Помічник "слуги народу" Тищенка Гончаров у квітні "мінував" Олександрівську лікарню, - Лерос. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос опублікував постанову суду, у якій ідеться про те, що з телефону Руслана Гончарова (помічник "слуги народу" Миколи Тищенка) здійснили дзвінок і повідомили про замінування корпусу Олександрівської лікарні в Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео нардепа Лероса.
"Увечері 8 квітня, Тищенко зі своїми друзями і помічниками зібралися бухати. Їхньою розвагою стало змусити наляканих лікарів ... і хворих у паніці вибігати на вулицю", - зазначив парламентар.
За словами Лероса, з мобільного Руслана Гончарова компанія повідомила про мінування кардіологічного відділення столичної лікарні. Гончаров - друг Тищенка і його помічник.
Лерос також повідомив, що у "Слузі народу" знають про інцидент і прибрали Гончарова зі списку кандидатів від партії до міськради Києва.
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