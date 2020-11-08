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Кривий Ріг (809) напад (1013) вбивство (2874)

Чоловік, який напав на перехожих у Кривому Розі, планував убити 15 людей, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Чоловік, який вбив двох і поранив вісьмох у Кривому Розі, свій вчинок пояснив релігійними причинами.

Відео затримання підозрюваного опублікував телеграм-канал "Перший міський", інформує Цензор.НЕТ.

На відео записано, як затриманий відповідає на запитання правоохоронців. Зокрема, чоловік заявляє: "Я вбив, бо мені Бог сказав". Він розповів, що не знає, скількох людей зарізав, але мав убити 15.

Читайте також: Сьогоднішній напад на перехожих у Кривому Розі - прояв абсолютного тероризму, сподіваюся на справедливий вирок цьому покидьку, - Зеленський

Нагадаємо, 7 листопада в Кривому Розі чоловік напав на перехожих з ножем. Як наслідок, двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, зокрема 8-річна дитина. За підозрою у вбивстві двох осіб поліція затримала 37-річного чоловіка.
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Топ коментарі
+24
та с того рога нормальных нет, тока придурки...
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08.11.2020 00:59
+22
То поїхав би курва краще до Лугандона та 15 сепарів зарізав
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08.11.2020 01:20
+20
Пир духа.

Бал нечисти.

Клоун на троне.
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08.11.2020 01:00
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Вот до чего брехня зеленского доводит людей...
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08.11.2020 00:58 Відповісти
Вчора одній Бог заборонив маску одягати, сьогодні цьому наказав людей повбивати...
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08.11.2020 00:59 Відповісти
Пир духа.

Бал нечисти.

Клоун на троне.
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08.11.2020 01:00 Відповісти
Бійтеся людей віруючих, бо їхні боги їм все прощають.
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08.11.2020 10:13 Відповісти
В релігійних книгах також були завжди видіння.
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08.11.2020 00:59 Відповісти
религию придумывают с одной целью, контролировать разум человека
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08.11.2020 07:14 Відповісти
та с того рога нормальных нет, тока придурки...
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08.11.2020 00:59 Відповісти
по всей Украине их 74% , нормальных становится все меньше
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08.11.2020 07:12 Відповісти
не верю....
глядя на форрумчан - адекватных ну очень много...
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08.11.2020 07:16 Відповісти
Сарказм?
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08.11.2020 09:53 Відповісти
ты бы хоть смайл какой поставил, чтоб сарказм показать
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08.11.2020 10:02 Відповісти
все по взрослому и без сарказма, хотя тебя точно не имел ввиду.
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08.11.2020 10:54 Відповісти
****, зачем ты оскорбляешь всех криворожан? Явно чокнутый, зла не хватает на таких тупых, как "три пятнадцать"
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08.11.2020 18:02 Відповісти
Цікаво,який саме бог?
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08.11.2020 01:00 Відповісти
у культа Карго их миллионы.

Может он в божественность электрочайника верит или в продюсера "Сватов" или даже в Гундяева ...
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08.11.2020 01:03 Відповісти
Але теракти чомусь вчиняють послідовники не електрочайника, а одного конкретного бога. Того бога, що окрім нього нема жодного іншого, а Мохаммад пророк його...
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08.11.2020 01:22 Відповісти
разні случаї бувають ...

«Аум синрикё»
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08.11.2020 01:25 Відповісти
Згоден, не весь тероризм ісламський або кацапський. Але радикальний ісламізм та зкріпний рашизм - два основних джерела терористичної загрози.
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08.11.2020 01:32 Відповісти
Будь яка релігія хоч й спробує пристосуватися до *********** -- але пандемія довела остоточно , що там де ісламісти - там джерело зарази , де католики -- там теж , де ешиботніки -- знов таки , де христіяни ортодокси - знов таки (навіть в півд. Кореї одна заразила тисячу) .

