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Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, - експосол США Гербст. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, оскільки велику роль відіграють санкції США і Європи, а також те, що російський народ не хоче, щоб його солдати воювали з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку колишній посол США в Україні Джон Гербст висловив "Крим.Реаліям" в інтерв'ю, фрагмент якого був опублікований на сайті видання.

За словами американського дипломата, це сталося через низку причин.

"По-перше, звичайно, російський народ не хоче, щоб його солдати воювали з Україною. Тому Путін повинен приховувати свою війну. По-друге, відіграють роль санкції США і Європи. Путін заперечує, звичайно, що це російська війна проти України. Він каже, що в Україні йде громадянська війна, хоча це дурниця. Але він каже про це, щоб приховати війну від свого народу", - пояснив Гербст.

Ще однією причиною події він назвав оновлення української армії, яка зараз входить в ТОП-30 кращих у світі і чисельність якої за останні шість років зросла на 75%.

Читайте також: Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, - експосол США Гербст - Цензор.НЕТ 2377
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09.11.2020 10:19
+38
«русский народ не хочет, чтобы его солдаты воевали с Украиной. Источник: https://censor.net/ru/n3229821»

Отето момєнт істіни !!!
А що ж то за загадковий народ, який вже 400 років, воює проти України?
І хоче знищити Україну, її мову, її віру?
Марсіанський?
А чи не той, що воював проти Грузії, Чечні, Балтійських Країн?
Нє ?
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09.11.2020 10:04
+31
Ну вот про совесть "русского народа" это он насмешил конечно
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09.11.2020 09:53
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Операция Кремля против Украины зашла в тупик, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 8537
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09.11.2020 09:50 Відповісти
Фейк, бо нарасія пишеться з маленької літери!
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09.11.2020 09:51 Відповісти
Операция Кремля против Украины зашла в тупик, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 5591
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09.11.2020 10:02 Відповісти
Ну вот про совесть "русского народа" это он насмешил конечно
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09.11.2020 09:53 Відповісти
Откуда у Вовочки такая болезненная фиксация на асфальте?
Может его в детстве головой об асфальт уронили?.. Это многое объяснило бы.
Операция Кремля против Украины зашла в тупик, - экс-посол США Хербст - Цензор.НЕТ 3259
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09.11.2020 09:59 Відповісти
Врядли об асфальт. Оно просто не знает что такое "Экзема. Асфальтовая"в детстве и юности. Для него асфальт - признак цивилизации!
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09.11.2020 10:10 Відповісти
Безумовно - шляхи 100% ознака цивілізації...
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09.11.2020 10:25 Відповісти
Одна з ознак,і навіть не з пешого десятку!
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09.11.2020 13:52 Відповісти
з вашого погляду - які перші?
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09.11.2020 13:57 Відповісти
Ви коли небудь були не у краіні соцтабору? Яка там перша ознака?
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09.11.2020 14:08 Відповісти
і яка, по вашому?
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09.11.2020 15:55 Відповісти
Чистота,охайність,дісципліна.
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09.11.2020 22:22 Відповісти
Был пробегом в Берлине, сразу поехал посмотреть крепость в Шпандау. Крепость отличная , рекомендую(всего е4.5 вход) туалет современный зассан до аммиака, в метро и на улице повстречал нескольких в засмальцованных трико типа адидас)). В центре кучи кебабниц с чернявыми и мусора хватает. Так что разные они , культурные страны, В Бергене(Норвей) чистота и опрятность аховая.
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09.11.2020 23:28 Відповісти
Израель. Можно тоже такое найти,особенно в районе общаг африканских (черньіх)мигрантов.
ЛА.США. Дороги в латках,как у нас. НО! Латка ровненькая,колесо не сльішит. Только оттенок вьідает. Латка ставиться не более,чем за 12 ЧАСОВ!
Ну не хотят они трафик ломать.
И да,согласен,разньіе,но опять общее впечатление,только не как туриста,а как жителя.
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10.11.2020 00:05 Відповісти
Яки перши? видсутнись коррупции, прозористь и видкритисть влади! Ось куди треба йти..
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09.11.2020 17:32 Відповісти
Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, - експосол США Гербст - Цензор.НЕТ 4161 назвіть країну у Європі, де нема корупції

