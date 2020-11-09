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Безпілотник "Байрактар" промахнувся бомбою по вірменському танку Т-72 під Шушею. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У мережі з'явився короткий запис бою в Нагірному Карабасі, на якому зафіксована невдала атака безпілотника "Байрактар" на вірменський танк Т-72.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено в місті Шуша.

На записі видно, що удар був завданий практично в ціль, але коли дим розвіявся, вірменська бронемашина продовжила вести бій.

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Автор: Анастасія Потіха
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+39
Зато теперь у экипажа полный боекомплект!
Беспилотник "Байрактар" промахнулся бомбой по армянскому танку Т-72 под Шушей - Цензор.НЕТ 1190
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09.11.2020 09:54
+33
Жаль, очень жаль, что промахнулся. Ну, со второго захода уж точно запеклась армянская свининка в жестянке.
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09.11.2020 09:48
+21
Cтесняюсь спросить....а как вы определили что это промахнулся "Байрактар" а не шо то другое? Или токмо со слов армянского радио?
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09.11.2020 10:15
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Жаль, очень жаль, что промахнулся. Ну, со второго захода уж точно запеклась армянская свининка в жестянке.
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09.11.2020 09:48 Відповісти
Да, жаль! Но оружия со 100% эффективностью не бывает в принципе.
Это наверняка не первый промах, но первый зафиксированный на видео.
Хотя по поводу "фиксации", тоже не понятно почему решили, что это был "Байрактар" да и вообще биспилотник?!
Съемка велась с позиции армян, где они перестреливались с арербайжанской позицией с которой тупо могла прилететь РПГ, а на танке сработала куммулятивная защита
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09.11.2020 10:11 Відповісти
По танку вообще не попало.
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09.11.2020 10:29 Відповісти
Откуда такие выводы?! Вы осматривали броню этого танка?! Танк может быть и целым но с поврежденными модулями динамической защиты.
На замедленном просмотре видна вспышка в направлении справа от танка, что больше похоже на кумулятивную струю, которая скорее всего совпадает с направлением полета снаряда. В любом случае, это не очень похоже на снаряд с "воздуха"
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09.11.2020 10:37 Відповісти
А вы осматривали динамическую защиту танка? Откуда такие выводы? Два субьктивных мнения.
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09.11.2020 10:46 Відповісти
Только вот я, предполагаю и использую словосочетания типа ("...могла прилететь РПГ,"), а вы утверждаете, вроде как являетесь очевидцем ("По танку вообще не попало").

Так что вам не зачет!
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09.11.2020 10:50 Відповісти
Опупеть! А ты когда маме врешь, мизинчик на ладошке не загибаешь?
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09.11.2020 11:14 Відповісти
И где я соврал?
Вот мой пост:
"Да, жаль! Но оружия со 100% эффективностью не бывает в принципе.
Это наверняка не первый промах, но первый зафиксированный на видео.
Хотя по поводу "фиксации", тоже не понятно почему решили, что это был "Байрактар" да и вообще биспилотник?!
Съемка велась с позиции армян, где они перестреливались с арербайжанской позицией с которой тупо могла прилететь РПГ, а на танке сработала куммулятивная защита"

А вот ваш:
"По танку вообще не попало."

