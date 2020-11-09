Момент влучення ракети в російський вертоліт Мі-24. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео влучення ракети в російський гелікоптер Мі-24 на кордоні Вірменії та Азербайджану.

Його опублікував у Twitter Юрій Лямін, інформує Цензор.НЕТ.

Unverified video with moment as the missile hit the Russian Mi-24 helicopter. pic.twitter.com/mowi3GEshr — Yuri Lyamin (@imp_navigator) November 9, 2020

В твіті зазначається, що відео не перевірено.

Нагадаємо, 9 листопада недалеко від кордону Вірменії з Азербайджаном збили російський Мі-24, який супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази. МЗС Азербайджану вибачився за "випадково збитий" російський військовий вертоліт.