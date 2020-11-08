У Туреччині відбуваються льотні випробування безпілотника з українськими двигунами. ВIДЕО
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Турецький БПЛА AKINCI TİHA з українськими двигунами вперше здійснив автономний зліт і посадку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
"Під час випробувань Bayraktar AKINCI TİHA вперше здійснив повністю автономний зліт з аеродрому під Чорлу (на захід від Стамбулу) перелетів на віддалений майданчик, де приземлився, після чого також автономно злетів і повернувся назад на аеродром. Випробування відбувались без підтримки наземної станції управління. Політ виконувався на висоті близько 6 тис. метрів", - йдеться в повідомленні.
Максимальна злітна маса безпілотника становить 4,5 т, його оснащено українськими двигунами АІ-450Т потужністю 450 к.с. кожен. Запорізьке моторобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г. Івченка (ДП "Івченко-Прогрес") у 2018-2020 роках поставило турецькій компанії Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret As дванадцять цих авіадвигунів.
Вантажність AKINCI становить 1350 кг, включно з 400 кг внутрішньої та 950 кг зовнішнього навантаження. На шести точках зовнішньої підвіски БПЛА може нести керовані бомби загального призначення Мk.81, Мk.82, Mk.83 JDAM (точність їхню підвищено шляхом використання лазерних GPS-і INS-систем), а також крилату ракету SOM-A, керовану 70-мм ракету Cirit, або боєприпаси з лазерним наведенням MAM-L і MAM-C.
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у тебя соображалка плохо работает
Пригожин выпнет
- печально, что в нашем МО альтруизм в немилости, как помеха зарабатывать на военном антиквариате, что оставляет нашу армию по развитию в 20-м веке.
Можна собі тільки уявити рівень розробки, рівень виконання і рівень ПЗ. Якщо без підтримки наземної станції то ніякі «Москва», «Леер-3», «Красуха-4», «Красуха 2.О», «Борисоглебск-2» и Р-330Ж «Житель» його не перехоплять
жужить наше двігло!
А це вже кооперація.
Добре, що Порошенко почав з ними співпрацю і Зеленський розвиває.
не понятно только, где же НАШИ беспилотники?
когда ракеты сделали то запуски и поражения целей показывали.
мысль такая что у Украины нет технических средств сделать современный бпла. тк кроме крыльев еще ооочень чего много нужно.
А що ти скажеш про такий факт - американські системи ППО також безсилі проти дронів? Атака дронів з Йемену на нафтопереробні комплекси Саудівської Аравії босягла всіх цілей, попри те що об'єкти були захищені станціями "Петріот" та "Скайгард".