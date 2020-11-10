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Донецьк (865) Донбас (21733) військовослужбовці (3944) Іловайськ (266) 54 окрема бригада (145) Ухман Михайло (235)

"Окопна війна": Що робилося в нашій колоні, словами не передати. Шматки металу, людей, хтось кричить, марить, повзе і горить заживо, - офіцер ЗСУ Стребіж про Іловайську трагедію. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Сьогодні в рубриці "Окопна війна" розповідь про жителя Донбасу, українського воїна, котрий покинув свій тимчасово окупований Донецьк, щоб воювати проти російських окупантів.

Якщо запитати на фронті "Хто такий Гайдук?", вам відразу почнуть розказувати легенди або звичайні чутки про артилериста, який день і ніч стріляє з артилерії по російських окупантах. Насправді – це не вигаданий персонаж, а цілком реальна людина, колишній боєць батальйону "Донбас", а тепер артилерист у 54 бригаді Збройних сил України. Який насправді своєю роботою відправив у пекло чимало московських найманців, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Михайло Стребіж до війни багато працював, щоб забезпечити себе і сім’ю, мріяв про щасливу старість, але всі плани зіпсувала російська агресія. Попри те, що йому було уже за п’ятдесят років, коли розпочалася війна, пан Михайло не став ховатися за спини молодих. Не чекав у Донецьку результату боротьби між окупантами і українськими військами, як це, на жаль, зробило багато жителів Донецької та Луганської областей. А сам пішов воювати за свою Батьківщину.

Також дивіться: "Окопна війна": "У нашому підрозділі немає заробітчан, усі розуміють, що є вища мета, ніж гроші", - командир взводу 74-го ОРБ Артем. ВIДЕО

- Ми знаємо, що не дуже багато жителів Донецька повстали проти московського агресора, якщо зважати, що вмісті до війни проживало кілька мільйонів населення? У кожного з них були на це свої причини: байдужість, зрада, страх.. Що вас спонукало кинути виклик окупантам.

- Михайле, насправді дуже багато донеччан пішли воювати в лавах української армії за свою країну. Вони розчинилися у загальній масі, адже війна триває на великій ділянці нашої землі. Що ж стосується мене, то все розпочалося з Майдану. Спочатку мені стало цікаво. Чому там люди протестують, адже живемо більш-менш нормально? Хоча з іншого боку, - кращого життя ми не знали. Ті, хто їздив у Європу розказував, що там все набагато краще. Сам кілька разів був за кордоном, розумів, що нам є до чого прагнути, але до цього ми маємо самі прийти, зрозуміти, що в країні потрібні зміни.

Хоча кажу чесно, серце відмовлялося підтримувати початок Революції, моментами шукав інші шляхи вирішення цієї проблеми. А потім почали бити людей на Майдані. Тут розум відмовлявся вірити, що професійні, треновані бійці, які мають захищати громадян своєї країни, почали з них знущатися.

Коли так званий "президент" Янукович попросив Путіна ввести війська в Україну, я зрозумів, що нам потрібно захищатися і боротися. Мої походи з деякими побратимами у військкомати міста Донецька були безуспішними. "Зачєм вам ето нада, ми же с Росієй, какая война? Тєм боліє, у вас уже возраст нє той" - відповідали нам.

Чисто випадково я з побратимом побачив оголошення, що Семен Семенченко збирає добровольчий батальйон "Донбас". 14 квітня 2014 року я купив квиток і поїхав у місто Дніпро. Тоді ще можна було вільно пересуватися, хоча на блок постах уже стояли сепаратисти з автоматами. Ватажок терористів Безлер разом із своєю шайкою каталися на джипах і все уже йшло до того, що розпочнуться активні бойові дії.

- Скільки людей з вашого близького оточення підтримали окупантів?

