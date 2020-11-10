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Пашинян, що зі статусом Карабаху? Він пішов до біса! - Алієв висміяв прем'єра Вірменії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Азербайджану Ільхам Алієв після підписання мирної угоди щодо Нагірного Карабаху висміяв прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час свого відеозвернення Алієв зазначив, що в підписаному документі немає жодного слова про статус Нагірного Карабаху.
"У цій заяві немає жодного слова про статус Нагірного Карабаху ... Жодного слова немає, Пашинян? Що ж трапилося? Що це, Пашинян? Ти збирався прокласти дорогу в Джебраїл. Танцював, що ж зі статусом? Статус пішов до біса, провалився, розлетівся в пух і прах. Немає його і не буде", - сказав він.
Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.
Топ коментарі
+45 Виктор Волик
показати весь коментар10.11.2020 13:23
+26 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.11.2020 13:23
+21 Старый зольдат
показати весь коментар10.11.2020 13:27
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алиев
15 ноября должны освободить Кельбаджарский район. По плану, кацапских "миротворцев" там нет, кто будет контролировать уход армянской армии и передачу города и сел армии Азербайджана - большой вопрос.
Другой вопрос - чья фактически власть будет, например, в Лачине, который входит в зону кацапского контроля? Какой флаг будет над мэрией, кто будет руководить городом и районом, какими деньгами будет пользоваться население? В трехсторонних соглашениях никакой конкретики по этому вопросу нет.