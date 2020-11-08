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Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події Авто

Увечері 7 листопада в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали три людини, в тому числі 9-річна дитина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля "Volkswagen" не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які були на острівці безпеки. Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) 01

Зазначається, що ДТП сталася на проспекті Науки близько 16:00.

Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) 02
Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) 03

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини аварії. 

Також читайте: У Кривому Розі чоловік убив ножем 2 осіб, 5 поранив, зокрема дитину, - патрульна поліція ФОТО (оновлено)

Як повідомив журналістам заступник начальника відділу слідчого управління Нацполіції в Харківській області Дмитро Коротій, водій - не громадянин України, передає Інтерфакс-Україна. Його направили на огляд.

За інформацією директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, постраждала жінка має важку травму голови, перелом гомілки і передпліччя. Зараз вона в комі. У чоловіка - забій грудної клітки, у дитини - травма голови, зламані два стегна і передпліччя.

Як повідомив у фейсбук адвокат Леонід Маслов, за кермом перебував громадянин Ємену, "за неперевіреними даними - перебуває під слідством за хуліганство і вийшов під заставу".

Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові внаслідок ДТП автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту, п'ятеро постраждалих, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Пізніше в поліції повідомили про затримання водія: "Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".
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Топ коментарі
+29
Харкову реально щось пороблено.

Одужання постраждалим.
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07.11.2020 23:24
+21
Это Харьков, гребаный гепенбург (или аваковград - кому что нравится). Тут не ездят - летают. Убитые в говно маршрутки носятся под 100 км/ч. Что уж говорить о счастливых обладателях «иномарок»... Выздоровления пострадавшим.
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07.11.2020 23:31
+20
Цей ****** арабського походження ганяє містом, як пустелею. За останніми даними "водитель пересел в белую Тойоту, после чего его забрала машина скорой помощи". А що буде, як Україна почне їх взагалі приймати як біженців, а до того йде...
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07.11.2020 23:46
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2 питання:
1. Куди ці ує#ні постійно "летять" ?
2. У#бні за кермом такі коли переведуться?
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08.11.2020 01:35 Відповісти
не все наигрались в ГТА
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08.11.2020 09:00 Відповісти
Стоит отметить, что это произошло на улице, где идет прямая дорога на несколько илометров, по которой часто гоняют и стартуют на светофорах, играя в шашки. Часто наблюдал, как при старте с перекрестка, водителя немного начинало заносить, а потом он выравнивал ход и догонял оппонента. На этой улице так же находится Аргентина Гриль, где собираются мажоры. Еще, по этой дороге любят гонять мотоциклисты. Кернес даже ставил знаки, что гонять на мотоциклах запрещено, но вообще ничего не изменилось.

Я даже скажу больше. Сколько бы не было смертельных ДТП, но это будет уроком только для законопослушных водителей, поскольку лихачи всегда думают, что вот с ними то не произойдет и у них достаточно опыта. Второй момент - многих уже останавливали за нарушения, но они отделвались штрафами за превышение скорости и только. Если бы полиция не брала взятки, а судьи не отпускали таких мразей под залог, то таких новостей было бы намного меньше.
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08.11.2020 02:03 Відповісти
Осевая и бордюр должны выступать вверх на 40см., а регулируемые перекрёстки нужно оборудовать такими девайсами (синхронизированными со светофорами:
Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) - Цензор.НЕТ 769
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08.11.2020 02:38 Відповісти
некоторые ситуаены Харькова хотят водителя на ремни порезать ...а некоторых все устраивает. ну что можно сделать с нелегалом? его под залог отпустили после нападения с ножем на женщину.Судьям диаспора занесет ещё немного и всем будет отлично )))
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08.11.2020 02:48 Відповісти
А може він терорист ?
Треба вертати смертну кару, щоб всілякі чмирі понаєхавші боялись творити тут беззаконня.
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08.11.2020 06:53 Відповісти
Ви ж всі в курсі, що приїжджі швидко прочухали, що закон можна порушувати за гроші, яких у них є більше, ніж в українців ?
Вони нас не просто не поважають, вони нас зневажають і ставляться як до бидла.
Приємно бути бидлом у власні країні ? Чи все ж таки треба наводити лад ?
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08.11.2020 06:55 Відповісти
От іще цікаво, звідки в нього такі баблозаври. Йємен - це не Емірати і не Бахрейн. Це здичавіле задуп'я арабського світу, де на фоні лютого зубожіння коїться хронічна кривава жесть.
Синок якогось містечкового шейха? Чи може його фінансує якийсь, е-е-е, "ісламський благодійний фонд Ірака та Леванта"?.. Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) - Цензор.НЕТ 3172
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08.11.2020 07:49 Відповісти
Ребёнка женщина спасла от гибели, она обнимала ребёнка и не успела достаточно отпустить, прикрыла собой. Плюс ребёнку повезло , что он был четвёртым , если так можно сказать. Самый сильный удар пришёлся на первую женщину. Вообще, то, что она жива , огромное чудо. Этот йеменский пи , скорей всего, наркоман. Не справился с управлением здесь не подходит. Дорога не скользкая, светло, если машина исправная , то , возможно, вырубился за рулем. Иначе , не заметить людей невозможно. Можно не заметить велосипед справа , но эти люди стояли впереди его глаз.
Островок безпеки оказался ловушкой. Пешеходам лучше быстрее вообще покидать проезжую часть ,если учесть,что за рулем могут быть неадекваты. И на остановках тоже лучше стоять подальше.
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08.11.2020 07:20 Відповісти
Ще й швидкість,100тку точно ,,йшов,,...
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08.11.2020 18:07 Відповісти
Есть очень простой способ, больше видеокамер. Перед перекрестками вешал бы знаки 40. Я лихачил только в Харькове. 100 баксов в Месяц, можно ездить как угодно. Раз пять поймают, 10-20 баксов всегда была такса. И в Германии ни одного нарушения. Потому что очень дорого. Или в Австрии... Везде знаки 30 по городу. Плюс 20 не наказуемо нет. Камеры на мусорках, невозможно угадать где. На таких перекрестках необходимы камеры, заезд на стоп линию, красный свет, скорость. Закупите блицов, за год все окупится. Детям видео покажите, чтобы внимательны на пешеходке были, не фиг на краю стоять.
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08.11.2020 07:56 Відповісти
А еще удивлялся, что на Героев труда новые островки сделали, как против танков. Думаю теперь и их мало.
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08.11.2020 08:04 Відповісти
прошу читателей отметить, что если бы за рулём был узбек или немец об этом бы написали, а раз иностранец то значит за рулём было лицо из Московии
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08.11.2020 08:07 Відповісти
Иорданец
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08.11.2020 14:57 Відповісти
Нічого не вчить цих чортів і аваковська поліція все пробачає мажорам і різним негідникам.
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08.11.2020 09:14 Відповісти
Тут своих приматов за рулём хватает, так еще и эти макаки лезут.
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08.11.2020 09:38 Відповісти
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что за рулем Volkswagen, который 7 ноября сбил трех человек на "островке безопасности", был 23-летний гражданин Республики Йемен Хэнди Али.Этот «иностранный студент» в 2016 году получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учёбу в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Кожедуба. Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) - Цензор.НЕТ 1198
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08.11.2020 10:13 Відповісти
Тудааа? Це ж ,,під 40 днів,,-випадковий збіг?. Щось забагато ,,випадковостей,,у Державі?!...
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08.11.2020 18:14 Відповісти
Черных надо сжигать!
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08.11.2020 11:53 Відповісти
У капюшоні сам дірки проріжеш?,чи ,,Старший Брат,,-допоможе?...
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08.11.2020 18:18 Відповісти
Если не убивать прямо на месте ДТП, то ничего не изменится. Чурку надо было там же и забить до смерти.
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08.11.2020 11:58 Відповісти
У дебілів за кермом немає раси і цвіту кольору.
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08.11.2020 13:02 Відповісти
У Харкові походу права тільки купляються
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08.11.2020 12:07 Відповісти
Теж мені новина - це ціла індустрія. В Україні АВТОКУРСИ ПРОКРУЧЮТЬ МІЛІАРДИ ГРИВЕНЬ ЗА РІК - ЧАСТИНА ІДЕ В МРЕО НА ЕКЗАМЕНИ, хто зробив розслідування цих "диво" контор, ніхто. Три раза на рік автокурси набирають і випускають студентів Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) - Цензор.НЕТ 8708

