У Дніпрі пішохід відкрив стрілянину по автомобілю, який не пропустив його на зебрі, недалеко від нього перебувала дитина. ВIДЕО
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У Дніпрі пішохід відкрив вогонь по автомобілю, який не пропустив його на пішохідному переході.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відео опублікував місцевий Telegram-канал.
Так, зйомки ведуться на відеореєстратор автомобіля, який зупиняється перед пішохідним переходом.
Інше авто не пропускає чоловіка, що ступив на "зебру", після чого той дістає пістолет і здійснює кілька пострілів у бік машини, що віддаляється.
Варто зазначити, що чоловік злегка погойдувався на ногах. Крім нього на пішохідному переході в цей момент перебувала дитина.
Топ коментарі
+28 Сухов 75797791
показати весь коментар10.11.2020 13:59
+17 Євген Леонідович
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+14 Алексей Достоевский
показати весь коментар10.11.2020 13:44
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Будь ласка, зачекайте...
2. Я последний без оружия хожу?
та нормальные у нас водители... даже на дорогих тачках...
только ногу выкинул на переход... стали как вкопаные... все 6 рядов..
(а кирпич? та ну при чем тут кирпич в моих руках?))))
Пішоход вийшов на зебру - ЗУПИНИСЬ і дай пройти людині.
Пешеходам запрещается:
a)
выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
б)
внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;