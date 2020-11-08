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Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові. ВIДЕО

Водієві, який збив учора трьох людей на острівці безпеки в Харкові, зокрема десятирічну дитину, повідомили про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Наразі поліція веде досудове розслідування. Стаття про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч. 2 ст. 286), за якою відкрито кримінальну справу, передбачає від 3 до 8 років тюремного ув'язнення і можливість позбавлення прав на термін до трьох років.

За даними місцевої поліції, 22-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням. Серед постраждалих - 48-річний чоловік, 10-річний хлопчик і жінка віком близько 50 років. Їх доставлено в місцеву лікарню.

"Київ Оперативний" виклав відео з моментом наїзду і подальшою поведінкою водія. Увага! Ролик не рекомендується до перегляду дітям і людям зі слабкими нервами.

Читайте також: У Кривому Розі чоловік убив ножем 2 осіб, 5 поранив, зокрема дитину, - патрульна поліція ФОТО (оновлено)

ДТП сталася в неділю, 7 листопада, на проспекті Науки в Харкові.

Як повідомив у фейсбуці адвокат Леонід Маслов, за кермом перебував громадянин Ємену.
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Топ коментарі
+26
*****,что в Украине делают какие то мутные типы из Йемена или прочих арабских стран,у нас своих придурков хватает,но там же война, а тут они блин цари,хозяева жизни!!!
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08.11.2020 13:10
+17
какие 3 года, ашкурить чурбана и отправить на родину. всех чурок нужно депортировать, всех. это не их страна, здесь не их религия и менталитет.
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08.11.2020 13:11
+17
Выходец из Йемена,ну наверное араб,да мне по х ...араб не араб,но наглые ублюдки и их тут в Харькове не меньше чем ваты,которая топит за опзжопошников.
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08.11.2020 13:18
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Знову випустять під залог?
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08.11.2020 13:04 Відповісти
І так стопіццот раз. Це такий бізнес у суддів.
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08.11.2020 13:11 Відповісти
с ним только один раз был .Ты о чем?
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08.11.2020 19:35 Відповісти
*****,что в Украине делают какие то мутные типы из Йемена или прочих арабских стран,у нас своих придурков хватает,но там же война, а тут они блин цари,хозяева жизни!!!
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08.11.2020 13:10 Відповісти
это арабы Полиция сообщила о подозрении иностранцу, сбившему троих людей на островке безопасности в Харькове - Цензор.НЕТ 6605
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08.11.2020 13:12 Відповісти
Выходец из Йемена,ну наверное араб,да мне по х ...араб не араб,но наглые ублюдки и их тут в Харькове не меньше чем ваты,которая топит за опзжопошников.
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08.11.2020 13:18 Відповісти
cаксаули
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08.11.2020 13:35 Відповісти
Арабы
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08.11.2020 15:24 Відповісти
зато матерится по нашему араб херов. клетчатого одеяла только не хватает.
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08.11.2020 20:30 Відповісти
Они тут "учатся". И как вы думаете где? "Этот «иностранный студент» в 2016 году получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учёбу в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Кожедуба."
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/11/08/inostranets-sbivshij-treh-peshehodov-v-harkove-formalno-uchilsya-v-universitete-vozdushnyh-sil-imeni-kozheduba-video/
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08.11.2020 14:17 Відповісти
Що цікаво, Йємен це дупа арабського світу. Питання: звідки у них бабло?
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08.11.2020 14:21 Відповісти
Точно!
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08.11.2020 14:28 Відповісти
Украина так же задница,но только европейского мира,но у вас же не возникает вопрос откуда у нас бабло?
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08.11.2020 14:53 Відповісти
какие 3 года, ашкурить чурбана и отправить на родину. всех чурок нужно депортировать, всех. это не их страна, здесь не их религия и менталитет.
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08.11.2020 13:11 Відповісти
Полиция сообщила о подозрении иностранцу, сбившему троих людей на островке безопасности в Харькове - Цензор.НЕТ 9578
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08.11.2020 13:11 Відповісти
Депортировать - денег стоит. Лучше - просто отстреливать.
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08.11.2020 13:49 Відповісти
И закапывать в свиных шкурах, не отстреливая
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08.11.2020 15:27 Відповісти
Очередные обдолбанные горцы? Взять бы палку за загнать обратно в горы... Полиция сообщила о подозрении иностранцу, сбившему троих людей на островке безопасности в Харькове - Цензор.НЕТ 8330
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08.11.2020 13:11 Відповісти
судя по акценту, это не кавказец а араб.
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08.11.2020 13:15 Відповісти
Килиманджаро часом не в Йемене?
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08.11.2020 13:25 Відповісти
Географию в школе прогуливал?
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08.11.2020 15:28 Відповісти
да, пишут, что арабы. Это же надо так обдолбаться. У них алкоголь запрещен, а насчет дури ничего в Коране не написано. Вроде так.
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08.11.2020 13:36 Відповісти
В совецкое время , когда учился , жил в многонациональной общаге . Очень хорошо помню узбеков :, пили самогонку , закусывали её салом , а потом доганялись травкой ... .
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08.11.2020 15:34 Відповісти
Не знаю как в других местах ,а в Харькове столько развелось "иностранцев" ......наглых ,не уважающих законы принимающей стороны ,что такие случаи становятся нормой. Пора бы обратить внимание на проблему!
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08.11.2020 13:13 Відповісти
Это эвропейская норма: напустить к себе в страну дикарей из пустынь и гор и позволить им везти себя как хозяева.Так во всей цивилизованной Эвропе.,привыкаем. Плюс у нас мусора и судьи продажные,отмажут их всегда за хорошие деньги.
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08.11.2020 13:46 Відповісти
Польша цивилизованная ?
Нет там такого беспредела со стороны понаехавших ....
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08.11.2020 14:10 Відповісти
Не только Польша. Страны Восточной Европы,входившие в "соцлагерь" сохранили здравый смысл в отношении иммигрантов Чехия ,Словакия ,Венгрия. Бывшие республики Югославии
Такое вот странное совпадение
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08.11.2020 14:38 Відповісти
там мером чи депутатом іноземця не оберуть, а тут
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09.11.2020 07:27 Відповісти
ні, треба їх примушувати працювати:
будувати піраміду в Прип'яті або канал Дністер-Азовьке море копати
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08.11.2020 13:42 Відповісти
вы видели хоть раз работающего чурку? я не видел!
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08.11.2020 13:54 Відповісти
Так в цьому фішка : зробимо тут заповідник.

