РФ відправила в Нагірний Карабах уже вісім літаків зі своїми миротворцями і бронетехнікою (оновлено). ВIДЕО

У Нагірний Карабах вилетіли перші вісім літаків Іл-76 з російськими миротворцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

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"На борту повітряних суден - особовий склад миротворчого з'єднання, автомобільна техніка, бронетранспортери та матеріальні засоби", - повідомили в Міноборони РФ.

Основу миротворчого контингенту Росії становлять підрозділи ЦВО. Загалом задіяно 1960 військових, 90 бронетранспортерів і 380 одиниць техніки. Командування миротворчих сил РФ розгортається в районі столиці Карабаху Степанакерта. Спостережні пости будуть виставлені вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинський коридору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочалося виведення вірменських військ із Карабаху, - Міноборони РФ

Азербайджанський президент Ільхам Алієв заявив, що Туреччина і Росія будуть спільно здійснювати миротворчу діяльність у Карабасі.

Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.