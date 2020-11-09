ЗС Азербайджану знищили вірменський ЗРК "ОСА" в Нагірному Карабасі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство оборони Азербайджану опублікувало відео знищення вірменського ЗРК "ОСА" в Нагірному Карабасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО Азербайджану.
"9 листопада точним вогнем наших підрозділів було знищено зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "ОСА" противника на Ходжавендському напрямку фронту", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+44 Утилизация ватников
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+37 Eispickel
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https://censor.net/ru/news/3223514/trebovaniya_azerbayidjana_po_vyvodu_armyanskih_voyisk_iz_nagornogo_karabaha_vryad_li_vypolnimy_borrel
"Іноді краще жувати!" (с)...
Вперед ногами
турецкие в/с в Нахичевань. Ударом оттуда Армению перерубить пополам.
И не какие десантники не помогут.
А вот этого не надо.
Позиции Азербайджана сильны до тех пор, пока Азербайджан освобождает СВОЕ от армянских оккупантов.
Если Азербайджан пойдет "перерубать Армению пополам" - он уже будет агрессором - это Азербайджану не нужно.
Вот и " гуляют " по всему миру уже 100 лет российские солдаты . Надо ли примеры ?
"Эрдоган позвонил Путину и сказал следующее: мы сейчас проводим успешное наступление и доведем его до конца. Вы правильно делаете, что не вмешиваетесь, но скажите и Армении, чтобы она не сопротивлялась и признала поражение", - написал Талк.
Он отметил, что Путин на это "не смог ничего возразить".
А уже на следующий день Азербайджан сообщил об освобождении стратегического города Шуши. Союзник России Армения сегодня проигрывает войну и теряет Карабах.
"С недавнего времени он не то что с Эрдоганом, он с желтой папкой справиться не может. А ведь когда-то на истребителе летал", - констатировал профессор.
https://haqqin.az/news/193474
Надо молодых летех посылать учится в ВВУЗы Баку. Как минимум у них опыт борьбы с ПВО бешенный.
89 танков
29 ед. бронетехники
131 арт. установок
61 РСЗО
15 систем ПВО в т.ч. 3 ед. С-300
9 радаров и РЭБ
143 военных авто
Потеряны всего 2 дрона "Байрактар"
Особенно в борьбе с Harop-ами. Если ему, Harop-у, не повезет и ему встретится Оса, то ему кирдык - он разлетается просто в клочья
https://twitter.com/newkc14/status/1325858704974090240?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
Годы производства9К33
с 1970 по 1975
9К33М2
с 1975 по 1980
9К33М3
с 1980 по 1988[1]Годы эксплуатациис 1971Количество выпущенных, шт.более 1200
Кацапия весь хлам армянам збагрила
- Крутил.
- Это хорошо" (почти С)