И не тыкай взрослым дядям, а то потом жопа болеть будет
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10.11.2020 09:37 Відповісти
Ух, какой грозный карапуз попался! Иди маме пожалуйся!
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10.11.2020 09:41 Відповісти
Не РПГ. Где то попадался стоп-кадр с подлетающей сверху слева бомбочкой.
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09.11.2020 12:00 Відповісти
Уже написали что позиция захвачена, это Антиколорадосу местный, ну, азер написал. Вчера еще - и видео это с Твиттера как раз в статье было.
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09.11.2020 11:06 Відповісти
Cтесняюсь спросить....а как вы определили что это промахнулся "Байрактар" а не шо то другое? Или токмо со слов армянского радио?
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09.11.2020 10:15 Відповісти
На последних секундах, из за угла в который они палят выходит тело и плетется в сторону, клип достойный квартала 95...
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09.11.2020 10:26 Відповісти
ага, страшная битва, а "контуженый" в полный рост прям не боится пуль.
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09.11.2020 10:46 Відповісти
Бессмертный...
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09.11.2020 10:47 Відповісти
Дункан Макклаудян.
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09.11.2020 10:52 Відповісти
Точнее 1.05.
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09.11.2020 10:48 Відповісти
Не стесняйтесь, спрашивайте. К чему эта ложная скромность? Да я и не определял, я прокоментировал. А боеприпас мог быть и другой, как то гаубичный, минометный и т.д.
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09.11.2020 10:50 Відповісти
Там взагалі нічого не зрозуміло.
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09.11.2020 12:34 Відповісти
конечно промахнется,если танк оказался Е-72 Беспилотник "Байрактар" промахнулся бомбой по армянскому танку Т-72 под Шушей - Цензор.НЕТ 6467.его то против Т-72 послали...
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09.11.2020 09:49 Відповісти
англ. был на клаве. Безпілотник "Байрактар" промахнувся бомбою по вірменському танку Т-72 під Шушею - Цензор.НЕТ 9983
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09.11.2020 10:14 Відповісти
Е-72 означает Ереванский 72-ой Безпілотник "Байрактар" промахнувся бомбою по вірменському танку Т-72 під Шушею - Цензор.НЕТ 980
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09.11.2020 10:18 Відповісти
Толи дело на 0.5т! Рвануло... танк целый,а пехоту метров на 200+ сдуло!
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09.11.2020 10:02 Відповісти
У Байрактара очень слабые бомбы. Что-то вроде 82мм мины.
Недавно было видео где байрактар кидал их в "Ураган". Первая в район ракет - ноль реакция. Экипаж это заметил и начал сворачиваться. Вторую кинули уже в кабину. После этого слегка помятая кабина загорелась.
Как правило Байрактар только указывает цель. После этого туда прилетает вполне серьезный управляемый снаряд с гаубицы. Почти все видео именно такие.

Управляемые снаряды у нас есть. Даже их мелкосерийное производство.
Но на Донбассе это дело практически не применялось.
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09.11.2020 10:26 Відповісти
Принцип роботи Байрактара така ж як у Javelin - снаряд в найнезахищене місце бронецілі. От і все. А дія комулятиву не така демонстраційна, як фугусу. А піхота веде себе як "лосі" - не з за стовба веде вогонь, а перед Здається вже ж і лякані.
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09.11.2020 10:45 Відповісти
Та бывает несколько типов этого беспилотника.
На некоторых 4 100кг птурс ставят.
А этот, похоже - гранатами в двигатель метил, а двигатель был холодный.
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09.11.2020 10:51 Відповісти
Кстати - хрен они его починят даже от слабого заряда, а азерб. возьмут почти целый трофей - экономия с 2млн. евро.)
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09.11.2020 11:09 Відповісти
У Байрактара реальная боевая нагрузка меньше 100кг. Иногда туда ставят две бомбы МАМ-Л.
Они по 22 кг. Похоже на 120мм мину. Это самое мощное что у него есть.
Еще есть ракеты ПТУР. Но чтобы их применять нужно сильно снижаться. Обычно так не делают. Большой риск потерять дрон.
Чаще всего он вообще летит налегке, то есть с максимальной загрузкой топлива как разведчик-целеуказатель для управляемых снарядов. В таком качестве он уникален 24 часа полёта и 8 км потолок.
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09.11.2020 11:56 Відповісти
МАМ-Л - масса боевой части 8/10 кг.
120мм мина весит кажись 16 кг.
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09.11.2020 12:02 Відповісти
Москалику, чо нік чужий стирив?
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09.11.2020 11:51 Відповісти
Зато теперь у экипажа полный боекомплект!
Беспилотник "Байрактар" промахнулся бомбой по армянскому танку Т-72 под Шушей - Цензор.НЕТ 1190
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09.11.2020 09:54 Відповісти
после такого попадания как на видео емкость у мехвода должна была заполниться до краев Безпілотник "Байрактар" промахнувся бомбою по вірменському танку Т-72 під Шушею - Цензор.НЕТ 3282
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09.11.2020 10:22 Відповісти
Беніни и медведчуківскі повії з "Г+Г" шкіряться на Ердогана.
Було би правильно, щоб журнохвойд "Г+Г" викинули і з Туреччини, і з Азербайджану.
І всім співробітникам говноканалу заборонили в'їзд в ці країни.

