УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11234 відвідувача онлайн
Новини Відео Події
26 450 63
Дніпропетровщина (2354) стрілянина (1678)

Невідомі розстріляли в ресторані Першотравенська чотирьох хлопців і втекли, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У місті Першотравенськ (Дніпропетровська область) невідомі розстріляли чотирьох хлопців, які відпочивали в ресторані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Днепр Оперативный" з посиланням на Павлоградське відділення ГУ НП.

Інцидент стався в ніч з 6 на 7 листопада. Стрільців не збентежило те, що в ресторані були присутні інші люди, і працювали камери спостереження. Уточнюється, що після скоєного нападники втекли з місця події.

Постраждалі зазнали серйозних поранень. Один з них у комі.

Наразі причини конфлікту з'ясовуються. Відомо, що в Павлоградському відділенні поліції за цим фактом відкрили дві кримінальні провадження. Правоохоронці встановили особи нападників, їх розшукують. У деяких джерелах повідомляють, що зловмисників вже зловили в Дніпрі, однак офіційної інформації немає. Всі деталі події з'ясовуються.

Дивіться також: У Дніпрі пішохід відкрив стрілянину по автомобілю, який не пропустив його на зебрі, недалеко від нього перебувала дитина. ВIДЕО

Знайомі і друзі потерпілих публікують у соцмережах фото трьох поранених з описом травм і збирають гроші на лікування.

Невідомі розстріляли в ресторані Першотравенська чотирьох хлопців і втекли, - ЗМІ 01Невідомі розстріляли в ресторані Першотравенська чотирьох хлопців і втекли, - ЗМІ 02
Невідомі розстріляли в ресторані Першотравенська чотирьох хлопців і втекли, - ЗМІ 03
Фото: сайт Днепр.Оперативный

