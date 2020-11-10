Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на критику глави Мінкульту Олександра Ткаченка, який виступив проти запровадження обмежень у вихідні дні для закладів культури.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив під час ефіру "Свободи слова" на ICTV.
"Я читав, звичайно, коментар пана Ткаченка. Але мені здається, що це хороша спроба сподобатися. Але замість такої спроби сподобатися, я вважаю, краще запропонувати для креативних індустрій, яким чином їм буде легше пройти цю необхідність. Я дуже сподіваюся, що мій колега знайде спосіб і запропонує механізм, як його пройти", - сказав глава МОЗ.
Степанов наголосив, що в країні не можна запроваджувати повний локдаун на кілька тижнів, тому знайшли "формулу на суботу-неділю", запропонувавши жорсткий карантин вихідного дня.
Відповідаючи на запитання, скільки він може тривати, то, за словами Степанова, все залежить від епідситуації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запровадять карантин вихідного дня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти карантину вихідного дня.
Будь ласка, зачекайте...
локдаун-у вас в головах,а не в клозетах
Надо было вводить с пятницы по понедельник, weekEND, понимаешь ли
у тебя есть ещё места для ковыряния...
Карантину вихідного дня буде достатньо, не достатньо, чи він буде не ефективний?
кому твой пост? зедебилам?
Та они и слов таких ни разу не слышали...
Окрім того, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 28.10.2020 у справі
№640/10983/20 у зв'язку із порушенням вимог пожежної та техногенної безпеки до Національного університету харчових технологій застосовано заходи реагування у вигляді повного зупинення роботи корпусу «А», де 11.11.2020 заплановано вибори Університету.
Також, рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 02.09.2020 у справі № 560/723/20 застосовано заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації будівель навчального корпусу відокремленого структурного підрозділу «Кам`янець - Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій» та гуртожитку до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.
Керівництво МОН та адміністрація вказаного Університету нехтують вищевказанами фактами та рішеннями судів, чим наражає життя та здоров'я викладачів та студентів на небезпеку.
А оцей карантин вихідного - це як "трішки вагітна". Час і зусилля потратимо, але нічого не дасть