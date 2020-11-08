Volkswagen збив трьох людей в центрі Харкова: постраждала жінка у комі, у дитини зламані два стегна і передпліччя (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 7 листопада в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали три людини, в тому числі 9-річна дитина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля "Volkswagen" не впорався з керуванням та допустив наїзд на пішоходів, які були на острівці безпеки. Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ДТП сталася на проспекті Науки близько 16:00.





Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Також читайте: У Кривому Розі чоловік убив ножем 2 осіб, 5 поранив, зокрема дитину, - патрульна поліція ФОТО (оновлено)

Як повідомив журналістам заступник начальника відділу слідчого управління Нацполіції в Харківській області Дмитро Коротій, водій - не громадянин України, передає Інтерфакс-Україна. Його направили на огляд.

За інформацією директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, постраждала жінка має важку травму голови, перелом гомілки і передпліччя. Зараз вона в комі. У чоловіка - забій грудної клітки, у дитини - травма голови, зламані два стегна і передпліччя.

Як повідомив у фейсбук адвокат Леонід Маслов, за кермом перебував громадянин Ємену, "за неперевіреними даними - перебуває під слідством за хуліганство і вийшов під заставу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові внаслідок ДТП автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту, п'ятеро постраждалих, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Пізніше в поліції повідомили про затримання водія: "Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".