Що це таке "прозорість" та "відкритість" влади? У нас що, влада не прозора та відкрита? Владу що, у нас вибирають десь на "сходняке" чи люди голосують за тих, чи інших кандидатів? У нас що, люди не знають кого вибирають? А ось коли шляхів асфальтованих нема ...
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09.11.2020 18:07 Відповісти
Мени дивно що э таки кому це треба пояснювати...Ну йдить до школи абощо...Видсутнисть коррупции означае,власне, не цилковиту ии видсутнисть а НЕВИДВОРОТНЕ ПОКАРАННЯ за неи..Сподиваюсь, я зрозумило пояснив?
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09.11.2020 22:23 Відповісти
Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, - експосол США Гербст - Цензор.НЕТ 4829 Ось вам для прикладу....Ознака...Безкорупційності...Єуропи...

19 июня 2019

Во Франции впервые в истории экс-президента будут судить за коррупцию.


Саркози подозревают в попытке получить секретную информацию от Азибера в 2014 году через своего адвоката в ходе рассмотрения дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.
По версии следствия, Саркози в разговоре с адвокатом дал понять, что готов устроить Азибера на престижную должность в Монако.

Ранее на скамье подсудимых был французский президент Жак Ширак, возглавлявший страну с 1995 по 2007 год. Его осудили за злоупотребление государственными средствами. Он получил условный срок в 2011 году.
Саркози станет первым президентом Пятой Республики, которого будут судить по обвинению в коррупции.
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09.11.2020 18:14 Відповісти
Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, - експосол США Гербст - Цензор.НЕТ 2377
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09.11.2020 10:19 Відповісти
Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, - експосол США Гербст - Цензор.НЕТ 842 Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, - експосол США Гербст - Цензор.НЕТ 842 Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, - експосол США Гербст - Цензор.НЕТ 842
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09.11.2020 10:30 Відповісти
Так он же по асфальту на лыжах в Оман ездил.
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09.11.2020 14:23 Відповісти
Еще одной причиной произошедшего Хербст назвал обновление украинской армии, которая сейчас входит в ТОП-30 лучших в мире и численность которой за последние шесть лет выросла на 75%.

Вот за это вата и зебилы и ненавидят Пороха.
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09.11.2020 10:01 Відповісти
Уважаю депутатов Конгресса и Президента США мистера Трампа за то, что они обеспечили ВСУ «Джавелинами». Лидер партии ЛДПР господин Владимир Жириновский уже не пьёт «Шампанское» за здоровье Президента США. Сын российской мамы и папы - юриста ненавидит мистера Дональда Трампа за поставленные Украине ПТРК FGM148 «Джавелины».
Из-за этой «подлянки» новейшая бронетехника Путина - танки «Армата» и многотопливный «Т-90 «Владимир» три года не задействованы в работе и ржавеют под открытым небом на Донбассе. Министерству нападения РФ приходится выплачивать экипажам бронетехники зарплаты за вынужденный простой. Ибо совершать танковую атаку против «Джавелинов» - безумие, а вывести стальных монстров с оккупированных территорий князу Темнейшему не позволяет гордость.У этой ракеты есть одна характерная особенность, которая позволяет ей уничтожать практически все имеющиеся на вооружении Московии танки. «Джавелин» наносит удар по слабой верхней части брони.
Поэтому российские танкисты целыми днями играют в футбол, а по вечерам глушат гранатами рыбу в реке Северский Донец и варят на костре уху. По выходным дням потомки Чингисхана упаковывают в деревянную тару демонтированные в местной больнице унитазы и смесители и отправляют малой скоростью на свою родину за Урал в Западную Сибирь.
Из-за плохого поведения князя Темнейшего в акватории Азовского моря США предложили Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry по программе: «Избыточное имущество».
В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине безвозмездно 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.
Не вдаваясь в подробности, следует отметить, что ВСУ в ближайшее время получат из США также некоторые виды оборонительного вооружения и военные транспортные средства.
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09.11.2020 10:51 Відповісти
Благодаря Конгрессу, и вопреки Трампу, который морозил 250М.
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09.11.2020 11:37 Відповісти
Stop lying "Brit"!
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09.11.2020 13:31 Відповісти
Ось уривки з твіту такого собі Маркова, який давно працює у США
https://twitter.com/vmarkov/status/1325595233581723650
*
1. Трамп - бизнесмен, который обанкротил 6 компаний, включая 3 Казино! Это говорит о том, что он кинул инвесторов 6 раз! Трамп обычный жулик, который обещает очень много.

