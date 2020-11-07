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Курсант Академії МВС Білорусі Ботян закликав колег не служити Лукашенку: "Вибори було сфальсифіковано". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Курсант останнього четвертого курсу Академії МВС Білорусі Владислав Ботян записав відкрите відеозвернення, в якому заявив, що на знак протесту проти злочинних наказів нелегітимної влади Олександра Лукашенка залишає навчання в Академії МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

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Також він розповів, що курсантів академії вже готують до розгону мирних демонстрацій, тому він не хоче бути зброєю в руках режиму. Юнак підкреслив, що особисто був свідком централізованої фальсифікації на президентських виборах у Білорусі. Він висловив також незгоду з політикою насильства і брехні, яку проводить режим внутрішньої окупації Білорусі.

Ботян також звернувся до своїх однокурсників та інших курсантів із закликом не служити злочинному режиму, який веде війну проти народу Білорусі: "Багато хто вже, напевно, зрозумів і особисто зіткнувся з нелогічними наказами, твердолобістю та агресією начальників. Провчившись до 4 курсу, я усвідомив, що так триватиме і далі. А злочинна система, яка утворилася за 26 років, триматиме тебе в заручниках все життя".

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Це звернення стало першим відео на ютуб-каналі By_Pol, в описі якого зазначено, що канал створений об'єднанням співробітників всіх силових відомств Білорусі, які не заплямували себе скоєнням злочинів перед своїм народом.
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Топ коментарі
+21
А ти "в курсі", що він присягав народу і державі Білорусь, а не "бульбофюреру"?. Це Лука "зрадив", бо присягав "служить народу", а зараз посилає проти нього як своїх "мордоворотів", так і чужих, "внутріМКАДівських"...
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07.11.2020 11:36
+20
Сапраўдны Літвін! Ганаруся! Жыве Беларусь!
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07.11.2020 11:28
+19
Кого он предал?
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07.11.2020 11:30
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Вовремя предать значит предвидеть.
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07.11.2020 11:28 Відповісти
Кого он предал?
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07.11.2020 11:30 Відповісти
Это просто известное выражение.
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07.11.2020 11:38 Відповісти
Это просто твй пук в лужу.
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07.11.2020 12:15 Відповісти
Курсант Академии МВД Беларуси Ботян -это вам не гражданин .. врио Курсант Академії МВС Білорусі Ботян закликав колег не служити Лукашенку: "Вибори було сфальсифіковано" - Цензор.НЕТ 6180
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07.11.2020 12:35 Відповісти
То что ты высказал в первом посте говорит о многом, можешь не изворачиваться, уже смысла нет ,надо было взять в кавычки Курсант Академії МВС Білорусі Ботян закликав колег не служити Лукашенку: "Вибори було сфальсифіковано" - Цензор.НЕТ 5402
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07.11.2020 13:25 Відповісти
А ти "в курсі", що він присягав народу і державі Білорусь, а не "бульбофюреру"?. Це Лука "зрадив", бо присягав "служить народу", а зараз посилає проти нього як своїх "мордоворотів", так і чужих, "внутріМКАДівських"...
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07.11.2020 11:36 Відповісти
Когда этот вьюнош шел учится в МВД имени Луки он разве не знал кому будет служить? И продолжал бы это делать не будь такого яростного сопротивления народа. Когда стало понятно что могут и за яйца на фонаре повесить вдруг неожиданно прозрел и постарался занять теплое место героя.
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07.11.2020 11:45 Відповісти
МВД имени луки? Так с таким успехом там территория имени луки? Ну и куда ему было идти? К тебе на иждевение?
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07.11.2020 11:51 Відповісти
Лука дав присягу - "вірно служити народові Республіки Білорусь". А виступає проти рішеня народу, узурпувавши владу... (Я не кажу, що Тіхановська - "подаруночок, однак, Лука себе позиціонує, як керівник демократичної держави... А тому повинен виконувать усі демократичні процедури, включаючи і передачу влади вибраному народом новому керівнику...).Та сама формула існує і в присязі військовослужбовців та працівників МВС, КГБ та інших силовиків...
Навіть у присязі вермахту, поряд з іменем вождя є слова про вірність народу...
Так в чому "зрада" курсанта?...
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07.11.2020 13:19 Відповісти
Пока у власти лукаш данный поступок парня заслуживает уважения и к тому же это рискованный поступок ,зная повадки животного луки и с дивана критики не подлежит уж точно , а лишь является достойным примером для других
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07.11.2020 13:31 Відповісти
а кого он предал. отупевшего от власти председателя колхоза?
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07.11.2020 11:59 Відповісти
Сапраўдны Літвін! Ганаруся! Жыве Беларусь!
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07.11.2020 11:28 Відповісти
Жыве Вечна!Гэта наша будучыня....ганарымся разам.
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07.11.2020 11:33 Відповісти
Молодь посилає самозванця в жопу корму. Курсант Академии МВД Беларуси Ботян призвал коллег не служить Лукашенко: "Выборы были сфальсифицированы" - Цензор.НЕТ 5714
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07.11.2020 11:38 Відповісти
а в Беларуси так принято - называть имя-фамилия-отчество именно в таком порядке?
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07.11.2020 13:15 Відповісти
ну хвалюецца хлопец! гэта цалкам зразумела, навошта пачынаеце?
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07.11.2020 19:29 Відповісти
Беларусы, борітеся поборете,не здавайтесь хунте!
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07.11.2020 11:45 Відповісти
Буду искренне рада, если этот порядочный и честный малый не исчезнет бесследно. Ведь для лУКИ КРОВАВОГО это привычное дело?!!
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07.11.2020 11:45 Відповісти
Молодец конечно,но это глас вопиющего среди глухих ментовских зомбаков.
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07.11.2020 11:49 Відповісти
Милиция переходит на сторону народа не тогда когда народ прав, а тогда когда видит что народ побеждает.
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07.11.2020 11:51 Відповісти
Профнепригоден.
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07.11.2020 11:57 Відповісти
Теперь ботану одна дорога - в ветеринары
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07.11.2020 12:25 Відповісти
Лечить своих бывших колег?
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07.11.2020 14:45 Відповісти
Предатель и холуй олигархов-паразитов.
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07.11.2020 11:58 Відповісти
Фамилия Ботян
Происхождение: Шламовщики
Город: Козловка | Чувашия
Пол: Мужской
Первые упоминания: 1876 г.
Популярность фамилии: 44%
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07.11.2020 12:07 Відповісти
Білорусь стала ядерною державою - Лукашенко....Нужно в Украине разместить тоже американское ядерное вооружение и стать ядерной державой Курсант Академії МВС Білорусі Ботян закликав колег не служити Лукашенку: "Вибори було сфальсифіковано" - Цензор.НЕТ 7760
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07.11.2020 12:08 Відповісти
Дуже мужній вчинок і не кожен здатний на таке
Живе Білорусь!
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07.11.2020 12:12 Відповісти
Сподіваюсь,що він цей мужній вчинок здійснив за добрий "шмат" долярів і гарантоване західне громадянство,інакше те,що він затинаючись прочитав з екрану втрачає всякий сенс...
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07.11.2020 12:24 Відповісти
Ти хворий і на жаль у нас таких багато. Та нічого вата що не лікується,утилізується.
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07.11.2020 12:53 Відповісти
Жалко пацана. "Бацько" его уберёт.
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07.11.2020 12:16 Відповісти
Да ничего с ним не будет. Уедет в Польшу, делов то.
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07.11.2020 13:06 Відповісти
Курсант Академии МВД Беларуси

