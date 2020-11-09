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Байден (2317) США (14451) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Що означає перемога Джо Байдена для України та чи не зарано ми радіємо? У новому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич розкладає по поличках вибори, за якими спостерігає, без перебільшення, увесь світ.

Хто такий Джо Байден? Чому він став президентом аж із третьої спроби? Що пов'язує його з Україною? Згадуємо історію із сином Джо Байдена - Хантером, корупційним скандалом, "Бурізмою", Юрієм Луценком та, звісно ж, Андрієм Деркачем.

Чим запам'яталася Зе-команда новообраному президенту Сполучених Штатів? Та чому в російської пропаганди пригорає від перемоги Джо Байдена?

Дивіться, щоб зрозуміти, що відбувається та дізнатися все, що треба знати про цю кампанію та її переможця!

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Раніше в суботу провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборців.

Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 5023
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09.11.2020 09:37
+10
Байден,еще не войдя овальный кабинет,уже успел на расее рельсы погнуть!
Трамп себе такого не позволял!
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09.11.2020 09:51
+7
Продам вазелін вищої кляси. Американський.
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 788
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09.11.2020 09:43
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Трамп Прощальная песня
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09.11.2020 09:32 Відповісти
А не надо было встречаться с кривоРагульным бедоносцем!
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09.11.2020 09:53 Відповісти
Чего ожидать от Байдена? /Глистом сидящий в Украине Коломойский её пожирает и отравляет своими испражнениями-кадровыми назначениями. Байден не Трамп и разборка правосудия США с Коломойским ускорится /18.09.2020 г.состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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09.11.2020 09:33 Відповісти
Представники богообраного нарота. Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 6679
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09.11.2020 09:38 Відповісти
Чого чекати? ЗЕнелох даремно сподівається що Байден забув його зашквар.
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09.11.2020 09:35 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 5023
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09.11.2020 09:37 Відповісти
Продам вазелін вищої кляси. Американський.
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 788
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09.11.2020 09:43 Відповісти
)) тюбик немецкий. легко доказать.
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09.11.2020 13:41 Відповісти
Кто бы там не пришёл к власти , для Украины всё будет только хуже . Только идиоты могут расчитывать , что кто-то будет решать за нас наши проблемы , которые , кстати , мы сами себе и создали лишь для того , чтобы кучка жуликов безмерно обогатились - всякие там Ахметки и Коломойские , щырые украинцы .
А выборы Байдена говорят лишь о том , что скоро всё жульё планеты объединится , чтобы ещё глубже присунуть голожопым ...
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09.11.2020 09:40 Відповісти
На самом деле, для Украины есть разница, кто придет к власти в США и довольно серьезная!!!
Но то, что мы должны пытаться решить свои проблемы и в первую очередь сами - 100%
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09.11.2020 10:26 Відповісти
Тут подробно почему так очкуют в Кремле и так пенятся малороссы.
https://youtube.com/watch?v=XSuJ6W6Bfcc
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09.11.2020 13:12 Відповісти
Байден,еще не войдя овальный кабинет,уже успел на расее рельсы погнуть!
Трамп себе такого не позволял!
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09.11.2020 09:51 Відповісти
Panic mode on

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 2572
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09.11.2020 10:06 Відповісти
Лапті вже защітілісь, у них свій Макдональдс.
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 9002
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09.11.2020 10:23 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 8879 Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 7866
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09.11.2020 11:24 Відповісти
На расее уже сплошной дурдом,а еще 40 лет назад бьіли просто нормальньіми алкашами.
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09.11.2020 14:00 Відповісти
Коротко

ШОК: в Києві жінку без власної позиції щодо американських виборів виштовхали з трамвая.

* * *
Джо Байден заявил, что Мелания может остаться в Белом доме.

* * *
Люди, которые считают Трампа излишне экстравагантным, учтите: теперь Америкой будет править человек, который посмотрел на новорожденного сына и подумал: "Назову его ОХОТНИК".

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 4369
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09.11.2020 10:03 Відповісти
Г - гибкость

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 5294
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09.11.2020 10:05 Відповісти
Контрольний в голову: Меланія Трамп збирається подати на ролучення

Дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія зібралася розлучитися з політиком після оголошення результатів виборів.

