Російські окупанти ріжуть конструкції донецького аеропорту на металобрухт. ВIДЕО

Російські окупанти ріжуть конструкції донецького аеропорту на металобрухт.

На відеозаписі, який отримав у своє розпорядження Цензор.НЕТ, видно, що демонтажні роботи проводить мінімум три людини. Один із них ріже металоконструкції, а ще двоє забирають відрізані частини металоконструкцій.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Королевська з чоловіком вивезла з України в Росію через ОРДЛО тисячі тонн кольорових металів без сплати будь-яких податків і зборів, - Казанський