Міністр фінансів Марченко захворів на коронавірус. ВIДЕО
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Міністр фінансів Сергій Марченко захворів на коронавірус
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук у коментарі громадської організації "Авто Євро Сила".
"Ми звернулися до міністра фінансів. З'ясувалося, що він захворів на ковід і сьогодні на лікарняному", - зазначила нардеп.
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