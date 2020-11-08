Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Увечері 7 листопада в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали три людини, в тому числі 9-річна дитина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
"За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля "Volkswagen" не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які були на острівці безпеки. Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що ДТП сталася на проспекті Науки близько 16:00.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини аварії.
Як повідомив журналістам заступник начальника відділу слідчого управління Нацполіції в Харківській області Дмитро Коротій, водій - не громадянин України, передає Інтерфакс-Україна. Його направили на огляд.
За інформацією директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, постраждала жінка має важку травму голови, перелом гомілки і передпліччя. Зараз вона в комі. У чоловіка - забій грудної клітки, у дитини - травма голови, зламані два стегна і передпліччя.
Як повідомив у фейсбук адвокат Леонід Маслов, за кермом перебував громадянин Ємену, "за неперевіреними даними - перебуває під слідством за хуліганство і вийшов під заставу".
Пізніше в поліції повідомили про затримання водія: "Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".
Будь ласка, зачекайте...
1. Куди ці ує#ні постійно "летять" ?
2. У#бні за кермом такі коли переведуться?
Я даже скажу больше. Сколько бы не было смертельных ДТП, но это будет уроком только для законопослушных водителей, поскольку лихачи всегда думают, что вот с ними то не произойдет и у них достаточно опыта. Второй момент - многих уже останавливали за нарушения, но они отделвались штрафами за превышение скорости и только. Если бы полиция не брала взятки, а судьи не отпускали таких мразей под залог, то таких новостей было бы намного меньше.
Треба вертати смертну кару, щоб всілякі чмирі понаєхавші боялись творити тут беззаконня.
Вони нас не просто не поважають, вони нас зневажають і ставляться як до бидла.
Приємно бути бидлом у власні країні ? Чи все ж таки треба наводити лад ?
Синок якогось містечкового шейха? Чи може його фінансує якийсь, е-е-е, "ісламський благодійний фонд Ірака та Леванта"?..
Островок безпеки оказался ловушкой. Пешеходам лучше быстрее вообще покидать проезжую часть ,если учесть,что за рулем могут быть неадекваты. И на остановках тоже лучше стоять подальше.
При мені тупі імбіцили у МРЕО за допомогою інструкторів автокурсів відводились у сторону і з першого разу здавали тести на комп'ютері, з першого разу здавали керування там же на автомайданчику хоча тупі як пробка і ті правила ПДД толком не знають і все це за додаткові грощі. І ТАК ПО ВСІЙ УКРАЇНІ.
Тут всім українцям треба мінятись і замість "ПОРЄШАЄМ" робити все по закону.
Слабо? Ну тоді такі репортажи стануть кожноднівною нормою.
,,,,каждый раз одно и тоже
я даже скажу больше - там где полтавец сбил людей - там все так же и осталось. нет никаких ограждения !
Авто не соблюдая рядности несутся с Х. Горы прямо на трамвайную остановку .
Прошло с 2008 года много времени , а трамвайного оборудованного островка безопасности (Южный вокзал) до сих пор нет.
Значит это ком - уто нужно .
ДТП на Полтавском Шляхе. На перекрестке возле «Макдональдса» внедорожник Mitsubishi L200 врезался в трамвайную остановку. Авария произошла в 17:15. Погибли 6 человек, еще двое - в больнице скорой и неотложной помощи.
руливший вышел уже из тюрьмы и совершил новый наезд.
*****http://archive.objectiv.tv/news/14869/photos/21.jpg
Островок ?