Творчість "Г+Г" про Ердогана:

https://pbs.twimg.com/media/EmViU_fXYAI1l21?format=png&name=small
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09.11.2020 10:02 Відповісти
Беспилотники это больше психологическое оружие. Где артиллерия, РСЗО, противотанковые системы, авиация в конце концов.
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09.11.2020 10:03 Відповісти
Там горная война, много ты артиллерии по грунтовой дороге по серпантину притащишь? И авиация там тоже не очень поможет, попробуй покрутись в этих долинах, это же боевой самолет, а не цирковой велосипед. Азербайджанцы взяли Шушу фактически одним только стрелковым оружием.
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09.11.2020 10:13 Відповісти
Нет, с плоскогорья юго-западнее Шуши. Там нет дорог, одни козьи тропы. Их оттуда просто никто не ждал и с того направления город и дорога на Лачин были не прикрыты.
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09.11.2020 10:26 Відповісти
Речь идет о Шуше. Это самый высокогорный город в Карабахе. Дорога одна. Пока под контролем армян.
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09.11.2020 10:34 Відповісти
Беспилотники это больше психологическое оружие.(С)

Ты это не нам здесь...ты это вагнеровцам и ассадовцам расскажи, армянским артелеристам...они наверное точно поверят Безпілотник "Байрактар" промахнувся бомбою по вірменському танку Т-72 під Шушею - Цензор.НЕТ 5391
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09.11.2020 10:21 Відповісти
Цікаво, а хто відосік запиляв?
(
Щось довго той танк на місці крутився, наче постановку робили Безпілотник "Байрактар" промахнувся бомбою по вірменському танку Т-72 під Шушею - Цензор.НЕТ 4862

)
Втім, не кожного разу влучати, можливо оператор новенький, а вчитися треба
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09.11.2020 10:05 Відповісти
Вчора хтось уже написав, що вже ані того танка, ані "знімальної_групи" нема серед живих. Азербайджанці виправили помилку.
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09.11.2020 10:08 Відповісти
руSSкіх іхтамнєтів ганяють по всьому світу..
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09.11.2020 10:12 Відповісти
Учитывая наличие бойцов на видео и тот факт что танк стреляет в противоположную от них сторону можно предположить, что бойцы -армяне и снимали они же!
Лично у меня подозрение, что это вообще не беспилотник, а просто РПГ со стороны азербайджанцев и как следствие, страбатывание динамической защиты на танке
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09.11.2020 10:14 Відповісти
Бійці знімали? - добре, а чому не виконували свої прямі обов'язки?
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09.11.2020 10:23 Відповісти
А я по чем знаю?! Может просто камера на шлемофоне, а может "пресса" в составе группы (какого нибудь "самого честного" ТВ), а может все спектакль от начала и до конца! Лично я ничего не исключаю!
Но с чего сделаны выводы, что это удар Байрактара лично я не понимаю!!!
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09.11.2020 10:30 Відповісти
Аналогічно, тому й запитання.
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09.11.2020 10:32 Відповісти
А почему вопрос ко мне? Я же не военный эксперт Игорёк Безпілотник "Байрактар" промахнувся бомбою по вірменському танку Т-72 під Шушею - Цензор.НЕТ 8277
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09.11.2020 10:40 Відповісти
Я на загал запитував (09.11.2020 10:05), а ти пояснювати почав.
До речі, що там за "эксперт Игорёк"?
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09.11.2020 10:46 Відповісти
Может и так, но вопрос, который не требует ответа называется "риторический" и НЕ обозначается вопросительным знаком ("быть или не быть, вот в чем вопрос."). В современной пунктуации можно ставить "?!"
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10.11.2020 09:50 Відповісти
вопрос, который не требует ответа называется "риторический"

Це ви до чого?

