Проєкт "Без цензури": Карабах: Уроки для України. ВIДЕО

Що отримали Вірменія, Росія, Азербайджан і Туреччина після того, як вірмени підписали капітуляцію в Карабаху? Та які уроки з цього всього слід винести Україні? Перший і головний: той, хто зв'язується з Росією - завжди програє!

Непросту ситуацію зрозумілими словами розбирає Богдан Буткевич у новому випуску "Без цензури".

Вірменія за ніч перетворилася, по суті, мало не самоврядну територію Росії. Адже Кремль більш як 40 днів не заважав туркам і азербайджанцям робити все, що ті забажають у регіоні, який геть недавно вважався стратегічним для росіян.

Можливо, Баку діяв за таємною згодою з Москвою, яка не хоче відпускати Вірменію на прозахідний шлях? Адже тепер Росія - як гарант мирної угоди - стає головним гравцем вірменської політики, а на додачу ще й посилює вплив на Азербайджан! То який вже там курс на Захід?...

Та для нас в цій історії головне - уроки, які Україна має зробити за підсумками капітуляції Вірменії. Свої території можна і треба повертати військовим чином, а російські чекісти завжди всіх зраджують. І в першу чергу - своїх так званих "друзів".

Як гадаєте, достатній аргумент, аби припинити шукати мир в очах Путіна?

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Нагадаємо, в ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі.