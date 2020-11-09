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У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У Києві пішохід збив пакетом із продуктами мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події було зроблено на відеокамеру, закріплену на шоломі мотоцикліста-порушника. Інцидент стався поблизу станції метро "Почайна" 8 листопада. Мотоциклістові, який упав, після удару пакетом, прийшли на допомогу його колеги - такі ж порушники-мотоциклісти, що рухалися тротуаром. На записі фрагмента подальших подій видно, що пішохід лежить на тротуарі в оточенні мотоциклістів. На його захист стала лише жінка, яка вдарила ногою по мотоциклу.

Відео dtp.kiev.ua

Відео Київ Оперативний

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мотоцикліст насмерть збив пішохода в Дарницькому районі столиці. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+109
Правильно сделал. Одобряю.
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09.11.2020 12:20
+58
Він там їхав не один, потім втрьох діда били сцикуни, індитифікувати і заграти
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09.11.2020 12:27
+57
Правильно сделал, можно и еще добавить, вот куда оно прется по тротуару.
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09.11.2020 12:20
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Сторінка 3 з 3
ДТП на тротуаре? Так, возможно, бить нельзя, но поступил чувак правильно - ******** этого уйопка в каске пакетом. Инициатором конфликта на тротуаре против движущегося по тротуару транспортного средства был пешеход? Иди учи ПДД.
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10.11.2020 10:54 Відповісти
Таких гонщиков по тротуару нужно жестко наказывать.
Лишение прав - слишком мягко
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09.11.2020 13:31 Відповісти
Киев уже давно превратился в клоаку непригодную для нормального проживания. Смердючий мегаполис с отрицательной энергетикой.
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09.11.2020 13:39 Відповісти
там одно бычье живет, потерявшее человеческий облик
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09.11.2020 13:49 Відповісти
Не ври !
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09.11.2020 14:27 Відповісти
зайди вечером в киевское метро
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09.11.2020 16:02 Відповісти
В одном парадном со мной живет приезжее с Донбасса всегда пьяное и вонючее дерьмо , выбрасывающее в окно мусор , всегда громко "разговаривающее" отборным матом вперемешку со словом "рублей"...Живет со своей женой и дружками и слушают громко с открытыми окнами рузгочелюстной музлон , и которому яростно подвывают . На замечания не реагируют... Таких в Киеве много , но утверждать , что все такое бычье в Киеве - перебор...
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09.11.2020 17:48 Відповісти
Ну и мудила... Там не пакетом, а битой нужно было орудовать.
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09.11.2020 13:49 Відповісти
не важливо чим, олєнєй більше.
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09.11.2020 14:33 Відповісти
відстрілювати треба
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09.11.2020 23:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3N4bgcrTI_M

/
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09.11.2020 13:49 Відповісти
А мотоциклы то ворованные!
Без номерных знаков.
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09.11.2020 13:57 Відповісти
Итог:1.Полиция, как фактор влияния, отсутствует. 2. Нарушителя может остановить только закон физики или короткоствол. Как и стаю, сопровождающую выродка.
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09.11.2020 14:04 Відповісти
Та даже флобер остановит,поверь мне.Они ведь не бандиты,а шантропа малолетняя-разбегутся после того как достанешь...
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09.11.2020 15:29 Відповісти
Не разбегутся . Пока не обезвредишь лидера и ещё парочку ,это же стая . Насмотрелись сериалов типа "Территория" . Все молчат и не вмешиваются- они понимают это и безнаказанно как ездят так избивают . Тут вопрос реакция полиции- мин 125, 122 или 121 УК Украины плюс 296. А полиция свистнула в буй ...
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09.11.2020 15:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=atm04Chfkic

