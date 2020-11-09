Міністр фінансів Марченко захворів на коронавірус. ВIДЕО

Міністр фінансів Сергій Марченко захворів на коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук у коментарі громадської організації "Авто Євро Сила".

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"Ми звернулися до міністра фінансів. З'ясувалося, що він захворів на ковід і сьогодні на лікарняному", - зазначила нардеп.

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