приїздитимуть європейці на екскурсії, здаватимуть нам своїх "гостів" на перевиховання.
ідея не нова, знаю, але можна надати їй ********* змісту.
ДУЖЕ актуально, запит в світі величезний. Маск (при всій повазі) відпочиватиме.
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08.11.2020 14:16 Відповісти
Зайцева форева!
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08.11.2020 13:16 Відповісти
А судье который его до этого выпустил под залог?
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08.11.2020 13:17 Відповісти
Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові - Цензор.НЕТ 7278
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08.11.2020 13:37 Відповісти
не оправдываю чурбана, но на видео вроде видно шо его подрезал авто справа ...
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08.11.2020 13:18 Відповісти
я написал вроде.... но нет чурбан виноват 100 пудов . это перекрёсток науки и космической , там перед перекрёстком одна полоса только налево стрелка, а две прямо ...чурбан погнал прямо по левой полосе , справа авто поехал через перекрёсток в крайнюю левую.. Чурбан дэбил думал шо всех ****** , хотел объехать очередь на светофор по левой (она обычно там пустая на космическую) или просто ******* перестроиться...вот и результат..
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08.11.2020 13:38 Відповісти
Так это его черножопый брат по разуму, с которым они устроили гонки.
Ну и как бы 120 топить по центру города посреди дня - за одно это ******* кастрировать надо!
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08.11.2020 13:40 Відповісти
так там и негде втопить -от светофора до светофора 500 метров и пробки сплошные по прямой, но на каждом перекрёстке левая полоса со стрелкой налево так вот чтобы не стоять в пробках некоторые хитрожопые топят по крайней левой прямо ...
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08.11.2020 13:48 Відповісти
А потом сжечь.
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08.11.2020 13:51 Відповісти
Дивіться уважно, хто кого підрізав і все таке (швидкість руху)....:
https://youtu.be/sEu95mC7XX0

Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові - Цензор.НЕТ 4005
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08.11.2020 14:27 Відповісти
почитайте мой второй комментарий ...
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08.11.2020 15:11 Відповісти
"я написал вроде.... но нет чурбан виноват 100 пудов . это перекрёсток науки и космической , там перед перекрёстком одна полоса только налево стрелка, а две прямо ...чурбан погнал прямо по левой полосе , справа авто поехал через перекрёсток в крайнюю левую.. Чурбан дэбил думал шо всех ****** , хотел объехать очередь на светофор по левой (она обычно там пустая на космическую) или просто ******* перестроиться...вот и результат.".
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08.11.2020 15:12 Відповісти
прекрасное видео и подтверждает мой комментарий...
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08.11.2020 15:17 Відповісти
Пока зверушки не распоясались, как в Европе, может властям пора подумать, как ограничить проникновение этих существ в Украину? Потом просто будет поздно.
- - - -
из сети, мнение жителя Вены:
P.P.S. Один из нападавших джихадистов убит, имея при себе пояс смeртника, автомат и полную сумку боеприпасов. Я очень сильно подозреваю, что действовали хорошо обученные боевые соратники академика РАН Ахматыча, коих Австрия напринимала чуть ли не сотню тысяч в начале 2000-х, бедных сиротинушек.По ТВ всё время звучит мысль, что действовали хорошо обученные военному делу профи. Но не исключено, что этих потом завезли, дорогих гостей Матери народов, прямо из ИГ.

Интервьюируемые политички и политики наперегонки соревнуются в изъявлении своей неподражаемой, ярко, фальшивым электрическим светом сияющей на весь сетевой мир добродетели и умении попугайски повторять давно набившие оскомину и совершенно бессмысленные слова о "наших мыслях о потерпевших в этом трусливом нападении", и о "необходимости ещё сплочённее защищать наши общие ценности демократии и прав человека". Это и смешно, и тошнотворно одновременно. Неужели эти наши клоуны и упыри действительно так непробиваемо тупы, что не понимают, что то, что происходит -- вполне закономерные плоды их же преступной, самоубийственной политики последних 10-15 лет, но особенно Европейской Катастрофы жутких 2015-16 гг, периода Новой Хиджры и начала Тёмных веков?
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08.11.2020 15:44 Відповісти
Как его можно "подрезать" , если он обганяет на перекрестке??
Головой подумайте.
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08.11.2020 14:34 Відповісти
читай комментарий ниже ...
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08.11.2020 15:09 Відповісти
читай выше
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08.11.2020 15:30 Відповісти
А скорость ? Это от подреза справа? Так ляпнуть как в воду перднуть.
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08.11.2020 19:38 Відповісти
А ну -ну давай , раскрой свой ум . Ехал на скорости в крайней левой полосе по-прямой, пересекал перекрёсток тоже по -прямой и почему по-твоему вдруг вылетел на островок безопасности....
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08.11.2020 20:15 Відповісти
С какой скоростью он пролетел? не заметил?
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02.12.2020 16:44 Відповісти
Опять зверки...
Не надо ждать поведения человека от зверушек. Тем более, не ищите признаков совести и разума.
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08.11.2020 13:21 Відповісти
Навпускали в страну дикарей и ждут что они как цивилизованные люди будут себя вести. Толерастия еще ни к чему хорошему не приводила.
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08.11.2020 13:21 Відповісти
А почему ему пиз..лей никто не надавал? У них в стране это чучело порвали бы на куски за 5 сек.
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08.11.2020 13:25 Відповісти
Что это за охреневшие чурбаны на видео, почему их полиция мордой в асфальт не кладет.
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08.11.2020 13:30 Відповісти
Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові - Цензор.НЕТ 2189
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08.11.2020 13:33 Відповісти
Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові - Цензор.НЕТ 5811
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08.11.2020 13:38 Відповісти
Если предложить родственникам пострадавших по 50К баксов, думаю - согласятся...
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08.11.2020 13:52 Відповісти
Никого он не подрезал, а угрожал девушке. И вышел под залог 100к.
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08.11.2020 19:40 Відповісти
Понятно. Зверушка и тут показала себя зверушкой, причем, дикой.
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08.11.2020 21:33 Відповісти


