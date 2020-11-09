Проєкт "Без цензури": Чого чекати від Байдена? Яким буде новий господар Білого Дому для України. ВIДЕО
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Що означає перемога Джо Байдена для України та чи не зарано ми радіємо? У новому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич розкладає по поличках вибори, за якими спостерігає, без перебільшення, увесь світ.
Хто такий Джо Байден? Чому він став президентом аж із третьої спроби? Що пов'язує його з Україною? Згадуємо історію із сином Джо Байдена - Хантером, корупційним скандалом, "Бурізмою", Юрієм Луценком та, звісно ж, Андрієм Деркачем.
Чим запам'яталася Зе-команда новообраному президенту Сполучених Штатів? Та чому в російської пропаганди пригорає від перемоги Джо Байдена?
Дивіться, щоб зрозуміти, що відбувається та дізнатися все, що треба знати про цю кампанію та її переможця!
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Раніше в суботу провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборців.
Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.
Будь ласка, зачекайте...
А выборы Байдена говорят лишь о том , что скоро всё жульё планеты объединится , чтобы ещё глубже присунуть голожопым ...
Но то, что мы должны пытаться решить свои проблемы и в первую очередь сами - 100%
https://youtube.com/watch?v=XSuJ6W6Bfcc
Трамп себе такого не позволял!
ШОК: в Києві жінку без власної позиції щодо американських виборів виштовхали з трамвая.
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Джо Байден заявил, что Мелания может остаться в Белом доме.
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Люди, которые считают Трампа излишне экстравагантным, учтите: теперь Америкой будет править человек, который посмотрел на новорожденного сына и подумал: "Назову его ОХОТНИК".
Дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія зібралася розлучитися з політиком після оголошення результатів виборів.
Журналісти, посилаючись на колишню помічницю сім'ї Омаросу Маніголт-Ньюман, стверджують, що Меланія давно замислювалася про розлучення і чекала, поки американський лідер покине свій пост.
«Якби Меланія змогла витримати крайнє приниження і піти, поки Трамп перебував при владі, він знайшов би спосіб її покарати», - поділилася жінка.
Інша помічниця, Стефані Волкофф, своєю чергою, розповіла, що всі 15 років їхнього шлюбу фактично були угодою, і подружжя навіть спали в окремих кімнатах Білого дому.
Водночас, Меланія Трамп завжди стверджувала, що у них з Дональдом прекрасні відносини. Однак американські журналісти припускають, що такі заяви вона була змушена робити через укладений шлюбний договір.
Видання також повідомило, що Меланія Трамп раніше вела переговори щодо післяшлюбної угоди, щоб згодом їх дитині дісталася належна частка спадщини батька.
45-й президент теперь представлен в другом наряде. Вместо делового костюма, он облачён в рубашку-поло и клетчатые брюки. Наряд дополняют кроссовки и красная кепка. Рядом стоит сумка с клюшками для гольфа.
Прошу считать этот факт заключительным аккордом в процессе верификации итогов президентских выборов в США.
Le Roi est mort, vive le Roi!
Helgi Sharp
Чи не тому, що Трамп - це ганьба для республіканської партії? Справжні республіканці - такі, як Ейзенхауер, Рейган чи МакКейн, а не такі, як Трамп!
Я більше симпатик республіканців, ніж демократів, але не Трампа! Республіканці - мають бути "яструбами Пентагону" (як колись казали совєти), а Трамп злигався з москалями!
Ще раз кажу, справжні республіканці - такі, як Ейзенхауер, Рейган чи МакКейн, а не такі, як Трамп! Справжні республіканці ненавидять москалів і бачать їх ворогами!
До речі, Ілон Маск теж республіканець (так, він давно вже має паспорт США) і спочатку був досить лояльним до Трампа... Але потім побачив, що це за людина, і змінив свою думку.
Маск для вас хоча б є авторитетом?
Мені республіканська ідеологія набагато ближча, ніж ідеологія демократів. Але Трамп її зганьбив, на мою думку!
тролям мовчати...
https://www.youtube.com/watch?v=74Y2qNVr-qY