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 5674

Журналісти, посилаючись на колишню помічницю сім'ї Омаросу Маніголт-Ньюман, стверджують, що Меланія давно замислювалася про розлучення і чекала, поки американський лідер покине свій пост.
«Якби Меланія змогла витримати крайнє приниження і піти, поки Трамп перебував при владі, він знайшов би спосіб її покарати», - поділилася жінка.
Інша помічниця, Стефані Волкофф, своєю чергою, розповіла, що всі 15 років їхнього шлюбу фактично були угодою, і подружжя навіть спали в окремих кімнатах Білого дому.
Водночас, Меланія Трамп завжди стверджувала, що у них з Дональдом прекрасні відносини. Однак американські журналісти припускають, що такі заяви вона була змушена робити через укладений шлюбний договір.
Видання також повідомило, що Меланія Трамп раніше вела переговори щодо післяшлюбної угоди, щоб згодом їх дитині дісталася належна частка спадщини батька.
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09.11.2020 10:08 Відповісти
Я вобще не понимаю, как она могла пойти на брак с этой рыжей жабой.
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09.11.2020 10:17 Відповісти
Деньги. Много денег. Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 4929
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09.11.2020 11:25 Відповісти
"...сто долларов - это всегда сто долларов..." Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 3904 Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 1441
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09.11.2020 11:46 Відповісти
Вона його ненавидить та не приховує це. Уявляю, як Меланія мріяла, щоб Донні програв, бо їй довелося б ще чотири роки терпіти цю руду бєлку.
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09.11.2020 12:35 Відповісти
Лондонский музей мадам Тюссо переодел восковую фигуру Трампа в костюм для гольфа

45-й президент теперь представлен в другом наряде. Вместо делового костюма, он облачён в рубашку-поло и клетчатые брюки. Наряд дополняют кроссовки и красная кепка. Рядом стоит сумка с клюшками для гольфа.
Прошу считать этот факт заключительным аккордом в процессе верификации итогов президентских выборов в США.
Le Roi est mort, vive le Roi!

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 5653

Helgi Sharp
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09.11.2020 10:13 Відповісти
Хорошо шо ведущий не тот шо вчера. Вчера чуть не обосрался, даже не дослушал.
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09.11.2020 10:24 Відповісти
Отряды путина крестятся левой рукой - будет им Божья помощь.
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09.11.2020 10:58 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 3177
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09.11.2020 11:10 Відповісти
Правильно, что за спиной хутина нарисовали Потрошенку. Вот и "безцензурники" начинают прозревать. Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 2969
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09.11.2020 11:34 Відповісти
Байден все життя просидів в Вашингтоні і нічого не зробив! Типовий американський політик пристосуванць, не більше. Голосували не ЗА Байдена, а поти Трампа, як результат небувалої до того політики цькування діючого президента. Що він нього чекати? Те саме що від ідіотки Харріс-нічого. Америкою будуть керувати навіжені ненависники Сандерс, Кортез і мафіозі Клінтони. С росіянами вони домовляться настільки швидко, що українці просто офігіють від такого кидка, повірте. Ці люди не друзі України! Їм відверто насрати.
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09.11.2020 12:18 Відповісти
Вся програма Байдена побудована на тому який поганий Трамп. Все. Вся політика демократів зводиться до одного-business as usual і їхня задача зараз загнати Джина в пляшку-всяких там Антіфа і БЛМ, котрими вони тероризували американські міста, а це не просто. Вони почнуть воювати самі із собою.
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09.11.2020 12:44 Відповісти
Чому вдова МакКейна, Шварценеггер, Міт Ромні та низка відставних сенаторів-республіканців відкрито заявили голосувати ПРОТИ Трампа? А Джордж Буш-молодший виступив категорично проти оскарження результатів виборів! Задумайтеся, чому це так!
Чи не тому, що Трамп - це ганьба для республіканської партії? Справжні республіканці - такі, як Ейзенхауер, Рейган чи МакКейн, а не такі, як Трамп!

Я більше симпатик республіканців, ніж демократів, але не Трампа! Республіканці - мають бути "яструбами Пентагону" (як колись казали совєти), а Трамп злигався з москалями!
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09.11.2020 14:41 Відповісти
А хто такий Шварцнегер ? Частина культу селебріті. Коли був губернатором Каліфорнії, то щомісячний уход за нігтями коштував йому $5000. І з економкою свого обійстя переспав, тепер в неї син від нього. Чи не моральний авторитет ! Мітт Ромні в юнацтві їздив до Франції агітувати католиків ставати мормонами. Відразу видно глибокий філософський склад розуму. З удовою Мак-Кейна дійсно Трамп повівся некоректно. Але Трампа так цькували ВСІ мас-медіа США, які належать лівакам, що тут у будь кого нерви не витримають.
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09.11.2020 19:57 Відповісти
Суть у тому, що класичним старим республіканцям Трамп, який знімає лярв у москві, дуже не до вподоби... Ну точно не кращий за Шварценегера. І Руді Джуліані не кращий за Арні - якщо не знаєте, про що я, гляньте Борат 2, там його дуже феєрично на живця піймали!

Ще раз кажу, справжні республіканці - такі, як Ейзенхауер, Рейган чи МакКейн, а не такі, як Трамп! Справжні республіканці ненавидять москалів і бачать їх ворогами!