Релігія завжди була контроверсивна до ******** й новітніх знань . Завжди пробували спростувати , загасити спрагу знань - і тільки коли програє (а з часом неможливо боротися) тільки тоді пробує пристосувати свою архаіку до нових знань , нової дійсності .
Але завжи знаходить прихильників й це істотно для більшості -- бо фізику требо вивчати роками , хімію , біологію , медицину . А тут відкриваешь або крижку , або вуха й в те на усі питання є готова відповідь . Тому що вона отічна , абстрактна й загальна її неімовірно "зловити за руку" й марно спростовувати .
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08.11.2020 03:42 Відповісти
++++++++++++++++++++!!!!!!
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08.11.2020 08:01 Відповісти
Лекция примитивного атеиста для невеж. Блин, это даже во всяких Википедиях написано, что церковь поддерживала новые знания, например доктора канонического права Коперника:

В 1533 году Иоганн Видманштеттер , секретарь Папы Климента VII , объяснил гелиоцентрическую систему Коперника Папе и двум кардиналам. Папа был так доволен, что сделал Видманштеттеру ценный подарок.

1 ноября 1536 года кардинал Николаус фон Шёнберг , архиепископ Капуи , написал Копернику из Рима: "Несколько лет назад до меня дошли слухи о вашем мастерстве, о которых все постоянно говорили. В то время я начал очень уважать вас ... Я узнал, что вы не только необычайно хорошо освоили открытия древних астрономов, но также сформулировали новую космологию. В нем вы утверждаете, что Земля движется; что солнце занимает самое нижнее и, следовательно, центральное место во вселенной ... Поэтому я со всей серьезностью прошу вас, знатнейший сэр, если я не причиню вам неудобств, сообщить об этом вашем открытии ученым..."
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08.11.2020 09:04 Відповісти
еще один церковный олух. Вы.
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08.11.2020 09:27 Відповісти
У меня высшее биологическое образования. По генетике высший бал. Видимо,олух, как Грегор Иоган Мендель, аббат августинского монастыря, основоположник той самой генетики...
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08.11.2020 09:40 Відповісти
Ну и что? Если вы бегаете в церковь "пить кровь Христову и есть тело Христа"?

Фуфло Ваше биологическое образование, если в голове каша. Умный человек засомневается верить в древннееврейскую мифолонию.
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08.11.2020 10:01 Відповісти
Я сам бывший атеист, знаю, о чем говорю. Мне религиоведение преподавал Евграф Дулуман, очень образованный атеист, древнееврейский знал, статья о нем есть в Википедии. Про Вас же уверен,что Вы понятия не имеет об "древнееврейской мифлониии".
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08.11.2020 10:08 Відповісти
Повторяю - "вы бегаете в церковь "пить кровь Христову и есть тело Христа". Да?
Я не говорю, что нет Высшей Силы.
И откуда Вы знаете, что знаете , о чем говорите? Ху из Дулуман? Один из оболванивателей таких, как Вы?
Почему, Вы, как верующий, страдаете таким высокомерием?
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08.11.2020 10:15 Відповісти
почитайте википедию про Дулумана
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08.11.2020 10:37 Відповісти
Ще раз питаю - Ви ходите до церкви "пити кров Христову і їсти тіло Хрристове"?
Чому Ви ігноруєте моє питання, зводячи тему до якогось Дулумана?
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08.11.2020 15:14 Відповісти
Да, конечно. В нашей традиции это называется "хлебопреломление".
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08.11.2020 15:22 Відповісти
Почитала. Він марксист. Ви мені підсовуєте читати марксиста? ))))))))
Ви зовсім звихнулися, релігіозний лівак?
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08.11.2020 15:16 Відповісти
Не люблю типов вроде Лео Таксиля . Которые сперва присосутся к религии , получат ну нёё "плюшки" , а потом пишут личностные пасквили на иерархов .
Скажу в духе Довлатова : больше всего после коммуняк ненавижу антикоммуряк . Все эти анти- как и коммунисты , монотеисты , нацисты -- всё примитивно и не допускает сомнения .

Я лично агностик и не признаю ни Танах , ни Евангелию , ни Коран ... Про языческие верования очень красноречиво говорят "подвиги друидов" и их духовных братьев "поганов" из Мексики , где один ацтексткий вождь мог принести в жертву только за одне сутки около 20 тысяч пленников . Причём исскуство умервщления homo sapiens доведённое до исскуства -- когда ритуал совершался одним ритуальным ножичком . 20 тысяч за сутки и только ножем .
Наци могли лишь обзавидоваться и придумали для этих же целей целый химреагент Циклон-Б !
Кстати нацизм и большевизм те же языческие анохронизмы -- стремление примитивных народных масс к простым ответам и решениям , на извечные вопросы "кто виноват и что делать" !
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08.11.2020 17:52 Відповісти
Какой смешной апломб у вас. Обнять и плакать. И откуда же вы узнали о "подвигах друидов"? У них не было письменности. Что потом им церковь навесила - то вам и скормили. Притом - успешно.

