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В Одесі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив чотирьох осіб, - Нацполіція. ВIДЕО

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В Одесі на проспекті Небесної сотні автомобіль Toyota в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив чотирьох людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

В Одесі автомобіль вїхав у зупинку громадського транспорту і збив чотирьох осіб, - Нацполіція 01

Інцидент стався близько 18:30

"За наявною інформацією, водій Toyota, рухаючись проспектом Небесної сотні, не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті пригоди тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали 39-річна жінка, її 15-річна дочка, 16-річний хлопець і 48-річна жінка. Зараз вони в лікарні", - вказується в повідомленні.


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На даний момент на місці події працюють правоохоронці, обставини ДТП встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові.

За даними ЗМІ, автомобіль рухався зі значним перевищенням швидкості, близько 120 км/год.

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Топ коментарі
+7
при каждой остановке должны быть защитные ж/б конструкции и на островках безопастности тоже
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10.11.2020 21:32
+7
И такая хрень будет продолжаться пока этих зйчих и зайцев не начнут отстреливать прямо на месте дтп
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10.11.2020 21:44
+6
"...автомобиль двигался со значительным превышением скорости, около 120 км/ч..."

Капець. В Канаді на гайвеях не дозволяється з такою швидкістю їздити, а тут чмо по місту ганяє. Якщо б йому "впаяли" декілька мільйонів штрафу і за перевищення швидкості і за лікування постраждалих і компенсація їм, то можливо інші "дятли" подумали б чи вартує так ганяти.
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10.11.2020 21:43
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при каждой остановке должны быть защитные ж/б конструкции и на островках безопастности тоже
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10.11.2020 21:32 Відповісти
«По данным СМИ, автомобиль двигался со значительным превышением скорости, около 120 км/ч. Источник: https://censor.net/ru/v3230254»

Це вже швидкість зльоту, для легкомоторного літака.
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10.11.2020 21:52 Відповісти
угу - на остановку прилетел бы только водитель (если бы не был пристегнутым), тойота была бы надежно припаркована рядом с остановкой.
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10.11.2020 21:54 Відповісти
Дурноватый, напиши еще что нужен пулемет и бетонный бункер!
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10.11.2020 23:50 Відповісти
все совковые ж\б остановки попилили и поставили китайские одноразовые. кто-то наверняка получил неплохие бабки (раз за снос, два за продажу ж\б плит и три за "новую модерную" остановку). а делать еще какую-то защиту для пассажиров - это же убытки, все ведь ездят по правилам, все масках - у нас практически Япония.
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10.11.2020 22:59 Відповісти
В Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта и сбил четырех человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2134
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10.11.2020 21:33 Відповісти
не справился с управлением?мож хай его маман о автопилоте призадумается?здоровья пострадавшим...
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10.11.2020 21:34 Відповісти
Что за автомобили пошли, всегда куда то въедут, кого то переедут.
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10.11.2020 21:37 Відповісти
Спарва Зайцевої живе...
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10.11.2020 21:39 Відповісти
120км?
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10.11.2020 21:41 Відповісти
"...автомобиль двигался со значительным превышением скорости, около 120 км/ч..."

