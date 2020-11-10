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Азербайджан (607) Вірменія (658) миротворці (615) Росія (47196) Нагірний Карабах (460)

РФ відправила в Нагірний Карабах уже вісім літаків зі своїми миротворцями і бронетехнікою (оновлено). ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Нагірний Карабах вилетіли перші вісім літаків Іл-76 з російськими миротворцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"На борту повітряних суден - особовий склад миротворчого з'єднання, автомобільна техніка, бронетранспортери та матеріальні засоби", - повідомили в Міноборони РФ.

Основу миротворчого контингенту Росії становлять підрозділи ЦВО. Загалом задіяно 1960 військових, 90 бронетранспортерів і 380 одиниць техніки. Командування миротворчих сил РФ розгортається в районі столиці Карабаху Степанакерта. Спостережні пости будуть виставлені вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинський коридору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочалося виведення вірменських військ із Карабаху, - Міноборони РФ

Азербайджанський президент Ільхам Алієв заявив, що Туреччина і Росія будуть спільно здійснювати миротворчу діяльність у Карабасі.

Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+50
Миротворцы!!!! Ржач!!!!!!
Миротворцы - с опытом ведения боевых действий и убийств в Сирии, Чечне и на Донбасе!!!!
Миротворцы от Путина и Кадырова!!!! Еще от Лукашенко - омоновцев отправте!!!! ГОЛУБЕЙ МИРА!!!
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10.11.2020 08:49
+43
Ну все...теперь Азейбаржан может забыть о Карабахе...
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10.11.2020 08:47
+33
Вот и все. "Карабах наш" А победа была так возможна
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10.11.2020 08:48
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Ослан, какая такая экономика сейчас у заСрахи , аж никакая ! В следующем году Мордор ожидает дефолт ,нищета и харчевание твоих соостадников на 1-2 доллара в день
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10.11.2020 13:02 Відповісти
Кращіх миротворців ніж російський окупаційний контингент мабуть не знайшлося. Далі росіяни перетворять це на "калінінград", побудують базу і перетворять цю територію у плацдарм для наступу. Азербайджанці зробили велику помилку. Треба було бити усіх, в тому числі в росіян, якщо полізли б.
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10.11.2020 09:22 Відповісти
Россия и миротворцы? Уже смешно.
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10.11.2020 09:23 Відповісти
А почему миротворцы не из Франции или Австралии или Китая ?а именно из мегадержавы питерской братвы ?
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10.11.2020 09:24 Відповісти
Хоть бы в заголовке не позорились - взяли "миротворцы" в кавычки, как положено.
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10.11.2020 09:28 Відповісти
"миротворцы" тут только в кавычках использовать.
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10.11.2020 09:30 Відповісти
Мне кажется, что чем больше у Кацапии будет таких "баз", как в Карабахе, тем меньше им будет дела до Украины. Люди думают и говорят о голой политике и не представляют себе, во что путлеро-ССовцам обойдется содержание таких "баз". Можно хотя бы прикинуть, в какой длинный рубль обойдутся 8 рейсов Ил-76, а их нужно будет делать десятками.
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10.11.2020 09:36 Відповісти
на войнушки у них деньги всегда найдутся
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10.11.2020 14:02 Відповісти
Ритуальне збиття російського гелікоптера було придумане для виходу на сцену мокшанських "миротворців" )) "Сакральна жертва".
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10.11.2020 09:37 Відповісти
Алиев сдулся, как надувная кукла... вчера ему симпатизировал - сегодня отвращение.
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10.11.2020 09:38 Відповісти
Как подвесить проблему?
Пустить туда русских
Пустить в Карабах тех, кто всегда и способствовал тому, чтобы этот конфликт был вечным
Поздравляю, пока там будут русские в любом виде, он и будет вечным
Судя по всему Армении и Азербайджану еще далеко до прозрения, взаимная ненависть застилает глаза
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10.11.2020 09:38 Відповісти
Это какой-то сюр! 7 часов назад подписали капитуляцию а уже "миротворцы" там....
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10.11.2020 09:39 Відповісти
это нам предупреждение, как русня в сжатые сроки может перемещать свои войска куда угодно. боюсь с нашими "миротворцами" из Банковой, мы можем просрать всё, и так же в сжатые сроки.
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10.11.2020 14:01 Відповісти
Алієв прийняв одне рішення без Ердогана і те дурне. Турція забезпечила перемогу, а алієв замість безумовної капітуляції пішов на поступки,і за це ще по шкодує. РФ відправила в Нагірний Карабах уже вісім літаків зі своїми миротворцями і бронетехнікою (оновлено) - Цензор.НЕТ 3576
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10.11.2020 09:41 Відповісти
кацапы сидели на "чемоданах" - бтрах, ждали спецоперации по вертолету... у них еще были заготовки...
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10.11.2020 09:41 Відповісти
Там уже были эти "миротворцы" с саперными лопатками 1990 году. Разве Алиев не помнит сальянские казармы?
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10.11.2020 09:44 Відповісти
Ще місяць і все б закінчилось повним закриттям проекту карабах,але ж ні азейбарджан клюнув на московську наживку і тепер буде локті кусати,бо расеї там мир не потрібен це тільки на деякий час щоб очі всім замилити.Тільки опухоль на тілі азейбарджану почала вирізатись як тут куйло пускає метастази.Дурний ти Алієв,через пять років не знати що з тобою буде,і що буде з карабахом зате рюскій мір буде вам свої правила диктувати,а так міг увійти в історію як людина яка повернула свою землю!
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10.11.2020 09:50 Відповісти
Ложь о "российских миротворцах" в Карабахе.
"Российские миротворческие силы войдут на территорию Нагорного Карабаха в рамках договорённости между Арменией, Россией и Азербайджаном. Об этом говорится в документе, который подписали лидеры стран об окончании войны в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы будут разграничивать враждующие стороны"

