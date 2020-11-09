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Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Посольство США в Україні привітало українців із Днем української писемності та мови, а його співробітники назвали свої улюблені українські слова.

Привітання диппредставництво оприлюднило у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаємо з Днем української писемності та мови! У цей день наші американські дипломати поділилися своїми улюбленими українськими словами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, серед улюблених слів працівники посольства назвали "відповідальність", "прозорість", "вареники", "полуниця", "вдячність", "блакитний".

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9 листопада українці відзначають День української писемності та мови.

Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: Відповідальність, прозорість і вареники 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 1638
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09.11.2020 12:12
+12
Дякуємо!!!!!
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09.11.2020 12:11
+12
Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 9699
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09.11.2020 12:11
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О так, вареники - це головне, бо з першими двома якось не складається. Багато (73%) ще вірять у казки (мокальські) де дурням достаються палаци та царівни. Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 6269
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09.11.2020 12:10 Відповісти
Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 1638
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09.11.2020 12:12 Відповісти
Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 5797 Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 5797 Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 5797
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09.11.2020 16:49 Відповісти
Дякуємо!!!!!
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09.11.2020 12:11 Відповісти
Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 9699
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09.11.2020 12:11 Відповісти
Трамп - подонок, шкода тільки Республіканської партії.
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09.11.2020 19:12 Відповісти
Рашики будут поздравлять?
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09.11.2020 12:12 Відповісти
Неё а как же ганьба, хорошее слово, везде кричат...
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09.11.2020 12:12 Відповісти
В связке это звучит как " відповідальні прозорі вареники", о це точно про нас...
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09.11.2020 12:15 Відповісти
Шановні друзі!
Потрібна Ваша допомога.
05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і за перших три доби набрала понад 5000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!
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09.11.2020 12:16 Відповісти
Не втратимо, скоро прийде кінець кремлядському реваншизму і п'ятим колонам в Україні Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 922
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09.11.2020 23:49 Відповісти
Відповідальність і прозорість в поєднані з варениками стають вишиванками і шароварами...А коли появляються вишиванки,шаровари і вареники,то як же обійтись без самогоняри?...І тоді відповідальніст зникає зовсім,а прозорість двоїться...
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09.11.2020 12:56 Відповісти
Не п*ди! ДУК ПС на передовій тобі в мордяку.
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09.11.2020 22:26 Відповісти
Дякуємо!
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09.11.2020 13:04 Відповісти
Напомнило фодка метфеть балалйка...
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09.11.2020 13:31 Відповісти
Вселенная как-бы намекает

Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 536

Команда Трампа в воскресенье хотела провести пресс-конференцию в отеле Four Seasons. Но вместо отеля случайно забронировали магазин газонокосилок с точно таким же названием. А перенести нельзя было, потому что пресса уже приехала.
Ирония в том, что этот магазин находится между крематорием и секс-шопом.

Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 4516
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09.11.2020 15:13 Відповісти
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc
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09.11.2020 16:09 Відповісти
God bless America Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 8518
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09.11.2020 23:47 Відповісти
 
 