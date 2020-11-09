Вірменський дрон коригує удар РСЗВ по азербайджанських військах під Шушею. ВIДЕО

Вірменські військові показали відеозапис, на якому зафіксовано момент роботи корегувальника РСЗВ з використанням безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою дрона вірменські військові помітили скупчення техніки і бійців біля села Карін так (азербайджанське назва - Дашалти), яке розташоване за два кілометри від міста Шуші і завдали масовий артудар.

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