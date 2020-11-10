У навчальному центрі ЗСУ "Десна" відкрили новий траншейний комплекс для відпрацювання бою в окопі. ВIДЕО

У Навчальному центрі ЗСУ "Десна", що на Чернігівщині, облаштували новий траншейний комплекс для відпрацювання бою в окопі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Новинка навчальної бази - місце відпрацювання бою в окопі. Цей траншейний комплекс має кілька входів-виходів, тупики та круті повороти. Тут тренуватися можна як по одному, так і цілим підрозділом", - зазначили в "Десні".

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Особливість тренувального об'єкта - рандомність цілей. Викладачі розташовують умовного противника щоразу в новому місці, отже, кожен наступний підрозділ не знає, звідки чекати небезпеки.

"Але найголовніше, що під час відпрацювання "бою в окопі" військовослужбовці отримують надважливі навички, які знадобляться їм у захисті нашої України в районі ООС", - зазначили в навчальному центрі.

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