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Азербайджан (607) Вірменія (658) Росія (47196) Нагірний Карабах (460) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": Карабах: Уроки для України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Що отримали Вірменія, Росія, Азербайджан і Туреччина після того, як вірмени підписали капітуляцію в Карабаху? Та які уроки з цього всього слід винести Україні? Перший і головний: той, хто зв'язується з Росією - завжди програє!

Непросту ситуацію зрозумілими словами розбирає Богдан Буткевич у новому випуску "Без цензури".

Вірменія за ніч перетворилася, по суті, мало не самоврядну територію Росії. Адже Кремль більш як 40 днів не заважав туркам і азербайджанцям робити все, що ті забажають у регіоні, який геть недавно вважався стратегічним для росіян.

Можливо, Баку діяв за таємною згодою з Москвою, яка не хоче відпускати Вірменію на прозахідний шлях? Адже тепер Росія - як гарант мирної угоди - стає головним гравцем вірменської політики, а на додачу ще й посилює вплив на Азербайджан! То який вже там курс на Захід?...

Та для нас в цій історії головне - уроки, які Україна має зробити за підсумками капітуляції Вірменії. Свої території можна і треба повертати військовим чином, а російські чекісти завжди всіх зраджують. І в першу чергу - своїх так званих "друзів".

Як гадаєте, достатній аргумент, аби припинити шукати мир в очах Путіна?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, в ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
У Азербайджана тоже было несколько позорных договорняков, типа нашего Минского. Но вот наступил тот день, когда президент Алиев смог сказать :
"В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.
Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет.
Пока я Президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана». Они ждали этот момент 30 лет! Так вот и нам не надо спешить, рано или поздно Донбасс вернется в Украину без всяких статусов!
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10.11.2020 15:18
+8
Кто усвоит этот урок? Клован..ермак..хомчак..таран. Они двоечники и вонючие коллаборанты.
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10.11.2020 15:06
+6
Минск не был ни позором ни победой. По сути єто была единственно возможная реакция на прямое кацапское вторжение. Точно как и у Алиева, практически очистившего Карабах, вынуждены идти на уступки ввиду появления кацапских войск. Но вот почему-то очистка 2/3 окуупированого Донбасса "забыта" а очистка 2/3 Карабаха для Азербайджана победа. Как-то так.
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10.11.2020 15:34
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Кто усвоит этот урок? Клован..ермак..хомчак..таран. Они двоечники и вонючие коллаборанты.
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10.11.2020 15:06 Відповісти
І такий же самий в переважній своїй масі сірий недалекоглядний холуйський народ. Українці нажаль, з своїх постійних катастрофічних помилок висновків не роблять, а то вони будуть робити висновки з помилок інших? Смішно.... І сумно.
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11.11.2020 09:47 Відповісти
Так мы уже прошли эти уроки, сейчас мы в 6 классе, для чего нам уроки первоклашек?
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10.11.2020 15:08 Відповісти
азербайджан по твоей логике в 30-м классе
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10.11.2020 15:17 Відповісти
Похоже,
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10.11.2020 15:22 Відповісти
В Карабахе произошло то что и на Донбассе 6 лет назад. Только у Алиева єто победа, а у Украины "позорный Минский договорняк".
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10.11.2020 15:10 Відповісти
У Азербайджана тоже было несколько позорных договорняков, типа нашего Минского. Но вот наступил тот день, когда президент Алиев смог сказать :
"В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.
Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет.
Пока я Президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана». Они ждали этот момент 30 лет! Так вот и нам не надо спешить, рано или поздно Донбасс вернется в Украину без всяких статусов!
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10.11.2020 15:18 Відповісти
Оно то так, но наличие кацапских "миротворцев" на территории Азербайджана рано или поздно вылезет азерам боком.
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10.11.2020 15:20 Відповісти
На відміну від України, в якої в 2014 не було надійного союзника (одні лицемірні звиздуни), у Азербайджана є Туреччина з одною з найсильніших армій світу та розвинутою економікою.
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10.11.2020 18:45 Відповісти
и чем же он позорен?не позорнее,чем договорняк азербайджана тридцать лет назад
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10.11.2020 15:18 Відповісти
скобки видим?)
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10.11.2020 15:21 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Карабах: Уроки для України - Цензор.НЕТ 8201 где?
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10.11.2020 15:24 Відповісти
