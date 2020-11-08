Чоловік, який напав на перехожих у Кривому Розі, планував убити 15 людей, - ЗМІ. ВIДЕО
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Чоловік, який вбив двох і поранив вісьмох у Кривому Розі, свій вчинок пояснив релігійними причинами.
Відео затримання підозрюваного опублікував телеграм-канал "Перший міський", інформує Цензор.НЕТ.
На відео записано, як затриманий відповідає на запитання правоохоронців. Зокрема, чоловік заявляє: "Я вбив, бо мені Бог сказав". Він розповів, що не знає, скількох людей зарізав, але мав убити 15.
Нагадаємо, 7 листопада в Кривому Розі чоловік напав на перехожих з ножем. Як наслідок, двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, зокрема 8-річна дитина. За підозрою у вбивстві двох осіб поліція затримала 37-річного чоловіка.
Топ коментарі
+24 три - пятнадцать
показати весь коментар08.11.2020 00:59
+22 Igor Lemke dd5e2437
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+20 133133
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Будь ласка, зачекайте...
Бал нечисти.
Клоун на троне.
глядя на форрумчан - адекватных ну очень много...
Может он в божественность электрочайника верит или в продюсера "Сватов" или даже в Гундяева ...
«Аум синрикё»
Релігія завжди була контроверсивна до ******** й новітніх знань . Завжди пробували спростувати , загасити спрагу знань - і тільки коли програє (а з часом неможливо боротися) тільки тоді пробує пристосувати свою архаіку до нових знань , нової дійсності .
Але завжи знаходить прихильників й це істотно для більшості -- бо фізику требо вивчати роками , хімію , біологію , медицину . А тут відкриваешь або крижку , або вуха й в те на усі питання є готова відповідь . Тому що вона отічна , абстрактна й загальна її неімовірно "зловити за руку" й марно спростовувати .
В 1533 году Иоганн Видманштеттер , секретарь Папы Климента VII , объяснил гелиоцентрическую систему Коперника Папе и двум кардиналам. Папа был так доволен, что сделал Видманштеттеру ценный подарок.
1 ноября 1536 года кардинал Николаус фон Шёнберг , архиепископ Капуи , написал Копернику из Рима: "Несколько лет назад до меня дошли слухи о вашем мастерстве, о которых все постоянно говорили. В то время я начал очень уважать вас ... Я узнал, что вы не только необычайно хорошо освоили открытия древних астрономов, но также сформулировали новую космологию. В нем вы утверждаете, что Земля движется; что солнце занимает самое нижнее и, следовательно, центральное место во вселенной ... Поэтому я со всей серьезностью прошу вас, знатнейший сэр, если я не причиню вам неудобств, сообщить об этом вашем открытии ученым..."
Фуфло Ваше биологическое образование, если в голове каша. Умный человек засомневается верить в древннееврейскую мифолонию.
Я не говорю, что нет Высшей Силы.
И откуда Вы знаете, что знаете , о чем говорите? Ху из Дулуман? Один из оболванивателей таких, как Вы?
Почему, Вы, как верующий, страдаете таким высокомерием?
Чому Ви ігноруєте моє питання, зводячи тему до якогось Дулумана?
Ви зовсім звихнулися, релігіозний лівак?
Скажу в духе Довлатова : больше всего после коммуняк ненавижу антикоммуряк . Все эти анти- как и коммунисты , монотеисты , нацисты -- всё примитивно и не допускает сомнения .
Я лично агностик и не признаю ни Танах , ни Евангелию , ни Коран ... Про языческие верования очень красноречиво говорят "подвиги друидов" и их духовных братьев "поганов" из Мексики , где один ацтексткий вождь мог принести в жертву только за одне сутки около 20 тысяч пленников . Причём исскуство умервщления homo sapiens доведённое до исскуства -- когда ритуал совершался одним ритуальным ножичком . 20 тысяч за сутки и только ножем .
Наци могли лишь обзавидоваться и придумали для этих же целей целый химреагент Циклон-Б !
Кстати нацизм и большевизм те же языческие анохронизмы -- стремление примитивных народных масс к простым ответам и решениям , на извечные вопросы "кто виноват и что делать" !
А от о подвигах церкви в средние века вы, агностик, упомянуть забыли. У вас ус отклеился. ВЫ такой агностик, как я балерина.
Первые упоминания об друидах эт Юлий Кейсарь ... Второе император Андриан ... Андианов вал от кого был выстроен , кто вдохновлял тогда племена бритов на войну с Римом ?!
