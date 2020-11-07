На кордоні з Білоруссю у вантажівці з пропіленом виявлено 30 тис. контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
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Сьогодні вранці в пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю прикордонники виявили у вантажівці, що перевозив пропілен, контрабандні сигарети.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У результаті перевірки з повним розвантаженням транспортного засобу, прикордонно-митна оглядова група виявила 60 ящиків сигарет загальною кількістю 30 000 пачок.
Попередньо сума вилучених цигарок білоруського виробництва становила близько 350 тис. гривень.
Вантажівку з поліпропіленом затримано до рішення суду.
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А якщо серйозно, то дякувати Богу, що лиха не сталося..