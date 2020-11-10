Підлітки в Одесі поглумилися над прапором Євросоюзу. ВIДЕО
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Поліція порушила кримінальну справу за фактом осквернення прапорів Європейського Союзу біля Одеської міської ради та Потьомкінських сходів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласне управління поліції, дії невстановлених молодих людей, які потрапили на відео, кваліфікували за ч.2 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Їм загрожує штраф, шестимісячний арешт або до двох років позбавлення волі.
Як повідомляє "Суспільне", інцидент біля одеської мерії відбувся вранці 9 листопада, за день до цього невідомі спробували зняти прапор ЄС біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації, проте були зупинені нацгвардійцями.
За словами заступника міського голови Одеси Миколи Покровського, "невстановлені активісти" зрізали прапори ЄС біля Одеської міської ради та Потьомкінських сходів, пофарбували їх та потоптали.
"Це все тривало приблизно 15 секунд - поки працівники муніципальної охорони відкривали двері міської ради і вибігали на вулицю, вже нікого не було. Є відеозаписи того, як це робилося, вони передані в поліцію", - повідомив Покровський у коментарі "Радіо Свобода".
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І потім такі самі блазні, як і вони, будуть волати про "одесских робингудов".
Заробили вони по 200 грн на пиво за "акцію", а штрафи батьки будуть платити по кілька тисяч грн - або малі будуть півроку підмітати вулиці.
Дайте вгадаю - у цих ватних дебілів є сторінки у Контакті, вони слухають Любе і є СОВКОДРОЧЕРАМИ які в совку ні разу не були
ТРЕБА ДЯКУВАТИ РАДЯНСЬКИМ КОМЕДІЯМ