А от о подвигах церкви в средние века вы, агностик, упомянуть забыли. У вас ус отклеился. ВЫ такой агностик, как я балерина. Чоловік, який напав на перехожих у Кривому Розі, планував убити 15 людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9894
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08.11.2020 18:55 Відповісти
Какая нахер "церковь" ?!
Первые упоминания об друидах эт Юлий Кейсарь ... Второе император Андриан ... Андианов вал от кого был выстроен , кто вдохновлял тогда племена бритов на войну с Римом ?!
Цезарь -- 300 лет до Константина (святогА) , Андриан 200 ... Это времена ещё до великих строек , до римских термо . Какая нахрен тогда была "церковь" . Историк Геродот тоже был деятелем христианства ?! А Йосиф Флавий , тоже историк . Их многие рассказы нашли потом подтверждения до мельчайших деталий . Знаете ли Трою тоже считали до 1853 года легендой греков ... Пока Шлиман не откопал .

Ну а про "подвиги церкви" могу и по-более Вас рассказать . Семейство Боржиа это далеко не всё ... и уже начало ренесанса . Насчнём , пожалуй , с откапыванием похороненных пап и отлучением одного трупика и посвящением уже другого -- такая была борьба за престол . Как оне (папы) лизали сапоги императору Римской империи Антону Первому , потом Второму , как сперва отлучили от церкви 1204 году захватчиков Константинополя , а потом взад вернули , когда поняли , шо там создали марионеточную патрархию ... Как выпрыгивали из трико пытаясь обойти императив "не убий" , шобы разрешить первый Крестовый ... Убогая языческая мотивация "защита гроба господнегА" . У христиан-то нет такой категории , как у мусульман "дар-аль-исламия" (т.е. земля ислама) . Храм должен быть не в земной оболочке а на небе ... А тут банальный грабёж и захвать благославила церковь , в которой "не убий" ...
Ведь 90% того войска составляли монахи !
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08.11.2020 22:07 Відповісти
Вы же не объяснили , шо тот Евргаф поп-растрига . Шо может быть более отвратительнее ?!
Только сифлилитик бывший кюре -- Лео Таксиль . Гуманист Вл. Соловьёв в этой полемике выглядит куда достойнее - потому что добрый и неагрессивный . Но если те времена вспомнить , то как не упомянуть два больших отлучения для Льва Николаеча , шо привело подавляющее большинство интеллектуалов империи к агрессии против религии .
А ведь следующим за Л.Толстым синод уже собирался отлучить и Вл. Соловьёва ...
Да и против мыслителя Павла Флоренского тоже собирали компромат , как и на Ал. Меня спустя 80 лет . Просто большевики все планы спутали и потом сергианцы уже целялись за любых отщепенцев философов , абы свою паству сберечь в лице не народа-цареубицы , но хотя бы интеллектуальной оппозиции Сралину и Ко.
Кстати , Сралин ведь тоже растрига !
Кстати , Глеба Якунина ведь отлучили .
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08.11.2020 18:02 Відповісти
это как она приветствовала?сжигала как еретиков? Чоловік, який напав на перехожих у Кривому Розі, планував убити 15 людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9900
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08.11.2020 10:04 Відповісти
пардон, можно список ученых, кого сожгла церковь? Джордано Бруно не приводить в пример, сам-то он читал себя потомком египетских жрецов. На русском уже есть его перевод магического трактата "О связях как таковых".
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08.11.2020 10:11 Відповісти
яна гуса(богослова) кто сжег?а ну да, тот же против духовенства выступал, а это грех смертный...да и было давление на того же галилея, например
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08.11.2020 11:11 Відповісти
Ян Гус не совсем ученый, он как раз христианин-проповедник из реформаторов. Его смерть - это политика. Его продал антипапа (если это слово хоть что-то Вам говорит) Иоанн XXIII и император Сигизмунд, организовавший церковный собор. Сигизмунд передал Яна (которому дал гарантии безопасности) графу Людовику, который приказал прево г. Констанцы Гансу Газену: «Возьмите этого человека, осужденного нами обоими, и сожгите его как еретика!». Ныне потомки гуситов и моравские братья находятся в каноническом общении с католиками - т.е. вопрос улажен.
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08.11.2020 11:56 Відповісти
А Чехия по всем опросам самая атеистическая страна Евросоюза Чоловік, який напав на перехожих у Кривому Розі, планував убити 15 людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 970 . Да уж очень убедили!
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08.11.2020 22:13 Відповісти
Чистых атеистов не бывает. Каждый во что-то такое верит. И да, я атеизм воспринимаю, как религию. Т.к. многие тезисы эмпирически недоказуемы, и являют собой предмет веры, нпр. теория макроэволюции.
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08.11.2020 22:42 Відповісти
Видел хоть одного террориста,который орет "Харе Кришна"?
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08.11.2020 01:52 Відповісти
Спробував це уявити... Напавший на прохожих в Кривом Роге планировал убить 15 человек, - СМИ - Цензор.НЕТ 955
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08.11.2020 02:23 Відповісти
Я бачила в фільмі «Сім психопатів». Там був терорист-буддист, але лише у хворій уяві. )
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08.11.2020 03:23 Відповісти
Десь читала, шо буддисти були першими терористами-смертниками.
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08.11.2020 03:34 Відповісти
Шрі-Ланка, "Тигри Визволення Таміл-Ілама" - існували з 1978 до 2009. Окрім відкритої війни, вчиняли також теракти, за що їх визнали терористичною організацією понад 30 країн (власне Шрі-Ланка, Індія, США, Канада, Великобританія, Ґавстралія та 27 країн ЄС). Переважна більшість тамілів - індуїсти.
Хоча у "Тигрів" не було релігійних мотивів боротьби - тільки ідея національного сепаратизму.

