Безпілотник "Байрактар" промахнувся бомбою по вірменському танку Т-72 під Шушею. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
У мережі з'явився короткий запис бою в Нагірному Карабасі, на якому зафіксована невдала атака безпілотника "Байрактар" на вірменський танк Т-72.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено в місті Шуша.
На записі видно, що удар був завданий практично в ціль, але коли дим розвіявся, вірменська бронемашина продовжила вести бій.
Топ коментарі
+39 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар09.11.2020 09:54
+33 Старый зольдат
показати весь коментар09.11.2020 09:48
+21 Стопор
показати весь коментар09.11.2020 10:15
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Будь ласка, зачекайте...
Это наверняка не первый промах, но первый зафиксированный на видео.
Хотя по поводу "фиксации", тоже не понятно почему решили, что это был "Байрактар" да и вообще биспилотник?!
Съемка велась с позиции армян, где они перестреливались с арербайжанской позицией с которой тупо могла прилететь РПГ, а на танке сработала куммулятивная защита
На замедленном просмотре видна вспышка в направлении справа от танка, что больше похоже на кумулятивную струю, которая скорее всего совпадает с направлением полета снаряда. В любом случае, это не очень похоже на снаряд с "воздуха"
Так что вам не зачет!
Вот мой пост:
"Да, жаль! Но оружия со 100% эффективностью не бывает в принципе.
Это наверняка не первый промах, но первый зафиксированный на видео.
Хотя по поводу "фиксации", тоже не понятно почему решили, что это был "Байрактар" да и вообще биспилотник?!
Съемка велась с позиции армян, где они перестреливались с арербайжанской позицией с которой тупо могла прилететь РПГ, а на танке сработала куммулятивная защита"
А вот ваш:
"По танку вообще не попало."
И не тыкай взрослым дядям, а то потом жопа болеть будет
Недавно было видео где байрактар кидал их в "Ураган". Первая в район ракет - ноль реакция. Экипаж это заметил и начал сворачиваться. Вторую кинули уже в кабину. После этого слегка помятая кабина загорелась.
Как правило Байрактар только указывает цель. После этого туда прилетает вполне серьезный управляемый снаряд с гаубицы. Почти все видео именно такие.
Управляемые снаряды у нас есть. Даже их мелкосерийное производство.
Но на Донбассе это дело практически не применялось.
На некоторых 4 100кг птурс ставят.
А этот, похоже - гранатами в двигатель метил, а двигатель был холодный.
Они по 22 кг. Похоже на 120мм мину. Это самое мощное что у него есть.
Еще есть ракеты ПТУР. Но чтобы их применять нужно сильно снижаться. Обычно так не делают. Большой риск потерять дрон.
Чаще всего он вообще летит налегке, то есть с максимальной загрузкой топлива как разведчик-целеуказатель для управляемых снарядов. В таком качестве он уникален 24 часа полёта и 8 км потолок.
120мм мина весит кажись 16 кг.
Було би правильно, щоб журнохвойд "Г+Г" викинули і з Туреччини, і з Азербайджану.
І всім співробітникам говноканалу заборонили в'їзд в ці країни.
Творчість "Г+Г" про Ердогана:
https://pbs.twimg.com/media/EmViU_fXYAI1l21?format=png&name=small
Ты это не нам здесь...ты это вагнеровцам и ассадовцам расскажи, армянским артелеристам...они наверное точно поверят
(
Щось довго той танк на місці крутився, наче постановку робили
)
Втім, не кожного разу влучати, можливо оператор новенький, а вчитися треба
Лично у меня подозрение, что это вообще не беспилотник, а просто РПГ со стороны азербайджанцев и как следствие, страбатывание динамической защиты на танке
Но с чего сделаны выводы, что это удар Байрактара лично я не понимаю!!!
До речі, що там за "эксперт Игорёк"?
Це ви до чого?
"Питання на загал" рос. "Вопрос ко всем". Погодьтесь, це аж ніяк не риторичне.
(Пригадую Краматорськ під обстрілом, ніхто з айфонами в руці не бігав)
Армяне сами сняли, что вчера город был у азербайжанцев.
Троє стріляють без особливого ентузіазму. Інші просто ходять навколо. Танк тупо стоїть на задньому плані.
но тут как раз тот случай что могут повторить . и наверняка повторили . и не факт что танкистам во второй раз так повезло
Мрець не знав що він вже мертвий.
Взорвали какую-то дымную хрень по ту сторону башни и хотят это представить,
словно турецкая система наведения беспилотника работает неточно.
С чего бы это - в других случаях она работала как надо.
Дешёвые трюки ...
Корреспонденты французской газеты Le Monde в Ханкенди (Степанакерте) пишут, что раненых из Шуши привозят в основном с пулевыми и ножевыми ранениями. Не автоматными или винтовочными ранениями, а именно с пистолетными и ножевыми. Это значит, что город брали практически в ближнем рукопашном бою. То есть работал горный спецназ. Причем при наступлении, поднимаясь на гору, азербайджанцы не оставляли на поле боя раненых и убитых - их тоже подняли в крепость, пишет «Вестник Кавказа».
За городом несколько групп ВС Азербайджана взяли под огневой контроль дорогу Ханкенди - Шуша. Азербайджанские подразделения продержались в городе двое суток. Армянские силы в городе перемалывал спецназ без поддержки бронетехники.
К вечеру 6 ноября к городу подошли мотострелковые части ВС Азербайджана и в ночь на 7 ноября полностью выбили армянские подразделения из города. Несколько попыток контратак армянских ВС ни к чему не привели.
как раз попал
другое дело, что вопрос в эффективности поражения цели
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да, не факт, что именно танк стреляет на 1.05
вспышка шла с баррикады перед танком - возможно, ПТУР
бойцы и танк стреляли в направлении Шуши
т.е. там уже азербайджанцы
думаю им не долго мучаться осталось
но увидел этот камент...
- не промахнись,
- не пропусти,
- убей подкацапскую гадину.