2. Трамп не любит платить по счетам, даже сейчас, когда он собирал стадионы, он не оплачивал по счетам, люди вынуждены были работать за бесплатно, включая водителей автобусов, работников стадионов и т.д.

6. Трамп умудрился разосраться со всеми союзниками США. Включая тех людей, кто работал в интересах США, отменил визы для Иракцев/Афганцев (которые помогали американцам на базах). Разорвал отношения с Курдами, которые вели войну против ИГИЛА на земле.

7. Трамп оставил Пуэро Рико без финансовой помощи после урагана Мария. Конгресс выделил $42.5 млрд на восстановление инфраструктуры. Трамп задержал фонд, выделив только $14 млрд, при разрушении в $90 млрд. Пуэрто Рико 100% граждане США.

16. Трамп назвал погибших американских военных в боях Второй Мировой Войны "сосунки и лузеры".

17. Трамп просто восхищается всеми диктаторами, особенно Путиным.

20. Трамп проигнорировал сообщение о том, что Кремль давал баунти за убийство американских солдат в Афганистане.
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09.11.2020 16:17 Відповісти
21 Трамп(бизнесмен же) задолжал немецкому банку, под гарантии ВТБ( а чей же это банчик?) сотни миллионов баксов.
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09.11.2020 23:35 Відповісти
Аргументы, янки!))
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09.11.2020 23:32 Відповісти
За що ненавидять? Ну зовсим не за те що украинська армия виросла на 75%....Троли славлять порхнявого ни за що..Половину допомоги що видилила США вкрав...Може десяту частину потратив на армию...Скильки точно? Не знаю, але знаю що бреше що потратив набагато бильше..
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09.11.2020 22:32 Відповісти
«русский народ не хочет, чтобы его солдаты воевали с Украиной. Источник: https://censor.net/ru/n3229821»

Отето момєнт істіни !!!
А що ж то за загадковий народ, який вже 400 років, воює проти України?
І хоче знищити Україну, її мову, її віру?
Марсіанський?
А чи не той, що воював проти Грузії, Чечні, Балтійських Країн?
Нє ?
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09.11.2020 10:04 Відповісти
Типа,как в песне-"Хотят ли русские войны???"..Ну и так 400 лет подряд,постоянно кругом одни враги,как им,бедным,выжить удается???
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09.11.2020 10:33 Відповісти
Якийсь наївний інфантилізм... русский народ не хочет... кого тільки послами не призначають...
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09.11.2020 10:46 Відповісти
« Володіє російською та арабською. З 1985 по 1990 - співробітник Політичного відділу Посольства США в СРСР; З 1990 по 1993 - політичний радник Посольства США в Ізраїлі;

