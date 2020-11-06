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Турчинов: "ЄС" - єдина політична сила, яка отримала переконливий результат в усіх регіонах України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

"Європейська Солідарність" на місцевих виборах отримала один із найкращих результатів серед усіх інших політичних сил.

Про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "ЄС" отримала перше місце в п’яти регіонах нашої країни. Це місто Київ, Київська, Тернопільська, Львівська, Рівненська області.

"Наблизились до "Європейської Солідарності" ОПЗЖ і "Слуги народу", які отримали перші місця в чотирьох регіонах", – сказав Турчинов, додавши, що всі інші політичні сили (в основному місцеві регіональні проєкти) змогли отримати перші місця лише в одній з областей України.

Так, зокрема, "Європейська Солідарність" отримала наступний відсоток мандатів у кожній обласній раді: 

Вінницькій – 14,29%, 

Волинській – 14,06%,

Дніпропетровській – 10,83%,

Житомирській – 14,06%, 

Закарпатській – 9,38%,

Запорізькій – 11,9%,

Івано-Франківській – 20,24%, 

Київській – 27,38%,

Кіровоградській – 12,5%,

Львівській – 33,33%,

у місті Києві практично 26%, 

Миколаївській – 12,5%,

Одеській – 11,9%,

Полтавській – 9,52%,

Рівненській – 23,44%,

Сумській – 14,06%,

Тернопільській – 28,13%,

Харківській – 10%,

Херсонській, Хмельницькій – близько 11%,

Черкаській, Чернівецькій – понад 14%,

Чернігівській – близько 8%.

Керівник Центрального штабу "ЄС" наголосив, що "Європейська Солідарність" – це єдина політична сила, яка отримала переконливий
результат в усіх обласних центрах України.

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"Для порівняння, ОПЗЖ не змогла пройти до 7 обласних центрів, "Слуги народу" не змогли пройти до 3 обласних центрів, – це Львів,
Івано-Франківськ і Тернопіль", – сказав він, наголосивши, що на цих виборах владною командою масово застосовувалися фальсифікації. "Так, до Тернопільської міської ради "Слуги народу" не долали прохідний бар’єр, отримавши 4,8%. Але вже після "уточнення" – а фактично після нахабного фальшування – вони переписали протоколи, показавши собі вже 5%", – сказав він, додавши, що ці підроблені результати будуть оскаржуватися.

Олександр Турчинов підкреслив, що "Європейська Солідарність" – єдина політична сила, яка впевнено представлена у всіх регіонах нашої країни: від сходу до заходу, від півдня до півночі.

"Саме Європейська Солідарність сьогодні стає тією політичною силою, яка об’єднує всю Україну і готова захищати інтереси наших громадян у всіх регіонах нашої великої країни", – резюмував він.

