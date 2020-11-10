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Найманці РФ завернули назад людей, які пройшли КПВВ "Щастя", - Держприкордонслужба. ВIДЕО

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Російські найманці не пропустили на окупований Донбас людей, яких вранці оформили українські прикордонники в КПВВ "Щастя".

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

"Автобусом, який забезпечила українська влада, повернулося шестеро осіб, у тому числі двоє дітей. Ще дві особи повернулися самостійно. Наразі більше охочих вибувати на тимчасово окуповану територію у КПВВ "Щастя" немає. З ТОТУ через це КПВВ жодна особа не прибувала", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, Україна відновила роботу всіх семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послуги на КПВВ можна отримати, не заходячи на підконтрольну територію, - заступник командувача ООС Бондар

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
ДАЖЕ СЕПАРЫ ПРОТИВ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ
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10.11.2020 12:33
+3
Ніщо не завадить зеленсьому- кравчуку підкладати Україну під кацапів, тим бульше таке незначне бикування терористів.
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10.11.2020 12:39
+2
Что нам , по этому поводу, скажет пан Кравчук. В его плане про это что то написано?
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10.11.2020 12:21
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Что нам , по этому поводу, скажет пан Кравчук. В его плане про это что то написано?
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10.11.2020 12:21 Відповісти
а что может сказать старпёр с деменцией?
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10.11.2020 12:34 Відповісти
Так а как же он работает в очистке?
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10.11.2020 12:40 Відповісти
спроси у того, кто брал его на эту посаду. Правда там не деменция, а полный кретинизм поддержанный 100% идиотами Украины, которые составляют 73% населения Украины.
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10.11.2020 12:43 Відповісти
Это все понятно.
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10.11.2020 12:45 Відповісти
ДАЖЕ СЕПАРЫ ПРОТИВ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ
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10.11.2020 12:33 Відповісти
"Атнєсітеськєтамуспаніманієм" ввх#йло)))
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10.11.2020 12:33 Відповісти
а что эта овца по-русски репортёрам отвечает? расстроилась наверное. Найманці РФ завернули назад людей, які пройшли КПВВ "Щастя", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6406
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10.11.2020 12:36 Відповісти
Ніщо не завадить зеленсьому- кравчуку підкладати Україну під кацапів, тим бульше таке незначне бикування терористів.
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10.11.2020 12:39 Відповісти
Правильно, правильно... Нечего пенсию вывозить в филиал мордора. Здесь тратте...
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10.11.2020 12:49 Відповісти
Больше подлизываний кацапам больше уступок больше разведений и все равно для их вы останетесь зелёными хохлами,никакого мира не будет так как окупант на уступки не пойдёт о выводе и взятия контроля под Украиной это только бред Зебила
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10.11.2020 12:49 Відповісти
Найманці РФ завернули назад людей, які пройшли КПВВ "Щастя", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5046
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10.11.2020 13:15 Відповісти
Невже і там встановили знак "Нехай щастить"?
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10.11.2020 15:03 Відповісти
 
 