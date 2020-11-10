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Вірменія (658) протест (2249)

Протестувальники в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Демонстранти в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії.

Кілька сотень людей зайняли місця президії і депутатів, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, в Єревані побили спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна, вимагаючи від нього назвати місцеперебування Пашиняна.

Протестувальники без опору правоохоронців увірвалися в зал засідань Національних Зборів Вірменії. Там перебувають депутати фракції партії "Світла Вірменія", які намагаються заспокоїти протестувальників.

Також дивіться: Вірмени захопили будівлю уряду на знак протесту проти капітуляції. ВIДЕО

Протестувальники вимагають зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оніком Гаспаряном.

Кілька тисяч людей нині перебувають у різних районах Єревана, зокрема біля будівлі уряду і будинку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Протести в Єревані розпочалися після рішення Пашиняна щодо питання Карабаху.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Ну шо сынку, помог тебе твой володька?
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10.11.2020 08:07
+10
беда прям, люди хотят умирать за Армению, а Армения - закрыла военкоматы...
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10.11.2020 08:16
+10
Какое массовое количество "одухотворенных" лиц. Возникает естественный вопрос Если люди так жаждут воевать, почему они еще не на фронте?
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10.11.2020 08:38
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Пашинян , виходь до народа Протестующие в Ереване захватили здание парламента Армении - Цензор.НЕТ 5495
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10.11.2020 08:05 Відповісти
Армяне с ума сошли. 105 лет прошло после геноцида, зачем на рожон лезть. Уже всему миру понятно, что армия Армении с советским вторчерметом бессильна против мало опытной, и не совсем самостотельной но уже состоявшейся и главное современной армией Азербайджана.
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10.11.2020 08:07 Відповісти
Ну зато не хотят отдавать то что считают своим, как и Азейбаржан, в отличии от нас.
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10.11.2020 08:11 Відповісти
всему свое время
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10.11.2020 08:31 Відповісти
Чему время? Отдавать части своей страны?
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10.11.2020 16:49 Відповісти
А навіщо ти віддав?
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10.11.2020 08:45 Відповісти
Я не Порошенко, не глупите.
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10.11.2020 16:48 Відповісти
Ну шо сынку, помог тебе твой володька?
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10.11.2020 08:07 Відповісти
Началось...
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10.11.2020 08:10 Відповісти
Одного раза достаточно, байрактар по офису оппозиции...
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10.11.2020 08:11 Відповісти
В этой ситуации одни плюсы для бункерного деда...армяне снесут Пашиняна и вернут Саркисяна...лепшего друга деда
Айзеры получат на неопределенное время окупационный контингент на своей земле окропленной кровью тисяч героев Азейбаржана
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10.11.2020 08:14 Відповісти
спокойно, кацы-миратворцы это сюр и пока ещё не понимают во что и зачем ввязались, их уже ждут великие сабытия Протестующие в Ереване захватили здание парламента Армении - Цензор.НЕТ 6361
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10.11.2020 08:23 Відповісти
100%!
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10.11.2020 10:16 Відповісти
беда прям, люди хотят умирать за Армению, а Армения - закрыла военкоматы...
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10.11.2020 08:16 Відповісти
военкоматы в армении закрыты???
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10.11.2020 08:18 Відповісти
ночь же...
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10.11.2020 08:25 Відповісти
Предлагают очередного клоуна во власть?
Протестующие в Ереване захватили здание парламента Армении - Цензор.НЕТ 6026
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10.11.2020 08:18 Відповісти
Протестувальники в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії - Цензор.НЕТ 6111
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10.11.2020 08:46 Відповісти
Прочитал я тот договор. Но так и не понял нахрена он в таком виде Азербайджану? Вместо армян теперь там будут ватники? Все затевалось ради отжима каких-то кусочков территорий? Весьма странно.
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10.11.2020 08:26 Відповісти
Не отжима, а возвращения. И довольно солидных кусочков.
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10.11.2020 08:35 Відповісти
Они не на всей территории если я верно понял, а на куске. И по схеме 5+5 лет (вторые +5 под вопросом).
Азеры получают территории всего остального Карабаха. Без дальнейшей войны - деньги, кровь... в общем им выгодно.
Плюс хрен его знает, что там на неофициальном уровне было обещано обеим сторонам.
В общем, не будь он выгоден - воевали бы дальше.
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10.11.2020 09:34 Відповісти
Только глаза открыл, зашёл на сайт, а тут такое. А чего хотят эти люди, войны до победного конца? Тогда они реально идиоты. Покладут ещё кучу своих парней и потеряют оставшиеся территории. Это же понятно любому
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10.11.2020 08:28 Відповісти
Российские миротворцы или таки террористы путина ?
Как все запутали черти ...
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10.11.2020 08:32 Відповісти
Не знаю. У нас после подписания Минск-2 спокойно было. Может в названии дело?
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10.11.2020 08:34 Відповісти
Слуги, ДУМАЙТЕ. Всі не втечете .Що робить договір з чортом.
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10.11.2020 08:37 Відповісти
Какое массовое количество "одухотворенных" лиц. Возникает естественный вопрос Если люди так жаждут воевать, почему они еще не на фронте?
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10.11.2020 08:38 Відповісти
Так и наша партия войны тоже предпочитает в Киеве "воевать". А детей своих вообще подальше отправляют в Британию.
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10.11.2020 10:18 Відповісти
Надо было брать автомат и воевать, а не торговать в параше, как говориться одной жопой на два ярмарка не получаеться, торгуйте дальше.
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10.11.2020 08:40 Відповісти
Уважаю. Нам далеко
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10.11.2020 08:57 Відповісти
Вам це кому?
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10.11.2020 10:14 Відповісти
Почему эти ворвавшиеся не на передовой?
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10.11.2020 09:09 Відповісти
Вони пашиняна шукають, а він вже в мацкву вилетів карліку ноги лизати. Арменію ціною половини карабаху положив до лап раші і свалив. Орда розіграла цю партію на свою користь. Далі Білорусь і знаючи що твориться в нас, і скільки тут ворогів держави та зрадників, то нажаль і Україна.
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10.11.2020 09:12 Відповісти
По пунктам освободили
Всю свою территорию
Шуша город где жили 50% всех Азербайджанцев Карабаха до 89,года
Разблокируют Нахичевань где живёт 400тыс.азербайджанцев
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10.11.2020 09:15 Відповісти
хочуть повторити 1999 ?
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10.11.2020 09:27 Відповісти
Они против окончания войны, но воевать сами не будут, только протестовать...
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10.11.2020 09:32 Відповісти
Им по телевизору сказали, что они побеждают, причем в одну калитку, а тут капитуляция. Протестувальники в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії - Цензор.НЕТ 7046
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10.11.2020 10:18 Відповісти
Хохли-перевертні. Ще пару років назад хлопали від радощів з приводу перемоги Пашиняна у вірменській революції, а тепер плюють на голову і проводять паралелі з президентом України.
Підлі, продажні, безпринципні і малограмотні рагулі. Так і житимете далі.
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10.11.2020 10:16 Відповісти
хлопали від радощів

