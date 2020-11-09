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Момент влучення ракети в російський вертоліт Мі-24. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У мережі з'явилося відео влучення ракети в російський гелікоптер Мі-24 на кордоні Вірменії та Азербайджану.
Його опублікував у Twitter Юрій Лямін, інформує Цензор.НЕТ.
Unverified video with moment as the missile hit the Russian Mi-24 helicopter. pic.twitter.com/mowi3GEshr— Yuri Lyamin (@imp_navigator) November 9, 2020
В твіті зазначається, що відео не перевірено.
Нагадаємо, 9 листопада недалеко від кордону Вірменії з Азербайджаном збили російський Мі-24, який супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази. МЗС Азербайджану вибачився за "випадково збитий" російський військовий вертоліт.
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