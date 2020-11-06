Турчинов: "ЄС" - єдина політична сила, яка отримала переконливий результат в усіх регіонах України. ВIДЕО
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"Європейська Солідарність" на місцевих виборах отримала один із найкращих результатів серед усіх інших політичних сил.
Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, "ЄС" отримала перше місце в п’яти регіонах нашої країни. Це місто Київ, Київська, Тернопільська, Львівська, Рівненська області.
"Наблизились до "Європейської Солідарності" ОПЗЖ і "Слуги народу", які отримали перші місця в чотирьох регіонах", – сказав Турчинов, додавши, що всі інші політичні сили (в основному місцеві регіональні проєкти) змогли отримати перші місця лише в одній з областей України.
Так, зокрема, "Європейська Солідарність" отримала наступний відсоток мандатів у кожній обласній раді:
Вінницькій – 14,29%,
Волинській – 14,06%,
Дніпропетровській – 10,83%,
Житомирській – 14,06%,
Закарпатській – 9,38%,
Запорізькій – 11,9%,
Івано-Франківській – 20,24%,
Київській – 27,38%,
Кіровоградській – 12,5%,
Львівській – 33,33%,
у місті Києві практично 26%,
Миколаївській – 12,5%,
Одеській – 11,9%,
Полтавській – 9,52%,
Рівненській – 23,44%,
Сумській – 14,06%,
Тернопільській – 28,13%,
Харківській – 10%,
Херсонській, Хмельницькій – близько 11%,
Черкаській, Чернівецькій – понад 14%,
Чернігівській – близько 8%.
Керівник Центрального штабу "ЄС" наголосив, що "Європейська Солідарність" – це єдина політична сила, яка отримала переконливий
результат в усіх обласних центрах України.
"Для порівняння, ОПЗЖ не змогла пройти до 7 обласних центрів, "Слуги народу" не змогли пройти до 3 обласних центрів, – це Львів,
Івано-Франківськ і Тернопіль", – сказав він, наголосивши, що на цих виборах владною командою масово застосовувалися фальсифікації. "Так, до Тернопільської міської ради "Слуги народу" не долали прохідний бар’єр, отримавши 4,8%. Але вже після "уточнення" – а фактично після нахабного фальшування – вони переписали протоколи, показавши собі вже 5%", – сказав він, додавши, що ці підроблені результати будуть оскаржуватися.
Олександр Турчинов підкреслив, що "Європейська Солідарність" – єдина політична сила, яка впевнено представлена у всіх регіонах нашої країни: від сходу до заходу, від півдня до півночі.
"Саме Європейська Солідарність сьогодні стає тією політичною силою, яка об’єднує всю Україну і готова захищати інтереси наших громадян у всіх регіонах нашої великої країни", – резюмував він.
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- Мужчина, что ві делаете! Ві же на мне лежите!
- Но я же вам ничего не делаю!
- Так делайте же!
А свой блок имени ху.ла будешь на леньте.сру продвигать.
И по сравнению с теми результатами порошенко и ко теперь сильно проиграли.
А слуг народа раньше в местных органах вообще не было, а теперь вот есть.
И это несмотря на падение экономики из-за короновируса и из-за неопытности слуг.
Обе кандидатуры имеют сумасшедший антирейтинг, поэтому будут в пролёте.
Так что пока остаётся и будет Зеленский, если не появится другой лидер
Из Днепровского вуза уволился профессор, который не хотел преподавать на украинском
Здесь не о чем говорить, потому что преподаватель уволился. Есть разные студенты, у нас 60% контингента - студенты из Донбасса, большинство из них не против преподавания на русском, преподаватели всегда идут на уступки и преподают на том языке, на котором просят», - рассказал проректор университета Юрий Хоменко. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/iz-dneprovskogo-vuza-uvolilsya-professor-kotoryy-ne-hotel-prepodavat-na-ukrainskom--716487.html
Вона всього за 1 добу набрала понад 3800 голосів! Переказувати її текст не буду, вона стосується Закону про мову. Я намагався виставити контр-петицію аби 22/208306-еп анулювали/зняли з розгляду, але мені відмовили (отримав письмову відмову на пошту). Хто знає, як ще можна не допустити розгляду тієї петиції? Наперед вдячний.
Спробував закинути ініо про неї на фейсбук у патріотичні групи - всі мовчать
Про всяк випадок поширив у проукраїнських групах на ФБ на написав в приват одному проукраїнському юристу