Проєкт "Без цензури": Карабах: Уроки для України. ВIДЕО
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Що отримали Вірменія, Росія, Азербайджан і Туреччина після того, як вірмени підписали капітуляцію в Карабаху? Та які уроки з цього всього слід винести Україні? Перший і головний: той, хто зв'язується з Росією - завжди програє!
Непросту ситуацію зрозумілими словами розбирає Богдан Буткевич у новому випуску "Без цензури".
Вірменія за ніч перетворилася, по суті, мало не самоврядну територію Росії. Адже Кремль більш як 40 днів не заважав туркам і азербайджанцям робити все, що ті забажають у регіоні, який геть недавно вважався стратегічним для росіян.
Можливо, Баку діяв за таємною згодою з Москвою, яка не хоче відпускати Вірменію на прозахідний шлях? Адже тепер Росія - як гарант мирної угоди - стає головним гравцем вірменської політики, а на додачу ще й посилює вплив на Азербайджан! То який вже там курс на Захід?...
Та для нас в цій історії головне - уроки, які Україна має зробити за підсумками капітуляції Вірменії. Свої території можна і треба повертати військовим чином, а російські чекісти завжди всіх зраджують. І в першу чергу - своїх так званих "друзів".
Як гадаєте, достатній аргумент, аби припинити шукати мир в очах Путіна?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.
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Нагадаємо, в ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі.
Будь ласка, зачекайте...
"В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.
Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет.
Пока я Президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана». Они ждали этот момент 30 лет! Так вот и нам не надо спешить, рано или поздно Донбасс вернется в Украину без всяких статусов!
По суті - це угода про припинення вогню строком на 5 років. Сторони (Вірменія і Азербайджан) "зупиняються на займаних позиціях". По лінії розмежування стануть головорізи союзника і підбурювача Вірменії. За "заявою" виведенню підлягають "армянские вооруженньіе сильі". Таким чином, виведення "збройних формувань арцаху" під питанням, і тлумачити це питання буде мацква так: "якщо сторона Заяви - держава Вірменія, то поняття "вірменські збройні сили" - це офіційні збройні формування, що контролюється державою Вірменія, а тому "армія оборони арцаху" під виведення не підпадає). За 5 років мацква переозброїть і Вірменію, і карабахських сепаратистів, розробить план оборони з урахуванням помилок, допущених у "44-денній війні".