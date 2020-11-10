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Алієв (103) Нагірний Карабах (460) Пашинян_Нікол (119)

Пашинян, що зі статусом Карабаху? Він пішов до біса! - Алієв висміяв прем'єра Вірменії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Азербайджану Ільхам Алієв після підписання мирної угоди щодо Нагірного Карабаху висміяв прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час свого відеозвернення Алієв зазначив, що в підписаному документі немає жодного слова про статус Нагірного Карабаху.

"У цій заяві немає жодного слова про статус Нагірного Карабаху ... Жодного слова немає, Пашинян? Що ж трапилося? Що це, Пашинян? Ти збирався прокласти дорогу в Джебраїл. Танцював, що ж зі статусом? Статус пішов до біса, провалився, розлетівся в пух і прах. Немає його і не буде", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль прокоментував угоду щодо Карабаху: Статус республіки не уточнюється

Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
Что-то мне подсказывает, что там ничего не закончилось, а все только начинается...
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10.11.2020 13:23
+26
Если бы ты Алиев еще зажмурил немного руского скота миротворческого - цены бы тебе не было!!!
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10.11.2020 13:23
+21
Дагестан, Ингущетия, Кабарда и т.д., всё действительно только начинается на Северном Кавказе.
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10.11.2020 13:27
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Неспортивное поведение. Хотя, да, статус реально испарился. Оказывается, Карабах таки никакая не республика , а территория Азербайджана.
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10.11.2020 21:11 Відповісти
С другой стороны это важное заявление, констатация и вызов. Если Пашиняна что то не устраивает он может нарушить то что подписал, но положение и поддержка его союзниками ухудшится больше чем до.
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11.11.2020 01:26 Відповісти
запустить русских военных на свою территорию и рассуждать о статусе карабаха, странно все это.
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11.11.2020 06:03 Відповісти
войска турции вошли в азербайджан 10 ноября.
алиев
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11.11.2020 06:56 Відповісти
Можно с этого места поподробней?
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11.11.2020 11:46 Відповісти
Не,низя,это секретная информация
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11.11.2020 13:12 Відповісти
Для начала пусть армяне начнут освобождать территории, согласно соглашению.
15 ноября должны освободить Кельбаджарский район. По плану, кацапских "миротворцев" там нет, кто будет контролировать уход армянской армии и передачу города и сел армии Азербайджана - большой вопрос.
Другой вопрос - чья фактически власть будет, например, в Лачине, который входит в зону кацапского контроля? Какой флаг будет над мэрией, кто будет руководить городом и районом, какими деньгами будет пользоваться население? В трехсторонних соглашениях никакой конкретики по этому вопросу нет.
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11.11.2020 13:38 Відповісти
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