Прочитали?
А теперь скажите, что в этом сообщеннии россСМИ правда, а что ложь? Верно, друзья! Всë ложь. Говорят, что "Маленькая ложь рождает большое недоверие". А тут уже не "маленькая ложь", а стопроцентная густопсовая брехня! Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Россия лгала всегда, лгала везде и лгала обо всëм. Ложь - это еë, так бы сказать, государственные модусы - вивенди и оперенди. "На лжи стоим и не врать не можем!" - надо бы пудовую чугунную бляху с этим изречением повесить на грудь главного брехунца РФ, а весом поменее, в зависимости, от количества ими излитой на уши россиян брехни, его подельникам, Лаврову и Шойге.
Никаких российских "миротворцев" в Карабах не вводят. Это - наглая ложь. Во-первых; "забыли" упомянуть четвëртого участника переговоров, а по факту - первого и главного - Турцию. Именно турецкие военнослужащие войдут на территорию азербайджанского Карабаха в качестве миротворческих сил.
А во-вторых; российских вояк разместят с другой стороны линии соприкосновения, на территории Армении.
Согласитесь, что это несколько иной расклад получается, верно?
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10.11.2020 09:56 Відповісти
Учитывая, что Алиев заявил и об участии турецких миротворцев... сдается мне, что вчерашний мирный договор - это результат не столько Азербайджана и Армении... а договоренности РФ и Турции.
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10.11.2020 10:08 Відповісти
Кацапи - миротворці? Курям на сміх...
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10.11.2020 10:19 Відповісти
Расеяне летят,а турки едут.
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10.11.2020 10:22 Відповісти
Основу российского контингента, который вылетел в Нагорный Карабах выполнять роль "миротворцев", составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский в Самарской области. Военные этой в/ч принимали участие в захвате Крыма и оккупации части Донбасса, пишет в Facebook волонтер-расследователь из организации InformNapalm Иракли Комахидзе.
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10.11.2020 10:25 Відповісти
Сбивайте нах* окупантов!
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10.11.2020 10:27 Відповісти
Карабах официально отдали под паРашу ...


А сколько было понтов!
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10.11.2020 10:44 Відповісти
Правильно писать: российские "миротворцы".
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10.11.2020 10:50 Відповісти
Асвабадітєлі летять
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10.11.2020 10:54 Відповісти
Смешно сказать ,эрефные миротворцы 🙄🤦🤫🤭😂😂😂😂😂
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10.11.2020 11:01 Відповісти
"Российские миротворцы" звучит так же, как "святой черт". Надеялся на полную победу Азербайджана. Но РФ запустила свои щупальца еще в один регион.
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10.11.2020 11:02 Відповісти
Думаю, турецкие "миротворцы" крепко наваляют российский "миротворцам"...
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10.11.2020 11:30 Відповісти
капитулянты контрибуцию будут выплачивать?
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10.11.2020 11:52 Відповісти
В Нагорный Карабах вылетели первые восемь самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Источник: https://censor.net/ru/v3230051

ЕХ АЛІЄВ ...

Яка сумна кінцівка.
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10.11.2020 13:30 Відповісти
Прямо кадры из "в зоне особого внимания" )
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10.11.2020 13:57 Відповісти
Вылетели в Карабах... А там есть аэродром хоть один?
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10.11.2020 14:51 Відповісти
Жаль что все долетели и сели, ведь их так ждут в раю
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10.11.2020 15:21 Відповісти
Еще одна война раше... Не навоевались...
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10.11.2020 20:05 Відповісти
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