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Російські військові застрелили ведмедицю і ведмежа: залізли на підводний човен. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

На Камчатці, що в Росії, військові застрелили ведмедицю і ведмежа. Вони перебували в той момент на підводному човні Тихоокеанського флоту РФ.

Самі тварини припливли туди по бухті Крашенинникова. І, мабуть, залізли на підводний човен, щоб перепочити. Про це повідомляє "Камчатка-Інформ".

У мережі опублікували відео, як бура ведмедиця разом з її дитинчам підпливли до атомних підводних човнів і піднялися на один з них. Як повідомили в ЗМІ, тимчасовим притулком для клишоногих став атомний ракетний підводний човен К-44 "Рязань".

Потім коментатор, який знімав це все на відео, припустив, що "зараз цю ведмедицю завалять разом з ведмежам", бо чоловік підійшов з вогнепальною зброєю.

Згодом з правого борту субмарини пролунало щонайменше 3 пострілів з мисливського карабіна.

"Медвежа - труп, а вона ще жива. Все, зараз за борт впаде", - йдеться у відео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем

"А по-іншому тут ніяк, її навіть відігнати не можна. Тут тільки валити. Якщо відігнати, вона потрапить або до одного поселення, або до другого. Ось так доводиться боротися з ведмедями на Камчатці", - коментує автор відео.

Що стало з пораненою ведмедицею далі, невідомо.

Ймовірно, так радикально "проблему" непроханих гостей моряки-підводники вирішили самостійно. У диспетчерській службі, куди зазвичай повідомляють про всі виходи звірів до житла, про цей випадок не знають.

Військове відомство поки ніяк не прокоментувало цю ситуацію.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+96
Искренне желаю этой мокшанской подлодке потонуть со всем своим экипажем, и подохнуть самой мучительной смертью!!!
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09.11.2020 09:30
+91
кацапское быдло.
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09.11.2020 09:22
+64
Комментарии излишни, то полярники бравые у них в еду медведям взрывчатку подложили, то эти застрелили, людьми их сложно назвать.
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09.11.2020 09:25
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Пусть пообщаются с шаманом - он популярно растолкует, что они натворили.
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09.11.2020 12:04 Відповісти
Медведь ведь символ рашки, напрашиваются странные ассоциации - оказывается медведя можно завалить.....а ***** хвастался что рашистский мишка никогда не сдаётся. а если серьёзно - вот в этом факте раскрывается вся сущность кацапов злая лживая живодерская , кстати, жители лугандона от этих кацапов ничем не отличаются. это лишний раз напоминание для тех ватников типа сивухи и кравчучки которые кричат про "одиннарот"!
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09.11.2020 10:51 Відповісти
ипать твари винторогие , конченные твари...
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09.11.2020 10:55 Відповісти
в первой чтоли этим нелюдям русским убийцам людей и зверей такое вытворять... ну мешала вам ***** мама медведиха с ребёнком медвежонком? видео полно русских мразей как они медведей давят поездами спецом в сибирях на рельсах и ржут, как во дворе белому медведю дали кусок хлеба внутри взрывчатку всунули и когда она взяла в пасть кусок .был взрыв и медведю белому разнесло всю пасть...она орала истекала кровью а они снимали с крыльца и ржали.. это не люди. а твари...((
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09.11.2020 10:59 Відповісти
Цивилизованные мало чем отличаются.