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі чоловік зарізав двох перехожих і поранив ще вісьмох.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
Спортсмены. Шахматисты наверное...
показати весь коментар
10.11.2020 14:22
+34
"Спарстмены" за баблосы бойцы-бегунки на найме у местных мафиозо
Низшая ступень в бандитской иерархии
показати весь коментар
10.11.2020 14:19
+30
скидываться на лечение жертв разборок (одной из сторон)... а вторым скинуться на передачи?
показати весь коментар
10.11.2020 14:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дикий запад!
показати весь коментар
10.11.2020 14:14 Відповісти
На відео ми бачимо хопця в білому одязі який зустрічає своїх знайомих біля будівлі ресторану і заводить в середину, потім постріли і всі біжать! Нескладно зрозуміти що хлопець у білому покликав знайомих щоб здійснити розбійний напад на інших відпочиваючих ресторану, але напад не вдався, бандитів постріляли з пістолета. Шкода що не вбили! Напади на громадян України можуть привести до смерті, це має знати кожен бандит, а кожен добропорядний громадянин України має мати вогнепальну зброю для захисту від бандитів!
показати весь коментар
10.11.2020 14:49 Відповісти
Мне больше понравилось на 2.07 , как парень в белом выползал из ресторана, а потом шарахаются от открывающихся дверей
показати весь коментар
10.11.2020 17:44 Відповісти
весело у них там.а все почему,потому что карантин не соблюдают. по ночам дома сидеть надо
показати весь коментар
10.11.2020 15:39 Відповісти
Судя по лицам, не обезображенным интеллектом, пацаны где-то уже успели отметится.
показати весь коментар
10.11.2020 14:15 Відповісти
"Спарстмены" за баблосы бойцы-бегунки на найме у местных мафиозо
Низшая ступень в бандитской иерархии
показати весь коментар
10.11.2020 14:19 Відповісти
"торпеди"
показати весь коментар
10.11.2020 14:43 Відповісти
Точно! Забыл просто, как их называют
показати весь коментар
10.11.2020 14:48 Відповісти
титушки
показати весь коментар
10.11.2020 14:51 Відповісти
не.титушки-то мусорские торпеды(быки)
показати весь коментар
10.11.2020 16:07 Відповісти
скидываться на лечение жертв разборок (одной из сторон)... а вторым скинуться на передачи?
показати весь коментар
10.11.2020 14:16 Відповісти
Ахха. Пафосное "пацаны" говорит лучше всяких протоколов
показати весь коментар
10.11.2020 14:29 Відповісти
Посмотрел видео, и как в 90е вернулся.
показати весь коментар
10.11.2020 14:16 Відповісти
А 90-ті нікуди і не пішли.
показати весь коментар
10.11.2020 14:32 Відповісти
Да я заметил, затянулись немного ...
показати весь коментар
10.11.2020 14:38 Відповісти
в 90е просто грохнули, а тут понты.
показати весь коментар
10.11.2020 15:29 Відповісти
Неа. Хуже. В 90х были понятия. И стрелки на людях не забивали...
показати весь коментар
10.11.2020 20:35 Відповісти
хера сє, що в селах при зюзі робиться!
показати весь коментар
10.11.2020 14:17 Відповісти
Явно ботаны. Попали под пули случайно
показати весь коментар
10.11.2020 14:18 Відповісти
Спортсмены. Шахматисты наверное...
показати весь коментар
10.11.2020 14:22 Відповісти
Однозначно!
показати весь коментар
10.11.2020 14:26 Відповісти
Не мели ерунды
На видяхе прекрасно видно, как сначала групка стоит рассредоточившись на стреме,потом заходят исполнители и после чего все дружненько сваливают.Обыкновенная непрофессиональная бандитская разборка Но ты его явно не смотрел Неизвестные расстреляли в ресторане Першотравенска четверых парней и скрылись, - СМИ - Цензор.НЕТ 3588
показати весь коментар
10.11.2020 14:24 Відповісти
Неизвестные расстреляли в ресторане Першотравенска четверых парней и скрылись, - СМИ - Цензор.НЕТ 4177
показати весь коментар
10.11.2020 14:27 Відповісти
То ли ещё будет с этой ЗЕбильной властью. Скоро начнётся война между, "амнистированными" этой дыбильной властью, даунбасами, разными ОПЗаЖопу, любителями паРаши,и украинскими патриотами.
показати весь коментар
10.11.2020 14:22 Відповісти
Причем любители параши охраняются, как яйца Фаберже
показати весь коментар
10.11.2020 14:25 Відповісти
То таки, мабуть , ще краще... "Дякую ЗЕлічко! Дякую!!!" Чиї підписи тута ? А то Ви не знаєте ?!
показати весь коментар
10.11.2020 14:54 Відповісти
Происходит естественный отбор. Как в 90-х. Только теперь страна сделав круг, вернулась при полном нежелании полиции выполнять свои функции к бандитскому беспределу. Видимо сейчас бороцца будет проще. Как никак милиционеры теперь на французских вертолетах...
показати весь коментар
10.11.2020 14:24 Відповісти
Хоспаде! Да полиция и есть бандиты под прикрытием мундира со всеми вытекающими
Чего вы думаете наши лягаши так упорно пытались грузинский отсюда выжить?
показати весь коментар
10.11.2020 14:26 Відповісти
Согласен полностью. Бороться надо не со следствием, а с причиной. Все вопросы к МВД. Вернее, к Авакову. Вернее к тем Порошенкам и Зеленским, которые все эти годы закрывают глаза на то что творится в МВД.
