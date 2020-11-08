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Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти на Донбасі спостерігають за позиціями ЗСУ.

Ролик опублікував блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+65
Перемирие полным ходом....Давайте уже выборы в лугандоне проводить - полтора дня не стреляли...
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08.11.2020 10:25
+53
Незабаром почнеться "перемир.я"
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08.11.2020 10:23
+52
Я б сказав по-іншому. Зараз УСІМ не слід забувати, що за вами слідкують. Ну а "на передку"-тим паче.
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08.11.2020 10:25
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навіщо? Порушники карають себе самі.
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08.11.2020 19:06 Відповісти
За такі "походенькі" біля ворога треба жорстко карати порушників...
Хххххххххххххххххх
Це чиї слова? Про яке покарання мова, якщо порушники карають себе самі?
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08.11.2020 19:12 Відповісти
мої
не виплачувати "страховку". Якщо вижив - відшкодування за медпослуги та звільнення без "вихідного".
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08.11.2020 19:20 Відповісти
Потягаеш брьовна в броніку, потім будеш "карати жорстко". Чи відомо тобі що є деякі військові посади, виконувати обов'язки якіх в броніку ні то, що важко, а неможливо?
Чи прострілював ти бронік, "каратель" тільки тому, що куля потрапила вищє правої пластини, боеіць стік кров'ю, а дома залишилась дружина з дітьми? Все задля того щоб родині виплатили компенсацію!!!
Заткни, чмо, свою пельку та не відсвічувай, козел
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08.11.2020 21:29 Відповісти
Ну хорошо что это разведка, а если бы снайпер.
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08.11.2020 18:23 Відповісти
Почему копают? Могилу тебе роют ****.
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08.11.2020 19:22 Відповісти
Незабувайте що все це лайно буде амністовано та розповзеться по всій Україні та ще і під захистом законів.Вони в своїй розваленій ЛНДНР не залишаться та ще будуть діставати без черг квартири,роботу та і пільги.
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08.11.2020 21:46 Відповісти
В тебе візьмуть квартиру та роботу.
Про пільги говорити нема сенсу.

З чого ти взяв що вони захочуть оселитися в твоєму колгоспі?
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08.11.2020 22:05 Відповісти
Ермак ты?
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08.11.2020 22:20 Відповісти
"тьікать" будешь в щелочку своего дружка. А к уважаемьім историческим персонажам Ермаку и Хабарову будешь на "вьі" и шопотом.
А не то, плетей с полсотни получишь
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08.11.2020 22:47 Відповісти
І у тебе візьме і у мене,задайте або спитайте про Ленінакан та Спітак де ті хто мав відбудоаувати своє житло розповзлись по союзу де їм без черги роздавали нові квартири яких луюди чекали по 25 років.А нас мобілізувани воєнкомати та відправили відбудовувати їх міста.
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09.11.2020 08:25 Відповісти
Хто тибе сказал, ано гуано будет амнисровано, а не утилизовано. Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях - Цензор.НЕТ 5417 Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях - Цензор.НЕТ 5417 Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях - Цензор.НЕТ 5417
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08.11.2020 22:12 Відповісти
На это указывают посленние договоренности под руководством Кравчука и из одобрением ЗЕ.
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09.11.2020 08:18 Відповісти
А **** крабздчук. Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях - Цензор.НЕТ 3865 Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях - Цензор.НЕТ 3865 Російські найманці виклали зйомку бійців ЗСУ на позиціях - Цензор.НЕТ 3865
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09.11.2020 21:58 Відповісти
Расслабились... Их уже "нет" в живых.
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08.11.2020 22:10 Відповісти
Охренеть! А наши ходят, как дома во дворе!
Еще и акцент кацапский у всех троих, что озвучивает, как бы не шифровался кацапюра сраная!
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08.11.2020 22:18 Відповісти
М...да...походу наші пацики розслабились....снайперу накласти 4-х чоловік раз плюнуть...А може вони вже й не живі(((
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09.11.2020 08:21 Відповісти
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