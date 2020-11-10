Турчинов: Центрвиборчком не спроможний керувати виборчим процесом і виконувати свої функції. ВIДЕО
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Центральна виборча комісія, сформована парламентською монобільшістю "Слуг народу", не спроможна керувати виборчим процесом та виконувати свої функції.
Про це сказав керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу у понеділок, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 6 листопада – це останній день, коли мали бути підраховані результати місцевих виборів, відповідно до українського законодавства.
"Три доби після граничного терміну, в більшості населених пунктів і областей результати не встановлені і продовжується так званий "підрахунок голосів", який протирічить нормам Виборчого Кодексу", – сказав керівник Центрального штабу ЄС, наголосивши, що штучне затягування підрахунку та оголошення результатів використовується владою для спотворення волевиявлення наших громадян.
Турчинов зазначив, що на сайті ЦВК наведені "просто ганебні дані підрахунку голосів". "Так, серед 1660 територіальних комісій не встановлені результати в 915 комісіях", – сказав він, додавши, що серед комісій, які підраховують результати в обласних центрах, не надали результати – 464. Зокрема, результати виборів не встановлені до Волинської, Київської, Одеської та Чернівецької обласних рад, до рад багатьох міст та об’єднаних територіальних громад. "Це робиться свідомо для переписування протоколів та фальшування результатів виборів", – наголосив Олександр Турчинов.
Керівник Центрального штабу ЄС нагадав, що відповідно до Виборчого кодексу України (ст. 205), "коли територіальні виборчі комісії не спромоглися до 6 листопада підрахувати результати, їх функцію повинна виконувати ЦВК. Але ЦВК ігнорує закон".
"Грубе порушення Виборчого кодексу свідчить, що Центральна виборча комісія, сформована парламентською монобільшістю "слуг народу", не спроможна керувати виборчим процесом та виконувати свої функції, фактично під впливом чинної влади прикриває злочинні фальсифікації результатів виборів", – наголосив Олександр Турчинов.
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ще й розсказувать, шо пити з батарєй, то не є комільфо!)))
при секретаре РНБО Турчинове. кривой рог был здан регионалу Вилкулу старшему.
Юрій Вілкул -- голосов 89 209
Юрій Милобог -88 457
разница в 752 голоса....
Мілобог здобув перемогу з упевненим відривом у шести з восьми районів міста. Однак в Інгулецькому районі Кривого Рогу спостерігалася аномальна явка на вибориі аномально високий відсоток голосів відданий за кандидата від «Опозиційного блока»,------- для тех кто невкурсе этот район находиться в порядка 50км от города
в результате "сверхаптриотичных" решений было сделно так что вилкул стал мером. Молибога слили
сделали не переголосование на спорных участках/районах. а тупо обнулили 2ой тур. и сделали перевыборы 1го тура что любые могли участвовать...
Милобога через фальшивые монтажные пленки слили
что мешало. сделать перевыборы только там де аномальная явка??? и направить туда дополнительных наблюталей и правоохранителей чтоб небыло карусельщиков? и прочих махинаторов?
п.с. а терь почему этот так долго.. поскольку кроме номеров партий добавили еще номера кандидатов. что реально затрудняет подсчет.
( представьте 10 партий. и с кажой партии как минимум может отличаться номер кандидата.. пусть их 10.... 10*10=100 пачек. на которые нужно разложить+ посчитать + чтоб наблюдатели видели что нету махинаций -- типа втихаря нетуда положили ит.д)
у меня было 5 бюлетня ладно в выборах мера около 10 кандидатов.
остаеться 4 бюлетня с темиж 10ма партиями.. эт сколько стопок?
п.с2 тошно смотреть на "патриотов вчерашнего дня" ------- тех у кого была реальная власть чтоб изменить ситуацию.. но они ( по момему мнению как минимум ) ушли в какие договрняки.. а потом когда их вконце отстраняют от власти--->> вылазят и расказуют что они знают они умеют..