Цезарь -- 300 лет до Константина (святогА) , Андриан 200 ... Это времена ещё до великих строек , до римских термо . Какая нахрен тогда была "церковь" . Историк Геродот тоже был деятелем христианства ?! А Йосиф Флавий , тоже историк . Их многие рассказы нашли потом подтверждения до мельчайших деталий . Знаете ли Трою тоже считали до 1853 года легендой греков ... Пока Шлиман не откопал .
Ну а про "подвиги церкви" могу и по-более Вас рассказать . Семейство Боржиа это далеко не всё ... и уже начало ренесанса . Насчнём , пожалуй , с откапыванием похороненных пап и отлучением одного трупика и посвящением уже другого -- такая была борьба за престол . Как оне (папы) лизали сапоги императору Римской империи Антону Первому , потом Второму , как сперва отлучили от церкви 1204 году захватчиков Константинополя , а потом взад вернули , когда поняли , шо там создали марионеточную патрархию ... Как выпрыгивали из трико пытаясь обойти императив "не убий" , шобы разрешить первый Крестовый ... Убогая языческая мотивация "защита гроба господнегА" . У христиан-то нет такой категории , как у мусульман "дар-аль-исламия" (т.е. земля ислама) . Храм должен быть не в земной оболочке а на небе ... А тут банальный грабёж и захвать благославила церковь , в которой "не убий" ...
Ведь 90% того войска составляли монахи !
Только сифлилитик бывший кюре -- Лео Таксиль . Гуманист Вл. Соловьёв в этой полемике выглядит куда достойнее - потому что добрый и неагрессивный . Но если те времена вспомнить , то как не упомянуть два больших отлучения для Льва Николаеча , шо привело подавляющее большинство интеллектуалов империи к агрессии против религии .
А ведь следующим за Л.Толстым синод уже собирался отлучить и Вл. Соловьёва ...
Да и против мыслителя Павла Флоренского тоже собирали компромат , как и на Ал. Меня спустя 80 лет . Просто большевики все планы спутали и потом сергианцы уже целялись за любых отщепенцев философов , абы свою паству сберечь в лице не народа-цареубицы , но хотя бы интеллектуальной оппозиции Сралину и Ко.
Кстати , Сралин ведь тоже растрига !
Кстати , Глеба Якунина ведь отлучили .
Хоча у "Тигрів" не було релігійних мотивів боротьби - тільки ідея національного сепаратизму.
Повествует о том, как «улыбаясь на пути к просветлению, некоторые из кришнаитов занимались торговлей наркотиками, избиением жён, насилием над детьми, поджогами, мошенничеством, вымогательством, присвоением имущества, воровством и убийствами»
П.С. Нифига себе, спецов по деструктивным сектам насобиралось....
Видел хоть одного террориста,который орет "Харе Кришна"?
https://novayagazeta.ru/society/68287.html
Токо не говори, что он не орет "Харе Кришна", не катит.
Здесь психиатрия нужна...
Поэтому куда всем до ацтекских культов позволяющи за сутки убить 20 тысяч пленников одним жрецом и одним ножём . И этому есть письменные свидетельства всего 600 лет назад .
А во времена зарождения иудаизма понятия "не убий" не существовало ни у ассирийцев , ни у греков , ни тем паче у египтян . Египтяне ценили больше котов и крокодилов , чем рабов .
Римляне изобрели Коллизей , основной идеей которого было наблюдение и получение удовольствия от того ,ка одне люди убивают других , а потом уже львов запускали , потом бассейн с муренами . Кстати , легенда про захват Трои греками тоже полон рассказов за резню и уничтожение покорённого города . Ассирийцы были куда более "гуманными" и рациональными и угоняли за ноздри покорённые народы в плен .
Наверное, чел старого завета начитался, там бог тоже мочил всех конкретно...
Давайте быть объективными - в европейской древней традиции понятие гуманизма и альтруизма возникло в мозгу пары-тройки аристократов-философов и всё от неги и безделия .
И было категорически отвергнуто остальными .
И первый культ религии "не убий" был как раз в Старом Завете (т.е. Танахе) , который целый народ призывал и воспитывал в этой традиции и был воспринят. Не в толстовском смысле - подставь другую щёку , скорее в смысле убийство это когда умерщляли многии других для удовольствия . А тут категорический императив .
https://streamable.com/n1jn9x
P.S. Тупо сектант какой-то. Мелет такое, что на голову не налезает...
Шизоїд скоріше би стверждував , що його переслідують чорти , або якійсь демони й бог йому наказав їх вбивати . Що він вбив не людей , а демонів .
Вася больной на голову - причем тут религия - если не бот то тупой и еще тупее ...
З повагою, ваш давній читач.
Гітлер де в чому був правий до таких особин, бо таке не виліковне, а життя лишаються Люди!!!