/
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09.11.2020 14:12 Відповісти
Ещё + $400 в копилочку следаку. Так и протянем до конца карантина а там сборная Румынии по карманной гребле опять подтянется и всё пучком ваще пойдёть.
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09.11.2020 14:27 Відповісти
Все правильно зробив. А те мото-бидло його ще і пробило? Ну за це треба наказати...
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09.11.2020 14:37 Відповісти
И получил заслужаных пи...эдов. И заступиться некому
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09.11.2020 14:54 Відповісти
ПНХ москаль - здесь не наливают
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09.11.2020 19:45 Відповісти
было бы очень правильно еслиб уже сегодня этим казлам пришили хулиганку
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09.11.2020 14:54 Відповісти
Я уже писал-заява будет,пришьют.Потом так подоят,что на жратву хватать не будет не говоря о бензине.
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09.11.2020 15:37 Відповісти
им терроризм можно пришить, ведь они преднамеренно ехали по тротуару. Попытка совершения итеракта.
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09.11.2020 16:05 Відповісти
для этого нужен лукашенко
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10.11.2020 12:13 Відповісти
Ета Кієв, дєтка
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09.11.2020 15:14 Відповісти
Російська тільки мова, а бидло наше доморощене українське
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10.11.2020 05:33 Відповісти
У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром - Цензор.НЕТ 5634
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09.11.2020 15:17 Відповісти
ТАЧДАУН !!!
У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром - Цензор.НЕТ 7854
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09.11.2020 15:19 Відповісти
ЗА ТАКОЕ И УБИТЬ МОЖНО !!!
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09.11.2020 15:21 Відповісти
Вибачення від двоколісного під'їхало. У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром - Цензор.НЕТ 4988
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09.11.2020 15:25 Відповісти
МАЛО ТОГО ЧТО НЕ ПРАВ ТАК ЕЩЕ И ВРЕТ ГНДОН !!!
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09.11.2020 18:44 Відповісти
Лжет га..он
https://www.facebook.com/kievtypical/videos/3386120398162449
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09.11.2020 21:35 Відповісти
ХОЧЕТСЯ ТОЖЕ УДАРИТЬ МОТОЦИКЛИСТА ИЛИ ХОТЯ БЫ СЛОМАТЬ МОТОЦИКЛ !)
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09.11.2020 15:25 Відповісти
ИЛИ ХОТЯ БЫ СЛОМАТЬ ему что нибудь
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09.11.2020 16:33 Відповісти
Так если видео со шлема, значит мотоциклиста задержали?
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09.11.2020 15:31 Відповісти
да. уже извиняется
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09.11.2020 16:08 Відповісти
Як на мене,то цьому пішеходу потрібно виписати премію від МВС. У розмірі місячного окладу тохи-зам.міністра.
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09.11.2020 15:37 Відповісти
Єта Кієв , дєтка..
Відловити цих кацапів і посадити за грати.
Поліція вже їх затримала ?
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09.11.2020 15:38 Відповісти
Какой на хрен задержала, авакяну это до лампочки, он всё это принимает за норму...
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09.11.2020 18:13 Відповісти
Мужик молодець.
Валити тих козлів.
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09.11.2020 15:40 Відповісти
Отец! Мужик. А этих деток... И родителей туда же, если их сами не удавят. К полиции, вопросов нет. Суд Мужчины (Суд Линча).
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09.11.2020 15:45 Відповісти
Ублюдков нужно найти, наказать, мотоциклы и морды разбить и публично показать - пусть все соседи, товарищи, родственники знают "героев в лицо".
А человеку, проявившему мужество и ставшему на пути отморозков - уважение и благодарность. Надеюсь у него все в прядке со здоровьем.
Отдельный вопрос к полиции: гандонов нужно найти товарищи - это вопрос чести для вас.
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09.11.2020 15:55 Відповісти
одного уже вроде нашли. извиняется
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09.11.2020 16:09 Відповісти
мотоциклисты только кучкой , педики вонючие
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09.11.2020 16:12 Відповісти
педики на мотопедиках
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09.11.2020 16:34 Відповісти
Мужик - герой!
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09.11.2020 16:13 Відповісти
Мужик-пешеход поступил по-мужски: крепко дал 3-х килограммовым пакетом по морде оборзевшей мотосволоте, нагло прущей по пешеходному тротуару в нарушение всех ПДД.
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09.11.2020 18:41 Відповісти
К полиции у меня претензий нет. Наверняка эти ур...ды с неба свалились, а не катались по районам. Еще раз. Отец, поклон тебе. Надеюсь полиция за свой счет оплатит лечения и реабилитацию. А насчет этих ... Не только соседи, но и вся страна (а главное байкеры) должны знать их в лицо, и на этом сайте тоже (без ретуши).
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09.11.2020 16:17 Відповісти
Да УЖ!!!!И что удивило..так это не мужик с пакетом... а "бесстрашие" мотоциклиста!!! У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром - Цензор.НЕТ 763Ведь кругом штыри и надолбы и опасно травмироваться ему проще просто.. и к тому же в наше ковидное время,это вообще писец!!!! У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром - Цензор.НЕТ 9301
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09.11.2020 16:30 Відповісти
Не один раз наблюдал (г. Харьков). В ночное время, так называемые "гонки по городу". Патрульные прижимаются к обочине. За рулем, ребенок начальника, следом, ребенок начальника начальника. Поэтому к полиции - вопросов нет. Вот дедушку (бабушку) с семечками... это да.
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09.11.2020 16:34 Відповісти
Г*ндон брехливый, ударивший мужчину в Киеве, ищет пострадавшего, чтоб извиниться

