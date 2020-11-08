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У Туреччині відбуваються льотні випробування безпілотника з українськими двигунами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Технології

Турецький БПЛА AKINCI TİHA з українськими двигунами вперше здійснив автономний зліт і посадку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Під час випробувань Bayraktar AKINCI TİHA вперше здійснив повністю автономний зліт з аеродрому під Чорлу (на захід від Стамбулу) перелетів на віддалений майданчик, де приземлився, після чого також автономно злетів і повернувся назад на аеродром. Випробування відбувались без підтримки наземної станції управління. Політ виконувався на висоті близько 6 тис. метрів", - йдеться в повідомленні.

Максимальна злітна маса безпілотника становить 4,5 т, його оснащено українськими двигунами АІ-450Т потужністю 450 к.с. кожен. Запорізьке моторобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г. Івченка (ДП "Івченко-Прогрес") у 2018-2020 роках поставило турецькій компанії Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret As дванадцять цих авіадвигунів.

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Вантажність AKINCI становить 1350 кг, включно з 400 кг внутрішньої та 950 кг зовнішнього навантаження. На шести точках зовнішньої підвіски БПЛА може нести керовані бомби загального призначення Мk.81, Мk.82, Mk.83 JDAM (точність їхню підвищено шляхом використання лазерних GPS-і INS-систем), а також крилату ракету SOM-A, керовану 70-мм ракету Cirit, або боєприпаси з лазерним наведенням MAM-L і MAM-C.
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Топ коментарі
+43
надеюсь, его скоро испытают и на Донбассе...
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08.11.2020 14:50
+17
уже приценивался?откуда прайс-лист,не из ольгино случаем? У Туреччині відбуваються льотні випробування безпілотника з українськими двигунами - Цензор.НЕТ 7887
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08.11.2020 15:17
+16
это разведывательно-ударный БПЛА
летит на высоте 11-12 км - передает данные - видит удобную цель и тут же поражает
будет использоваться в комплексе с обычными Байрактарами, дронами-камикадзе и артой-РСЗО
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08.11.2020 14:53
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Из канадских запасов
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08.11.2020 15:28 Відповісти
неа

у тебя соображалка плохо работает
Пригожин выпнет
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08.11.2020 15:29 Відповісти
агрессивная такая птичка, всем своим видом говорит - ща клюну.
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08.11.2020 15:28 Відповісти
Летючий писец
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09.11.2020 00:28 Відповісти
- чтобы кто не говорил про тихоходность, уязвимость турецких БПЛА, Сирия и Карабах показали, что эффективней, дешевле один зрячий ракетный удар по цели, с подтвержденным результатом, чем слепой залп сорока реактивных снарядов одной системы град или артиллерийской батареи с неизвестным финалом.
- печально, что в нашем МО альтруизм в немилости, как помеха зарабатывать на военном антиквариате, что оставляет нашу армию по развитию в 20-м веке.
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08.11.2020 15:46 Відповісти
Только не рассказывайте эту новость вазелину, а то он опять закроет украинское предприятие, как это было с павлограде.
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08.11.2020 15:48 Відповісти
Об этом дроне я на цн писал еще год назад. когда семейство Байрактаров. отец и три его сына гостило в Киеве...
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08.11.2020 16:04 Відповісти
Давайте спрогнозируем дальнейшее развитие беспилотников. Логично, что появятся БПЛА-истребители (они уже в разработке), а у БПЛА-бомбардировщиков появятся пулемёты на хвосте. То есть очень быстро (за считанные годы) будет прокручена вся история боевой авиации, но уже на беспилотном уровне. И в итоге получим ту же авиацию, что и сейчас, просто без пилотов.
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08.11.2020 16:11 Відповісти
То есть смысла особо заморачиваться с дорогими пропеллерными бомбовозами нет. У них считанные годы, может меньше. А вот дешёвые и многочисленные разведчики всех уровней - да, без них скоро никуда.