"Питання на загал" рос. "Вопрос ко всем". Погодьтесь, це аж ніяк не риторичне.
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10.11.2020 10:08 Відповісти
Танк прикрывал перекресток, поэтому он и стоял неподвижно. А пехота прикрывала борта танка, чтобы никто сбоку ПТУРом в него не залепил. А задницей танк стоял к дороге на Степанакерт, на выезде из Шуши, что говорит только о том, что к этому моменту азербайджанцы плотно закрепились в центре и выдавливали армян из города.
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09.11.2020 10:16 Відповісти
Цілком вірогідно. Але надто довго він [танк] вмощувався на перехресті. А особа з телефоном знімала доки вибух не стався і пил не розвіявся.

(Пригадую Краматорськ під обстрілом, ніхто з айфонами в руці не бігав)
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09.11.2020 10:28 Відповісти
Так это же армяне, самолюбование "гляньте, какие мы тут крутые" у них даже сильнее инстинкта самосохранения.
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09.11.2020 10:30 Відповісти
Підтверджу твої слова таким фактом. У грудні 1988 року після землетрусу у Вірменії я був з командою українських рятувальників у Ленінакані. Ми, зокрема, місцевим допомагали рятувати їх майно з напівзруйнованих багатоповерхівок альпіністським спорядженням. Так от майже у половині квартир доводилося спускати через вікна на землю їх піаніно і роялі. Не думаю, що вони вірменами використовувалися за призначенням як музичні інструменти, а не як ознака високого соціального статусу.
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09.11.2020 11:33 Відповісти
ймовірно
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09.11.2020 10:53 Відповісти
Абсолютно не факт, что это был беспилотник! идет близкий бой и взрывное устройство могло быть просто гранатой из гранатомета или миной .
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09.11.2020 10:06 Відповісти
Навмисно промазав. Навіщо зайві жертви? Все одно результат війни чітко окреслений. Карабах йде до своїх хозяїв, а вірмени йдуть до себе. Вірменські військові - чиїсь діти, може в них вже є теж діти. Нехай виховують малечу і радіють життю. Життя - така велика нагорода, такий подарунок, що платити ним за крадене у сусіда - глупство.
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09.11.2020 10:08 Відповісти
Даже если и промахнулся то что с того?
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09.11.2020 10:10 Відповісти
дело 5 минут исправить промах... а вірастить бойца, обучить, проміть мозг и запихнуть в танк и ехать воевать за краденное даже не им....- очень много времени требует
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09.11.2020 10:16 Відповісти
ШУША освобожден от армяно-русской окупацие.Слава Украине !!! Слава Азербайджану !!!на шот танка Это был гранатомет .
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09.11.2020 10:14 Відповісти
Здесь важно не то что на видео. Важно кто снимал (армяне) и где (северные окрестности Шуша).
Армяне сами сняли, что вчера город был у азербайжанцев.
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09.11.2020 10:15 Відповісти
Якась муйня.
Троє стріляють без особливого ентузіазму. Інші просто ходять навколо. Танк тупо стоїть на задньому плані.
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09.11.2020 10:16 Відповісти
Они прикрывали танк с флангов, вполне логичное построение. А танк тупо стоит, потому что стоит на перекрестке и ведет огонь по наступающим по улице азербайджанцам. Стрелять в лоб танка даже ПТУРом в общем бессмысленно, не пробьет. Но судя по видео, азербайджанцы попытались из гранатомета сверху со здания влепить ему по моторному отсеку, и промахнулись. Бывает. Наверняка видосика о том, как танчик всё-таки потом достали, армяне не выложили.
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09.11.2020 10:22 Відповісти
да не промахнулся он . просто не пробил броню

