Невідомі розстріляли в ресторані Першотравенська чотирьох хлопців і втекли, - ЗМІ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У місті Першотравенськ (Дніпропетровська область) невідомі розстріляли чотирьох хлопців, які відпочивали в ресторані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Днепр Оперативный" з посиланням на Павлоградське відділення ГУ НП.
Інцидент стався в ніч з 6 на 7 листопада. Стрільців не збентежило те, що в ресторані були присутні інші люди, і працювали камери спостереження. Уточнюється, що після скоєного нападники втекли з місця події.
Постраждалі зазнали серйозних поранень. Один з них у комі.
Наразі причини конфлікту з'ясовуються. Відомо, що в Павлоградському відділенні поліції за цим фактом відкрили дві кримінальні провадження. Правоохоронці встановили особи нападників, їх розшукують. У деяких джерелах повідомляють, що зловмисників вже зловили в Дніпрі, однак офіційної інформації немає. Всі деталі події з'ясовуються.
Знайомі і друзі потерпілих публікують у соцмережах фото трьох поранених з описом травм і збирають гроші на лікування.
Нагадаємо, раніше в Кривому Розі чоловік зарізав двох перехожих і поранив ще вісьмох.
Будь ласка, зачекайте...
Низшая ступень в бандитской иерархии
На видяхе прекрасно видно, как сначала групка стоит рассредоточившись на стреме,потом заходят исполнители и после чего все дружненько сваливают.Обыкновенная непрофессиональная бандитская разборка Но ты его явно не смотрел
Чего вы думаете наши лягаши так упорно пытались грузинский отсюда выжить?
Резинкой?
Свой раньше кольт достала
И над столами в морге
Свет зажгли
Рабочие чикагских боен отстаивают свои права!