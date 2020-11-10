Невідомі розстріляли в ресторані Першотравенська чотирьох хлопців і втекли, - ЗМІ. ВIДЕО

У місті Першотравенськ (Дніпропетровська область) невідомі розстріляли чотирьох хлопців, які відпочивали в ресторані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Днепр Оперативный" з посиланням на Павлоградське відділення ГУ НП.

Інцидент стався в ніч з 6 на 7 листопада. Стрільців не збентежило те, що в ресторані були присутні інші люди, і працювали камери спостереження. Уточнюється, що після скоєного нападники втекли з місця події.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Постраждалі зазнали серйозних поранень. Один з них у комі.

Наразі причини конфлікту з'ясовуються. Відомо, що в Павлоградському відділенні поліції за цим фактом відкрили дві кримінальні провадження. Правоохоронці встановили особи нападників, їх розшукують. У деяких джерелах повідомляють, що зловмисників вже зловили в Дніпрі, однак офіційної інформації немає. Всі деталі події з'ясовуються.

Дивіться також: У Дніпрі пішохід відкрив стрілянину по автомобілю, який не пропустив його на зебрі, недалеко від нього перебувала дитина. ВIДЕО

Знайомі і друзі потерпілих публікують у соцмережах фото трьох поранених з описом травм і збирають гроші на лікування.





Фото: сайт Днепр.Оперативный

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі чоловік зарізав двох перехожих і поранив ще вісьмох.