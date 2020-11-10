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Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на критику глави Мінкульту Олександра Ткаченка, який виступив проти запровадження обмежень у вихідні дні для закладів культури.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив під час ефіру "Свободи слова" на ICTV.

"Я читав, звичайно, коментар пана Ткаченка. Але мені здається, що це хороша спроба сподобатися. Але замість такої спроби сподобатися, я вважаю, краще запропонувати для креативних індустрій, яким чином їм буде легше пройти цю необхідність. Я дуже сподіваюся, що мій колега знайде спосіб і запропонує механізм, як його пройти", - сказав глава МОЗ.

Степанов наголосив, що в країні не можна запроваджувати повний локдаун на кілька тижнів, тому знайшли "формулу на суботу-неділю", запропонувавши жорсткий карантин вихідного дня.

Відповідаючи на запитання, скільки він може тривати, то, за словами Степанова, все залежить від епідситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запровадять карантин вихідного дня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти карантину вихідного дня.

Також читайте: Ткаченко не підтримує запровадження карантину вихідного дня: Сотні тисяч людей сфери культури можуть втратити роботу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Десятки тысяч больных в Украине останутся без медпомощи! Среди них - сердечно-сосудистые (лидеры по смертности, кстати). Ради больных короной, среди которых смертность, как бы это не звучало цинично, В РАЗЫ ниже. Где логика?
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10.11.2020 09:39
+6
Ось так шляхом абсурду заганяють в стойло і хаос.
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10.11.2020 09:39
+6
Логика в том что приняли штрафы за маски. Только где медецинское обоснование их эфективности . Многие иследования против ношения масок . Но вы будете ходить в намордниках как мы вам сказали. Продолжение следует... аж до стойла в резервациях.
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10.11.2020 10:12
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Порохоботи запаслися Рошенками і чекають на ПУНТЧ. Степанов ответил на критику карантина выходного дня от Ткаченко: Полный локдаун вводить нельзя, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье" - Цензор.НЕТ 1040
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10.11.2020 09:35 Відповісти
сашко ты идиот неисправимый то топил за яныка теперь топишь за клоунов угомонись если нечего вообще что то вразумительное писать карантин на выходные это все одно что мужику запретить в порно студии салоне заниматься сексом.. именно выходные дни народ массово и будет заражаться.. на УЛИЦАХ ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ скопление людей будем массовым если кто на работу кто в автосалон кто на СТО кто дома -а кто на рынок то теперь все в парки скверы и на улицы просто тупое толпо створение как по мне 3-4 недели полного карантина а отрезанным везде транспортом по стране способны на 50% сразу дать тормоз в поступлении новых больных с Ковидом а также это практика Евросоюза и мира.. почему то там идут на ПОЛНЫЙ ЛОКДАУН... а у нас Бубочко шото мямлит.. дебилы прости Господи! и дать время нашим медикам спасть тех кто болеет уже и естественно освободить от выздровевших или умерших койко места...
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10.11.2020 10:06 Відповісти
Знаєш дурбецело, я на цьому сайті з 2019 року, і ніколи не топив і не топлю за яника і за сцикло. пнх . я порохобот.
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10.11.2020 11:14 Відповісти
ага.полный локдаун.Швеция и Финляндия имеют в разы меньшую сметрность и заболеваемость нежели масочная Германия и Франция..
локдаун-у вас в головах,а не в клозетах
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10.11.2020 15:22 Відповісти
Как об артистах беспокоятся ))))
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10.11.2020 09:37 Відповісти
А что по поводу решения закрыть больницы?
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10.11.2020 09:38 Відповісти
Компенсировать убытки частникам он не собирается за эти дни нет?
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10.11.2020 09:38 Відповісти
Ось так шляхом абсурду заганяють в стойло і хаос.
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10.11.2020 09:39 Відповісти
Эт поспешили!
