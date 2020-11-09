Азербайджанська армія взяла Шуші. Зйомки з міста

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео з міста Шуші, звідки були вибиті вірменські війська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записи відображені безлюдні вулиці міста і момент, коли азербайджанський військовий встановлює прапор своєї країни на головній адміністративній будівлі міста. В кінці запису президент Азербайджану Ільхам Алієв виголосив невелику промову.

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