Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на дані про зрив спецоперації зі звільнення полонених у Донецьку, опубліковані головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час брифінгу на запитання журналістів про створення ТСК з цього питання, Арахамія відреагував так:
"Щодо пана Бутусова - невідома взагалі така інформація. Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту в Facebook пана Бутусова, то у нас дуже швидко не вистачить депутатів. Нагадую, що згідно з законом, кожен депутат має право одночасно бути лише в одній Тимчасовій слідчій комісії і в одній Тимчасовій спеціальній комісії", - сказав Арахамія.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, підполковник ЗСУ Михайло Ніколов заявив, що за наказом вищого керівництва України була зірвана спецоперація українських розвідників зі звільнення полонених на окупованому Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
Его за ухо ты возмешь
И делай с ним, что хош.
только концлагеря для спасут Украину
а как там у вас, в Нарьян-Маре ?
снег давно лежит?
аленей ягелем обеспечил ?
Да и ВСУ может провести своё расследование, ежели что.
В эфире "Радио Свобода" он сказал,
"Мне не нравится Арахамия. Я так и не понял, что это такое - болезнь, фамилия или явление? Так что ему теперь идти в отставку из-за этого?" - отметил судья.
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а если на ваши действия не реагировать то скоро в Украине не хватит работоспособного населения чтобы на вас уродов и ваши аппетиты горбатиться на заводах!
Ты там зачем вааще находишся?
Але дійсно, незабаром таку кількість зрад доведеться розслідувати - що і депутатів не вистачить.
Погано тільки, що вони тільки одного Бутусова бояться і на нього так болісно реагують.
На інших журналістів-розслідувачіа вони просто не реагують
Ара, вы хоть одно ВСК создали то?
и у меня ощущение, что тут дело не только в прикрывательстве, а и в том, что им тупо влом. можно было бы создать, сделать все по красоте, чтоб типа рсследовали - состава зрады нет. но это ж надо мозги напрягать и тратить время отрывать от грабежа хари свои
У одних оба полушария защищены черепом, у других - штанами.
М. Жванецкий
тоже Жванецкий
пуйловское отродье со всем вытекающим из него дерьмом.
Повернись живим
2 год.
На цьому фото бабуся Богдана Ковальчука.
І ми вважаємо, що ви мусите знати його історію.
Богдан - звичайний підліток із Ясинуватої. У 2016 році бойовики заарештували його та ще шістьох хлопців (від 15 до 17 років) за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Їх прозвали «ясинуватськими підривниками».
Відбувся суд. І підлітків засудили на термін від 10 до 15 років.
У 2019 році хлопцям запропонували пройти «процедуру помилування». Умовою звільнення була згода не покидати окуповані території.
Богдан став єдиним, хто не погодився на таку умову від бойовиків і відповів: «Зрадив раз - зрадиш ще раз!». Хлопець залишився вірним Україні.
Незважаючи на вольовий вчинок, Богдана не внесли до списку на обмін 16 квітня, і досі ніхто не знає, чи внесуть найближчим часом.
Богдан ріс без батька, мав великі плани на навчання, а його рідні мали великі надії. Його бабуся, попри власну інвалідність, відчайдушно бореться за онука.
Важко уявити, що 17-річному хлопчині довелося зустріти у підвалах свої 18, 19, 20, 21 роки та що він там пережив за свою тверду громадянську позицію. Учора у Богдана був черговий день народження.
Ми б могли його привітати, та хлопець і досі перебуває у полоні й невідомо коли повернеться додому.
Зробіть репост цього допису, розкажіть кожному, бо за таких українців потрібно боротися!
Богдан ріс без батька, мав великі плани на навчання, а його рідні мали великі надії. Його бабуся, попри власну інвалідність, відчайдушно бореться за онука.
Важко уявити, що 17-річному хлопчині довелося зустріти у підвалах свої 18, 19, 20, 21 роки та що він там пережив за свою тверду громадянську позицію. Учора у Богдана був черговий день народження.
Ми б могли його привітати, та хлопець і досі перебуває у полоні й невідомо коли повернеться додому.
Зробіть репост цього допису, розкажіть кожному, бо за таких українців потрібно боротися!
https://scontent.fiev22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/124680145_1847870165370412_8359964296996021939_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=TPzLBhJqxUkAX9bVXCY&_nc_ht=scontent.fiev22-2.fna&oh=14******************************&oe=5FD1FB56
"А ты макака по знаку зодиака.
Да и без знака - ты макака".
"Если каждому давать - поломается кровать".
Арахамия такой важный, тяжёлый государственник, а Бутусов - кто такой?
То , шо это не будет Порошенко - 100 пудов . Но так же 100 пудов это будет точно не "какая разница" и 100 пудов проевропейский политик .
Местные выборы показывают тенденцию ...
Возьмён Ирпень -- там СН предпоследние прошли . Но порадовало, шо в отличии от Киева ЖОПа не прошла вообще . Майбах не прошёл . Прошли ЕС, "Батьківщина" , "Голос" , СН и "Своода" . Ирпень получился более прозападным , чем Киев . Вот парадокс .
Может потому, шо донецких в своё время до Ирпеня близко не допустили -- там своя мафия . А в Киев ещё Ибукович пачками своих завозил . А том беженцы , потом Лавра старушкам и не только мозги промывает .