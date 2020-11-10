Найманці РФ завернули назад людей, які пройшли КПВВ "Щастя", - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Російські найманці не пропустили на окупований Донбас людей, яких вранці оформили українські прикордонники в КПВВ "Щастя".

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

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"Автобусом, який забезпечила українська влада, повернулося шестеро осіб, у тому числі двоє дітей. Ще дві особи повернулися самостійно. Наразі більше охочих вибувати на тимчасово окуповану територію у КПВВ "Щастя" немає. З ТОТУ через це КПВВ жодна особа не прибувала", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, Україна відновила роботу всіх семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі.

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