Російські військові застрелили ведмедицю і ведмежа: залізли на підводний човен. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
На Камчатці, що в Росії, військові застрелили ведмедицю і ведмежа. Вони перебували в той момент на підводному човні Тихоокеанського флоту РФ.
Самі тварини припливли туди по бухті Крашенинникова. І, мабуть, залізли на підводний човен, щоб перепочити. Про це повідомляє "Камчатка-Інформ".
У мережі опублікували відео, як бура ведмедиця разом з її дитинчам підпливли до атомних підводних човнів і піднялися на один з них. Як повідомили в ЗМІ, тимчасовим притулком для клишоногих став атомний ракетний підводний човен К-44 "Рязань".
Потім коментатор, який знімав це все на відео, припустив, що "зараз цю ведмедицю завалять разом з ведмежам", бо чоловік підійшов з вогнепальною зброєю.
Згодом з правого борту субмарини пролунало щонайменше 3 пострілів з мисливського карабіна.
"Медвежа - труп, а вона ще жива. Все, зараз за борт впаде", - йдеться у відео.
"А по-іншому тут ніяк, її навіть відігнати не можна. Тут тільки валити. Якщо відігнати, вона потрапить або до одного поселення, або до другого. Ось так доводиться боротися з ведмедями на Камчатці", - коментує автор відео.
Що стало з пораненою ведмедицею далі, невідомо.
Ймовірно, так радикально "проблему" непроханих гостей моряки-підводники вирішили самостійно. У диспетчерській службі, куди зазвичай повідомляють про всі виходи звірів до житла, про цей випадок не знають.
Військове відомство поки ніяк не прокоментувало цю ситуацію.
Будь ласка, зачекайте...
На Камчатке, по данным краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира, обитает около 24 тысяч бурых медведей. Летом и осенью нередки случаи, когда хищники заходят в населенные пункты. Почти каждый год на Камчатке в результате нападений медведей гибнут люди. В прошлом году от лап хищников погибли четыре человека. В этом сезоне произошло уже два смертельных случая.
Красное озеро, Онтарио
Франчак утром пошел собирать чернику и больше не вернулся. Сотрудники OPP отправились на его поиски и обнаружили его останки вместе с черным медведем поблизости. Позднее патологоанатомическое исследование приписало смерть Франчака нападению медведя. Медведя убили полицейские, когда они прибыли на место. Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
Шахта Пого , Аляска
Джонсон, контрактный сотрудник компании Pogo Mine, погиб при сборе образцов почвы. Медведь был застрелен шахтерами.
Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
А тут мова йде про ведмедів, які заблукали і забрели в людське поселення... І нікого не чіпали! Таких відео на ютюбі повно, але ніхто тих ведмедів не вбиває!
Тому у спам, кацапориле!
Подлодка, как уточнила пресс-служба, стояла в пирсовой зоне. Медведицу до этого несколько дней подряд видели вблизи охраняемой зоны. Она агрессивно реагировала на людей.
Адмиралтейский остров , Аляска
Монтойя работал на удаленном руднике на острове Адмиралтейство, Аляска, когда на него напали медведица и два детеныша. Все три медведя были застрелены.
Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/07/06/bruno-bear-tranquilized-safety-missouri/5388217002/
13 апреля 2006 г. Национальный лес чероки, Теннесси
Медведь напал на семью у водопада возле кемпинга. Мать и брат Петрасека также пострадали. Медведя поймали и убили, а другого медведя по ошибке убили.
Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
«Животные вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на субмарину», - отмечается в сообщении.
Подлодка, как уточнила пресс-служба, стояла в пирсовой зоне. Медведицу до этого несколько дней подряд видели вблизи охраняемой зоны. Она агрессивно реагировала на людей.
«Был вызван инструктор-охотовед, который с использованием специализированного охотничьего оружия произвел отстрел медведей», - указала пресс-служба.
Там пояснили, что это обычная практика в случаях, когда необходимо обезвредить дикое животное, представляющее опасность для человека.
А ти - кацапська наволоч і твої коменти скоро видалять))
теперь будем знать что их можно отстреливать с помощью специализированного оружия
Медведица так "агрессивно" реагировала на людей, что приплыла попросить малышу еды.
Она к ним пришла, как к людям.
26 ноября 2018 г. Дикий Озеро Эйнарсон, Юкон
Мать и ребенок подверглись нападению возле своей хижины. Отец ребенка Гьермунд Рошхольт застрелил медведя.
Список смертельных нападений медведя в Северной Америке - https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_fatal_bear_attacks_in_North_America
Authorities captured a bear that was wandering in a residential area near Los Angeles Mission College in Sylmar on Monday.
https://abc7.com/sylmar-bear-sighting-in/6260134/
Ну приплыла медведица - что, она руль откусит или рубку проломает ?
Походила бы, посидела на ветру и уплыла бы.
Можно было шваброй просто спихнуть в воду.
кацап это животное, представляющее особую опасность для всего человечества!
Чи може вони те відео будуть на ведмежих тренінгах з виживання крутити, щоби ведмеді боялися до москалів підходити?
Машинисты в Норильске сняли на видео наезд локомотива на медведя(видео наезда https://www.youtube.com/watch?v=6AkfswFimnA)
варварство.