но тут как раз тот случай что могут повторить . и наверняка повторили . и не факт что танкистам во второй раз так повезло Безпілотник "Байрактар" промахнувся бомбою по вірменському танку Т-72 під Шушею - Цензор.НЕТ 6296
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09.11.2020 10:20 Відповісти
ни о чём
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09.11.2020 10:20 Відповісти
Господа, а в каком моменте стало понятно, что танк продолжил вести бой?
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09.11.2020 10:21 Відповісти
Под конец ролика он пальнул вдоль улицы.
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09.11.2020 10:24 Відповісти
Рефлекторне стискання рук мерця.
Мрець не знав що він вже мертвий. Безпілотник "Байрактар" промахнувся бомбою по вірменському танку Т-72 під Шушею - Цензор.НЕТ 9329 Безпілотник "Байрактар" промахнувся бомбою по вірменському танку Т-72 під Шушею - Цензор.НЕТ 8283
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09.11.2020 10:31 Відповісти
Ну, всё таки в современных танках достаточно много сделано для повышения живучести. От взрыва динамической защиты при попадании ПТУР гораздо больше шума и дыма, чем на видео, но экипаж обычно при этом может не понять, что это было.
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09.11.2020 10:35 Відповісти
Там была непонятная вспышка слева, но факт-это не выстрел из орудия... Там ведь неважно, уцелел танк или нет. После взрыва там внутри такой перепад давления- все контужены нахрен...
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10.11.2020 12:34 Відповісти
С чего видно, что по танку стрелял именно беспилотник ?
Взорвали какую-то дымную хрень по ту сторону башни и хотят это представить,
словно турецкая система наведения беспилотника работает неточно.
С чего бы это - в других случаях она работала как надо.
Дешёвые трюки ...
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09.11.2020 10:32 Відповісти
На самом деле операторы беспилотника тоже люди, и тоже могут ошибаться. То, что мы на роликах не видим ошибок, не значит, что их нет. Но в данном случае я думаю, что там вообще просто с крыши соседнего здания засандалили из гранатомета. И промахнулись. Это война, в следующий раз не промахнулись. А армяне продолжения записывать не стали...
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09.11.2020 10:38 Відповісти
На 1.05 и режиссер этой постановки вышел к танку посмотрите возле синего столба посередине.
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09.11.2020 10:51 Відповісти
вообще какая-то постанова. Какие-то тела ходют, а кругом стреляют. То есть если я включу режим "зомби" по мне палить не будут?
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09.11.2020 10:38 Відповісти
и по азеровской пехоте сильно не видно, что танк продолжил бой
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09.11.2020 10:39 Відповісти
Азербайджанский город Шуша взяли практически в рукопашном бою, без всяких дронов и современной техники.
Корреспонденты французской газеты Le Monde в Ханкенди (Степанакерте) пишут, что раненых из Шуши привозят в основном с пулевыми и ножевыми ранениями. Не автоматными или винтовочными ранениями, а именно с пистолетными и ножевыми. Это значит, что город брали практически в ближнем рукопашном бою. То есть работал горный спецназ. Причем при наступлении, поднимаясь на гору, азербайджанцы не оставляли на поле боя раненых и убитых - их тоже подняли в крепость, пишет «Вестник Кавказа».
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09.11.2020 10:50 Відповісти
Шуша, находящаяся на высоте от 1400 м до 1800 м над уровнем моря, расположена на скале и считается неприступной крепостью. Силы спецподразделений и подразделений горной пехоты ВС Азербайджана в ночь с 3 на 4 ноября, пробравшись в город со стороны села Дашалты и со стороны «зеленки», примыкающей к селу Гарибали, перебив четыре поста армянских подразделений, заняли Старую Крепость в самом городе и шушинскую тюрьму. Отбив несколько атак, спецназ начал с боями расширять плацдарм в городе.
За городом несколько групп ВС Азербайджана взяли под огневой контроль дорогу Ханкенди - Шуша. Азербайджанские подразделения продержались в городе двое суток. Армянские силы в городе перемалывал спецназ без поддержки бронетехники.
К вечеру 6 ноября к городу подошли мотострелковые части ВС Азербайджана и в ночь на 7 ноября полностью выбили армянские подразделения из города. Несколько попыток контратак армянских ВС ни к чему не привели.
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09.11.2020 10:51 Відповісти
Один раз і промахнувся а в сотню танків і інших залізяк влучив. Ну, буває.
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09.11.2020 10:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TVLpH0WBLSc Ничего это не напоминает? Да это и есть фашизм, армянский фашизм. Причем не важно чьи это солдаты , Азербайджана или Армении. Это военное преступление . Руководство Армении должна отвечать перед Гаагским трибуналом.
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09.11.2020 11:12 Відповісти
Главный итог этой войны, армяне поняли что русские им не друзья.
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09.11.2020 11:14 Відповісти
ИМХО ничего подобного. Поставки вооружения были + гарантии безопасности остальной Армении, что наверняка позволило армянам бросить всё, что есть, на удержание Карабаха.
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09.11.2020 11:30 Відповісти
Из видео ничего не понятно, но армянское радио заявляет, что байрактар промахнулся)
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09.11.2020 11:30 Відповісти
Байрактар не может промахнутся по определению . Там же не на глаз запускаются ракеты.
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09.11.2020 14:52 Відповісти
Зважаючи на те,скільки азарбайджанські вояки вже наклепали у армян самої разної військової техніки, це така дрібниця,що і говорити про неї навіть не варто. Взагалі не розумію,навіщо цю херню тут показувати? Що,зовсім вже ні про що розповідати?
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09.11.2020 11:34 Відповісти
шатанама у них там ато....три галустяна на сундук мертвеца йоххохо и бутылка вина
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09.11.2020 11:43 Відповісти
Прекрасно же видно, что беспилотником там и не пахло, а вот минометный обстрел был. Мина это была всего лишь, по взрыву скорее всего 120мм, потому и промах, что именно в танк и не целились, да и сложно это, попасть из миномета, потому и танку урона мало.
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09.11.2020 11:46 Відповісти
почему Цензор решил, что "Байрактар промахнулся"?
как раз попал
другое дело, что вопрос в эффективности поражения цели

