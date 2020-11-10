РФ відправила в Нагірний Карабах уже вісім літаків зі своїми миротворцями і бронетехнікою (оновлено). ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Нагірний Карабах вилетіли перші вісім літаків Іл-76 з російськими миротворцями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
"На борту повітряних суден - особовий склад миротворчого з'єднання, автомобільна техніка, бронетранспортери та матеріальні засоби", - повідомили в Міноборони РФ.
Основу миротворчого контингенту Росії становлять підрозділи ЦВО. Загалом задіяно 1960 військових, 90 бронетранспортерів і 380 одиниць техніки. Командування миротворчих сил РФ розгортається в районі столиці Карабаху Степанакерта. Спостережні пости будуть виставлені вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинський коридору.
Азербайджанський президент Ільхам Алієв заявив, що Туреччина і Росія будуть спільно здійснювати миротворчу діяльність у Карабасі.
Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
Пустить туда русских
Пустить в Карабах тех, кто всегда и способствовал тому, чтобы этот конфликт был вечным
Поздравляю, пока там будут русские в любом виде, он и будет вечным
Судя по всему Армении и Азербайджану еще далеко до прозрения, взаимная ненависть застилает глаза
"Российские миротворческие силы войдут на территорию Нагорного Карабаха в рамках договорённости между Арменией, Россией и Азербайджаном. Об этом говорится в документе, который подписали лидеры стран об окончании войны в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы будут разграничивать враждующие стороны"
Прочитали?
А теперь скажите, что в этом сообщеннии россСМИ правда, а что ложь? Верно, друзья! Всë ложь. Говорят, что "Маленькая ложь рождает большое недоверие". А тут уже не "маленькая ложь", а стопроцентная густопсовая брехня! Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Россия лгала всегда, лгала везде и лгала обо всëм. Ложь - это еë, так бы сказать, государственные модусы - вивенди и оперенди. "На лжи стоим и не врать не можем!" - надо бы пудовую чугунную бляху с этим изречением повесить на грудь главного брехунца РФ, а весом поменее, в зависимости, от количества ими излитой на уши россиян брехни, его подельникам, Лаврову и Шойге.
Никаких российских "миротворцев" в Карабах не вводят. Это - наглая ложь. Во-первых; "забыли" упомянуть четвëртого участника переговоров, а по факту - первого и главного - Турцию. Именно турецкие военнослужащие войдут на территорию азербайджанского Карабаха в качестве миротворческих сил.
А во-вторых; российских вояк разместят с другой стороны линии соприкосновения, на территории Армении.
Согласитесь, что это несколько иной расклад получается, верно?
А сколько было понтов!
ЕХ АЛІЄВ ...
Яка сумна кінцівка.