Напавший на прохожих в Кривом Роге планировал убить 15 человек, - СМИ - Цензор.НЕТ 1614
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08.11.2020 03:51 Відповісти
Monkey on a Stick: Murder, Madness and the Hare Krishnas) - документальная книга американских журналистов Джона Хьюбнера (корреспондента газеты San Jose Mercury News и Линдсея Грусона (корреспондента The New York Times).
Повествует о том, как «улыбаясь на пути к просветлению, некоторые из кришнаитов занимались торговлей наркотиками, избиением жён, насилием над детьми, поджогами, мошенничеством, вымогательством, присвоением имущества, воровством и убийствами»
П.С. Нифига себе, спецов по деструктивным сектам насобиралось....
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08.11.2020 08:48 Відповісти
Специально для тех, кто быстро забывает прочитанное:
Видел хоть одного террориста,который орет "Харе Кришна"?
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08.11.2020 12:08 Відповісти
Та без проблем.. "Он не убивает людей - согласно его религии они никого не убивает, так как верит в то, что тело - лишь оболочка, а он сам - "отточенное орудие Всевышнего" Похождение российского террориста-кришнаита с позывным "Рус"на Донбассе.
https://novayagazeta.ru/society/68287.html
Токо не говори, что он не орет "Харе Кришна", не катит.
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08.11.2020 12:27 Відповісти
И какой процент этот "кришнаит" занимает от общего числа дебилоидов-террористов?
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08.11.2020 16:09 Відповісти
Да...! Но не в этом случае....
Здесь психиатрия нужна...
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08.11.2020 02:20 Відповісти
Наверняка самый кровожадный - Яхве
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08.11.2020 09:13 Відповісти
В аврамических религиях нет культа человеческих жертвоприношений .
Поэтому куда всем до ацтекских культов позволяющи за сутки убить 20 тысяч пленников одним жрецом и одним ножём . И этому есть письменные свидетельства всего 600 лет назад .
А во времена зарождения иудаизма понятия "не убий" не существовало ни у ассирийцев , ни у греков , ни тем паче у египтян . Египтяне ценили больше котов и крокодилов , чем рабов .
Римляне изобрели Коллизей , основной идеей которого было наблюдение и получение удовольствия от того ,ка одне люди убивают других , а потом уже львов запускали , потом бассейн с муренами . Кстати , легенда про захват Трои греками тоже полон рассказов за резню и уничтожение покорённого города . Ассирийцы были куда более "гуманными" и рациональными и угоняли за ноздри покорённые народы в плен .
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08.11.2020 18:14 Відповісти
Надо его выпускать, ибо оскорбление чувств верующих...
Наверное, чел старого завета начитался, там бог тоже мочил всех конкретно...
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08.11.2020 01:09 Відповісти
Мои чувства этот шизик никоим образом не оскорбляет.
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08.11.2020 08:50 Відповісти
Поклонение римской и древнегреческой культуре не мешает тот факт , что захват любого города заканчивался кровавой резнёй . Хотя бы вопрос не задаёте , куда подевалась Троя ?!

