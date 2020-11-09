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ЗС Азербайджану знищили вірменський ЗРК "ОСА" в Нагірному Карабасі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео знищення вірменського ЗРК "ОСА" в Нагірному Карабасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО Азербайджану.

"9 листопада точним вогнем наших підрозділів було знищено зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "ОСА" противника на Ходжавендському напрямку фронту", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+44
Порох воевал тем, что было в наличии после 20 лет уничтожения армии. И даже под конец его президентства украинская оборонка умудрилась создать крылатые ракеты и начать закупать "Байрактары". Но потом мудрый нарид выбрал дристуна...
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09.11.2020 21:04
+37
ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 531
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09.11.2020 21:03
+23
Не с криворожским дристуном.
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09.11.2020 20:57
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Красота. Отак би всі гетьмани воювали.
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09.11.2020 20:53 Відповісти
Не с криворожским дристуном.
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09.11.2020 20:57 Відповісти
А до дристуна був Сивочолий Гетьман,тільки щось у нього пішло не так,а паради були гарні.
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09.11.2020 21:00 Відповісти
ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 531
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09.11.2020 21:03 Відповісти
Порох воевал тем, что было в наличии после 20 лет уничтожения армии. И даже под конец его президентства украинская оборонка умудрилась создать крылатые ракеты и начать закупать "Байрактары". Но потом мудрый нарид выбрал дристуна...
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09.11.2020 21:04 Відповісти
А кто все эти олигархические разборки устроил не тот-ли Порох и чё достоинство и достаток защищал З.год немог запустить производство 152мл снарядов . и + не смог обеспечить охрану тех складов боеприпасов которые были , но зато создал воровской притон вокруг себя. вор это не призидент он и в А врике вор .загнал Украину в долги зато сам богател. Зеленский может хороший человек но не опытный управленец потому. кто желает ему и украинцам добра советуют поставить Премьером Саакашвилли . Успешная Украина это хорошая и добрая слава и Призидента и правительства и поэтому ненадо оглядыватся на тех кто явно обеспокоен только своими статками .
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26.12.2020 19:59 Відповісти
У тваво ***** и парады говно
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09.11.2020 21:09 Відповісти
Ну не выведут - а вывезут
Вперед ногами
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09.11.2020 21:06 Відповісти
В ответ на переброс ВДВ из Ульяновска, попросить ввести

турецкие в/с в Нахичевань. Ударом оттуда Армению перерубить пополам.
И не какие десантники не помогут.
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09.11.2020 20:54 Відповісти
" Ударом оттуда Армению перерубить пополам."

А вот этого не надо.
Позиции Азербайджана сильны до тех пор, пока Азербайджан освобождает СВОЕ от армянских оккупантов.
Если Азербайджан пойдет "перерубать Армению пополам" - он уже будет агрессором - это Азербайджану не нужно.
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09.11.2020 20:57 Відповісти
Конфликт РФ с Грузией, начавшийся 8 августа 2008 г., президент Дмитрий Медведев окрестил «принуждением агрессора к миру». В мировой практике «принуждение к миру» рассматривается как миротворческая операция, которую проводит третья сторона, не вовлечённая в конфликт, причём по санкции Совета безопасности ООН. А для РФ санкции не существуют.
Вот и " гуляют " по всему миру уже 100 лет российские солдаты . Надо ли примеры ?
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09.11.2020 21:25 Відповісти
РФ - постоянный член Совбеза ООН с правом вето. Азербайджан - нет. Потому он не может себе позволить преступления, которые себе позволяет РФ.
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09.11.2020 21:38 Відповісти
Не гуляют, а гниют.
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09.11.2020 21:59 Відповісти
Які "100 лет"?!!! Вони там "гуляють ще з часів Семилітньої війни з Прусією. Почали з Фрідріха, і понеслось...
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09.11.2020 22:20 Відповісти
Любо!
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09.11.2020 20:55 Відповісти
Оса отправилась к новейшему аналоговнетному ТОРу.
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09.11.2020 20:55 Відповісти
Зеленському це не потрібно, все йде до здачі інтересів України.
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09.11.2020 20:55 Відповісти
ти вже півтора року цю мантру мусолиш )
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09.11.2020 21:09 Відповісти
Таке враження, що соєлюби просто таки мріють про це. І намагаються переконати Зе, щоб він саме так і чинив.
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09.11.2020 22:00 Відповісти
АналоГовнет очередной сгорел😂
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09.11.2020 20:56 Відповісти
Вечером в субботу, 7 ноября, состоялся телефонный разговор президентов Турции и РФ Реджепа Эрдогана и Владимира Путина по поводу Карабаха. Это важное событие осталось незамеченным из-за шумихи с президентскими выборами в США. Об этом написал на своей странице в Facebook известный российский публицист Сергей Талк.