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Топ коментарі
+52
"ЕС" получила первое место в 5 регионах Украины, выиграв местные выборы по сравнению с другими политсилами, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9120
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06.11.2020 18:15
+50
Бажаю подальших успіхів.
Ще більше перемог - і ЄС і Україні.
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06.11.2020 18:13
+35
Так тримати! Тільки "ЄС"на даний час є рушійною силою для подальшого курсу України в ЄС
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06.11.2020 18:15
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"ЄС" отримала перше місце в 5 регіонах України, вигравши місцеві вибори порівняно з іншими політсилами, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1530 "бородатий" "мейде ин СССР" из разряда "реплики в автобусе":
- Мужчина, что ві делаете! Ві же на мне лежите!
- Но я же вам ничего не делаю!
- Так делайте же!
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06.11.2020 19:11 Відповісти
Пытаемся включить мозг и перечитать статью: первое место в 5-ти регионах, что выше, чем по 4 региона у ближайших конкурентов, а также ЕС представлена во всех регионах.
А свой блок имени ху.ла будешь на леньте.сру продвигать.
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06.11.2020 19:04 Відповісти
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ху"ло пусть сидит на бутылке, это чмо меньше всего меня волнует. В вот адептам и идолопоклонникам соевого не устану повторять, сколько не отправляйте в спам. Ваш "гетьман" продался как последняя ****** регионалам. Доказательство простое - при его правлении с ручным алкашом ген прокурором НИ ОДИН рыгал не сел на нары. И это после всего, что они творили при чивакуне и во время Майдана. Я даже не заикаюсь про депутатов ВР, банально про шавок в регионах. А значит он с ними договорился. А значит - он больше НИКОГДА не станет президентом Украины. И можете успокоить свое больное воображение. Это отыгранная пешка как и юля.
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06.11.2020 19:22 Відповісти
При зе сколько село? Или ,,дайтевремя,,?
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07.11.2020 02:45 Відповісти
А, може, стане прем'єром. Не думав про таке?)))
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07.11.2020 16:00 Відповісти
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Пусть бы сравнили с результатами на местных предыдущих выборах в 2015 году.
И по сравнению с теми результатами порошенко и ко теперь сильно проиграли.
А слуг народа раньше в местных органах вообще не было, а теперь вот есть.
И это несмотря на падение экономики из-за короновируса и из-за неопытности слуг.
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06.11.2020 19:03 Відповісти
Ну где же 73% поддержки ***********? И второе: к 5-летнему сроку рейтинг у клоуна будет ниже, чем у Пороха, а его шапито распадется на фракции.
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06.11.2020 19:05 Відповісти
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Скажеш гоп, як перескочиш
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06.11.2020 19:11 Відповісти
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Расклад на сегодня такой: после Зеленского идут бойко и порошенко.
Обе кандидатуры имеют сумасшедший антирейтинг, поэтому будут в пролёте.
Так что пока остаётся и будет Зеленский, если не появится другой лидер
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06.11.2020 19:20 Відповісти
антирейтинг вовки гомо сека из кривбасса просто зашкаливает: более 80% украинцев считает что при зеленском ситуация с коррупцией ухудшилась
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06.11.2020 21:29 Відповісти
Мы всего за год поднялись и сделали вам,зерыгосрань)еще и Байден на подходе
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06.11.2020 19:09 Відповісти
как мило . из за неопытности "ЄС" отримала перше місце в 5 регіонах України, вигравши місцеві вибори порівняно з іншими політсилами, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9538 так вот она причина всех причин "ЄС" отримала перше місце в 5 регіонах України, вигравши місцеві вибори порівняно з іншими політсилами, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9538 и когда же они по твоему этого опыта наберутся . год . два десять ? "ЄС" отримала перше місце в 5 регіонах України, вигравши місцеві вибори порівняно з іншими політсилами, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8488
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06.11.2020 19:15 Відповісти
Судя по скорости исчезновения денег из казны я очень сильно сомневаюсь в их "неопытности"-крадут в турборежиме
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07.11.2020 02:48 Відповісти
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Вы обижаете шоколадную бубочку.....
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06.11.2020 19:24 Відповісти
Ось так просувається 5-та колона Кремля - за активної підтримки ватних викладачів, які нехтують законами України...
Из Днепровского вуза уволился профессор, который не хотел преподавать на украинском


Здесь не о чем говорить, потому что преподаватель уволился. Есть разные студенты, у нас 60% контингента - студенты из Донбасса, большинство из них не против преподавания на русском, преподаватели всегда идут на уступки и преподают на том языке, на котором просят», - рассказал проректор университета Юрий Хоменко. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/iz-dneprovskogo-vuza-uvolilsya-professor-kotoryy-ne-hotel-prepodavat-na-ukrainskom--716487.html

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06.11.2020 19:16 Відповісти
Ще кілька слів про п'яту колону кремля. На сайті президентських петицій вчора було виставлено дуже провокативну ,дуже маніпулятивну петицію номер 22/108306-еп.
Вона всього за 1 добу набрала понад 3800 голосів! Переказувати її текст не буду, вона стосується Закону про мову. Я намагався виставити контр-петицію аби 22/208306-еп анулювали/зняли з розгляду, але мені відмовили (отримав письмову відмову на пошту). Хто знає, як ще можна не допустити розгляду тієї петиції? Наперед вдячний.
Спробував закинути ініо про неї на фейсбук у патріотичні групи - всі мовчать
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06.11.2020 19:59 Відповісти
Мало що захочеться студентам із Донбасу, вже дохотілися "путін ввєді".
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06.11.2020 20:02 Відповісти
Ви недооцінюєте серйозність ситуації. Нажаль
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06.11.2020 22:51 Відповісти
Ви, можливо, мене не так зрозуміли. Всілякі спроби змінити Закон про мову можуть привести до ситуації 2014 року. Недарма ж видаються російські паспорти і Пєсков обіцяє захист закордонним росіянам.
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07.11.2020 09:25 Відповісти
Схоже, "зелена ботоіерма" видохламч: кількість голосів за цю петицію вже кілька годин тримається на числі 4386.
Про всяк випадок поширив у проукраїнських групах на ФБ на написав в приват одному проукраїнському юристу
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07.11.2020 15:44 Відповісти
І правильно, бо упоротих "аби не Порошенко" ще вистачає.
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07.11.2020 17:52 Відповісти
Сколько денег бабахнули,такие и результаты.
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06.11.2020 20:46 Відповісти
Тут не поспоришь.Чуваки решили мокнуть всех в дерьмо,юных школьниц о принцах во второй раз Турчинов: "ЄС" - єдина політична сила, яка отримала переконливий результат в усіх регіонах України - Цензор.НЕТ 59
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06.11.2020 21:38 Відповісти
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