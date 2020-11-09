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Міністр фінансів Марченко захворів на коронавірус. ВIДЕО

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Міністр фінансів Сергій Марченко захворів на коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук у коментарі громадської організації "Авто Євро Сила".

"Ми звернулися до міністра фінансів. З'ясувалося, що він захворів на ковід і сьогодні на лікарняному", - зазначила нардеп.

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Топ коментарі
+2
Маю надію,що він часто презЕднта бачить.
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09.11.2020 16:20
+1
Значит с финансами станет получше.
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09.11.2020 16:19
+1
Я не врач.
Мне твои проблемы не нужны.
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09.11.2020 17:17
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Значит с финансами станет получше.
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09.11.2020 16:19 Відповісти
У кого?
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09.11.2020 16:20 Відповісти
У тех,кого он не дограбил.
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09.11.2020 16:21 Відповісти
Навряд чи.... Ти знаєш скільки таких як він?
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09.11.2020 16:27 Відповісти
Маю надію,що він часто презЕднта бачить.
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09.11.2020 16:20 Відповісти
Пятого
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09.11.2020 16:23 Відповісти
Нє,як раз шоху каломойську
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09.11.2020 16:25 Відповісти
Полшестого ))
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09.11.2020 16:26 Відповісти
Я не врач.
Мне твои проблемы не нужны.
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09.11.2020 17:17 Відповісти
Это твой президент нынешний - полшестого. А если у тебя тоже полшестого, то тебе к урологу. Хотя сначала к психиатру, ну судя по ответу Міністр фінансів Марченко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 3362
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09.11.2020 17:19 Відповісти
дай Бог, дай БОГ Міністр фінансів Марченко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9795
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09.11.2020 16:23 Відповісти
гривна начала укрепляться , цены пошли вниз Министр финансов Марченко заболел коронавирусом - Цензор.НЕТ 8345
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09.11.2020 16:23 Відповісти
Сходу выписать штраф, сидят втроем и без масок и сетуют как все внезапно заболевают.
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09.11.2020 16:23 Відповісти
- Если повезет будет в вашей компании еще один недобиток.
- А если не повезет?
- Похороним.
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09.11.2020 16:25 Відповісти
Вот это действительно плохо, потому что именно на действиях министре финансов еще держится какая-то финансовая стабильность в стране.
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09.11.2020 16:25 Відповісти
Какая стабильность у зеленых? Пожар в бардаке во время цунами Міністр фінансів Марченко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 8088
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09.11.2020 16:26 Відповісти
Не предохранялся значить на рабочем месте, кхе-кхе
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09.11.2020 16:27 Відповісти
кашляет, температура. Что с ним? У тестов точность 60 процентов, шмыгаль признался. так если мерять по три раза в день, оно рано или поздно покажет. Особенно на тех которые марченко и закупает. Позвоните ему на, или давайте вместе напишем, сейчас это уже не отмазка https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54
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09.11.2020 16:29 Відповісти
может у него на растаможку бабла нет, заразился в транспорте. Так это у большинства так, пусть не переживает.
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09.11.2020 16:30 Відповісти
главное не умирай, сделай хоть одно хорошее дело в своей жизни
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09.11.2020 16:31 Відповісти
Как китайские болванчики. "Болеют" все по команде. Странная болезнь какая то, косит почему то низший класс. Еще ни один представитель мировой свиноты элиты не завернулся.
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09.11.2020 16:32 Відповісти
нехай щастить !!!!
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09.11.2020 16:53 Відповісти
Чекаємо коли підуть в повному скдаді від коронавірусу ОПЗЖ і За майбутне.
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09.11.2020 18:33 Відповісти
 
 