У Туреччині відбуваються льотні випробування безпілотника з українськими двигунами - Цензор.НЕТ 3064
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08.11.2020 16:16 Відповісти
Ну, скажем, што в итоге кто-то и получит беспилотную авиацию, а кто-то по традиции ачком на бутылку будет прыгать и при этом кричать: "Чечня круто"... У Туреччині відбуваються льотні випробування безпілотника з українськими двигунами - Цензор.НЕТ 4509
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08.11.2020 16:16 Відповісти
Ну да, и наша задача не стать этим вторым "кто-то".
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08.11.2020 16:19 Відповісти
Я не знаю как у вас, а у нас, в Украине, традиции прыгать ачком на бутылку нету. Это чисто кацапские скрепы... У Туреччині відбуваються льотні випробування безпілотника з українськими двигунами - Цензор.НЕТ 1266
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08.11.2020 16:22 Відповісти
Рюсские болваны только гробы могут изобретать, типа миг-15 спаррка,на котором погиб первый не космонавт ссср Гагарин в 1968 году...
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08.11.2020 16:17 Відповісти
Про МиГ-15 УТИ не трынди. Отличный самолет был.
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08.11.2020 18:02 Відповісти
ага, в штопор сваливался при первом удобном случае У Туреччині відбуваються льотні випробування безпілотника з українськими двигунами - Цензор.НЕТ 4533
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09.11.2020 14:03 Відповісти
Унікальність от в оцьому - "Испытания проходили без поддержки наземной станции управления". Источник: https://censor.net/ru/v3229752
Можна собі тільки уявити рівень розробки, рівень виконання і рівень ПЗ. Якщо без підтримки наземної станції то ніякі «Москва», «Леер-3», «Красуха-4», «Красуха 2.О», «Борисоглебск-2» и Р-330Ж «Житель» його не перехоплять
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08.11.2020 16:23 Відповісти
так же как и американские "Петриоты" и батареи ПВО "Scyguard". Которые не заметили массовой атаки дронов прлетевших из Йемена на нефтяные заводы Саудовской Аравии.
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08.11.2020 18:15 Відповісти
Круть.
жужить наше двігло!
А це вже кооперація.
Добре, що Порошенко почав з ними співпрацю і Зеленський розвиває.
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08.11.2020 16:52 Відповісти
Набутылочникам скоро покажут очередной мультик про 27 махов. К гадалке не ходи.
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08.11.2020 17:15 Відповісти
где наши двигатели все уже поняли.
не понятно только, где же НАШИ беспилотники?
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08.11.2020 17:32 Відповісти
https://www.ukrmilitary.com/2020/11/sokil300.html
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09.11.2020 07:24 Відповісти
там просто фото. покажи мне видео, где эти беспилотники в действии, а не в ангаре стоят.
когда ракеты сделали то запуски и поражения целей показывали.
мысль такая что у Украины нет технических средств сделать современный бпла. тк кроме крыльев еще ооочень чего много нужно.
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09.11.2020 12:31 Відповісти
Всьому свій час.
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11.11.2020 10:25 Відповісти
Ось чого не вкласти велику кількість грошей в Антонова, дати людям роботу. Якби в нас були такі беспілотніки як у Турції, то питання Дирляндії було б вирішено за декілька місяців!
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08.11.2020 17:51 Відповісти
не было бы. Раша станциями РЭБ наглухо закрыла небо для дронов в Донбассе. Так же как и в Сирии, после 3 дней атак дронов Раша подтянула РЭБ и осталась нис с чем, даже первоначальных позиций не вернули.
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08.11.2020 18:16 Відповісти
Я выше написал факты про турецкие беспилотники.
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08.11.2020 18:33 Відповісти
це не факти, а вологі мрії рашкобота. За порєбрік, свинорил під проксі
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08.11.2020 18:39 Відповісти
Спалахом пукану задовільнений.
