Пашинян, що зі статусом Карабаху? Він пішов до біса! - Алієв висміяв прем'єра Вірменії. ВIДЕО

Президент Азербайджану Ільхам Алієв після підписання мирної угоди щодо Нагірного Карабаху висміяв прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час свого відеозвернення Алієв зазначив, що в підписаному документі немає жодного слова про статус Нагірного Карабаху.

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"У цій заяві немає жодного слова про статус Нагірного Карабаху ... Жодного слова немає, Пашинян? Що ж трапилося? Що це, Пашинян? Ти збирався прокласти дорогу в Джебраїл. Танцював, що ж зі статусом? Статус пішов до біса, провалився, розлетівся в пух і прах. Немає його і не буде", - сказав він.

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Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.