Російські військові застрелили ведмедицю і ведмежа: залізли на підводний човен - Цензор.НЕТ 3149
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09.11.2020 11:05 Відповісти
Ну спит жираф - и что с этого ?
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09.11.2020 11:57 Відповісти
И долго думал для срАвниловки, так поступают тамошние чернокожые кацапы ,а сия дама за жирафа и лицензию убийства отвалила не один десяток баксов.
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09.11.2020 15:49 Відповісти
Медведей конечно жалко, но местным наверное лучше знать. Наверняка разводители 17 миллионов хорьков для шубок тоже пустили слезу по мишкам.
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09.11.2020 11:00 Відповісти
Москалику, чому під чужим прапором ховаєшся? Встидаєшся триколора?))
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09.11.2020 11:09 Відповісти
Он замуж за косоглазого вышел и сменил имя и гражданство!
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09.11.2020 12:06 Відповісти
местным лижбы убивать....залезла на долбанную лодку с воды спасаясь и что...посиделабы и свалила... или бронированная лодка пострадала от лапок малыша? а если они заходят в сёла... так что теперь отстрелять всех животных на планете земля? не живите и не селитесь в лесах тогда, не стройте животные свои виллы вырубив леса в областях под свои долбанные котеджи пятиэтажные...и не будут к вам животные шастать...как то так...лично я совсем против охотников...ради трофеев и удовольствия...есть необходимый отстрел санитарный от болезней разносимых и есть ради азарта и развлечений... здесь не было необходимости убивать семью медведици....(( как то так а вы видать одна их таких....((
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09.11.2020 11:14 Відповісти
Все знают что медведь с детенышем опасен.
На Камчатке, по данным краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, обитает около 24 тысяч бурых медведей. Летом и осенью нередки случаи, когда хищники заходят в населенные пункты. Почти каждый год на Камчатке в результате нападений медведей гибнут люди. В прошлом году от лап хищников погибли четыре человека. В этом сезоне произошло уже два смертельных случая.
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09.11.2020 11:25 Відповісти
да немало попадалось такого видео видел....ну мы же этот конкретный случай обсуждаем.....а есть видео где в сибирских таёжных глубинках алкаши нищета и гопники местное тоесть население ...этих медведей понасадили у себя в клетках или в ошейниках типа собак ...а они потом на них же и нападают... для них эти медведи опасные типа собак ...пьяный мозг гопников алкашей непонимает ничего.... там скука... я же написал есть санитары и пусть ведут популяцию....а мало ли кто в деревню пришол...ну я же описал выше ...
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09.11.2020 11:32 Відповісти
На Алясці чи в Канаді ведмедів ще більше, але там чомусь в них в таких випадках стріляють снотворним і у ліс вивозять...
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09.11.2020 11:43 Відповісти
Петер Франчак, 67 лет, мужчина 20 июля 2020 г.
Красное озеро, Онтарио
Франчак утром пошел собирать чернику и больше не вернулся. Сотрудники OPP отправились на его поиски и обнаружили его останки вместе с черным медведем поблизости. Позднее патологоанатомическое исследование приписало смерть Франчака нападению медведя. Медведя убили полицейские, когда они прибыли на место. Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
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09.11.2020 11:59 Відповісти
Москалику, а нічого, що це різні випадки? Ведмедиця на когось напала? Що заважало в повітря стільнути? Ведмеді б злякалися і стрибнули в воду...
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09.11.2020 12:02 Відповісти
Эрин Джонсон, 27 лет, женщина 19 июня 2017 г.
Шахта Пого , Аляска
Джонсон, контрактный сотрудник компании Pogo Mine, погиб при сборе образцов почвы. Медведь был застрелен шахтерами.
Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
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09.11.2020 12:06 Відповісти
От чого ви, кацапи, такі тупі? Ти ж наводиш приклади, коли ведмедів застрелили уже після нападу на людей!

А тут мова йде про ведмедів, які заблукали і забрели в людське поселення... І нікого не чіпали! Таких відео на ютюбі повно, але ніхто тих ведмедів не вбиває!

