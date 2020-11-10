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Підлітки в Одесі поглумилися над прапором Євросоюзу. ВIДЕО

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Поліція порушила кримінальну справу за фактом осквернення прапорів Європейського Союзу біля Одеської міської ради та Потьомкінських сходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласне управління поліції, дії невстановлених молодих людей, які потрапили на відео, кваліфікували за ч.2 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Їм загрожує штраф, шестимісячний арешт або до двох років позбавлення волі.

Як повідомляє "Суспільне", інцидент біля одеської мерії відбувся вранці 9 листопада, за день до цього невідомі спробували зняти прапор ЄС біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації, проте були зупинені нацгвардійцями.

За словами заступника міського голови Одеси Миколи Покровського, "невстановлені активісти" зрізали прапори ЄС біля Одеської міської ради та Потьомкінських сходів, пофарбували їх та потоптали.

"Це все тривало приблизно 15 секунд - поки працівники муніципальної охорони відкривали двері міської ради і вибігали на вулицю, вже нікого не було. Є відеозаписи того, як це робилося, вони передані в поліцію", - повідомив Покровський у коментарі "Радіо Свобода".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
Быдло. В одесе его много.
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10.11.2020 14:03
+29
Під будинком мерії зняти прапор Євросоюза можна тільки за погодженням з мером Трухановим! Там купа охорони, і не поліції а муніціпальної охорони мера яка миттєво реагує на будь які підозрілі дії відпочиваючих. Скрізь відеоспостереження зі всіх кутів, тобто без відома мера це зробити було неможливо! Труханов таким чином проводить передвиборчу агітацію перед другим туром виборів мера Одеси. Це показник того що в Одесі немає української влади і якщо Труханов знову стане мером то й не буде української влади! А конкурент Труханова який вийшов разом з ним у другий тур це взагалі відверто проросійський та пропутінський екс-народний депутат Микола Скорик, який отримує фінансування з Москви і не приховує цього. Одесі потрібне пряме Президентське управління та військово-цивільна адміністрація на найближчі 5 років!
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10.11.2020 14:14
+28
Подрастающее поколение любителей Сибири
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10.11.2020 14:08
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Это называется карго-культ. Присуще отсталым народам.
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11.11.2020 00:00 Відповісти
Одеса за останні роки дуже сильно змінилася, добре хоч не український прапор топчуть.
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10.11.2020 23:31 Відповісти
Предлагаю ЕС адекватны ответ - запретить пожизненно вьезд в ЕС этим шариесосам
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10.11.2020 16:20 Відповісти
Не удивлен, Одесса ватный город и сепарни там не меньше чем на Дамбассе
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10.11.2020 16:39 Відповісти
руССкие подростки родителей коллаборантов.
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10.11.2020 17:11 Відповісти
НАТО - это хорошая для Украины организация, а ЕС - это СССР номер 2.
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10.11.2020 17:11 Відповісти
опять студенты которх приняли в вуз только потому, то они донецкие? А зелёный ещё и не такое нам предлагает. Скоро мы их не только в вузы должны будем без конкурса принимать, а ещё и кормить
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10.11.2020 17:11 Відповісти
Европейский союз и так визы хочет отменить после выходки украинских судей, это еще одно подтверждение что украинцы не хотят в Европу а хотят быть частью Сибири.
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10.11.2020 17:17 Відповісти
Передать данные этих уродов в посольства стран ЕС.думаю в Европу выезд будет закрыт, желательно навсегда.лучшее наказание для ватных дебилов.
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11.11.2020 11:04 Відповісти
Ой, я вас всех прошу -- надругиваться над Западом, в Левисах, Найках и с мечтами о доллярах -- это всё Совка больные дети... -- генетический зигзаг неудачи...*)
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10.11.2020 18:09 Відповісти
Постсоветское поколение, воспитанное на лжи ватных родителей и не менее ватной школы, победобесие, мнимое величие нищей, но такой великой страны, это уже потерянное поколение, но сташно чем они будут засерать мозги своим детям
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10.11.2020 18:56 Відповісти
наслідок негативної геномної селекції..., по радянськи.
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11.11.2020 01:28 Відповісти
теперь нужно надругаться над подростками- опустить их
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10.11.2020 18:30 Відповісти
Покоління зе...
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10.11.2020 18:45 Відповісти
нагадати коли прийдуть за закордонним паспортом, а поки "повернути голову так щоб здаля було видно цю вату"
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10.11.2020 19:49 Відповісти
Ну, надіюся на тюрьмі "надругаються" і над цими... підлітками.
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10.11.2020 19:56 Відповісти
Якщо цим придуркам не буде покарання, то така ганьба безкарна продовжуватиметься постійно ! Підлітки в Одесі поглумилися над прапором Євросоюзу - Цензор.НЕТ 4511
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10.11.2020 20:29 Відповісти
Для таких дегенератов надо устраивать экскурсии в один конец, в район Саратова или Орска, к "родным березкам".
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10.11.2020 20:29 Відповісти
От як хтось інший неустановленный та пристрелить хоч би одного з цих покидьків, тоді "потанцюють".
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10.11.2020 21:17 Відповісти
Это реакция на то что Байден победил...представляю какие там упоротые родители)))
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10.11.2020 21:38 Відповісти
Дітлахи наскакали на штрафи своїм батькам. Ось так, коли голови немає, а замість неї срака.
І потім такі самі блазні, як і вони, будуть волати про "одесских робингудов".
Заробили вони по 200 грн на пиво за "акцію", а штрафи батьки будуть платити по кілька тисяч грн - або малі будуть півроку підмітати вулиці.
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10.11.2020 22:00 Відповісти
Акція скоріше за все спланована, штраф за цих малих дебілів - совкодрочерів заплатить еРеФія (відомство рогозіна який відповідає за фінансування європейських правих і лівих люмпенів), котора скоріше за все це і запланувала Підлітки в Одесі поглумилися над прапором Євросоюзу - Цензор.НЕТ 8533
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10.11.2020 22:08 Відповісти
Как наказание- заставить ходить год в лаптях
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10.11.2020 22:02 Відповісти
В тайгє.
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10.11.2020 23:35 Відповісти
Полиция возбудила уголовное производство по факту осквернения флагов Европейского Союза у Одесского городского совета и Потемкинской лестницы. Источник: https://censor.net/ru/v3230141
Дайте вгадаю - у цих ватних дебілів є сторінки у Контакті, вони слухають Любе і є СОВКОДРОЧЕРАМИ які в совку ні разу не були Підлітки в Одесі поглумилися над прапором Євросоюзу - Цензор.НЕТ 4841

