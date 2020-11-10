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Реакція Ради на кризу, викликану рішенням КС, була швидкою, - Разумков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що реакція парламенту на конституційну кризу в країні була швидкою.

Про це глава парламенту заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Реакція парламенту, наскільки це було можливо, була швидкою. По-перше, це той законопроєкт, який було підписано великою кількістю народних депутатів. Якщо не помиляюся 126 депутатів підписали законопроєкт про відновлення електронного декларування та повернення до status quo щодо статті 3.3.6 прим.1, яка була скасована Конституційним Судом, для того, щоб у подальшому виходити вже з цієї ситуації.

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Паралельно з цим, майже всі депутатські фракції і групи зареєстрували свої законопроєкти зі своїм баченням, як потрібно урегулювати питання, пов'язані з відновленням декларування та з внесенням змін до Кримінально-процесуального кодексу, щоб ефективно працювала зазначена стаття Кримінального кодексу", - пояснив Разумков.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

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30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
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Топ коментарі
+9
Ну да.
Все моментально смылись на больничный
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10.11.2020 00:07
+6
До сраки така реакція, толку нуль від вас, зелені чмошники.
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10.11.2020 00:39
+5
Слова "швидкий" та "розумний" - не синоніми.
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10.11.2020 00:03
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Слова "швидкий" та "розумний" - не синоніми.
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10.11.2020 00:03 Відповісти
Разумков ти одна з двох головних гілок влади в ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ країні , відповідати будеш разом з козирами.
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10.11.2020 01:15 Відповісти
Быстро но БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО
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10.11.2020 08:06 Відповісти
Ну да.
Все моментально смылись на больничный
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10.11.2020 00:07 Відповісти
імітатори влади чи зрадники?
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10.11.2020 01:18 Відповісти
Ждут развития событий
Поскольку они тупы аки двери, а переменных очень много - они не могут понимать происходящего.
Но в данном случае для нас это даже лучше. Ибо каждый их шаг ведет к ухудшению.
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10.11.2020 01:35 Відповісти
ОНИ ДА, но не Разумков - хотя он точно вижидает, когда ему упадет власть
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10.11.2020 03:27 Відповісти
Кирпич ему на голову упадет
Хотя он сечас пытается вести собственную партию.
Ток я не вижу у него особой поддержки Разве что кало-мойша перекупит
Хотя у мойши по результатам выборов в США позиция шаткая.
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10.11.2020 03:31 Відповісти
И то и другое ! Без сомнения
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10.11.2020 08:07 Відповісти
Легендарные вы наши---та не спотыкнитесь от быстроты реакции своей то! Народу жалко вас сразу станет тогда! Как же нам то без вас тогда? Зима тем более скоро! Ой.
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10.11.2020 00:08 Відповісти
А до решения КС, что делали???
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10.11.2020 00:12 Відповісти
В цивилизованных странах декларируют доходы, а не заначку.
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10.11.2020 00:27 Відповісти
До сраки така реакція, толку нуль від вас, зелені чмошники.
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10.11.2020 00:39 Відповісти
безбожники ВСЕГДА найдут способ своровать
ибо контролировать их тоже будут безбожники
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10.11.2020 00:46 Відповісти
Люди ворвались в здание правительства и ищут Пашиняна
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10.11.2020 00:57 Відповісти
МОЛНИЯ: В Карабах вводят российских миротворцев, - Путин
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10.11.2020 00:58 Відповісти
разумный и шо? где результат твоей быстрой реакции? знаешь, пернуть с испуга это тоже быстрая реакция а в результате только вонь и более ничего!
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10.11.2020 01:03 Відповісти
Значит придумали способ развернуть эл декларации в свою пользу. Они даже бы проголосовали за смертную казнь, если бы им предъявили такое условие...на столько широка дыра возможностей.
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10.11.2020 01:03 Відповісти
Швидка видимість реакції навіть з акторством кращим за клована - зіграв кльово невдоволення блокуванням Дубинського ШВИДКОЇ РЕАКЦІЇ на два тижні . Проголосував разом з Замайбахами та Юлею за бюджет катастрофи на шляху до мрії БЕні до дефолту. ХИТРОЗРОБЛЕНИЙ СПІКЕРОК
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10.11.2020 01:06 Відповісти
А в ці два тижні президент разом зі своїм Козирем , про якого його попереджали у МІ-6 ,пішли на спарингкаратнин. Міністр оборони бувально в день зливу інформації про нову зраду у владі, вже за участі в спецоперації самого МО, пішов у карантин слідом за сладкой владной парочкой. Аваков відкрив справу про розшук мера Харьковської столиці регіоналів . Стрьомно усе якось , дуже стрьомно
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10.11.2020 01:13 Відповісти
Надоели уже, бездари!!!
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10.11.2020 01:10 Відповісти
і що з тої реакції???? ТОЛКУ - НУЛЬ! Декларації все-одно СКАСОВАНО! Всі справи проти казнокрадів - ЗАКРИТО!!! Нового закону НЕМАЄ! ТУПАКОВ - СІДАЙ ДВА!
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10.11.2020 01:35 Відповісти
На вашу ,,быструю реакцию,, шестерка Бени и по совместительству ваш хитросделанный Дубинский еще быстрее положил свою эрекцию, зарегистрировав свой ,,альтернативный законопроект,,
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10.11.2020 04:46 Відповісти
Ровно неделю назад Владимир Зеленский в прямом эфире на общенациональном канале рассказывал, какие ужасы нас ждут, если Рада прямо на следующий день не разгонит Конституционный суд. А если Рада не разгонит КСУ, он может разогнать Раду.

Прошла неделя. Произошло ровно ничего.

Конституционный суд не принял никаких решений. Рада не приняла никаких решений. Президент не принял никаких решений.

"Сдается мне, джентльмены, это была комедия" (с)
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10.11.2020 06:54 Відповісти
Зеленский в очередной раз доказал,что он полный политический импотент,способный только сотрясать воздух громкими фразами.На его вскрики не обращают внимания ни в Раде,ни в уряде,ни в КС.Президента у нас нет,есть бегающий по стране чудик.
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10.11.2020 07:51 Відповісти
Швидкая реакция у него была на 1+1 гле он быстро смылся сославшись на голову когда его припер к стенке Шишикин судья.
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10.11.2020 10:25 Відповісти
 
 