Надо было вводить с пятницы по понедельник, weekEND, понимаешь ли Степанов ответил на критику карантина выходного дня от Ткаченко: Полный локдаун вводить нельзя, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье" - Цензор.НЕТ 295
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10.11.2020 09:50 Відповісти
И назначили санбачок министром здравохренения...
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10.11.2020 09:39 Відповісти
Десятки тысяч больных в Украине останутся без медпомощи! Среди них - сердечно-сосудистые (лидеры по смертности, кстати). Ради больных короной, среди которых смертность, как бы это не звучало цинично, В РАЗЫ ниже. Где логика?
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10.11.2020 09:39 Відповісти
Логика в том что приняли штрафы за маски. Только где медецинское обоснование их эфективности . Многие иследования против ношения масок . Но вы будете ходить в намордниках как мы вам сказали. Продолжение следует... аж до стойла в резервациях.
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10.11.2020 10:12 Відповісти
Жесть... Штрафы за отсутствие масок даже на улицах - это многомесячная практика ВСЕХ нормальных стран. Потому что реально снижает риск заражения.
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10.11.2020 10:13 Відповісти
специалист? перлы ковыряешь?.. Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 9635
у тебя есть ещё места для ковыряния...
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10.11.2020 10:34 Відповісти
Да нихера. Обоснования то так никто и не видел пока.
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10.11.2020 10:51 Відповісти
Сказал докажи и обоснуй. А какая репутация у санитаров чтоб им верить. За кордоном веру купили за возмещения 70% зарплты на карантине. За такие % и я бы поверил и носил маску пока бы платили.
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10.11.2020 11:03 Відповісти
Цей карантин "вихідного дня", що мертвому припарка. Ситуація в країні катастрофічна: пройдіться по лікарнях. Людям відмовляють у госпіталізації із сатурацією 85 та діагнозом ковід, бо місць нема - помирайте вдома та не псувайте статистику. Чому працюють школи, в класах нема третини учнів, хворіють та помирають вчителі, діти переносять вірус додому. Всі сусіди організували онлайн навчання вдома, лише наші неспроможні ! Сором, Степанов та уряд. Балаболи ви! А ще не підійшли тарифи взимку на газ та тепло... Дивіться на Вірменію та прогнозуйте те саме !
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10.11.2020 09:49 Відповісти
паника худший враг, будем оценивать ситуацию по официальным данным
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10.11.2020 09:55 Відповісти
Владельцы-смотрящие магазинов, кафе, ресторанов и прочей, прочей "производственной" сферы против...Еще бы.... У них достаточно денег, чтобы улететь лечиться в Европу... Хотя заболеть в их загородных имениях маловероятно... Риск минимальный, но прибыль...
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10.11.2020 09:54 Відповісти
а я думал, что хуже кролика, погорелицы из Лондона, американской "санитарки" не будет, а оказывается, что это просто цветочки Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 6431
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10.11.2020 10:08 Відповісти
Слухай тупий зедебіл - степашку і "американской "санитарки"" даже не порівняти... Зрівняй їхню освіту, хоча зедебіл і є зедеіл
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10.11.2020 10:15 Відповісти
Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 6854
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10.11.2020 10:23 Відповісти
Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 6645Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 4636
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10.11.2020 16:07 Відповісти
Де математична модель епідемії в Україні яка враховує "контактну активність" населення?
Карантину вихідного дня буде достатньо, не достатньо, чи він буде не ефективний?
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10.11.2020 10:01 Відповісти
Не ефективний повір тут і формул не потрібно.
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10.11.2020 10:05 Відповісти
Любой способ перекрыть перенос инфекции эффективен.
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10.11.2020 16:23 Відповісти
"...математична модель епідемії..." Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 7252

кому твой пост? зедебилам? Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 8606

