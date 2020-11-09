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У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
У Києві пішохід збив пакетом із продуктами мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події було зроблено на відеокамеру, закріплену на шоломі мотоцикліста-порушника. Інцидент стався поблизу станції метро "Почайна" 8 листопада. Мотоциклістові, який упав, після удару пакетом, прийшли на допомогу його колеги - такі ж порушники-мотоциклісти, що рухалися тротуаром. На записі фрагмента подальших подій видно, що пішохід лежить на тротуарі в оточенні мотоциклістів. На його захист стала лише жінка, яка вдарила ногою по мотоциклу.
Відео dtp.kiev.ua
Відео Київ Оперативний
Топ коментарі
+109 Старый зольдат
показати весь коментар09.11.2020 12:20
+58 Player New
показати весь коментар09.11.2020 12:27
+57 Алексей Хмара
показати весь коментар09.11.2020 12:20
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Будь ласка, зачекайте...
Лишение прав - слишком мягко
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Без номерных знаков.
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https://www.facebook.com/kievtypical/videos/3386120398162449
Відловити цих кацапів і посадити за грати.
Поліція вже їх затримала ?
Валити тих козлів.
А человеку, проявившему мужество и ставшему на пути отморозков - уважение и благодарность. Надеюсь у него все в прядке со здоровьем.
Отдельный вопрос к полиции: гандонов нужно найти товарищи - это вопрос чести для вас.
(видео)
www.facebook.com/watch/?v=691885138430333
После того, как в сеть попали кадры инцидента с участием байкера, сильно толкнувшего мужчину в Киеве, мотоциклист записал видеообращение, в котором заявил, что ищет контакты пострадавшего и хочет перед ним извиниться.
«Я ехал по тротуару, я был не прав и признаю это. Если у вас есть контакты человека, с которым был конфликт, я хочу с ним встретиться, извиниться и решить этот вопрос», - говорит он на видео, которое в сеть выложил «Киев Оперативный».
Байкер рассказал, что когда пешеход ударил его пакетом, у него упала камера, и он остановился, чтобы поднять ее. «Женщина начала бить меня, мой мотоцикл. Я оттолкнул ее, оттолкнул его, взял камеру и уехал. Цели кого-то избить или тому подобного у меня не было», - говорит молодой человек.
https://www.facebook.com/kievtypical/videos/3386120398162449
Оккуели двуколёсные утырки - накупили цацок на ворованные папочками деньги,
и летатют, людям покоя не дают. Снайпера надо - пуля в переднюю покрышку и собирай запчасти от бровки до бровки. Как вы с людьми - так и люди с вами , скотами ..
Проехали по тротуару - видео в полицию - ШТРАФ !
Ударили прохожего - видео в полицию, суд, СРОК !
И не надо полицейским особо напрягаться. А так бездельники петляют между пешеходами,
избили пожилого человека - куда они спешили? Кальян курить, или пиво лакать?
"Это Киев, детка!" - деваха, некиевская, уговорили покататься, показать свою удаль.
А показали себя придурками и скотами - так же он будет бить и её, и её отца, если она сним свяжется - потому она и плакала ...
У Литві дамбасяни були б негромадянами, і кувікали "што іх нє слишат".
Там і слухати нема чого, крім московітського мату.
І було б "Ефа Киев, дефка!"