Безпілотник "Байрактар" промахнувся бомбою по вірменському танку Т-72 під Шушею. ВIДЕО

У мережі з'явився короткий запис бою в Нагірному Карабасі, на якому зафіксована невдала атака безпілотника "Байрактар" на вірменський танк Т-72.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено в місті Шуша.

На записі видно, що удар був завданий практично в ціль, але коли дим розвіявся, вірменська бронемашина продовжила вести бій.

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