(видео)
www.facebook.com/watch/?v=691885138430333

После того, как в сеть попали кадры инцидента с участием байкера, сильно толкнувшего мужчину в Киеве, мотоциклист записал видеообращение, в котором заявил, что ищет контакты пострадавшего и хочет перед ним извиниться.
«Я ехал по тротуару, я был не прав и признаю это. Если у вас есть контакты человека, с которым был конфликт, я хочу с ним встретиться, извиниться и решить этот вопрос», - говорит он на видео, которое в сеть выложил «Киев Оперативный».
Байкер рассказал, что когда пешеход ударил его пакетом, у него упала камера, и он остановился, чтобы поднять ее. «Женщина начала бить меня, мой мотоцикл. Я оттолкнул ее, оттолкнул его, взял камеру и уехал. Цели кого-то избить или тому подобного у меня не было», - говорит молодой человек.
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09.11.2020 16:45 Відповісти
Я оттолкнул ее, оттолкнул его, взял камеру и уехал. Цели кого-то избить или тому подобного у меня не было», - говорит молодой человек, потом я оттолкнул еще 10 человек подьехали мои кенты , и мы все вместе еще их потолкали, возможно даже ногами подняли камеру и уехали.
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09.11.2020 17:05 Відповісти
что же он полез один да без оружия на многих в шлемах.
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09.11.2020 16:45 Відповісти
Правильно сделал!!
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09.11.2020 16:47 Відповісти
Избили толпой, но цели избить, не было. Простить и извинить (за камеру). Вещает с автомобиля, а не с полиции. Вот поэтому - претензий к полиции у меня нет. Суд Мужика.
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09.11.2020 16:51 Відповісти
Папа (мама) порешают. Вы избивали группой. Полиция АЛЛООО
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09.11.2020 16:57 Відповісти
Суки....
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09.11.2020 17:03 Відповісти
Ото всё кодло - найти и посадить на пару лет...
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09.11.2020 17:17 Відповісти
Cваты помойные...
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09.11.2020 17:44 Відповісти
пешика наградить , быдлоту на мотах - по полной строгости , при задержании не церемонится
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09.11.2020 17:57 Відповісти
В інтернеті вже є відео де недомотоцикліст б'є мужика ногою.
https://www.facebook.com/kievtypical/videos/3386120398162449
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09.11.2020 18:11 Відповісти
Аваковці ще не роздуплились ? Якщо вже в Києві їздять по тротуарах, то звізда країні
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09.11.2020 18:48 Відповісти
Вот такие и похожие случаи говорят об одном-в Украине не работают не то,что законы,но и даже правила дд: каждый "дрочит,как хочет",а правила и законы- похрену.и главное просвета не видно.очень обидно
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09.11.2020 18:55 Відповісти
Знайти пітарів і покарати!
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09.11.2020 19:07 Відповісти
Dikari
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09.11.2020 19:28 Відповісти
ЭТИ МОТОЦИКЛИСТЫ МРАЗИ !!! ОНИ ПОЗОР КИЕВА !!!
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09.11.2020 19:45 Відповісти
Дед себе шёл, в хорошем настроении, крутунул сумкой - а тут двухколёсное чучело откуда ни возьмись - намерния кого-то сбивать у деда не было -. ведь это тротуар ...
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09.11.2020 19:48 Відповісти
123
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09.11.2020 19:49 Відповісти