Капець. В Канаді на гайвеях не дозволяється з такою швидкістю їздити, а тут чмо по місту ганяє. Якщо б йому "впаяли" декілька мільйонів штрафу і за перевищення швидкості і за лікування постраждалих і компенсація їм, то можливо інші "дятли" подумали б чи вартує так ганяти.
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10.11.2020 21:43 Відповісти
ну так і в Україні забороняють їздити з такою швидкістю, але навіть в Канаді коли нема копів, струм рухається десь 120-130 км на годину, при тому що дозволено тільки 100. Я не думаю що є офіційна статистика на скільки перевищують в Канаді та в Україні, але в Канаді можуть більше, бо дороги краще. Буває що їдешь десь 130, і хтось тебе обходить якби ти взагалі не рухався.
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10.11.2020 21:53 Відповісти
Це по місту так в Канаді?
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10.11.2020 21:55 Відповісти
Конечно же нет, но гавнометам надо что-то прокукарекать про то "как фсе плоха в окраине".
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10.11.2020 22:05 Відповісти
я не уверен к кому был ваш комментарий, но на всякий случай отвечу что я не говорил ни что в Украине ни что в Канаде плохо, а лишь обратил внимание автору поста что ограничение скорости на хайвеях это не более чем ограничение, которое как правило не соблюдается (при отсутствии пробок или полиции)
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10.11.2020 23:24 Відповісти
Мой комментарий был про это: "В Канаді на гайвеях не дозволяється з такою швидкістю їздити, а тут чмо по місту ганяє." Как вы правильно заметили, данная фраза подразумевает, что в Украине позволяется гонять 120 по городу.
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10.11.2020 23:52 Відповісти
Ага. Струм рухається, прошу зауважити. Струм.
І так їздить підлога Канади навіть о годині списів, osti d'criss de tabarnak...
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10.11.2020 22:48 Відповісти
якщо я не вірно використував це слово, то вибачте, я українську дуже рідко використовую. Я мав на увазі що всі машини поруч з вами рухаються набагато швидше дозволенної швидкості, як правило 120-130 на годину. Іноді хтось йде і 160-170, але це так умовно, в мене радару нема.
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10.11.2020 23:21 Відповісти
В Онтаріо за 120 на годину ніхто вас не зупинить і не оштрафує. В інших провінціях може бути по іншому. Але не дай Бог ви перевищите швидкість більше як на 50 км від позначеної, тоді і машину заберуть на штрафмайданчик і такий фтраф "впаяють" що "шуба завернеться" і головне, що страхівка так піде в гору (а її потрібно кожного місяця платити) , що будеш не радий тієї швидкості.
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10.11.2020 23:34 Відповісти
зупинять, знайома минулого року їхала 117 чи на 401 чи на 403 - зупинили, пішла в суд - коп прийшов і не відмазали, страхівку підняли. Про 50 км на годину це правда, але їздять і більше. На DVP (там 90) зупиняють і за 100км. Одного знайомого зупинили за 41.5 у зоні 40 (біля школи). Ні, я розумію там діти і неможна гнати, але цікаво як поліцейский доведе що прибор не може дати похибку в 1.5 км.
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11.11.2020 01:30 Відповісти
Це по хайвею, хайвей може проходити через місто. Інша справа що в місті часто неможна набрати таку швидкість через затори, але іноді буває.
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10.11.2020 23:22 Відповісти
И такая хрень будет продолжаться пока этих зйчих и зайцев не начнут отстреливать прямо на месте дтп
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10.11.2020 21:44 Відповісти
В Одесі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив чотирьох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4084
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10.11.2020 21:51 Відповісти
Ну здесь чтоб на тратуарах не парковались
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10.11.2020 22:10 Відповісти
Шо це бл**ь за зупинки які надають 0 безпеки, цей шухер там повинен був сам в млинця зліпитися, а не людей калічити.
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10.11.2020 22:03 Відповісти
Нормальна зупинка. А яка вона повинна бути?
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11.11.2020 00:03 Відповісти
В україні? - з протитанковими їжаками, або просто залізобетоном.
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11.11.2020 00:10 Відповісти
В Одесі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив чотирьох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2187
Ви бачили які в Одесі тротуари особливо в історичному центрі? Позбавляти прав треба пожиттєво п'яниць за кермом, вони все одно бухати не кинуть. За перевищення швидкості позбавляти прав на п'ять років. Через такі покарання всі почнуть їздити по правилам. Безкарність - породжує злочинність.
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11.11.2020 00:20 Відповісти
повинна огороджуватись стовпчиками взагалі-то.
Але простіше посадити водія - 120 км/год це швидкість не для міста
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11.11.2020 09:16 Відповісти
В Одесі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив чотирьох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4027
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10.11.2020 22:16 Відповісти
Обычно в новостях про ДТП с участием пешеходов всплывают особи которые с пеной у рта защищают "ездуна" с формулировкой "а пешеходы что думают что они бессмертные?". Интересно найдутся сейчас такие?
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10.11.2020 22:24 Відповісти
Такі завжди знаходяться. Стикалася, знаю. В Одесі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив чотирьох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7848
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11.11.2020 00:00 Відповісти
Опасно стоять на остановках.
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10.11.2020 22:33 Відповісти
Опасно. В 2006-м году, пьяный СБУшник пытаясь оторваться от погони гаишной "Кобры", выехал на остановку и насмерть сбил двух моих бывших коллег.
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11.11.2020 00:29 Відповісти
вообще, интересно сколько таких случаев уже произошло. минимум 100 за пару лет, имхо. в нормальных странах уже бы после 10-го случая начался бы кипишь и как минимум министра послали бы убирать улицы.
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10.11.2020 23:04 Відповісти
ШАРИКОВЫ ГОВНОМУТЯТ !!! БЕЙ СЕПАРОВ !!!
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11.11.2020 00:20 Відповісти
Не здивований.
Після десь 2014-2015р водії з номерами АЕ та ВН виглядають найбільш неадеківатними.
Таке враження, що чи донецькі переїхали в зазначені міста, чи рузькего духу там за останній час побільшало
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11.11.2020 09:13 Відповісти
 
 