Помічник "слуги народу" Тищенка Гончаров у квітні "мінував" Олександрівську лікарню, - Лерос. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос опублікував постанову суду, у якій ідеться про те, що з телефону Руслана Гончарова (помічник "слуги народу" Миколи Тищенка) здійснили дзвінок і повідомили про замінування корпусу Олександрівської лікарні в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео нардепа Лероса.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Увечері 8 квітня, Тищенко зі своїми друзями і помічниками зібралися бухати. Їхньою розвагою стало змусити наляканих лікарів ... і хворих у паніці вибігати на вулицю", - зазначив парламентар.

За словами Лероса, з мобільного Руслана Гончарова компанія повідомила про мінування кардіологічного відділення столичної лікарні. Гончаров - друг Тищенка і його помічник.

Лерос також повідомив, що у "Слузі народу" знають про інцидент і прибрали Гончарова зі списку кандидатів від партії до міськради Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Так це ти мені влаштував, Колю?": Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко. ФОТО