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да, не факт, что именно танк стреляет на 1.05
вспышка шла с баррикады перед танком - возможно, ПТУР
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09.11.2020 11:58 Відповісти
Порадовали последние секунды видео. Чуваки лежат, пуляют, перекатываются и ведут прочие активные действия. Вокруг стрельба и взрывы. А на последних секундах слева за синим столбом чётко видно какое-то тело, которое спокойно бредёт кудато. Наверное режисёр
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09.11.2020 11:59 Відповісти
гораздо важнее другое - эта запись сделана севернее Шуши
бойцы и танк стреляли в направлении Шуши
т.е. там уже азербайджанцы
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09.11.2020 11:59 Відповісти
Из чего-то пальнули и танк уцелел. Но на каком основании решили, что бил Байрактар вообще непонятно. Но даже если так, получается развенчан миф о прикрытом небе для азербайджанских беспилотников над Шушой.
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09.11.2020 12:35 Відповісти
обратите внимание как боец занял положение лежа. Безпілотник "Байрактар" промахнувся бомбою по вірменському танку Т-72 під Шушею - Цензор.НЕТ 6405
думаю им не долго мучаться осталось
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09.11.2020 12:42 Відповісти
Этот праздношатающийся на 1:05 получит Оскара за лучшую роль второго плана) Похоже он там сохранял нейтралитет во время боя.
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09.11.2020 12:56 Відповісти
Они ему такие - ты че деда, иди отсюда, тут война.
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09.11.2020 13:19 Відповісти
сенсация - байрактар промахнулся
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09.11.2020 14:37 Відповісти
опередил... только хотел написать то же самое
но увидел этот камент...
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09.11.2020 18:42 Відповісти
жаль что промахнулись. Оператор БПЛА - целься точнее.
- не промахнись,
- не пропусти,
- убей подкацапскую гадину.
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09.11.2020 19:12 Відповісти
 
 