До речі, Ілон Маск теж республіканець (так, він давно вже має паспорт США) і спочатку був досить лояльним до Трампа... Але потім побачив, що це за людина, і змінив свою думку.
Маск для вас хоча б є авторитетом?
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09.11.2020 20:04 Відповісти
Дос'є "про лярв в москві" є фейком. Не дивуйтеся коли вам кажуть що найбільші мас-медіа США розповсюджують брехливу заказуху. Фіфті-фіфті, як кажуть. Жодних доказів того що там хоч крихта правди, крім того що хіларі його проплатила. Фільми "борат" це гидотна срамотна пошлятина. Не треба з мене робити республіканця я вже сам себе таким зробив Поважаю Рейгана - якраз був в аеропортові Лос-Анжелеса коли його ховали. Весь аеропорт, всі люди (пасажири, службовці) дивилися телевізор. Всі до одного. І це в лівацькій Каліфорнії. Поважаю і Маска, хоч він останнім часом підсів на щось важке (марихуану він просто на інтерв'ю палив). Але не за те що кинув першу дружину з шостьма синами.
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09.11.2020 20:42 Відповісти
"про лярв в москві" - це не про золотий дощ, чи що там писали... Це про те, що Трамп регулярно відвідував москву і був у жюрі різноманітних конкурсів моделей. Не було такого? Було! Це не фейк, ну купа сюжетів на ютюбі про це! У кацапів моделі=лярви... Ну і лояльний він до рашки, визнайте це! Саме через нього в 2018 році проти москалів не ввели "пекельні санкції", чи як їх там у пресі назвали. Республіканська і демократична партія в сенаті готові були разом за це проголосувати, а Трамп виступив проти. Скажете, що не було такого?

Мені республіканська ідеологія набагато ближча, ніж ідеологія демократів. Але Трамп її зганьбив, на мою думку!
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09.11.2020 20:54 Відповісти
"Борменталь, не читайте більшовицьких газет!" - хоч я не люблю булгакова, але вже процитую . Газети викривляли дійсність, я ж вам вже казав. Військові бази в Польщі Трамп відкрив теж із любві до росії ? Я вже не кажу про американські дії в Сірії, де до речі росія має військову базу, так от там американці контролюють всі нафтові вежі. Це лояльність до росії ? Це обама з хіларі привозили до москви велику червону кнопку "для перезагрузки відносин" (після руско-грузинської війни 2008-го року). І ці клани обами та клінтонів і будуть правити в США через камілу харіс. Ви вмієте мислити незалежно від опіній які вам нав'язують газети ?
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09.11.2020 21:10 Відповісти
Так чому Трамп відмовився підтримати найбільші санкції у 2018???
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09.11.2020 21:12 Відповісти
Зробив помилку.
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09.11.2020 21:31 Відповісти
Ви точно з США?) Чому я вам маю розжовувати, що республіканці - консерватори і "яструби Пентагону" (як казали совєти). Трамп не є ні одним, ані іншим!
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09.11.2020 20:09 Відповісти
President Trump said he is not a career politician. The most recent statistics is showing 30% of Latino voters has voted for him, as well as significant increase of Black voters. The republican party has never had such support from minorities. So who's helped whom ?
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09.11.2020 20:45 Відповісти
The republican party has never had such support from minorities but lost some loyal supporters. Reagan wasn't a career politician as well - that's not problem. The problem with Trump is that he was too loyal with Russia. Reagan wasn't!
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09.11.2020 20:56 Відповісти
Кандидат Трамп у 2016 - це ВЕЛИЧЕЗНА помилка республіканців!
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09.11.2020 14:42 Відповісти
Байден у перший робочий день у своєму кабінеті Білому домі. Холст, масло. Автор невідомий.

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 9230
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09.11.2020 15:30 Відповісти
а крестится ПРАВИЛЬНО ватное быдло не научили
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09.11.2020 12:48 Відповісти
"Да ужжж..." ©
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 9941

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 3394
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09.11.2020 15:11 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 5668
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09.11.2020 15:15 Відповісти
Тролить свого дядька: напис на кепці - "Байден, Харріс".
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09.11.2020 18:01 Відповісти
А тим часом на паРаші...

Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 6460
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09.11.2020 15:22 Відповісти
цензор здурів...президента оголошує не змі конторка...
тролям мовчати...
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09.11.2020 18:32 Відповісти
Формально - так. Але вже багато років першими оголошують (за результатами своїх підрахунків) американські ЗМІ. І ще жодного разу не помилились. Так було і в 2016-му, коли обрали рудого клоуна. Більше читай тут.
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09.11.2020 19:48 Відповісти
Украинец, гражданин США, про то, почему он за Трампа:
https://www.youtube.com/watch?v=74Y2qNVr-qY
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09.11.2020 20:41 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України - Цензор.НЕТ 1046
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10.11.2020 10:28 Відповісти
Байден - це більшовицький переворот. "Розтрільні списки" вже готуються. https://youtu.be/jB4GsHVhqBs
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13.11.2020 22:30 Відповісти
 
 