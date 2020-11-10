В Одесі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив чотирьох осіб, - Нацполіція. ВIДЕО
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В Одесі на проспекті Небесної сотні автомобіль Toyota в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив чотирьох людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
Інцидент стався близько 18:30
"За наявною інформацією, водій Toyota, рухаючись проспектом Небесної сотні, не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті пригоди тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали 39-річна жінка, її 15-річна дочка, 16-річний хлопець і 48-річна жінка. Зараз вони в лікарні", - вказується в повідомленні.
На даний момент на місці події працюють правоохоронці, обставини ДТП встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові.
За даними ЗМІ, автомобіль рухався зі значним перевищенням швидкості, близько 120 км/год.
Будь ласка, зачекайте...
Це вже швидкість зльоту, для легкомоторного літака.
Капець. В Канаді на гайвеях не дозволяється з такою швидкістю їздити, а тут чмо по місту ганяє. Якщо б йому "впаяли" декілька мільйонів штрафу і за перевищення швидкості і за лікування постраждалих і компенсація їм, то можливо інші "дятли" подумали б чи вартує так ганяти.
І так їздить підлога Канади навіть о годині списів, osti d'criss de tabarnak...
Ви бачили які в Одесі тротуари особливо в історичному центрі? Позбавляти прав треба пожиттєво п'яниць за кермом, вони все одно бухати не кинуть. За перевищення швидкості позбавляти прав на п'ять років. Через такі покарання всі почнуть їздити по правилам. Безкарність - породжує злочинність.
Але простіше посадити водія - 120 км/год це швидкість не для міста
Після десь 2014-2015р водії з номерами АЕ та ВН виглядають найбільш неадеківатними.
Таке враження, що чи донецькі переїхали в зазначені міста, чи рузькего духу там за останній час побільшало