Віталій Барабаненко@baraban088 7 ****.

Сбивший троих людей на островке безопасности в Харькове оказался гражданином Йемена. Пару месяцев назад это недоразумение бросалось с ножом на девушку. Суд отпустил его под залог более 100 тысяч гривен.
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08.11.2020 22:33 Відповісти
Потому что Аваков точно такой же чурбан и руководит ним дегенерат который служит *****...
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08.11.2020 13:36 Відповісти
Он служит Золотому Тельцу
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08.11.2020 13:41 Відповісти
Увы, недоумки почему то часто путают цель и средства.
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08.11.2020 14:24 Відповісти
Мавпи в Україні мають бути лише в клітках. Не можна давати право диким тваринам жити серед цивілізованих людей.
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08.11.2020 13:34 Відповісти
В цетре Харькова этих уродов уже больше белых раза в два. Скоро они уже будут орать там про славу всякую...
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08.11.2020 13:47 Відповісти
островки безопасности должны должны быть защищены железобетонными конструкциями - чтобы буратины буратинили только себя
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08.11.2020 13:41 Відповісти
ага, ровами з крокодилами, мінами і кулеметами ...
Ч не краще закрити в'їзд всім ішацьким племенам, як уже розумно вчинла Японія
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08.11.2020 13:48 Відповісти
нет не лучше - у нас дебилов тоже хватает и совершенно не сложно вкопать два ЖБ столба - тоже касается и остановок общественного транспорта
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08.11.2020 13:51 Відповісти
Урна на остановке

Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові - Цензор.НЕТ 9687
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08.11.2020 15:10 Відповісти
Ну и что будет с этой чуркой обдолбанной? Ничего.
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08.11.2020 13:46 Відповісти
казнить ишака !
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08.11.2020 13:49 Відповісти
А може треба наказувати тих, хто їх впускає в Україну за бабло?
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08.11.2020 14:04 Відповісти
Та вроде арабье ,говорит что полицейские дети проститутки , а он получил травму и не понимает ,что происходит ,ну это дословно. 😡😡😡 Я бы этого сына собаки ,закатал бы в свиную шкуру ,до суда 😡
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08.11.2020 13:59 Відповісти
Игорь Ермоленко. Потому что нет полиции в Украине одни бздуны ,попробовал бы он у нас так себя вести 😡😡😡 Недавно наблюдал ,как у нас полиция ,и нарушителя и (адвокатов) мордой в пол положила ,упаковала и никто не пикнул 😡
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08.11.2020 14:03 Відповісти
Так тут двоякая беда: чурка может нанять адвоката (а так и будет!), который за деньги найдет десяток нарушений при задержании, потом еще обвинит полицию в неуважении прав человека, чурка подаст в ЕСПЧ и получит компенсацию от Украины.
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08.11.2020 15:51 Відповісти
Lev Zavago 2ac59658 , как ,если они опять Кернеса выбрали😡
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08.11.2020 14:08 Відповісти
Я уже писал. Как не печально ,но в Харькове очень мало харьковцев. Начиная с голодомора,когда их сильно уморили ,а взамен привезли москалей ,затем в 60е ,когда на растущие заводы массово завозили северную лимиту и нынешнее нашествие даунбаских переселенцев..... Эти ,с позволения сказать,харьковчане кровно связаны с населением мацковии и отсюда их предпочтения. Впереди трудная работа по воспитанию этих манкуртов .
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08.11.2020 14:37 Відповісти
Нагодуйте його салом 🐷🐷🐷
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08.11.2020 14:17 Відповісти
сало самі з'їмо.
свинячі кров і тельбухи- ось їхнє меню
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08.11.2020 14:56 Відповісти
Жаль. что у нас не Америка. Там этих чурбанов сразу бы упаковали лицом вниз и коленом на шее. Там бы он так не орал, а хрипел и пускал слюни в обоссаных штанишках.
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08.11.2020 14:21 Відповісти
Он - наркоман.
Есть видео, где его полиция месяц назад задерживает, а он в полном неадеквате - вопит, дергается и т.д.
Только наркоман решит так обгон делать...
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08.11.2020 14:22 Відповісти
Да практически все эти "гости" с солнечной Африки и Чуркестанов употребляют наркотики с детства. Мои хорошие знакомые преподают в вузах Киева и не раз говорили, что это трагедия, когда принимают в вузы всех, за кого уплачено; специалистов из них никогда не будет, образ жизни у них, как сказали бы во времена СССР, - асоциальный.
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08.11.2020 15:47 Відповісти
Ближе к теме комент ваш. Вышел днями этот с СИЗО по подписке и залогу(только не ржать--100т.гр) за поножовщину кстати. Ну заскучал там. Ну с дружками помчал. Вот уже лет 15 запросто. Все кафехи в центре с кальянами массово, штын правда к вечеру не только от дыма кальяна. Фарма-академия и мед-универ базовые места с понтом учёбы этих, которых давно в Харькове называют на молодёжном сленге *Алладинами*. Девки наши приспособились зарабатывать давним способом с такими. Ну и крыша есть. Всё та же самая----вечная.
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08.11.2020 15:58 Відповісти
Какая разница - это обдолбанный чурка или местный обдолбыш - ко всем таким тварям надо применять высшую меру, а не 3 года условно и затем убивай дальше.
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08.11.2020 14:32 Відповісти
БОЛЬШАЯ разница. Местный кое-как обучен и воспитан. И может быть исправлен и как-то служить обществу. А прямоходячие ишаки не только бесполезны, но и вредны. Их девать у нас некуда, лучше или вообще не запускать, или сразу отбивать охоту сюда въезжать.
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08.11.2020 14:53 Відповісти
Таких тварей надо отпускать без залога на тот свет.
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08.11.2020 14:57 Відповісти
Як справи в Німеччині з тварями?
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08.11.2020 19:24 Відповісти
не могу сказать, уважаемые силовики. могу сказать, жалкие алчные засранци. каждый день иностранци совершают преступления. после каждого задержания в течении полчаса силовики выкидивают кучу инфы по этим людям, значит знают все. это значит что годами под их пристальным вниманием ктото нарушает закон. что ж вы казлы на корню не рубите как только въехал к нам?или ждете, пока бабулесы капают и иностранци не о....уеют совсем. чтоб потом с баблом в карманах показать свою работу?
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08.11.2020 15:22 Відповісти
Сирийцы особенные 3,14дерасты, пригрела Украина всяких убийц и террористов. А легализируются они при помощи взяток сотрудникам миграционной службы (птенцы Авакова)
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08.11.2020 15:24 Відповісти
Эта сирийская сволочь нигде в мире не хочет работать, возможно, только в Турции, там не сильно считаются с их менталитетом и не знают никаких политесов: дубинка и плетка лучший воспитатель, понимают все без перевода.
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08.11.2020 15:49 Відповісти
а чому людей збиває чорне авто, а баран матюкається в білому?
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08.11.2020 15:35 Відповісти
Пересів в поліцейську машину.
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08.11.2020 19:25 Відповісти
 
 