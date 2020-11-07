На кордоні з Білоруссю у вантажівці з пропіленом виявлено 30 тис. контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Сьогодні вранці в пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю прикордонники виявили у вантажівці, що перевозив пропілен, контрабандні сигарети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У результаті перевірки з повним розвантаженням транспортного засобу, прикордонно-митна оглядова група виявила 60 ящиків сигарет загальною кількістю 30 000 пачок.

Попередньо сума вилучених цигарок білоруського виробництва становила близько 350 тис. гривень.

Вантажівку з поліпропіленом затримано до рішення суду.

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