При мені тупі імбіцили у МРЕО за допомогою інструкторів автокурсів відводились у сторону і з першого разу здавали тести на комп'ютері, з першого разу здавали керування там же на автомайданчику хоча тупі як пробка і ті правила ПДД толком не знають і все це за додаткові грощі. І ТАК ПО ВСІЙ УКРАЇНІ.

Тут всім українцям треба мінятись і замість "ПОРЄШАЄМ" робити все по закону.

Слабо? Ну тоді такі репортажи стануть кожноднівною нормою.
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08.11.2020 13:09 Відповісти
"кожноднівна" це "щоденна"? Мабуть...
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08.11.2020 15:59 Відповісти
Ага сестра, так і є )
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09.11.2020 01:13 Відповісти
Сепари- іу деї-кацапи -пенсіонери прокурори -НКВДисти-начальники міністри зі всього СРСР лізли з совка в Україну . Харків - це їх місто. З"їхалась уся гидота ,як в маскву. Вони собі дозволяють усе ,а їх потомство ще гірше. Для них європейські закони - смерть.
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08.11.2020 14:02 Відповісти
Еее, не перевіщувайте,будь ласка, Олеже...(...боже,як невдобно...,вибачаюсь) Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено) - Цензор.НЕТ 8214.
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08.11.2020 18:24 Відповісти
отрезать яичко при въезде в УКраину...
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08.11.2020 20:48 Відповісти
Эту тварь, лишить водительских прав пожизненно, и засудить самым строжайшим образом.
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08.11.2020 21:08 Відповісти
http://archive.objectiv.tv/020508/14869.html

,,,,каждый раз одно и тоже
я даже скажу больше - там где полтавец сбил людей - там все так же и осталось. нет никаких ограждения !
Авто не соблюдая рядности несутся с Х. Горы прямо на трамвайную остановку .
Прошло с 2008 года много времени , а трамвайного оборудованного островка безопасности (Южный вокзал) до сих пор нет.
Значит это ком - уто нужно .
ДТП на Полтавском Шляхе. На перекрестке возле «Макдональдса» внедорожник Mitsubishi L200 врезался в трамвайную остановку. Авария произошла в 17:15. Погибли 6 человек, еще двое - в больнице скорой и неотложной помощи.
руливший вышел уже из тюрьмы и совершил новый наезд.

*****http://archive.objectiv.tv/news/14869/photos/21.jpg
Островок ?
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08.11.2020 21:45 Відповісти
Ну подобные инциденты с участием чурок не мешают харьковскому быдлу выбирать их депутатами - например на этих выборах в горсовет от жоппоблока прошел какой-то чурка по кличке саид джавир. Видать мало абреки быдло чмырят, они хотят перевести это на новый уровень.
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09.11.2020 01:57 Відповісти
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