Реакція Ради на кризу, викликану рішенням КС, була швидкою, - Разумков. ВIДЕО

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що реакція парламенту на конституційну кризу в країні була швидкою.

Про це глава парламенту заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

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"Реакція парламенту, наскільки це було можливо, була швидкою. По-перше, це той законопроєкт, який було підписано великою кількістю народних депутатів. Якщо не помиляюся 126 депутатів підписали законопроєкт про відновлення електронного декларування та повернення до status quo щодо статті 3.3.6 прим.1, яка була скасована Конституційним Судом, для того, щоб у подальшому виходити вже з цієї ситуації.

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Паралельно з цим, майже всі депутатські фракції і групи зареєстрували свої законопроєкти зі своїм баченням, як потрібно урегулювати питання, пов'язані з відновленням декларування та з внесенням змін до Кримінально-процесуального кодексу, щоб ефективно працювала зазначена стаття Кримінального кодексу", - пояснив Разумков.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

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30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.