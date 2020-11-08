Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях. ВIДЕО
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У мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти на Донбасі спостерігають за позиціями ЗСУ.
Ролик опублікував блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.
#ВСУ'шникам не стоит забывать, что члены #роа постоянно следят за вами pic.twitter.com/sqVC253wym— Necro Mancer (@666_mancer) November 7, 2020
Топ коментарі
+65 Александр Харченко 5e7fb82a
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+52 sunuyiwipmailtempinfo
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Хххххххххххххххххх
Це чиї слова? Про яке покарання мова, якщо порушники карають себе самі?
не виплачувати "страховку". Якщо вижив - відшкодування за медпослуги та звільнення без "вихідного".
Чи прострілював ти бронік, "каратель" тільки тому, що куля потрапила вищє правої пластини, боеіць стік кров'ю, а дома залишилась дружина з дітьми? Все задля того щоб родині виплатили компенсацію!!!
Заткни, чмо, свою пельку та не відсвічувай, козел
Про пільги говорити нема сенсу.
З чого ти взяв що вони захочуть оселитися в твоєму колгоспі?
А не то, плетей с полсотни получишь
Еще и акцент кацапский у всех троих, что озвучивает, как бы не шифровался кацапюра сраная!