Та они и слов таких ни разу не слышали...
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10.11.2020 10:31 Відповісти
Лучшее лекарство от коронавируса- это сырое мясо зеленожопых обезьян- слуг народа!
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10.11.2020 10:11 Відповісти
и этого накормят асфальтом...
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10.11.2020 10:21 Відповісти
На 11.11.2020 Міністерством освіти і науки України відповідно до наказу від 07.08.2020 року за №234-к призначено вибори ректора Національного університету харчових технологій (НУХТ). Разом із тим, міста Суми, Полтава, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський та Сміла, де розташовано 5 коледжів та 2 філії Університету, 06.11.2020 Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесено до червоної епідеміологічної зони. Більше того, в самому Університеті, як стверджують співробітники цього закладу освіти, в даний час масове захворювання серед викладачів та працівників НУХТ на вірус COVID-19. Натомість, адміністрація Національного університету харчових технологій приховує цей факт і намагається в будь-який спосіб провести 11.11.2020 вибори ректора, нехтуючи життям та здоров'ям викладачів, працівників та студентів Університету.
Окрім того, рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 28.10.2020 у справі

№640/10983/20 у зв'язку із порушенням вимог пожежної та техногенної безпеки до Національного університету харчових технологій застосовано заходи реагування у вигляді повного зупинення роботи корпусу «А», де 11.11.2020 заплановано вибори Університету.
Також, рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 02.09.2020 у справі № 560/723/20 застосовано заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації будівель навчального корпусу відокремленого структурного підрозділу «Кам`янець - Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій» та гуртожитку до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.
Керівництво МОН та адміністрація вказаного Університету нехтують вищевказанами фактами та рішеннями судів, чим наражає життя та здоров'я викладачів та студентів на небезпеку.
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10.11.2020 10:27 Відповісти
Виагра-Лайт - для тех кому не по***ся а повые***ся!
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10.11.2020 10:31 Відповісти
Скажу так: цей карантин вихідного нічого толком не дасть, лише створить проблеми для бізнесу та дискмфорт людям. Я би більше зрозумів повний жорсткий локдаун, бо він теж створив би проблеми, але точно дав би позитивний ефект з епідемічної точки зору. Типу місяць-два помучились, але отримали ефект по зменшенню кількості заражень.
А оцей карантин вихідного - це як "трішки вагітна". Час і зусилля потратимо, але нічого не дасть
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10.11.2020 10:42 Відповісти
я не могу выяснить, будет ли в Киеве транспорт работать на выходные дни
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10.11.2020 10:45 Відповісти
Даже Эпицентры будут работать ))) а вот рынки и мелкие магазины закроют, малому бизнесу кирдец
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10.11.2020 11:27 Відповісти
В нормальной стране санврач будет говорить то, что должен говорить санврач. А этот и санврач, и политик и экономист. Как говорил мне один мудрый еврей "если ты говоришь, что разбираешься во всем, то ты не разбираешься ни в чем".
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10.11.2020 10:47 Відповісти
Видимо по выходным вирус как то не так распостраняется как в рабочие дни Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю" - Цензор.НЕТ 9420
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10.11.2020 11:25 Відповісти
Если бы можно было ,без экономических потерь,ввести полный локдаун,то это бы было самым эффективным.Просто в выходные нехрен шастать.
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10.11.2020 16:26 Відповісти
ЛУЧШЕ ОБЬЯВИТЬ ЛОКДАУН НА 12 ДНЕЙ, ЧЕМ ДЕРГАТЬ БИЗНЕС КАЖДЫЕ 2 ДНЯ ПО ВЫХОДНЫХ- КОГДА В ЭТИ ДНИ САМАЯ ВЫСОКАЯ ВЫРУЧКА.
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10.11.2020 12:18 Відповісти
ЛУЧШЕ ОБЬЯВИТЬ ЛОКДАУН НА 12 ДНЕЙ, ЧЕМ ДЕРГАТЬ БИЗНЕС КАЖДЫЕ 2 ДНЯ ПО ВЫХОДНЫХ- КОГДА В ЭТИ ДНИ САМАЯ ВЫСОКАЯ ВЫРУЧКА.
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10.11.2020 12:19 Відповісти
 
 