Курсант Академії МВС Білорусі Ботян закликав колег не служити Лукашенку: "Вибори було сфальсифіковано". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Курсант останнього четвертого курсу Академії МВС Білорусі Владислав Ботян записав відкрите відеозвернення, в якому заявив, що на знак протесту проти злочинних наказів нелегітимної влади Олександра Лукашенка залишає навчання в Академії МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.
Також він розповів, що курсантів академії вже готують до розгону мирних демонстрацій, тому він не хоче бути зброєю в руках режиму. Юнак підкреслив, що особисто був свідком централізованої фальсифікації на президентських виборах у Білорусі. Він висловив також незгоду з політикою насильства і брехні, яку проводить режим внутрішньої окупації Білорусі.
Ботян також звернувся до своїх однокурсників та інших курсантів із закликом не служити злочинному режиму, який веде війну проти народу Білорусі: "Багато хто вже, напевно, зрозумів і особисто зіткнувся з нелогічними наказами, твердолобістю та агресією начальників. Провчившись до 4 курсу, я усвідомив, що так триватиме і далі. А злочинна система, яка утворилася за 26 років, триматиме тебе в заручниках все життя".
Це звернення стало першим відео на ютуб-каналі By_Pol, в описі якого зазначено, що канал створений об'єднанням співробітників всіх силових відомств Білорусі, які не заплямували себе скоєнням злочинів перед своїм народом.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть у присязі вермахту, поряд з іменем вождя є слова про вірність народу...
Так в чому "зрада" курсанта?...
жопукорму.
Происхождение: Шламовщики
Город: Козловка | Чувашия
Пол: Мужской
Первые упоминания: 1876 г.
Популярность фамилии: 44%
Живе Білорусь!
Напоминает мне случай на производстве- попал мужик в вытрезвитель, пришел на работу и говорит- отдаю всю свою премию в фонд мира! На след. день пришла бумага с МВД, по которой его должны лишить премии...
Спрашивается - За что?
Ну допустим на самом-то деле он тот еще рас3.14здяй и его патруль хлопнул в кабаке, в самоволке, в сиську пьяного и с телками с низкой социальной ответственность, за что обещали в ближайшие дни отчислить .... И что? - после этого пацан включил камеру и наговорил в нее, что дескать - он протестант, диссидент, "враг народа"(Луки то бишь) и всякое такое про неправильные выборы, про неправильного президента, про ментов-фашистов? В то время, как мог быстро схватить бумагу и подать рапорт об увольнении по собственному(ну пока еще приказ не огласили), ну если все дело в пьянке или каком-то другом дисциплинарном косяке. Ты это хочешь сказать, рассказывая про хитрого мужика из вытрезвителя?
с кулей во лбу стал за год миллиардером
второй устроил состояние
остальных рассовали по углам и никого не слышно
парень с пафосом ушёл чтобы не выгнали