*********
плескали в долоні на радощах
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10.11.2020 10:22 Відповісти
ніколи не виправляй ідіотів, вони повинні бути помітними.
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10.11.2020 11:58 Відповісти
Яку чудову ти дав собі характеристику.
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10.11.2020 11:57 Відповісти
Аби пукнуть - "сам дурак".
Ану покажи мені де я зловтішаюся з приводу погромів владних інституцій у Вірменії?
Я поважаю право Азербайджану повернути свої території. Але й топтати ногами вірмен наміру не маю.
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10.11.2020 12:00 Відповісти
А хіба я щось казав про вірмен чи азербайджан? Я говорю про характеристику яку ти собі дав.
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10.11.2020 12:09 Відповісти
Дякую. То від злості.
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10.11.2020 10:25 Відповісти
Захватили? И что? Пописяли в теплых туалетах и разошлись?
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10.11.2020 10:34 Відповісти
У нас буде так само, якщо Зелень підпише якісь угоди з окупованими територіями.
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10.11.2020 10:38 Відповісти
Сейчас вепс нагонит в Армению своих войск но воевать за армян не будет, электорат скинет Пашиняна и поставит нового друга рашки. Помогли тебе Коля, твои пацаки?
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10.11.2020 10:51 Відповісти
В парламенте откроется новый рынок.
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10.11.2020 11:07 Відповісти
Смешной народ эти армяне, в отместку за то что Азербайджан захватил якобы их Карабах они захватили собственный парламент.
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10.11.2020 11:51 Відповісти
Так должно быть в каждой демократической стране. Полиция с народом.
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10.11.2020 13:11 Відповісти
ПАШИНЯН ЗНАЛ ПРО СМЕРТЬ СВОИХ ГРАЖДАН ЗАРАННЕЕ !!!
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10.11.2020 14:18 Відповісти
 
 