показати весь коментар
10.11.2020 15:24 Відповісти
красавчик, це якраз ваші, ригівські вихованці, шапошніки
показати весь коментар
10.11.2020 18:52 Відповісти
"Бригада"..(с)
показати весь коментар
10.11.2020 14:30 Відповісти
Не. Жмурки.
показати весь коментар
10.11.2020 14:35 Відповісти
Невідомі розстріляли в ресторані Першотравенська чотирьох хлопців і втекли, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 388
показати весь коментар
10.11.2020 14:39 Відповісти
Улицы избитых дикарей
показати весь коментар
10.11.2020 14:59 Відповісти
Как интересно, обратите внимание, трое получили ранение в голову и все трое живы. Походу это не сильно жизненно важный орган получается?
показати весь коментар
10.11.2020 14:36 Відповісти
пистолет-резинострел, похожий на устройство для отстрела резиновых пуль.
показати весь коментар
10.11.2020 14:54 Відповісти
"Раздроблена нога и пол лица с шеей" (С)
Резинкой?
показати весь коментар
10.11.2020 15:56 Відповісти
переделан под патрон флобера.
показати весь коментар
10.11.2020 15:58 Відповісти
Я в этом не сильно большой специалист, но я думал, что патрон Флобера это такая маломощная громко пукающая штука, больше расчитанная на шумосветовые эффекты, чем на реальное поражение оппонента...
показати весь коментар
10.11.2020 16:05 Відповісти
Пуля "флобера" имеет диаметр 4 мм ( что соответствует №1 охотничьей дроби для охоты на зайца) и скорость на дульном срезе аналогичную скорости заряда, выпущенного из охотничьего ружья, на дистанции 40м.
показати весь коментар
10.11.2020 16:37 Відповісти
Флобером палець складно роздробити, не те що ногу, чи півобличчя. Сама простяцька воздушка за 100 баксів видає 300 м\с. Не кожен флобер видасть 200.
показати весь коментар
10.11.2020 22:55 Відповісти
Заряд чешского производства, выпущенный из РФ 440, с дистанции 5ти шагов оставляет вмятину глубиной 3,5 мм на кровельной стали толщиной 0,5 мм. Выстрел простой китайской пневматики пулей ULTRA MAGNUM HEVY 10,5 gr диаметром 4,5 мм по той же мишени с той же дистанции оставляет вмятину 2,5 мм, но диаметр отпечатка больше. Проникающая способность выше у "Флобера", а останавливающая, скорее всего, у пневматики. В любом случае нужно быть осторожным при стрельбе из этих видов оружия.
показати весь коментар
11.11.2020 09:52 Відповісти
Сидите дома и читайте книги!!!! Ну или так!!!!
показати весь коментар
10.11.2020 14:37 Відповісти
Что то этот "ресторан", напомнил мне столовую в общаге, в которой проходит дискотека. Невідомі розстріляли в ресторані Першотравенська чотирьох хлопців і втекли, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2686
показати весь коментар
10.11.2020 14:44 Відповісти
Крутые пацаны пострадали от более крутых пацанов со стволами. Невідомі розстріляли в ресторані Першотравенська чотирьох хлопців і втекли, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5265
показати весь коментар
10.11.2020 14:45 Відповісти
Но толстая Марлен
Свой раньше кольт достала
И над столами в морге
Свет зажгли
показати весь коментар
10.11.2020 14:50 Відповісти
никуясе очередь в ресторан ночью ...
показати весь коментар
10.11.2020 14:50 Відповісти
И что самое "поразительное" все без масок.
показати весь коментар
10.11.2020 14:57 Відповісти
Почему-то ни слова, где работали или учились эти "спортсмены", или их расстреляли прямо на рабочем месте？
показати весь коментар
10.11.2020 14:51 Відповісти
во времена тяжелые настали...даже бандюкам уже надо скидываться на лечение
показати весь коментар
10.11.2020 14:51 Відповісти
...а фото расписали ,пля и выставили как-будто не помощь собирает , а хвастается ...
показати весь коментар
10.11.2020 14:54 Відповісти
Отошлю им 666 копеек...
показати весь коментар
10.11.2020 14:55 Відповісти
Пацаны скорбят. Денег нет, но вы держитесь. Братва из Днепра.
показати весь коментар
10.11.2020 15:00 Відповісти
Кучмисты напали на Лазаренковцев
показати весь коментар
10.11.2020 15:14 Відповісти
Походу, "ночные бабочки" сутенёров постреляли. При Петре такого не было.
показати весь коментар
10.11.2020 15:14 Відповісти
При Александре тож не было, а при Елизавете тем более.
показати весь коментар
10.11.2020 15:25 Відповісти
А травкой можно помочь? Таблетками там, порошками? А? Братва!
показати весь коментар
10.11.2020 15:32 Відповісти
Корабельных сосен им зашли...
показати весь коментар
10.11.2020 15:36 Відповісти
Разбореи .кого спасать бандитов?
показати весь коментар
10.11.2020 15:33 Відповісти
Сегодня пешеход стрелял в Днепре стрелял по машине ..Трешак походу люди сьедут с катушек как в США
показати весь коментар
10.11.2020 16:02 Відповісти
На то он и Первомайск!
Рабочие чикагских боен отстаивают свои права!
показати весь коментар
10.11.2020 16:43 Відповісти
Рюкзаков, это какие года? 90-е?
показати весь коментар
10.11.2020 18:59 Відповісти
Разрешение камер наблюдения такое, что можно не смущаться.
показати весь коментар
11.11.2020 14:12 Відповісти
 
 