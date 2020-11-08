У Туреччині відбуваються льотні випробування безпілотника з українськими двигунами. ВIДЕО

Турецький БПЛА AKINCI TİHA з українськими двигунами вперше здійснив автономний зліт і посадку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Під час випробувань Bayraktar AKINCI TİHA вперше здійснив повністю автономний зліт з аеродрому під Чорлу (на захід від Стамбулу) перелетів на віддалений майданчик, де приземлився, після чого також автономно злетів і повернувся назад на аеродром. Випробування відбувались без підтримки наземної станції управління. Політ виконувався на висоті близько 6 тис. метрів", - йдеться в повідомленні.

Максимальна злітна маса безпілотника становить 4,5 т, його оснащено українськими двигунами АІ-450Т потужністю 450 к.с. кожен. Запорізьке моторобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г. Івченка (ДП "Івченко-Прогрес") у 2018-2020 роках поставило турецькій компанії Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret As дванадцять цих авіадвигунів.

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Вантажність AKINCI становить 1350 кг, включно з 400 кг внутрішньої та 950 кг зовнішнього навантаження. На шести точках зовнішньої підвіски БПЛА може нести керовані бомби загального призначення Мk.81, Мk.82, Mk.83 JDAM (точність їхню підвищено шляхом використання лазерних GPS-і INS-систем), а також крилату ракету SOM-A, керовану 70-мм ракету Cirit, або боєприпаси з лазерним наведенням MAM-L і MAM-C.