Давайте быть объективными - в европейской древней традиции понятие гуманизма и альтруизма возникло в мозгу пары-тройки аристократов-философов и всё от неги и безделия .
И было категорически отвергнуто остальными .
И первый культ религии "не убий" был как раз в Старом Завете (т.е. Танахе) , который целый народ призывал и воспитывал в этой традиции и был воспринят. Не в толстовском смысле - подставь другую щёку , скорее в смысле убийство это когда умерщляли многии других для удовольствия . А тут категорический императив .
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08.11.2020 18:22 Відповісти
То поїхав би курва краще до Лугандона та 15 сепарів зарізав
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08.11.2020 01:20 Відповісти
приблизно так.... якщо хворий на холову "берсеркер", то чому б ні
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08.11.2020 01:28 Відповісти
Там своїх наркоманів вистачає
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08.11.2020 01:51 Відповісти
Ото б нехай и соревновались кто кого
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08.11.2020 01:53 Відповісти
Идея не лишена смысла...... Напавший на прохожих в Кривом Роге планировал убить 15 человек, - СМИ - Цензор.НЕТ 6082
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08.11.2020 02:21 Відповісти
Если у кого-то нет телеграм:

https://streamable.com/n1jn9x

P.S. Тупо сектант какой-то. Мелет такое, что на голову не налезает...
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08.11.2020 01:48 Відповісти
Скоріше "псих-одиночка". Можливо, захоплювався різноплановою езотерикою - але також ймовірно, що на психічну хворобу просто наклалися уривки безсистемних знань про релігії (тобто цей "Адам" навіть не знає про реальні витоки християнства у ґеґипетській традиції, а просто чув щось про Осіріса, от і поспілкувався з ним...)
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08.11.2020 05:33 Відповісти
в слуге народа таких полно
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08.11.2020 07:18 Відповісти
Лайно, а не версія, брєд наркомана, є наркозасоби які визивають буйну агресію
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08.11.2020 01:51 Відповісти
Запросто....!!!
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08.11.2020 02:22 Відповісти
Нічого дивного, одна з ознак шизофренії - це фанатичне ставлення до релігії чи єзотерики.
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08.11.2020 02:29 Відповісти
Омана повна -- шизофренія це психичний стан , а не "ставлення" , тобто якась ідеалогія .
Шизоїд скоріше би стверждував , що його переслідують чорти , або якійсь демони й бог йому наказав їх вбивати . Що він вбив не людей , а демонів .
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08.11.2020 03:48 Відповісти
Какие дауны тут пишут коменты и новости - просто мрак ...
Вася больной на голову - причем тут религия - если не бот то тупой и еще тупее ...
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08.11.2020 02:34 Відповісти
Он сначала пришел в полицию с ножем и сказал, что бог велел ему убить 15 человек, чтоб остановили его. Почему за ношение холодного оружия его не скрутили сразу не понятно. Потом, он с этим ножом вышел с отделения полиции и пошел убивать людей.
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08.11.2020 07:07 Відповісти
за кухонный нож посадить только в советской стране могут, как у нас )
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08.11.2020 11:30 Відповісти
Десь через месяц его выпустят, думаю будет продолжение..
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08.11.2020 07:17 Відповісти
Викладати матеріал з позначкою ВІДЕО, де саме відео в тіктоку, телеграму, мордакнизі, твіторі і т.і. це ознака неповаги до аудіторії. З вкантакті та одноглазнцків ще викладіть. Змонтувати відео та перезалити хоча би на поки ще загальнодоступний ютуп 5-10хв. Я заходжу читати та дивитись новини саме тут та не маю бажання встановлювати купу сторонніх не потрібних мені програм.

