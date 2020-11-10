Протестувальники в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Демонстранти в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії.
Кілька сотень людей зайняли місця президії і депутатів, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Inside the Armenian parliament as protesters take control. No guards or security forces in sight, anywhere. pic.twitter.com/RSxfo6kqyM— Neil Hauer (@NeilPHauer) November 10, 2020
Protesters have stormed parliament pic.twitter.com/qpITAq4xaq— Neil Hauer (@NeilPHauer) November 10, 2020
Як повідомлялося, в Єревані побили спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна, вимагаючи від нього назвати місцеперебування Пашиняна.
Протестувальники без опору правоохоронців увірвалися в зал засідань Національних Зборів Вірменії. Там перебувають депутати фракції партії "Світла Вірменія", які намагаються заспокоїти протестувальників.
Протестувальники вимагають зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оніком Гаспаряном.
Кілька тисяч людей нині перебувають у різних районах Єревана, зокрема біля будівлі уряду і будинку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.
Протести в Єревані розпочалися після рішення Пашиняна щодо питання Карабаху.
Будь ласка, зачекайте...
Айзеры получат на неопределенное время окупационный контингент на своей земле окропленной кровью тисяч героев Азейбаржана
Азеры получают территории всего остального Карабаха. Без дальнейшей войны - деньги, кровь... в общем им выгодно.
Плюс хрен его знает, что там на неофициальном уровне было обещано обеим сторонам.
В общем, не будь он выгоден - воевали бы дальше.
Как все запутали черти ...
Всю свою территорию
Шуша город где жили 50% всех Азербайджанцев Карабаха до 89,года
Разблокируют Нахичевань где живёт 400тыс.азербайджанцев
Підлі, продажні, безпринципні і малограмотні рагулі. Так і житимете далі.
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плескали в долоні на радощах
Ану покажи мені де я зловтішаюся з приводу погромів владних інституцій у Вірменії?
Я поважаю право Азербайджану повернути свої території. Але й топтати ногами вірмен наміру не маю.