.САМЕ СТРАШНЕ ЩО ТАКІ ОСОБИ МАЮТЬ СІЯТИ РОЗУМНЕ ДОБРЕ І ВІЧНЕ В ГОЛОВАХ НАШИХ ДІТЕЙ
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08.11.2020 22:39 Відповісти
Интересно училка язычка или мовы...Но то что не биологии 100%...
А ведь могла бы пояснить как распространяются бактерии и вирусы...и в каких случаях намордник необходимо одевать, а в каких это клоунада...
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08.11.2020 23:17 Відповісти
Ну по такой логике боженька ходит в платье и с косынкой. Или нет?
Но тогда же мужики нарушают, надевая штаны!
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09.11.2020 00:44 Відповісти
Цікаво переглянути коментарі - вони показують масову розумову деградацію дописувачів. По суті, це є демонстрація розумового падіння населення України на 2020 р. Саме таким особам і потрібні президенти типу Зе.
Також цікаво, а як така маса дописувачів прокоментує той факт, що видатний йогин Свамі Шівананда запровадив просту дихальну вправу "враджана пранаяма" для профілактики холери в Індії (1899-1923 рр.). А від холери люди мерли через 5 годин після зараження. Саме завдячуючи практиці цієї дихальної вправи він зупинив поширення холери на величезних просторах своєї країни. Якими словесними помиями ви поллєте ту видатну людину?

враджана пранаяма (Vrarjana pranayama) Впродовж 10 хвилин прогулянки йти та лічити кроки. Головне, щоб видих тривав довше за вдих. Наприклад, 6 кроків - вдих та 8 кроків - видих.
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09.11.2020 01:20 Відповісти
Насмілюся як "деградований дописувач " дати пораду " просвітленому гуру" - зробіть дихальні вправи і сходіть на консультацію до психотерапевта поки повністю з котушок не злетіли як Ваш колега з Кривого Рогу (((( Тому теж видно знезаражений холерний вібріон у голову торохнув (((
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09.11.2020 02:59 Відповісти
шудра повинен слухати, що каже рахман, а не давати рахмау поради
Я зазначає "Махабхарата", коли шудри стануть над брахманами, то це ознака кінця світу.
Що ми, власне, і спостерігаємо нині в Україні.
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09.11.2020 09:31 Відповісти
"Рахман" !!!!! Сходи спочатку в П#зду , а потім до психіатра ! Так дійшло , "рахман" недороблений ? За пораду можеш не дякувати , цілком безплатна і в останній раз ((
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09.11.2020 11:19 Відповісти
На гіляку!
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09.11.2020 01:37 Відповісти
Ну да, тут один шизик по велению "бога" людей на улице в Кривом Роге убивал, а эта дура по велению "бога" решила детей и их родителей заражать короновирусом.
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09.11.2020 02:09 Відповісти
Сектантка! По мордяці видно. Є психічні розлади, це видно неозброєним оком. Хустинку носити їй релігія дозволяє, а маску ніт. Це ж та ж хустинка, тільки спереду. "Для мене її надіти - це смерть": вчителька на Рівненщині відмовляється носити на роботу маску навіть після штрафу в 17 тис. грн - Цензор.НЕТ 8271
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09.11.2020 02:41 Відповісти
Можно по разному относится к религии и ковидной истерике. Но силе её воли я просто завидую, представлю как её травили и травят.
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09.11.2020 09:22 Відповісти
про таких хочется написать "С#КА ПРАВОСЛАВНАЯ"
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09.11.2020 09:38 Відповісти
Вона іще і не православна , а якась сектантка ((
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09.11.2020 11:20 Відповісти
Вообще то она евангелистка
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09.12.2020 21:38 Відповісти
уволить и нет проблем. и каждый день штрафовать по 17 000 грн.
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10.12.2020 16:04 Відповісти
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