З повагою, ваш давній читач.
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08.11.2020 07:31 Відповісти
это никому не надо(что то куда то перезаливать), главное больше новостей, хороших и разных, как я понимаю
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08.11.2020 10:07 Відповісти
Якщо держава Україна не може навести ладу із зґраями бродячих собак на вулицях, то душевнохворі і надалі будуть бігати по вулицях з ножами і вбивати людей!
Гітлер де в чому був правий до таких особин, бо таке не виліковне, а життя лишаються Люди!!!
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08.11.2020 08:09 Відповісти
Ответы этого подонка - пустое. Он же не скажет, что проиграл в карты.... Он же не скажет, что выполняет заказ.... Такие случаи по всей стране и по всему миру....Ощущаю гнилой запашок кремля, расейских спецслужб, шизоидного карлика....
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08.11.2020 08:10 Відповісти
вот таким пида....м где очевидно что убийца это убийца без сомнения как говорится задержан на гарячем.... смертная казнь и только! не может такое животное хладнокровно лишая жизни невинных людей , обрывая цепочки их жизненых событий....давать жить или лечить...голоса они слышат...это самое простое что они могут сказать.... на их месте каждый из нас мог оказаться и получить топором или ножом по голове или в шею....очень страшно....за что!? пути ГОСПОДНИ не исповедимы....каждый и любой человек выходя из дома не знает вернётся ли он в него снова...независимо от статуса и и материального состояния...ведь такой шизик с ножом может быть где угодно. и среди кого угодно...и напасть неожиданно....( жаль . нет людей .другие будут инвалидами и работать на лекарства, лишены всего в жизни того к чему стремились и что их ждало в дальнейшей жизни...((
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08.11.2020 08:31 Відповісти
Брехня, падає "на дурку" - якби планував, то брав би не роззкладний перочинний ножичок.
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08.11.2020 08:33 Відповісти
Ну тогда на кол. Посреди площади. Пусть примет смерть аки пострадавший за "веру" ( сожжение не годится, это вони много будет)
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08.11.2020 09:19 Відповісти
Ви, будь ласка, давайте новину повністю Чоловік, який напав на перехожих у Кривому Розі, планував убити 15 людей, які голосували за зеленськолгго
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08.11.2020 09:23 Відповісти
Не ставьте диагноз, не делайте выводов, нужно немного подождать.
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08.11.2020 09:31 Відповісти
Сатана его бог.
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08.11.2020 09:34 Відповісти
вот же дятел ...и это нарко родина шапито и зели ..нарко притон ватный..вчера захожу фб в группу кривой рог.. а там среди прочего шлака и новости про убийцу-реклама на украинском вилкула ..аххха канул жалобы..так то ...
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08.11.2020 09:57 Відповісти
Чоловік, який напав на перехожих у Кривому Розі, планував убити 15 людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7790
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08.11.2020 09:58 Відповісти
Это результат огромного сокращение финансирования Зеленским психбольниц, когда они вынуждены сокращать прием больных, даже тяжелых. Эти люди теперь ходят среди здоровых людей и от них можно ожидать чего угодно.
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08.11.2020 10:54 Відповісти
Самые агрессивные и опасные для окружающих религий на сегодняшний день, являются радикальный ислам, православие и коммунизм, которые нужно запретить.м
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08.11.2020 11:45 Відповісти
так що там з дурками? Вже закрили всі дурки в Україні і всіх психів викинули тупо на вулицю? Чи ще ні?
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08.11.2020 11:49 Відповісти
Тетрадь смерти (англ. Death Note) - вымышленная магическая тетрадь из одноимённых манги, аниме, серии фильмов и компьютерных игр.
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08.11.2020 14:17 Відповісти
типовий психопат, судити не його потрібно, а тих, хто позакривав психлікарні і Україні і тепер люди наражаються на смерть
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08.11.2020 19:31 Відповісти
 
 