Надо было переконтачить деда, чтобы не создавал аварийной ситуации.
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09.11.2020 19:50 Відповісти
Надо было ещё в парадное на мотыке заехать и писдеть всех, кто возмущается.
Оккуели двуколёсные утырки - накупили цацок на ворованные папочками деньги,
и летатют, людям покоя не дают. Снайпера надо - пуля в переднюю покрышку и собирай запчасти от бровки до бровки. Как вы с людьми - так и люди с вами , скотами ..
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09.11.2020 19:54 Відповісти
Нема коли суперменам Херащенко та його патрону займатись такіми дрібними справами,як мотоциклісти на дорогах та тротуарах,а то вже херященко по всіх каналах звітував би скільки до бюджету вже назберали штрафів з порушників.Це ж не в Санжари десяток туристів під охороною з БТРами і тисячами нацвагрдійців доставляти.
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09.11.2020 20:31 Відповісти
Почему не принять закон о видеосъёмке правонарушений как доказательстве ?
Проехали по тротуару - видео в полицию - ШТРАФ !
Ударили прохожего - видео в полицию, суд, СРОК !
И не надо полицейским особо напрягаться. А так бездельники петляют между пешеходами,
избили пожилого человека - куда они спешили? Кальян курить, или пиво лакать?
"Это Киев, детка!" - деваха, некиевская, уговорили покататься, показать свою удаль.
А показали себя придурками и скотами - так же он будет бить и её, и её отца, если она сним свяжется - потому она и плакала ...
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09.11.2020 21:00 Відповісти
Де той чорт Аваков: справа честі поліції знайти мотогонщиків
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09.11.2020 20:54 Відповісти
Надо этих ублюдков сбивать не пакетом, а с бердянки! У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром - Цензор.НЕТ 8771
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09.11.2020 21:22 Відповісти
шакалы
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09.11.2020 21:51 Відповісти
Бидло на байках...
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09.11.2020 22:05 Відповісти
Не уявляю собі такого в Швейцарії чи в Чехії...
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09.11.2020 22:06 Відповісти
Київ все більше на Дамбас стає схожий.
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10.11.2020 00:36 Відповісти
Для того виморений голодом Донбас бидлом і заселявся - щоб знижувати градус непокори.
У Литві дамбасяни були б негромадянами, і кувікали "што іх нє слишат".
Там і слухати нема чого, крім московітського мату.
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10.11.2020 02:40 Відповісти
Мало того, що тротуари вузенькі, так ще й пів тротуару запарковано. Дно.
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10.11.2020 00:38 Відповісти
А моли б нарватися на боксера, який би їх розкидав направо і наліво з вибитими зубами.
І було б "Ефа Киев, дефка!"
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10.11.2020 02:43 Відповісти
Всі мото без номерів, що там поліцаї роблять?
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10.11.2020 05:37 Відповісти
Слава героям. Женщине и старику. Ну а остальным некогда. Спешат свою бесцельную жизнь прожить по комфортнее.
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10.11.2020 06:23 Відповісти
правильно .
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10.11.2020 07:54 Відповісти
сцыкуны нарушили не правы и еще на одного кучей - е@алом в асфальт таких!
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10.11.2020 10:13 Відповісти
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