- Чимало. В Донецьку був свій антимайдан, де зарізали українського активіста. Тут творилися страшні речі, багато людей були дезінформовані, тому підтримували Росію. Тим більше, що московська пропаганда змушувала людей боятися міфічних бандерівців і фашистів. Крім інформаційних атак, росіяни напряму використовували своїх громадян. В Донецьку: вулиці Щорса, Улянова – були забиті автобусами з російськими номерами. Тобто спочатку приїхали люди із Ростова без автоматів, а згодом полчища озброєних до зубів московських найманців почали заїжджати на нашу землю і разом з сепаратистами захоплювати її.

Їм потрібно було протистояти і ми це достойно робили. Навіть в Іловайську нам це вдалося зробити, хоча дуже багато українських захисників загинули.

Також дивіться: "Командира стрілецького батальйону" Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ. ФОТО

- Іловайськ став рубіконом для багатьох бійців Донбасу. Це стосується також інших українських бойових підрозділів, адже тоді весь світ побачив, що проти нас воює армія Російської Федерації.

- Бої за це місто відкрили очі багатьом. Десь 23-24 серпня перебуваючи в Іловайську, неподалік школи разом з іншими хлопцями і керуючи нашими мінометами, я зрозумів, що цілі на відпрацювання, які нам давав командир на псевдо Ахмет чомусь розташовані кругом нас. Зателефонував Ахмету і кажу: "Командир, можливо я помиляюся, але ми працюємо чогось по колу". Ахмет відповів: "Так, Гайдук, ми в оточенні".

До того моменту я просто собі воював і навіть не звертав увагу на якісь незручності. Гинули українські хлопці в боях, але наша робота теж не проходила марно. Два міномети 82 калібру, допомагали нашим штурмовикам під час їхніх вилазок. Був такий момент, коли ми стріляли з міномета на відстань 60 метрів. "Вишибним", прямо через школу, адже будівлю штурмували з усіх боків, стріляли по ній з усіх видів зброї. Я тоді ще був недосвідченим артилеристом і запитував командира: "А міна не вернеться назад"? Ахмет казав: "Гайдук, працюй, працюй, в нас немає часу думати"..

Після обіцяного росіянами "зеленого коридору", коли вони не дотримали жодного слова і розстріляли нас, я і мої знайомі більше ніколи не будемо говорити з росіянами, як з рівними чи друзями. Минулого більше не буде, його перекреслила кров вбитих українських воїнів.

Пригадую, як тільки колона вирушила вперед, по нам відкрили масований вогонь. Я перебував із чотирма побратимами в кузові автомобіля, командир з іншими був у іншій машині. За п’ять хвилин бою, всі хлопці загинули, тільки я залишився живий.

Як мені вдалося вижити, досі не знаю. Перебуваючи з правого борту автомобіля, я стріляв у російських десантників, які були за сто метрів від нас. Вони, як в тирі: хто стоячи, інші на колінах – гатили по нашій колоні.

А потім підключилися російські танки, які стояли вкопані у землю неподалік. Що робилося в нашій колоні, словами не можна передати. Шматки металу, шматки людей, хтось кричить, інші марять, повзуть, горять заживо – таке неможливо пробачити росіянам..."