ТРЕБА ДЯКУВАТИ РАДЯНСЬКИМ КОМЕДІЯМ
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10.11.2020 22:05 Відповісти
А в будущем ихняя тёлка захочет поехать на отдых в Италию .... и что эти дауны скажут ?? "у меня запрет на посещение стран Евросоюза" ....
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10.11.2020 22:54 Відповісти
Одеські шарійовці. Цього бидла дуже багато в Одесі.
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10.11.2020 23:34 Відповісти
Причому, сам пєтушарій живе в ЄС...
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11.11.2020 00:19 Відповісти
Так, у Чехії. Принаймі раніше жив. А віллу купив в Іспанії, а ті, хто його озолотив останній члін без солі доїдають.
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11.11.2020 00:39 Відповісти
напевно у відпустку в Іспанію чи Італію їзде це бидло, або в Туреччину, і там чемненько поводиться. А в своїй країні можна знов стати самим собою, тобто, звичайним бидлом. Це нове покоління? Це ті, хто буде жити у відновленій та зміненій країні?? Мдддаа, зеленський це точно їх президент.
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11.11.2020 01:23 Відповісти
це не ті мальчікі в трусіках, яких у Слов'янську розіп'яли ?
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11.11.2020 01:31 Відповісти
Они хотят в Таёжный Союз. - Так и отправте их туда!
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11.11.2020 02:35 Відповісти
Якщо це не якісь чувирли з Молдови чи паРаші, котрі після скоєного успішно перетнули кордон і, сидячі зараз у себе вдома, читають Цензор і крутять дулі, а місцеві, то хочу побачити цих ваторилих опущенців з синцями під очима, як вони невиразно мукають на камеру: "Ми етава нє хатєлі. Ізвінітє нас, пажалуста!"
Підлітки в Одесі поглумилися над прапором Євросоюзу - Цензор.НЕТ 3801
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11.11.2020 07:01 Відповісти
адессская міліция, разом з мером та й більшістю адєсітов, те ж би так збацали,, де небудь в мавзолээ жукова, щоб тільки не дотанцювались до лугандонії
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11.11.2020 09:01 Відповісти
В такі ж ігри граються юні ісламісти. Походить від нестримного потягу молодих гомінід кидатись калом. Нажаль з віком остаточно не проходить, зриваючись в затяжну фазу. Підлітки в Одесі поглумилися над прапором Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5552
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11.11.2020 09:12 Відповісти
Нверное многие помнят случай когда уроды днр топтали и рвали Украинский флаг?Итог,оторваные культяпки ,так и эту падаль ждет та же участь...Они твари молокососные понятия не имеют вообще что такое родина,и культура...Тренд наверное такой сейчас,инстаграм,чтоб ноги поотрывало им с руками уродам
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11.11.2020 09:25 Відповісти
Онуки предсмертного полку. Підлітки в Одесі поглумилися над прапором Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6012
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11.11.2020 09:54 Відповісти
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