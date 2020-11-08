Поліція повідомила про підозру іноземцю, який збив трьох людей на острівці безпеки в Харкові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Водієві, який збив учора трьох людей на острівці безпеки в Харкові, зокрема десятирічну дитину, повідомили про підозру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Наразі поліція веде досудове розслідування. Стаття про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч. 2 ст. 286), за якою відкрито кримінальну справу, передбачає від 3 до 8 років тюремного ув'язнення і можливість позбавлення прав на термін до трьох років.
За даними місцевої поліції, 22-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням. Серед постраждалих - 48-річний чоловік, 10-річний хлопчик і жінка віком близько 50 років. Їх доставлено в місцеву лікарню.
"Київ Оперативний" виклав відео з моментом наїзду і подальшою поведінкою водія. Увага! Ролик не рекомендується до перегляду дітям і людям зі слабкими нервами.
ДТП сталася в неділю, 7 листопада, на проспекті Науки в Харкові.
Як повідомив у фейсбуці адвокат Леонід Маслов, за кермом перебував громадянин Ємену.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/11/08/inostranets-sbivshij-treh-peshehodov-v-harkove-formalno-uchilsya-v-universitete-vozdushnyh-sil-imeni-kozheduba-video/
Нет там такого беспредела со стороны понаехавших ....
Такое вот странное совпадение
будувати піраміду в Прип'яті або канал Дністер-Азовьке море копати
приїздитимуть європейці на екскурсії, здаватимуть нам своїх "гостів" на перевиховання.
ідея не нова, знаю, але можна надати їй ********* змісту.
ДУЖЕ актуально, запит в світі величезний. Маск (при всій повазі) відпочиватиме.
Ну и как бы 120 топить по центру города посреди дня - за одно это ******* кастрировать надо!
https://youtu.be/sEu95mC7XX0
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из сети, мнение жителя Вены:
P.P.S. Один из нападавших джихадистов убит, имея при себе пояс смeртника, автомат и полную сумку боеприпасов. Я очень сильно подозреваю, что действовали хорошо обученные боевые соратники академика РАН Ахматыча, коих Австрия напринимала чуть ли не сотню тысяч в начале 2000-х, бедных сиротинушек.По ТВ всё время звучит мысль, что действовали хорошо обученные военному делу профи. Но не исключено, что этих потом завезли, дорогих гостей Матери народов, прямо из ИГ.
Интервьюируемые политички и политики наперегонки соревнуются в изъявлении своей неподражаемой, ярко, фальшивым электрическим светом сияющей на весь сетевой мир добродетели и умении попугайски повторять давно набившие оскомину и совершенно бессмысленные слова о "наших мыслях о потерпевших в этом трусливом нападении", и о "необходимости ещё сплочённее защищать наши общие ценности демократии и прав человека". Это и смешно, и тошнотворно одновременно. Неужели эти наши клоуны и упыри действительно так непробиваемо тупы, что не понимают, что то, что происходит -- вполне закономерные плоды их же преступной, самоубийственной политики последних 10-15 лет, но особенно Европейской Катастрофы жутких 2015-16 гг, периода Новой Хиджры и начала Тёмных веков?
Головой подумайте.
Не надо ждать поведения человека от зверушек. Тем более, не ищите признаков совести и разума.
Віталій Барабаненко@baraban088 7 ****.
Сбивший троих людей на островке безопасности в Харькове оказался гражданином Йемена. Пару месяцев назад это недоразумение бросалось с ножом на девушку. Суд отпустил его под залог более 100 тысяч гривен.
Ч не краще закрити в'їзд всім ішацьким племенам, як уже розумно вчинла Японія
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свинячі кров і тельбухи- ось їхнє меню
Есть видео, где его полиция месяц назад задерживает, а он в полном неадеквате - вопит, дергается и т.д.
Только наркоман решит так обгон делать...