Дивіться відео з легендарним українським воїном з Донецька на псевдо Гайдук до кінця і ви дізнаєтеся ще багато цікавої інформації. Адже наша рубрика "Окопна війна", яка виходить на сайті Цензор. Нет - передає вам ту інформацію, яку ви не почуєте в інших ЗМІ. Тому що ми розповідаємо про тих, хто кидає виклик смерті, як би це пафосно не звучало.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Для отупевших вконец дятлов, запомните, парад был 24 го. августа, а выход по согласованному маршруту начался 29 го., августа. А вы сами то где в это время были, ЗЕ знаю в Мацкве концерты давал?
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10.11.2020 11:29
+7
Ніхто не відповів
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10.11.2020 11:02
+7
Для мразей с методичками ***** в жопе, твердящими мантры кремля уже седьмой год как заведенные, потому как отсутствие полное мозгов и совести ваша отличительная черта , да и ссыкливые вы до невозможности- киздеть на Цензоре, это не воевать на востоке, правда ведь? Так вот, для балаечных кремлядей всех мастей еще раз напоминаем, это ваш бабломойский устроил с ****** всю эту жесть, это те, которые у вас ни в чем не "виноватые", т.к. вы, мрази , манкурты и генетические рабы, лижущие ноги лаптеногим.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11609780.html
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10.11.2020 12:09
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Ніхто не відповів
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10.11.2020 11:02 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3229488/razgrom_chvk_vagnera_pod_hishamom_7_fevralya_2018go_rasskaz_vyjivshego_rossiyiskogo_naemnika - карма она такая, эти уже ответили....... а вот те кто под-
ставил..... остаётся только надеятся......
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10.11.2020 11:15 Відповісти
А у Київі у той час Сивочолий Гетьман приймав парад.
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10.11.2020 11:07 Відповісти
Для отупевших вконец дятлов, запомните, парад был 24 го. августа, а выход по согласованному маршруту начался 29 го., августа. А вы сами то где в это время были, ЗЕ знаю в Мацкве концерты давал?
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10.11.2020 11:29 Відповісти
Ти там був, розумнику? Залізо та арту з лінії фронту відтягнули ще до 24 серпня та не повернули. Росіян стримувати було нічим. Замість збройного опору порошенковський гієнштаб надав наказ відходити. З під м.Щастя, наприклад, штатні армійці вйо до Старобільська та аж до Куп'янська, даючи змогу росіянам перетнути Сіверський Донець. Добробати не дали здійснити кремлівські плани нашого "головнокомандуючого". Але він в зимку 2015 все ж таки здав ворогу Дебальцево за домовленістю, курво. Так що засунь собі в дупу свого "гетьмана", нам воно не треба! Як і зелене чмо!
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10.11.2020 12:02 Відповісти
На прочти, а потом вякай...

http://argumentua.com/stati/neudacha-pod-ilovaiskom-anatomiya-proryva-i-tochki-na-god-spustya

По Минску Дебальцево и Углегорск на нашей территории, чего ваши высерки про это молчат в том ТГК? Только отводить войска и КППВ строить умеете?
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10.11.2020 12:08 Відповісти
Підтверджую батальйон з нашої області який тоді так позорно втік на автобусах, лишили всякої вогневої підтрики, вони бачили захід колони танків і просили підтримку арти але натомість отримали відповідь що арту переведено на інші позиції, а їм було сказано тримати оборону з автоматами проти танків в відкритому полі, потім на них злили все оточення, що мов через їх ганебну втечу але реально там у них не було шансів, в ілловайську у хлопців хоть була якась техніка і міномети у цих тільки автобуси
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10.11.2020 12:32 Відповісти
А ти був ? Хто "відтягував залізо та арту" в Київ ? Далі цю маячню повторювати не буду . Якщо просто дурень - то замовкни , а якщо провокатор , то це інша справа . А що стосується Порошенко , то по-перше : кожен , хто був в АТО в 2014-2016 роках , бачили , як змінювалась наша Армія . І по-друге : проти Порошенка ху..о-путін , медведчук , бабуся бєня , зе , жопозж та інші бридкі істоти і вороги України , а ти , виходить , їх підтримуєш .
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10.11.2020 12:54 Відповісти
Ну, же ж не Зеленський, котрий тупо жер, запиваючи вином на камери, на відпочинку на острові, коли від спраги і поранення помирав боєць Журавель, нє!?.
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10.11.2020 13:03 Відповісти
На дурака не нужен нож...
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10.11.2020 11:50 Відповісти
росіяни мають бути вбиті... Чим більше їх вбивати, тим більше вони хочуть миру .
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10.11.2020 12:04 Відповісти
і все це зедрисня зливає в унітаз
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10.11.2020 12:07 Відповісти
Для мразей с методичками ***** в жопе, твердящими мантры кремля уже седьмой год как заведенные, потому как отсутствие полное мозгов и совести ваша отличительная черта , да и ссыкливые вы до невозможности- киздеть на Цензоре, это не воевать на востоке, правда ведь? Так вот, для балаечных кремлядей всех мастей еще раз напоминаем, это ваш бабломойский устроил с ****** всю эту жесть, это те, которые у вас ни в чем не "виноватые", т.к. вы, мрази , манкурты и генетические рабы, лижущие ноги лаптеногим.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11609780.html
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10.11.2020 12:09 Відповісти
Реально крутий боець, честь йому...
А по виходу з Ілловайська у нас не було підтвердження з РФ сторони про дозвіл на вихід, якщо подивитись відео журналіста який їхав в машині з командуванням то нам було сказано почекати, а що зробив тоді один генерал дав вказівку на вихід з боєм, при чому перші вистріли були попереджувальними....
Непонятна реально ситуація був підготовлений розстріл це факт, але ху..йлісти сказали що дозволу на вихід не має виходить що ми проривались з боєм а не виходили по домовленостям, надіюсь колись вся правда буде відкрита, тому що ні при Петру ні зараз цього ніхто не прагне
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10.11.2020 12:26 Відповісти
А що , помийка рф пишеться з великої літери ? А щодо якогось "журналіста" - то на 1+1 , 112 , наш , інтер та іншому телелайні теж нібито "журналісти" щось розповідають . Біда в тому , що їх ще хтось слухає , а потім повторює всю цю гидоту , придуману в кацапії , або прокацапськими совковатними малоросами .
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10.11.2020 13:02 Відповісти
РФ це автозаміна, а реально є запис всіх розмов з машини в якій їхав Шапошников і там чітко чути розмови що запрошують що їм робити тому що відкрили попереджувальний вогонь і наше командування дало вказівку вперед з боєм, так сам з боку ворога було що не погоджено вихід... Але раз нікого не посадили за ті команди ці дії були узгоджено з керівництвом операції
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11.11.2020 10:28 Відповісти
Ну конешно. При Петру ніхто нічого не казав:

Дмитро Ярош

30 августа 2014 г. ·

Генерал Хомчак - зрадник, смерті бійців на його совісті
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10.11.2020 13:52 Відповісти
Казати і зробити різні речі, якщо не посадили а тут пряме порушення статуту вказівок командування що привело до тяжких наслідків... тому... багато запитань
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11.11.2020 10:30 Відповісти
Хомчак дал команду не ждать конца переговоров о коридоре из центра (Порох) а прорываться с боем. При этом сам Хомчак поехал по другому маршруту и мирно проехал через российские позиции. Смотри репортаж Егора Воробьева и Вячеслава Шапошникова.
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10.11.2020 14:20 Відповісти
Що ви всі споритесь, хто був з наших більше прав,а хто менше. Армії на початку війни не було. Це досягнення всіх бувших президентів і прем'єрів. Вони її фактично знищили і більше всіх це зробив Янукович. Ті що були на фронті, були у явній меншості, бо російські терористи спочатку зі своєї території розстрілювали і знищували наші військові підрозділи, а потім перейшли кордон і вдарили в спину. Вина тільки на російських окупантах.Звичайно є недоліки у пана який носить призвісько Хомчак і рідний брат Литвина, які залишили свої позиції. Але вони і цієї ситуації не втримали б, бо на стороні парашії була перевага і в людях і в техніці. А хто тут хрюкає за парад в Києві, то він точно провокатор і ворог України. На той час Київ був відкритий для ворога, навіть 101 президентський полк був на війні, а до кордону декілька годин ходу танків і наші штабісти рухали одні і тіж колони дорогами України і знали, що такі, що давали концерти в Московії будуть зливати ворогу інформацію про рух великих колон техніки. Іловайськ, Дебальцево та інші смерті на руках московського окупанта.
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10.11.2020 16:06 Відповісти
Ми не повинні ні на хвилину забувати хто наш ворог і ненавидіти його. "Мір в глазах х@йла" неможливий, поки вся Україна не стане південно-західним округом.
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10.11.2020 18:58 Відповісти
 
 