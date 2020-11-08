Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти на Донбасі спостерігають за позиціями ЗСУ.

Ролик опублікував блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

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