Тому у спам, кацапориле!
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09.11.2020 12:09 Відповісти
«Животные вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на субмарину», - отмечается в сообщении.
Подлодка, как уточнила пресс-служба, стояла в пирсовой зоне. Медведицу до этого несколько дней подряд видели вблизи охраняемой зоны. Она агрессивно реагировала на людей. Російські військові застрелили ведмедицю і ведмежа: залізли на підводний човен - Цензор.НЕТ 653
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09.11.2020 12:12 Відповісти
І шо?
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09.11.2020 12:14 Відповісти
Энтони Дэвид Монтойя, 18 лет, мужчина 1 октября 2018 г.
Адмиралтейский остров , Аляска
Монтойя работал на удаленном руднике на острове Адмиралтейство, Аляска, когда на него напали медведица и два детеныша. Все три медведя были застрелены.
Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
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09.11.2020 12:25 Відповісти
Bruno the black bear, whose interstate wanderlust inspired an international legion of followers, was tranquilized in Missouri and relocated for the safety of the animal and public.
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/07/06/bruno-bear-tranquilized-safety-missouri/5388217002/
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09.11.2020 12:29 Відповісти
Элора Петрасек, 6 лет, женщина
13 апреля 2006 г. Национальный лес чероки, Теннесси
Медведь напал на семью у водопада возле кемпинга. Мать и брат Петрасека также пострадали. Медведя поймали и убили, а другого медведя по ошибке убили.
Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
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09.11.2020 12:42 Відповісти
не на людей а на кацапов Російські військові застрелили ведмедицю і ведмежа: залізли на підводний човен - Цензор.НЕТ 8861 это нормальная реакция! Російські військові застрелили ведмедицю і ведмежа: залізли на підводний човен - Цензор.НЕТ 5231
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09.11.2020 12:16 Відповісти
Медведь напал на подлодку. Тебе этого мало? Это на порядок ценнее чем жизнь каких то людишек, которых Симоньян и Кардашьян ещё нарожают.
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09.11.2020 12:38 Відповісти
медведям респект за гибель рюзьких.
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09.11.2020 12:27 Відповісти
Ну, и кто после этого "животные" ? Підводно-надводна худоба !
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09.11.2020 11:03 Відповісти
А по другому тут никак. Иначе медведей застрелили бы солдаты НАТО.
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09.11.2020 11:19 Відповісти
гниды мацковские
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09.11.2020 11:29 Відповісти
Твари конченные.
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09.11.2020 11:30 Відповісти
Хасабэ, так вы же перед всем миром кичитесь, что вы с медведями под ручку по улицам ходите и стекломой вместе бухаете. Снова *******? Да и вообще, вы в своем уме? На чем кремлевская крыса ездить будет?
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09.11.2020 11:54 Відповісти
Бажаю їм погрузитись на дно без спливання
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09.11.2020 12:00 Відповісти
Типичные путлеровские кацапёздолы! П дор сы! В других странах люди пичужек спасают, а путинские п доры то взрывают медведей, то поездами давят, то стреляют беззащитную мать с дитем! Г нд ны кацапские!
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09.11.2020 12:02 Відповісти
В городе Вилючинске на Камчатке застрелили медведицу и медвежонка, которые забрались на палубу атомной подводной лодки. Медведица ранее проявляла агрессивное поведение. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, передает ТАСС.
«Животные вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на субмарину», - отмечается в сообщении.
Подлодка, как уточнила пресс-служба, стояла в пирсовой зоне. Медведицу до этого несколько дней подряд видели вблизи охраняемой зоны. Она агрессивно реагировала на людей.

«Был вызван инструктор-охотовед, который с использованием специализированного охотничьего оружия произвел отстрел медведей», - указала пресс-служба.

Там пояснили, что это обычная практика в случаях, когда необходимо обезвредить дикое животное, представляющее опасность для человека.
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09.11.2020 12:09 Відповісти
Ну в кацапів це "обычная практика", а в нормальних країнах транквілізатори юзають!

А ти - кацапська наволоч і твої коменти скоро видалять))
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09.11.2020 12:15 Відповісти
кацапы тоже представляют опасность для человека.
теперь будем знать что их можно отстреливать с помощью специализированного оружия Російські військові застрелили ведмедицю і ведмежа: залізли на підводний човен - Цензор.НЕТ 2240 Російські військові застрелили ведмедицю і ведмежа: залізли на підводний човен - Цензор.НЕТ 1305
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09.11.2020 12:18 Відповісти
рюзьке разве люди? это их нужно отстреливать за агрессию в Украине, Сирии, Грузии, Молдавии.
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09.11.2020 12:30 Відповісти
Реальная история Умки и мамы-медведицы, а не так как в "добрых" мультфильмах СССР
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09.11.2020 12:19 Відповісти
"Хреново стреляете, товарищь Калатунин", - вот какой это был "охотовед".
Медведица так "агрессивно" реагировала на людей, что приплыла попросить малышу еды.
Она к ним пришла, как к людям.
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09.11.2020 12:27 Відповісти
Валери Теорет, 37 лет, женщина Адель Рошхольт, 10 месяцев, женщина
26 ноября 2018 г. Дикий Озеро Эйнарсон, Юкон
Мать и ребенок подверглись нападению возле своей хижины. Отец ребенка Гьермунд Рошхольт застрелил медведя.
Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
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09.11.2020 12:29 Відповісти
Bear tranquilized after strolling through Los Angeles Mission College, neighborhood - VIDEO
Authorities captured a bear that was wandering in a residential area near Los Angeles Mission College in Sylmar on Monday.