А що ти скажеш про такий факт - американські системи ППО також безсилі проти дронів? Атака дронів з Йемену на нафтопереробні комплекси Саудівської Аравії босягла всіх цілей, попри те що об'єкти були захищені станціями "Петріот" та "Скайгард".
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08.11.2020 18:43 Відповісти
на это я скажу просто, что ты тупорылый свинорус)))
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08.11.2020 18:54 Відповісти
Наиболее впечатляет, как "Байрактар" уничтожает управляемой бомбой новейший российский зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью в 75-80 млн долл. на мировом рынке. Хорошо заметно, что локатор радиолокационного обзора у "Панциря" работает, но тем не менее беспилотник остается незамеченным, и оператор без помех поражает цель бомбой. Судя по мерцанию лампы в хвостовой части бомбы, это, скорее всего, MAML-L (200 таких бомб закупила Украина для своих "Байрактаров").
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08.11.2020 18:32 Відповісти
вот глупые турки, зачем-то купили у Раши комплексы С-400, вместо американских Пэтриотов.
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08.11.2020 18:34 Відповісти
Ну не у всех же есть современные беспилотники. Против отсталых стран С-400 сойдет вполне.
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08.11.2020 18:47 Відповісти
Почему? Потому что обеспечить сплошное радиолокационное поле на малых высотах не может ни одна страна мира, эта задача не была выполнена даже во времена СССР. Без постоянного радиолокационного контроля невозможно обеспечить эффективное целеуказание для зенитно-ракетных систем и для средств РЭБ, возможности которых по самостоятельному поиску воздушных целей весьма ограничены. Силами радиоэлектронной разведки, которые есть и в ВСУ, и тем более в Турции, легко пеленгуются все радиолокаторы. Их характеристики, зона действия, данные уточняются в режиме реального времени со спутников, с помощью пеленгования средств связи. Поэтому вскрыть группировку ПВО и найти уязвимые зоны можно всегда. Украинская разведка имеет исчерпывающую картину данных по всей российской группировке на Донбассе. Ччто уж говорить о турках в Идлибе, технические возможности у которых на порядок больше
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08.11.2020 18:33 Відповісти
и тем не менее, факт - когда Раша подтянула РЭБ, турецкие беспилотники перестали летать, а Турция так и не продвинулась в наземной операции на границы которые ранее были определены как ее хона действия и с которых ее выперли.
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08.11.2020 18:35 Відповісти
Низкая облачность! И только она.
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08.11.2020 23:40 Відповісти
Крым - это Украина!
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08.11.2020 18:08 Відповісти
Короче сделали Ан24,который будет слышно далеко.
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08.11.2020 18:21 Відповісти
Меня удивляет вот что - шестой год войны с парашей и что ....имея кб завод по двигателям и планерам хороших айтишников отсутствие ограничений на покупку электронных компонентов и т.д. и ни хера что-то подобного байрактару на выходе .дай Бог если я ошибаюсь .
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08.11.2020 18:24 Відповісти
"Луч" позавчора Сокіл-300 показував.
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08.11.2020 19:27 Відповісти
Макет(, треба ще кілька років!
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08.11.2020 23:42 Відповісти
Кстати ...несколько лет назад один нашенский умелец смастерил беспилотник с теленаведением который мог бы тягать до 5 кг взрывчатки и что . Как говорится хрен пишем два в уме ! Дай Бог если и здесь я ошибаюсь . Думаю при этом нерешительном и не компетентном в военной области президентом должно быть всегда рядом компетентное решительное военное лобби . ЗЕ хватит жевать сопли !
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08.11.2020 18:34 Відповісти
Профіль прикольний...
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08.11.2020 19:26 Відповісти
политический полёт Зеленского завершается, а Украина была, есть и будет.
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08.11.2020 19:40 Відповісти
Вот что кооперация животворящая делает!
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09.11.2020 00:33 Відповісти
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