"Эрдоган позвонил Путину и сказал следующее: мы сейчас проводим успешное наступление и доведем его до конца. Вы правильно делаете, что не вмешиваетесь, но скажите и Армении, чтобы она не сопротивлялась и признала поражение", - написал Талк.

Он отметил, что Путин на это "не смог ничего возразить".

А уже на следующий день Азербайджан сообщил об освобождении стратегического города Шуши. Союзник России Армения сегодня проигрывает войну и теряет Карабах.

"С недавнего времени он не то что с Эрдоганом, он с желтой папкой справиться не может. А ведь когда-то на истребителе летал", - констатировал профессор.
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09.11.2020 20:56 Відповісти
А ты не летчик
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09.11.2020 21:08 Відповісти
Впервые испытано в Карабахе: Bayraktar нашел, Harop уничтожил, армянский «Тор» взлетел на воздух

https://haqqin.az/news/193474
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09.11.2020 20:59 Відповісти
Какая прелесть читать такое! ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 5037 В общем, дураки наши будут, если новый табуреткин от ПВО не пошлет в дупу брехунов-фуражек.
Надо молодых летех посылать учится в ВВУЗы Баку. Как минимум у них опыт борьбы с ПВО бешенный.
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09.11.2020 21:00 Відповісти
причем украинизмов уже нахватались! наверное диктант тоже писать пробуют!!! ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 9306
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09.11.2020 21:01 Відповісти
За время боев в Карабахе (на 8 ноября) турецкий дрон "Байрактар" уничтожил (это только то что выложено на видео в соцсетях и не считая уничтоженных армянских солдат)
89 танков
29 ед. бронетехники
131 арт. установок
61 РСЗО
15 систем ПВО в т.ч. 3 ед. С-300
9 радаров и РЭБ
143 военных авто
Потеряны всего 2 дрона "Байрактар"

ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8873
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09.11.2020 21:05 Відповісти
вот тут так и хочеться сказать, так, все кто при порохе орал что это летающие консервы, становитесь в очередь - ноги на ширине плечь, будет принудительно-добровольная кастрация.
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09.11.2020 21:19 Відповісти
Орал Касьянов. Можете забирать его на кастрацию
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09.11.2020 23:49 Відповісти
за півтора місяця Байрактари знищили техніки на $1,9 млрд.
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10.11.2020 00:05 Відповісти
Всё говорит в пользу покупки Ураиной " Байрактаров" а не не какого-то хлама .воюя и так успешно не подвергая своих людей опасности. это великое дело.
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26.12.2020 20:18 Відповісти
Интересно, а сколько разом Турция может поднять Байрактаров? 100, 200...
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09.11.2020 21:05 Відповісти
.....какой ты ХИТРЫЙ , ....ть !!! это военная ТАЙНА !!! поди на росию РАБОТАЕШЬ !!!.....ка !!!
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09.11.2020 21:09 Відповісти
А при чём здесь Рассея? Рассея сказала - Мы непричем!.
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09.11.2020 21:16 Відповісти
Було донедавна 75, на теперішній час невідомо.
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09.11.2020 23:50 Відповісти
Оса!
ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7728
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09.11.2020 21:06 Відповісти
Праздник национального Флага Азербайджана продолжается !!! К 00-00 часов у армян и рашистов ТОРов, ОСов и вертолетов может не хватить.
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09.11.2020 21:07 Відповісти
а вот еще братцы, и опять украинизм! ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 7340 Забавно теперь будет наблюдать как на выставках вооружений Рособоронэкспорт будет рисовать красивые мультики как ТОРы и Панцири сбивают всё что можно и перемогают над всем, а рядом где-то будут тусоваться турки и просто показывать реальное видео с выпилом этих самых вундерваффе. ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8699ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8699ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8699
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09.11.2020 21:07 Відповісти
Ипать его, а там наверняка чел кофеёк попивалс слился с гармонией природы.
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09.11.2020 21:10 Відповісти
Сам проходил переподготовку на "Осе" в 80-е, когда она была засекречена. Старенькая, но кусючая, как оса. Ближнего радиуса действия (до 10 км). Эффективна в борьбе с БПЛА, вертолетами и крылатыми ракетами. Поэтому уничтожение "Осы" дает преимущество для БПЛА.
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09.11.2020 21:17 Відповісти
Эффективна в борьбе с БПЛА