https://abc7.com/sylmar-bear-sighting-in/6260134/
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09.11.2020 12:33 Відповісти
Как можно сравнивать утлую хижину из веток, и атомный крейсер ?
Ну приплыла медведица - что, она руль откусит или рубку проломает ?
Походила бы, посидела на ветру и уплыла бы.
Можно было шваброй просто спихнуть в воду.
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09.11.2020 13:20 Відповісти
а вдрух эта пиндосы -диверсанты ...за секретными скрепами духовными приплыли?
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09.11.2020 13:49 Відповісти
этих медвежат всему миру в 1000 раз жальче любого зажмуренного кацапа!
кацап это животное, представляющее особую опасность для всего человечества!
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09.11.2020 12:29 Відповісти
Скучно і сумно кацапам в холодних морях. Скільки сягає око біла пустеля і чорні води. І над усім цим витає смердючий кацапський духан. От і бавляться тварюки вбивством тварин ради розваги. Кацап взагалі жити не може без пролиття крові. Ну хоч пику товаришу розквасити ... а тут смакуватимуть подію цілий тиждень - вбили медведицю з дитинчам ... з любові до себе...
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09.11.2020 12:32 Відповісти
Російські військові застрелили ведмедицю і ведмежа: залізли на підводний човен - Цензор.НЕТ 9576
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09.11.2020 13:28 Відповісти
Потому что белый медведь - хищник. Их и в США отстреливают.
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09.11.2020 19:04 Відповісти
Російські військові застрелили ведмедицю і ведмежа: залізли на підводний човен - Цензор.НЕТ 5392
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09.11.2020 13:39 Відповісти
С будуна застрелит или зарежет.
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09.11.2020 15:25 Відповісти
Навіть умовний символ своєї держави знищать без вагань. Орда. Кацапи.
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09.11.2020 13:41 Відповісти
Не втямлю навіщо було це оприлюднювати? Інша справа якби приспали ведмедів та вивезли...
Чи може вони те відео будуть на ведмежих тренінгах з виживання крутити, щоби ведмеді боялися до москалів підходити?
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09.11.2020 14:05 Відповісти
На Рассии это традиция.
Машинисты в Норильске сняли на видео наезд локомотива на медведя(видео наезда https://www.youtube.com/watch?v=6AkfswFimnA)
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09.11.2020 15:35 Відповісти
уже ли нельзя было отогнать выстрелами, ракетницей, пиротехникой?
варварство.
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09.11.2020 16:02 Відповісти
Плохая примета для лодки. Быть ей на дне морском.
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09.11.2020 17:54 Відповісти
Быть второму курску. ***...наты
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09.11.2020 18:07 Відповісти
Вот она, сущность человека. Ибо мешают им. Хорошо бы на них исламистов натравить, что бы головы поотрезали всем до последнего. Этим тварям пора сдохнуть.
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09.11.2020 18:50 Відповісти
ЭТОТ СЛУЧАЙ ХОРОШО ПОКАЗЫВАЕТ КАК РОССИЯНИ САМИ РАССТРЕЛИВАЮТ СВОЮ СИМВОЛИКУ !!! СВОЕГО ЯЗЫКА У НИХ НЕТ, НЕ БУДЕТ СИМВОЛИКИ, КОНЕЦ НАЦИИ РОССИЯН !!!
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09.11.2020 20:14 Відповісти
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