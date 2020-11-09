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Момент влучення ракети в російський вертоліт Мі-24. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У мережі з'явилося відео влучення ракети в російський гелікоптер Мі-24 на кордоні Вірменії та Азербайджану.

Його опублікував у Twitter Юрій Лямін, інформує Цензор.НЕТ.

В твіті зазначається, що відео не перевірено.

Нагадаємо, 9 листопада недалеко від кордону Вірменії з Азербайджаном збили російський Мі-24, який супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази. МЗС Азербайджану вибачився за "випадково збитий" російський військовий вертоліт.
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Топ коментарі
+72
Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 - Цензор.НЕТ 26
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09.11.2020 22:52
+64
Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 - Цензор.НЕТ 8595
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09.11.2020 22:56
+55
Все зрозуміло! Він був важчим за повітря!
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09.11.2020 22:50
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Эти ракеты… чем думают, я не знаю. Под ногами крутятся, крутятся, крутятся…
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10.11.2020 00:47 Відповісти
Люди ворвались в здание правительства и ищут Пашиняна
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10.11.2020 00:53 Відповісти
МОЛНИЯ: В Карабах вводят российских миротворцев, - Путин
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10.11.2020 01:00 Відповісти
Третья мировая.
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10.11.2020 01:59 Відповісти
Галаперидольчику?
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10.11.2020 04:47 Відповісти
Возьми себе на тумбочке.
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10.11.2020 04:55 Відповісти
Богатейший опыт, как я посмотрю
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10.11.2020 08:01 Відповісти
И тебя. Вылечат.
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10.11.2020 10:23 Відповісти
Сейчас перекрасят обломки в белый цвет и начнут вопить, что сбили их миротворцев
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10.11.2020 09:53 Відповісти
Не *** шастать!
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10.11.2020 01:05 Відповісти
Хорошая новость. Русня должна гореть по всему миру.
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10.11.2020 03:32 Відповісти
Хорошо приземлился! С огоньком!
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10.11.2020 07:30 Відповісти
От ни разу не удивлюсь если сбили вагнеровцы ,что бы там Азербайджанская сторона не признавала.
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10.11.2020 08:47 Відповісти
Алиев извинился за сбитый вертолет - какой вежливый президент!Вы.русня.любите вежливых.ведь так?
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10.11.2020 09:39 Відповісти
хит и блокбастер. смотришь и глаз радуется.
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10.11.2020 09:48 Відповісти
Прекрасное зрелище, да вот только бы побольше таких представлений.
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10.11.2020 17:04 Відповісти
Эффектное завершение конфликта
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10.11.2020 21:11 Відповісти
кацапо-ординська фуфловакцина ))

В Алтайском крае у трех медиков, привитых вакциной «Спутник V», выявили коронавирус

БАРНАУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Тесты на коронавирус у троих медиков в Алтайском крае, одними из первых получивших вакцину «Спутник V», показали положительный результат. Об этом во вторник сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций региона.
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10.11.2020 22:28 Відповісти
рождённый ползать ....
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10.11.2020 23:20 Відповісти
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