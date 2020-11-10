Російські окупанти ріжуть конструкції донецького аеропорту на металобрухт. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Російські окупанти ріжуть конструкції донецького аеропорту на металобрухт.
На відеозаписі, який отримав у своє розпорядження Цензор.НЕТ, видно, що демонтажні роботи проводить мінімум три людини. Один із них ріже металоконструкції, а ще двоє забирають відрізані частини металоконструкцій.
Топ коментарі
+68 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.11.2020 11:00
+45 FD FD
показати весь коментар10.11.2020 10:57
+34 шуліка степовий
показати весь коментар10.11.2020 10:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Работать этот «специфический» контингент никогда уже не будет. Их удел - грабеж, насилие, похищения людей с целью получения выкупа, мародерство, рекет, убийства, алкоголь и наркотики.
По состоянию на 20 мая 2020 года около двухсот тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта. Законопроект № 6175 от 13.03.2017 устанавливает наказание за наличие второго гражданства. Санкция - принудительное лишение украинского паспорта.
«Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України».
«Повстанцы» Донбасса, «шахтёры» и «трактористы широкого профиля» за шесть лет войны заминировали на оккупированных территориях сотни гектаров пахотных полей и лесопосадок.
«Братская» Россия доставила в путинских «гумконвоях» тысячи тонн противотанковых и противопехотных мин, которыми боевики «нафаршировали» донецкую землю.
Еще много лет после ухода угро-финнов и бурятов с Донбасса будут взрываться и гибнуть трактористы, школьники, пастухи и любители распилить российскую мину и сдать её в металлолом.
Как жить вместе с донецкими православными бабушками из РПЦ мп Кирилла Гундяева, которые зарубили лопатами украинского пилота, сбитого российскими военными и приземлившегося на парашюте возле их села, а «добрый дедушка» из Станицы Луганской, назвавшийся местным жителем, принес на украинский блокпост заминированный бутыль с медом, поблагодарил военных за службу и пошел прочь. Когда защитники попытались попробовать мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство) и отец пятерых детей погиб в окопе.
Уровень интеллекта «путинвведистов», как говорят «упал ниже плинтуса». Дурно пахнущие давно не мытым телом боевики с автоматами на оккупированных территориях обыскивают школьников, идущих на занятия, и отбирают у них деньги на оплату школьного обеда.
Донбасс, это жерновный камень на шее экономики Московии, с помощью которого мировое сообщество реализовывает развал православной недоимперии, возомнившей себя «царицей мира». Но если присоединить мятежные регионы к Украине, то тогда наступит коллапс.
Министр иностранных дел России господин Сергей Лавров назвал «гнойником» неконтролируемые Украиной территории Донбасса и в этом он прав! Нельзя допустить, чтобы этот гнойник превратился в гангрену для всей страны. Руководит процессами разложения и пока финансирует это злокачественное новообразование - северный православный сосед.
«ДЫНЫРЫ» - «ЛЫНЫРЫ» - экономически совершенно несостоятельные образования. Это признают даже их «президенты» - марионетки Москвы.
Цель Кремля - уничтожить при помощи этой опухоли всю Украину, высасывать из ее бюджета деньги, продолжать вести против неё военные действия, чтобы не допустить Украину в НАТО и в ЕС и превратить её в сырьевой придаток и колонию Московии.
Где его можно взять что скопировать?
Мне надо само видео. Ну чтоб выложить его потом не в виде ссылки, а в таком же виде как, скажем, на ютубе
кто его будет отстраивать
а аэропорт кроме как разрезать
построить заново
А это значит что орки ДНР проводят реконструкцию аэропорта.
Шах и мат.
В этом проявилось всё "величие империи".
Унитазы побиты, краны в туалетах скручены ещё до них - остался металллом.
BLD - цьому аеропорту було всього 3 -4 роки, його будівництво коштувало Україні 800 мільонів доларів, прийшов Руцкій мір і зробив з аеропорта Прокоф'єва декорацію для зомбі - фільмів