Напоминает мне случай на производстве- попал мужик в вытрезвитель, пришел на работу и говорит- отдаю всю свою премию в фонд мира! На след. день пришла бумага с МВД, по которой его должны лишить премии...
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07.11.2020 12:50 Відповісти
Ну предположим этот курсант в курсе, что его через пару дней должны отчислить.
Спрашивается - За что?
Ну допустим на самом-то деле он тот еще рас3.14здяй и его патруль хлопнул в кабаке, в самоволке, в сиську пьяного и с телками с низкой социальной ответственность, за что обещали в ближайшие дни отчислить .... И что? - после этого пацан включил камеру и наговорил в нее, что дескать - он протестант, диссидент, "враг народа"(Луки то бишь) и всякое такое про неправильные выборы, про неправильного президента, про ментов-фашистов? В то время, как мог быстро схватить бумагу и подать рапорт об увольнении по собственному(ну пока еще приказ не огласили), ну если все дело в пьянке или каком-то другом дисциплинарном косяке. Ты это хочешь сказать, рассказывая про хитрого мужика из вытрезвителя?
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07.11.2020 13:24 Відповісти
Беларусь стала не ядерной державой а ядерной миной! Если Лихтенштейн или Ватикан построят АЭС, то они тоже превратятся в ДЕРЖАВЫ?
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07.11.2020 12:58 Відповісти
смелый поступок, достойный уважения. если бы таких парней было под сотню, то думаю мусора, служащие лукашеску, призадумались бы.
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07.11.2020 13:08 Відповісти
Мусора призадумались бы, уволились с ментуры, и пошли бы работать на стройку или дворниками. Аж слезу вышибает...
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07.11.2020 15:12 Відповісти
где наши революционеры с майдана
с кулей во лбу стал за год миллиардером
второй устроил состояние
остальных рассовали по углам и никого не слышно
парень с пафосом ушёл чтобы не выгнали
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07.11.2020 13:15 Відповісти
Респект!
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07.11.2020 13:28 Відповісти
пэрэмога будэ за народом
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07.11.2020 16:56 Відповісти
Молодець! Але в нас таких під час Революції Гідності не було, на жаль!
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07.11.2020 20:19 Відповісти
Живе Бєларусь!
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07.11.2020 20:20 Відповісти
 
 