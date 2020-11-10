УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9967 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 496 28
карантин (16095) Бондаренко Анатолій (58) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Мер Черкас Бондаренко захворів на коронавірус. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заразився на коронавірус. З четверга він перебуває на ізоляції.

Про це Бондаренко повідомив на сторінці в мережі Facebook у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви, певно, вже знаєте. Коронавірус не обійшов стороною і мене. Тест, який я здав у третій міській лікарні, став "плюсовий". Почуваюся нормально, з четверга перебуваю на ізоляції. Почуваюся добре, працюю дистанційно з документами", - зазначив мер.

Бондаренко закликав людей дотримуватися карантинних вимог.

"Що стосується запровадження локдауна вихідного дня, то я вважаю, що це нічого не дасть", - додав Бондаренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Да, он отчаянно боролся с карантином ни жалея ни своего, ни чужого здоровья...
показати весь коментар
10.11.2020 18:13
+4
Заболел положительным тестом.
показати весь коментар
10.11.2020 18:19
+4
Це політична необхідність. Сказали захворіти - захворів.
показати весь коментар
10.11.2020 18:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здоров'я, шановному меру.
показати весь коментар
10.11.2020 17:56 Відповісти
Да, он отчаянно боролся с карантином ни жалея ни своего, ни чужого здоровья...
показати весь коментар
10.11.2020 18:13 Відповісти
То так, бо плитка на околицях залишиться не покладеною.
показати весь коментар
10.11.2020 18:30 Відповісти
"Что касается введения локдауна выходного дня, то я считаю, что оно ничего не даст''-не кажи гоп, ідучи на рать...!
показати весь коментар
10.11.2020 18:00 Відповісти
И все чувствуют себя нормально или почти нормально.
показати весь коментар
10.11.2020 18:02 Відповісти
Да Вы опрос гораздо быстрее Зели провели! На колеснице ездили, что так быстро всех заболевших опросили?
показати весь коментар
10.11.2020 18:06 Відповісти
Столько знатоков иврита - аж страшно ... Токо мало хто тут понимает , шо колисница и мерква это одно и тоже
показати весь коментар
10.11.2020 18:15 Відповісти
Таки да. Подъе*ончик был не случайным.
показати весь коментар
10.11.2020 18:22 Відповісти
Я это понял , но мало кто ещё
показати весь коментар
10.11.2020 18:39 Відповісти
А - нет, шмаркле хуже всех - 37,5, но скоро обязательно станет хуже.
показати весь коментар
10.11.2020 18:27 Відповісти
Ну, если он не лох, то должно быть 42.
показати весь коментар
10.11.2020 20:54 Відповісти
Лёг под "майбах" бенин ... Двоякое чувство .
Местный лидер "Батьківщини" с 2010-2020 годы .
Нет особой неприязни ни к Бене , ни к "Укропу" (Майбах) ...
Но подача в КС последняя -- вызывает отвращение . Но не к КС , а к тем , кто подал да ещё в одном пакете с ЖОПОй .
На ЖОПу рвотный рефлекс .
Юля видимо чувствует этот рвотный рефлек у своих избирателей и потому подала в КС отдельно это той мерзоты при вообщем-то общей позиции по земле и по "одноруким бандитам" .
показати весь коментар
10.11.2020 18:13 Відповісти
А шо там в Ерзац Езраель таки покупають китайскую вакцину? Или кацапскую дешевле?
показати весь коментар
10.11.2020 18:19 Відповісти
Какая китайская, какая *********** ?!
Китайцы летучих мышей кушают -- у евреев это мягко говоря не вызывает кошерного экстазу . ***** свою "вакцину" наверное даже на собачках досттаточно раз не протестировал .
Насколько создатели этого пиара руки хорошо мыли -- вопрос открытый .

