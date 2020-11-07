УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15473 відвідувача онлайн
Відео Події
3115 8
Білорусь (3872) Держприкордонслужба (2198) контрабанда (1069) Правоохоронні органи (2312) цигарки (399)

На кордоні з Білоруссю у вантажівці з пропіленом виявлено 30 тис. контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Сьогодні вранці в пункті пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю прикордонники виявили у вантажівці, що перевозив пропілен, контрабандні сигарети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У результаті перевірки з повним розвантаженням транспортного засобу, прикордонно-митна оглядова група виявила 60 ящиків сигарет загальною кількістю 30 000 пачок.

На кордоні з Білоруссю у вантажівці з пропіленом виявлено 30 тис. контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба 01

Попередньо сума вилучених цигарок білоруського виробництва становила близько 350 тис. гривень.

На кордоні з Білоруссю у вантажівці з пропіленом виявлено 30 тис. контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба 02

Вантажівку з поліпропіленом затримано до рішення суду.

Читайте також: Частка нелегальних сигарет на українському ринку продовжує зростати, - гендиректор JTI Україна Холловей

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Везе ж декому. Буде що шмалити.
показати весь коментар
06.11.2020 23:12 Відповісти
коментар відмічено як спам
Не заплатили просто таможне, вот про них кино и сняли...
показати весь коментар
06.11.2020 23:14 Відповісти
Хотіли прошмигнути мимо каси, негідники.. Це яккщо жартувати.
А якщо серйозно, то дякувати Богу, що лиха не сталося..
показати весь коментар
07.11.2020 00:33 Відповісти
они ещё и пропилен в мешках возили...грамотеи трускавецкие
показати весь коментар
06.11.2020 23:15 Відповісти
А как же закрытые границы?
показати весь коментар
06.11.2020 23:16 Відповісти
жывэ беларусссия?
показати весь коментар
06.11.2020 23:29 Відповісти
Журналюги, ви в школі хімію вчили? Різницю між газом пропіленом і гранулами поліпропілену можете відчути?
показати весь коментар
07.11.2020 00:10 Відповісти
Акакаяразніца?
показати весь коментар
07.11.2020 00:17 Відповісти
 
 