З 1997 по 2000 - Генеральний консул в Єрусалимі (Ізраїль);
З 2000 по 2003 - Надзвичайний і Повноважний Посол США в Узбекистані;
З 2003 по 2006 - Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні
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09.11.2020 11:03 Відповісти
Якби йому всі ці посади добавили трохи діоптрій в окулярях, щоб він зміг роздивитись всю мерзенність расейских унтерменшей....
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09.11.2020 15:25 Відповісти
Народ мокша, московити, яких Петро 1 у 1721 році перейменував у росіян хочуть війни і готові знищити українців, але вони не хочуть щоб про це знали українці і світ, бо санкції і війна дуже їх лякають. Вони бажають "слегонца" із-за спини, на відстані, наприклад зі своєї території. Одним словом, як гопники. Їх міністерство нападу і терору воює не тільки в Україні, а фактично по всьому світу, але під прапорами різних терористів і невизнаних республік. Сцикуни!!!
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09.11.2020 13:08 Відповісти
Так они шо, 400 лет не хотят, но воюют, во сила воли у цапов!..
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09.11.2020 23:37 Відповісти
" не хочет воевать против Украины", а хочет, чтобы украинцы воевали друг с другом. С таким "братским" народом врагов точно не надо.
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09.11.2020 10:06 Відповісти
Если и зашла в тупик то пуйлу и делать ничего не надо Зебил с 5 колонной выведет из тупика сам
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09.11.2020 10:09 Відповісти
Князь Темнейший даже не предполагал, что Канада, США, Литва, Польша, Великобритания, Япония, Австралия, Израиль и Германия будут оказывать помощь Украинской Армии разведданными, техникой, высокоточным оружием, боевыми дронами, обмундированием, обувью, медицинскими средствами и специальной аппаратурой для прослушки переговоров по мобильным телефонам боевиков москвича Игаля Гиркинда.
Да и как не нервничать кремлевскому фюреру, если Украинские Вооруженные Силы уже перешли на натовские стандарты и калибры и возросли до четверти миллиона бойцов, которых обучают опытные инструкторы из США и Канады. После оглашения результатов выборов в США у старика Кабаева развилась болезнь Паркинсона, которая перешла в активную фазу. Среди бодигардов физически угасающего императора появились новые лица: хлебодар, виночерпий и постельничий.
Дотошные журналисты-международники заметили, что обнуленный царь 1/9 части суши в зарубежные поездки стал возить с собой не только шеститонный бронированный автомобиль «Aurus-41231- Сенат», но и биотуалет.
Имперцы привыкли к видосикам бывшего заведующего клубом в Дрездене, на которых всадник с полуголым торсом выглядит просто суперменом и ЭКС-бомбой. И вдруг такой финал. Гордость России повсюду сопровожает «ночной горшок».
Это ноу-хау хозяина Кремля. До него никто из Генеральных секретарей ЦК КПСС «ночные вазы» с собой не возил. Похоже, что «собиратель земель и морей русских» - смертельно болен. Глядя на его поспешную «косолапую» походку в туалет «по нужде», в сопровождении шести санитаров-бодигардов, православный овен из рпц мп табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева больше напоминает «хромую утку» с выщипанным хвостом.
Директора хиреющей бензоколонки ожидает печальная участь.
«Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его» (Исаия. 30:33).
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09.11.2020 10:52 Відповісти
Не переймайся.
Кодло не заметит потери бойца.
На россии, еще 142 миллиона таких Кабаевьіх.
Есть кем заменить.
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09.11.2020 11:05 Відповісти
Судя по усилению "пятой колонны" Раши в Украине и числа капитулянтов ( в том числе и во власти), трудно говорить об каком то "тупике". Просто поменялась тактика " зачем платить, если можно дешевле", уничтожив страну изнутри.
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09.11.2020 10:10 Відповісти
как раз все правильно - зашли в тупик, поняли это, начали искать новый путь

отсюда вопли "Украине нужен мир"
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09.11.2020 10:35 Відповісти
угу...

...после прихода к власти Трампа реализация политической части Минских соглашений была заморожена.

...недавно Нуланд приняла участие в киевском форуме по безопасности. И заявила, что после выборов в США нужно будет вернуться в работе над Минском-2 : "Я думаю, что мы должны начать серьезные переговоры относительно реализации Минских соглашений.."

В конце лета издание Politico опубликовало материал с предложениями экспертов и политиков, близких к Демпартии - они предлагают не разрывать военных соглашений с Россией, из которых, одно за другим, выходит Трамп, и вернуть практику времен "холодной войны": ""Мы должны вести себя с Россией такой, какая она есть, а не такой, какой бы мы хотели ее видеть..."
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09.11.2020 11:38 Відповісти
У раSSії горить земля під ногами...тому і пробують кремлівські терористи через своїх адептів скинути цю валізу Проблем без ручки..(Лугандон)...
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09.11.2020 10:17 Відповісти
Оце ти лопухнувся, екс-посол. Мабуть тому ти й екс.
"русский народ не хочет,"? - рускій народ(?) не може, бо коли "его солдаты воевали с Украиной" то отримали по рилу.

