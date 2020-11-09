У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром. ВIДЕО

У Києві пішохід збив пакетом із продуктами мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події було зроблено на відеокамеру, закріплену на шоломі мотоцикліста-порушника. Інцидент стався поблизу станції метро "Почайна" 8 листопада. Мотоциклістові, який упав, після удару пакетом, прийшли на допомогу його колеги - такі ж порушники-мотоциклісти, що рухалися тротуаром. На записі фрагмента подальших подій видно, що пішохід лежить на тротуарі в оточенні мотоциклістів. На його захист стала лише жінка, яка вдарила ногою по мотоциклу.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео dtp.kiev.ua

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео Київ Оперативний

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мотоцикліст насмерть збив пішохода в Дарницькому районі столиці. ФОТОрепортаж