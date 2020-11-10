УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9530 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
5 933 19
лікарня (1098) Київ (13832) мінування (1158) Лерос Гео (381) Тищенко Микола (291)

Помічник "слуги народу" Тищенка Гончаров у квітні "мінував" Олександрівську лікарню, - Лерос. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос опублікував постанову суду, у якій ідеться про те, що з телефону Руслана Гончарова (помічник "слуги народу" Миколи Тищенка) здійснили дзвінок і повідомили про замінування корпусу Олександрівської лікарні в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео нардепа Лероса.

"Увечері 8 квітня, Тищенко зі своїми друзями і помічниками зібралися бухати. Їхньою розвагою стало змусити наляканих лікарів ... і хворих у паніці вибігати на вулицю", - зазначив парламентар.

За словами Лероса, з мобільного Руслана Гончарова компанія повідомила про мінування кардіологічного відділення столичної лікарні. Гончаров - друг Тищенка і його помічник.

Лерос також повідомив, що у "Слузі народу" знають про інцидент і прибрали Гончарова зі списку кандидатів від партії до міськради Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Так це ти мені влаштував, Колю?": Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко. ФОТО

Помічник слуги народу Тищенка Гончаров у квітні мінував Олександрівську лікарню, - Лерос 01
Помічник слуги народу Тищенка Гончаров у квітні мінував Олександрівську лікарню, - Лерос 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
Разве это новость, что там или идиоты (большинство) или бандиты?
показати весь коментар
10.11.2020 12:53
+7
Весело там,у слуг Помічник "слуги народу" Тищенка Гончаров у квітні "мінував" Олександрівську лікарню, - Лерос - Цензор.НЕТ 3506
показати весь коментар
10.11.2020 13:00
+5
Лерос Маладца! Дави ЗЕлёную мразоту!!!!
показати весь коментар
10.11.2020 13:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тищенко неадекват, если он позвонит о минировании женской бани, никто не удивится. Жаль, что он ненаказуем.
показати весь коментар
10.11.2020 12:59 Відповісти
-И он продолжал с жаром бороться с врагами общества: плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом и бюрократами.(c)
показати весь коментар
10.11.2020 14:33 Відповісти
Типу рекетир Коля Оболонскій краще?))
показати весь коментар
10.11.2020 13:01 Відповісти
Чи хабарник Юрченко може краще?))
показати весь коментар
10.11.2020 13:02 Відповісти
Кто о чём, а вшивый о бане!
показати весь коментар
10.11.2020 13:10 Відповісти
спал на рабочем месте и его телефоном воспользовались.... .
показати весь коментар
10.11.2020 12:50 Відповісти
Лерос Маладца! Дави ЗЕлёную мразоту!!!!
показати весь коментар
10.11.2020 13:41 Відповісти
Так это он теракт предотвращал. Надо парня к правительственной награде представить. За мужество и героизм.
показати весь коментар
10.11.2020 12:52 Відповісти
Разве это новость, что там или идиоты (большинство) или бандиты?
показати весь коментар
10.11.2020 12:53 Відповісти
Весело там,у слуг Помічник "слуги народу" Тищенка Гончаров у квітні "мінував" Олександрівську лікарню, - Лерос - Цензор.НЕТ 3506
показати весь коментар
10.11.2020 13:00 Відповісти
Срез украинского общества....
показати весь коментар
10.11.2020 13:07 Відповісти
Точнее части общества которая на волне "незалежности" оказалась при деньгах.
показати весь коментар
10.11.2020 13:19 Відповісти
С такими повадками не в Европу идти, а в Сибирь
показати весь коментар
10.11.2020 13:28 Відповісти
Скажи, кто твой друг, и я скажу кто ты, вот друзья клоуна: коля котлета (тищенко), юрченко, псина бени коломойши (дубина), бужанский, можно долго перечислять, как видим, после этого, какие бы правильные слова он не говорил, грошь ему цена, своими назначенцами шут умножает себя на ноль.
показати весь коментар
10.11.2020 13:28 Відповісти
А шо Гончаров до сих пор не сидит? Наверно Тищенко котлеты и Рюкзакову, и прокурорам Бенядиктовой, и судьям Зеленского занес.
Зелохи, и кто вы после этого? Помічник "слуги народу" Тищенка Гончаров у квітні "мінував" Олександрівську лікарню, - Лерос - Цензор.НЕТ 6732
показати весь коментар
10.11.2020 13:47 Відповісти
У Лероса хорошая крыша, видимо, американцы..что "халдеи народа" не могут к нему подступиться..тищенки и прочее. - это вообще мрак
показати весь коментар
10.11.2020 13:51 Відповісти
Этого Гончарова надо на 5 минут отдать в руки тех санитарок, которые в эти сутки дежурили и которые намотались с каталками и едва ходячими больными. Навсегда запомнит...
показати весь коментар
10.11.2020 15:48 Відповісти
Помічник "слуги народу" Тищенка Гончаров у квітні "мінував" Олександрівську лікарню, - Лерос - Цензор.НЕТ 7705
показати весь коментар
10.11.2020 19:50 Відповісти
 
 