Особенно в борьбе с Harop-ами. Если ему, Harop-у, не повезет и ему встретится Оса, то ему кирдык - он разлетается просто в клочья
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09.11.2020 22:24 Відповісти
"Они не хотели праздновать сдачу Шуши" Свеженький видосик про армянскую пехоту :
https://twitter.com/newkc14/status/1325858704974090240?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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09.11.2020 21:17 Відповісти
теперь вся надежда на зенитчика Дзюбу??
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09.11.2020 21:20 Відповісти
Гарне відео,приємно дивитись,а вата чого язики проковтнула,це не мультики ху..ла.
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09.11.2020 21:20 Відповісти
готують отвєтку, типу ембарго на імпорт гранат. ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 8828
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09.11.2020 21:44 Відповісти
Прошла инфа . что в Н лётной части РФ дислокация в р-не Смоленска изучают Хмельницкую обл. а именно р-он аеродрома где находятся эти преобретённые "Байрактары" и учебнный центр. это случайность или есть какие-то планы у братанов?
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26.12.2020 20:38 Відповісти
В Карабахе война (не военный конфликт) показала новую стратегию боя со стороны азербайджанских ВС. Это беспилотники, которые уничтожают ПВО, технику и живую силу практически без потерь. Потеряли 2 беспилотника и все.
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09.11.2020 21:26 Відповісти
Можно было бы сразу писать, уничтожили не армянский а российский
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09.11.2020 21:29 Відповісти
Какой день удачный.
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09.11.2020 21:39 Відповісти
Оса (зенитный ракетный комплекс)

Годы производства9К33
с 1970 по 1975
9К33М2
с 1975 по 1980
9К33М3
с 1980 по 1988[1]Годы эксплуатациис 1971Количество выпущенных, шт.более 1200

Кацапия весь хлам армянам збагрила
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09.11.2020 21:44 Відповісти
Зря антенка крутилась, ресурс вырабатывала. Оса была бы как новенькая
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09.11.2020 21:49 Відповісти
Маскировка у армян чёткая
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09.11.2020 21:51 Відповісти
да этот сарай фиг спрячешь, в Кростене в 80ом, по соседству с нашими вертушками стоял полк, они отрабатывали боевое по нашим вертушкам, если мы на полеты выходили скажем в 9 часов, то зенитчики на позиции выезжали в 5, это железо устарело давно
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09.11.2020 21:56 Відповісти
Оса это устаревшая телега,турецкому беспилотнику на зуб. ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 2825
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09.11.2020 22:18 Відповісти
...слюшяй э, биля "Аса" и нэт "Аса" ! Яка краса! ВС Азербайджана уничтожили армянский ЗРК "ОСА" в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6184
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09.11.2020 22:20 Відповісти
"- Поциент перед смертью радаром крутил?
- Крутил.
- Это хорошо" (почти С)
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09.11.2020 23:47 Відповісти
КРУТИЛАСЬ РУССКАЯ ОСА СЕБЕ КРУТИЛАСЬ И ВДРУГ БАЙРАКТАР НАТЯНУЛ РАШКУ ЗА ЛЯШКУ
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10.11.2020 01:36 Відповісти
Да здравствует Армия Азербайджана, только так как она действует и можно решать проблему территориальной целостности государства.
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10.11.2020 03:41 Відповісти
 
 