Минск не был ни позором ни победой. По сути єто была единственно возможная реакция на прямое кацапское вторжение. Точно как и у Алиева, практически очистившего Карабах, вынуждены идти на уступки ввиду появления кацапских войск. Но вот почему-то очистка 2/3 окуупированого Донбасса "забыта" а очистка 2/3 Карабаха для Азербайджана победа. Как-то так.
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10.11.2020 15:34 Відповісти
Єдиною можливою реакцією на кацапське вторгнення в Крим взимку 2020 року та влітку 2014 року в Луганську та Донецьку області - було знищення всіма можливими силами та засобами гвинтокрилів з "зеленими чоловічками" над Керченською протокою та колон російської бронетехніки з особовим складом путінського війська НА МАРШІ ! Ракетами "земля - воздух", "Точками "У", "Градами", "Ураганами" та "Смерчами". Вщент та з особим цинізмом. На своїй території. Із загибеллю, на жаль, цивільних але кількість яких безперечно стане на порядок менше, ніж кількість загиблих протягом років війни та ворожої окупації. Тільки це відразу би припинило російську агресію та зберегло би десятки тисяч життів українських громадян разом з життями російського армійського бидла! Але це могли зробити лише ті владні особи, які би мали яйця та які дійсно би вважали Україну своєю Батьківщиною та незалежною державою, а український народ - своїм. Які мали би гідність та мужність. Які були би державними діячами. Росіян зупиняє тільки сила та великі втрати. Все інше - від лукавого та їх агентів впливу.
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11.11.2020 09:18 Відповісти
Но они шли к победе 30 лет, так что у нас не все потеряно.
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10.11.2020 15:25 Відповісти
Позорный договорняк происходит сейчас. Когда Зебил отдает землю при полностью боеспособной армии.
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10.11.2020 15:58 Відповісти
это не позор, это крах арменских территориальных фантазий, для фантазий нужна была кацапия, без фантазий кацапия уже не нужна..., скоро ары пошлют всех кацапов нах... в угро-финские болота слушать кваканье жаб... такие "друзья и покровители" как кацапы и даром не нужны... Армения вскоре подумает про НАТО....
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10.11.2020 15:26 Відповісти
Ніт! Арменія вже на міцному кремлівському ланцюгу як вічний васал кремля.
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11.11.2020 09:25 Відповісти
три братских славянских народа - ормяне, па рашники и бело рашисты будут теперь выступать оццами основателями новосовковии для всех постсовецких республик, не успевших вовремя послать nach старшего брата. )
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10.11.2020 15:39 Відповісти
У "заяві" (не плутати із договором або актом) ні слова про капітуляцію Вірменії.
По суті - це угода про припинення вогню строком на 5 років. Сторони (Вірменія і Азербайджан) "зупиняються на займаних позиціях". По лінії розмежування стануть головорізи союзника і підбурювача Вірменії. За "заявою" виведенню підлягають "армянские вооруженньіе сильі". Таким чином, виведення "збройних формувань арцаху" під питанням, і тлумачити це питання буде мацква так: "якщо сторона Заяви - держава Вірменія, то поняття "вірменські збройні сили" - це офіційні збройні формування, що контролюється державою Вірменія, а тому "армія оборони арцаху" під виведення не підпадає). За 5 років мацква переозброїть і Вірменію, і карабахських сепаратистів, розробить план оборони з урахуванням помилок, допущених у "44-денній війні".
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10.11.2020 16:06 Відповісти
А жопа кацапської ібкономіки від здійснення такого плану не злиплеться? Проєкт "Без цензури": Карабах: Уроки для України - Цензор.НЕТ 8722
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10.11.2020 18:48 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Карабах: Уроки для України - Цензор.НЕТ 3103
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10.11.2020 16:42 Відповісти
А справді цікаво ,що стало тим горщиком з медом, спинившим війну?! Смислу гальмувать азерам не було, ще трохи зусилль і вони б мали ВЕСЬ Карабах. А то ще й контроьований самими коридор в Нахічевань. Десь жирні отари поміняли власників, а може і холодильник "Розенлєв", не кажучи вже про бесплатну путьовку...
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10.11.2020 17:06 Відповісти
Цілком можливо, що про "Розенлев" та овець сторони (за винятком Арменії) домовилися попередньо. А можливо збитим кацапським гвинтокрилом (як своєчасно він запалав та гепнувся) кремль викрутив яйця Алієву, погрожуючи вступом у війну рф згідно ОДКБ.
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11.11.2020 09:32 Відповісти
А мне сдается выводы еще рано делать. Ничего толком еще не ясно. Да и мути хватает в данном договорняке. Так шо поглядим-посмотрим. А уже потом выводы делать будем.
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11.11.2020 01:35 Відповісти
этим примером теперь Путин будет тыкать в лицо западным лидерам: посмотрите, я ввел "миротворцев" и сразу наступил мир. А разные Штайнмаеры и Кравчуки будут дружно подвизгивать.
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11.11.2020 09:36 Відповісти
 
 