Нехай московиты покажуть по *****сосии ну хоть какой-то спад заболеваемости . А то в момент поросячих восторгов в самой *****сосии и на 3-х мертветчукских аналах мокшанцы били все свои немыслимые рекорды по "новозаболевшим" и по "почившим в бозе" -- лучшая реклами "вахвахвахцыны" !
показати весь коментар
10.11.2020 18:32 Відповісти
Какая неприязнь? Він ішов у мери під прапором "За майбутня коломойськогоо"
показати весь коментар
10.11.2020 18:29 Відповісти
Те , що під час руйнування спроби зтворити ОНР Палиця був губернатором Одесчини , а Бєня Днепрівщини -- це вже історичні факти . Як й розмова Бєні з напівватним Кернесом . Це саме Бєня з Палицею врятували три області від навали й унутрішніх ворогів . А верогідно йще Запорізьку область .
Й мені похер усякі порохоботній й грантівськи закидони . Я не складаю враження від усяких гасел -- як програміст тільки аналіз голих фактів , а не слів Пороха , Лєщенка , або Шабуніна .
Вони постять й клоунаду влаштовують виключно для тих , для кого свої мизиків не вистачає .
Для тих , хто не здібен критично мислити й пливе за натовпом : "порохоботним" , "грантоїдським" ...
А я ось й до порохоботів й до грантоїдів не маю особливої агресії й припускаю в їх поглядах певне раціо .

Олігархи не бувають добрими , олігархат завжди зло . Але з усіх 5-6 олігархів Бєня найбільш був патріотично проактивним ... Ну а слова Бєні - це тільки слова . Нехай ЕС и США не вважають , що Україна це підвасальна теріторія й колонія . Нехай постійно бздять , що повернеться до впливу ***** . Це підвишує ціність й позиції країни .
показати весь коментар
10.11.2020 19:20 Відповісти
Заболел положительным тестом.
показати весь коментар
10.11.2020 18:19 Відповісти
Зараз політична мода: "заболел короновірусом".
І шо?
показати весь коментар
10.11.2020 18:22 Відповісти
Це політична необхідність. Сказали захворіти - захворів.
показати весь коментар
10.11.2020 18:25 Відповісти
Видно хтось хабаря дав грошима, на які наплював хворий
показати весь коментар
10.11.2020 18:27 Відповісти
ага!а люди умирают!
вот меня знакомая ругает!что я пошла к врачу! а надо было в больницу!как?если даже когда я позвонила с заключением кт легких что!!!!они ждали пцр! и лечение у меня не такое! вот у них в больнице они сдавали анализы и у каждого разное лечение..у кого кардиология..диабет ..щитовидка ну и всех ковид19.
а у меня нет сопутсвующих заболеваний! у меня просто 2 группа крови.....и она в риске с тяжелым теченим..почему? ну над этим уже работают..да и у китайцев 2 группа
показати весь коментар
10.11.2020 18:28 Відповісти
Китайские медики сопоставили данные о пациентах из нескольких больниц города Ухань и выяснили, что одна группа крови встречалась у заразившихся чаще всего.
Как пишут «Известия», исследование основывалось на информации из больниц Ухани. Первое исследование провели на основании группы крови 1 775 человек, которые заразились коронавирусом и наблюдались в Уханьской больнице.
Согласно полученным данным, больше всего пациентов имели вторую группу крови. Таких в больнице было 37,75%. Следующая по распространенности - первая группа (25,8%), затем - третья группа (26,42%). Меньше всего пациентов оказалось с четвертой группой крови. Подобные результаты подтвердились и в других больницах города Ухань.

Теги: коронавирус Китай пандемия
показати весь коментар
10.11.2020 18:29 Відповісти
Що ти среш тут цей бред? Тебе послухати, то вже мало б пів Китаю та світу вимерти. А Італія то взагалі обезлюдніти. Це не та хвороба яка малаб знищити рабів, покищо така ціль не стоїть, це такий соціальний експеремент та терект, яки покликаний загнати баранів у стойло, обстригти їх і забрати в них цілий ряд прав та свобод, яких вони досягли за останні декілька століть.
показати весь коментар
10.11.2020 18:49 Відповісти
Ссылки на кремлёвские порносайты в Украине вызывают устойчивые рвотные рефлексы .
Как и на "китайских учённых" ...
показати весь коментар
10.11.2020 19:23 Відповісти
Мер Черкас Бондаренко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 5910 Мер Черкас Бондаренко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2193
показати весь коментар
10.11.2020 19:02 Відповісти
А он видимо бессмертный раз решил в 3ю горбольницу сходить. Мер Черкас Бондаренко захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 8892
показати весь коментар
10.11.2020 19:38 Відповісти
Амереканцы иследовали тесты и выявили что на 90% брехливи.у другой компании вышло еще
больше. Больный бессимптомный его вирус ослбевает и перетворюеться не вакцину.
показати весь коментар
10.11.2020 20:17 Відповісти
 
 