А )(уйло приховує від свого народу не віну з Україною, а втрати на цій війні.
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09.11.2020 10:18 Відповісти
Д.Хербст мабуть трішки помиляється, коли каже, що росіяни не хочуть воювати проти українців. Все вірно до навпаки. Як показує шестирічна боротьба українського народу за свою незалежність, іменно росіяни, являються самими активними вбивцями українців, незалежно військові це чи цивільні. В цій війні саме страшне те, що вони гордяться тим, що вбивають українців.
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09.11.2020 10:21 Відповісти
Не скроем от детей наших.
Украинские родители расскажут своим детям правду о северном соседе. Мы просто обязаны поведать своим детям и внукам, что с начала Майдана российские СМИ «ЛАЙНОНЬЮС» лживыми способами пытались дискредитировать стремление украинского народа к свободе.
Православные россияне называли и продолжают называть украинцев «фашистами», «карателями», «киевской хунтой», «бандеровцами» и «бандерлогами».
Российский телеведущий Д. Киселев, с выпученными от внутричерепного давления глазами, озвучивал в вечерних «Новостях» высказывания своего «Кормильца», что, якобы, украинского народа не существует, что украинский язык придумали самураи, что Майдан организовали «пиндосы» и в своих комментариях кощунствовал над гибелью Небесной Сотни.

В самый тяжелый для Украины момент, после расстрела на Майдане «Беркутом» и воронежским спецназом Небесной Сотни - Вооруженные православные силы Московии аннексировали Крым, застрелив при этой авантюре двух украинских военнослужащих - майора Станислава Карачевского и прапорщика Сергея Кокурина, таким образом, нарушив этим все свои обещания и гарантии.
После захвата Крымского полуострова православный агрессор не успокоился и преследует, арестовывает и убивает крымских татар.
Результат прихода «Русского мира» на Донбасс - тысячи убитых и искалеченных украинских воинов и мирных граждан.
Православные из РПЦ мп Кирилла Гундяева разрушили на Донбассе города и поселки, разбомбили Луганский и Донецкий аэропорты, сожгли напалмом поля с урожаем пшеницы, взорвали газопроводы, водоводы и затопили водой угольные шахты, куда сбрасывали трупы российских наемников и «отпускников».
В тех регионах, куда приходят российские православные «миротворцы» дворники смывают человеческую кровь с асфальта водой из шлангов, а в лесопосадках местные жители находят обглоданные бездомными собаками останки человеческих скелетов. На улицах растерзанных городов часто слышен вой сирен карет «скорой помощи», плач и стенания вдов и сирот.
Украинские отцы и матери скорбят о гибели своих неженатых сыновей и о не рожденных внуках. Во многих городах и селах Украины слышен плач и рыдание, и вопль великий к Небу. Вдовы и сироты плачут и стенают о смерти своих мужей, братьев и отцов и не могут утешиться, ибо их нет.
Среди москвичей, протестующих против агрессивной политики Кремля на Болотной площади, не было видно плакатов с текстами:
«Путин! Прекрати убивать украинцев!».
«Шойгу! Выведи армию с Донбасса!»
«Путин! Зачем ты разбомбил Алеппо?».
«Путин! Возврати Крым Украине!».
«Ичкерия - прости!». «Молдова - прости!».
«Грузия - прости!». «Сирия - прости!».

Когда я предложил москвитянам на российском Форуме покаяться за 15 000 погибших и 20 000 раненых граждан Украины, за расстрел похоронной процессии в Сартане, за убийство 32 жителей Мариуполя возле городского рынка и «коридор смерти» под Иловайском - избиратели Путина захлебнулись ненавистью и желчью в ответных комментариях.
Мы должны забыть слово «брат». Москвитяне никогда не были украинцам братьями и никогда ими не будут. Это фейк спецслужб бывшего СССР, рожденный в кабинетах здания на Лубянке. Не может Авель стать братом Каину, потому что «Каин, был от лукавого» (Евангелие. Первое соборное послание Иоанна 3 глава 12 стих).
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09.11.2020 10:54 Відповісти
это очень печальный намек. "зашла в тупик" - значит, особенно ничего больше делать скорее всего не собираются.
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09.11.2020 10:33 Відповісти
Интервью LIGA.net с главой МИД Украины Павлом Климкиным...

...Первоочередное - прекращение огня. И только после этого мы сможем говорить обо всем остальном, что было согласовано в Минске...

- Что с обсуждением дорожной карты: как она выглядит и звучит на сегодняшний день по пунктам?
- У нас есть общая позиция с Германией и Францией. И логика дорожной карты очень простая. Первое - это элемент неотложных действий, которые надо выполнить: прекращение огня...
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09.11.2020 10:51 Відповісти
В тупик зашли мы в Украине - армия не развивается, экономика в жопе, руководство страны некомпетентно - полный завал.
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09.11.2020 10:39 Відповісти
Каждый настоящий русский имперец мечтает поставить "обнаглевших хохлов" на место, то есть в стойло, в нужной позе и за это готов воевать по первому же зову пуйла. Ваши санкции смешны и их мордор легко обходит. Они не распространяются на фундаментальные источники доходов бюджета - нефть и газ. За годы санкций золото-валютные резервы мордора выросли вдвое до почти 600 млрд $us!!! Даже если орки будут жрать ягель и кору деревьев они будут орать "что там у хохлов". Хербст совершенно не понимает "загадочную русскую душу".
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09.11.2020 10:43 Відповісти
И этот человек определял политику США в отношении Украины... да и расеи с ее "миролюбивым" народом ... детский лепет...
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09.11.2020 10:50 Відповісти
Багато хто гріє руки на біді в Україні...і відверті вороги і так звані союзнички із "цивілізованого" табору...
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09.11.2020 10:43 Відповісти
Там таких у відсотковому співставленні, менше ніж тут в Україні.
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09.11.2020 11:18 Відповісти
Хотят ли русские войны?
Спросили мы у тишины.
Нам русский "Град" сказал в ответ: "Конечно, нет, конечно нет.
Мы "братья, дружный вам народ",
Сказал нам русский миномёт.
Мы "мир" приносим, мы не "Янки",
Нам говорили р@ша танки.
Мы тянем "дружбы мира" руки,
Кричали русские всем "Буки".
Что ж нас не любят?
Удивлялся, садист что с пленных издевался.
И если нет ума понять,
Готовьтесь в муках умирать.
Хотят ли русские войны....

A. Ykropovich
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09.11.2020 10:54 Відповісти
Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, - експосол США Гербст - Цензор.НЕТ 6445

...
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09.11.2020 11:15 Відповісти
Да насрать ху..лу Владимировичу и на свой народ и на любой другой ! Это во первых, а второе и главное, руцкий народ это хто ? Быдло бухающее 24/7 и смотрящее зомбиящик ? Да им очень даже всё подходит , даже когда гусей и сыр давят тракторами а жрать нечего и что убивают они соседей и что свои дети погибают в войнах на чужой земле, бабы еще нарожают, правда китайцев и чеченцев , но и это фигня, главное чтоб шмурдило не заканчивалось и в телеке говорили о вяличии и скрепах ! Эта территоря проклята ,генетически там один биомусор, все кто с мозгами убежали еще со времен 1917 года !
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09.11.2020 11:23 Відповісти
блин!.. и вот такого наивного дилетанта, Госдеп содержит послом.. я в шоке!.
И про "русский нарИд не хочет воевать.." - вот посмешил конкретно!..
Этот русский биомусор как раз очень хочет повоевать, помародерить, почувствовать свою значимость, по убивать безнаказанно, почувствовать осатанелость, испытать наслаждение Злом..
Но Армия Украины, восстановленная Порохом и Турчиновым, наносит непоправимый ущерб этому "братскому нарИду".. И этот непоправимый ущерб уже не спрячешь Указиком за грифом "секретно", и не заткнешь прессу, которая разнюхает и напишет, что большое количество гробов и инвалидов войны по всех стране, как-то не соответствует красивой картинке "#ВРоссиивсехорошо и #мыневедемвойну"...
Я скучаю за Госдепом времен Рейгана!
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09.11.2020 12:00 Відповісти
Похоже, их этот тупик устраивает.
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09.11.2020 12:10 Відповісти
Эх американцы, американцы. Неужто у вас был только один Маккейн? Раскройте глаза, - нет в России русского народа!
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09.11.2020 14:35 Відповісти
ПОРА СЕПАРАМ ДАТЬ ПО ЗУБАМ !!!
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09.11.2020 15:23 Відповісти
они свои вопросы порешали, Украину загнали в тупик. увы и ах.
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09.11.2020 16:17 Відповісти
Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, - експосол США Гербст - Цензор.НЕТ 9255
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09.11.2020 16:26 Відповісти
 
 