Протестувальники в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії. ВIДЕО

Демонстранти в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії.

Кілька сотень людей зайняли місця президії і депутатів, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Inside the Armenian parliament as protesters take control. No guards or security forces in sight, anywhere. pic.twitter.com/RSxfo6kqyM