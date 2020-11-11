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Степанов назвав симптоми легкого перебігу COVID-19: температура до 38 °C, легкий нежить, кашель і відсутність змін психічного стану. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми легкого перебігу COVID-19. Одним з них є невисока лихоманка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ заявив на брифінгу.

За словами Степанова, лікуватися вдома можуть тільки люди з легким перебігом хвороби. Рішення про медичну допомогу в домашніх умовах ухвалює виключно сімейний лікар. Лікар або медсестра повинні здійснювати постійний контроль поточного стану пацієнта і стан контактних осіб. Вибір методу контролю здійснюється лікарем індивідуально, залежно від стану пацієнта.

Говорячи про те, що ж таке легкий перебіг захворювання, Степанов зазначив, що це невелика лихоманка до 38 градусів, але вона добре контролюється при прийомі жарознижувальних препаратів: тобто є температура 38 - 38,2, а при прийомі жарознижувальних вона відразу падає.

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"Характеризується легким перебігом нежитю, кашлю, без ознак дихальної недостатності (утруднене дихання, збільшення частості дихальних рухів), відсутністю шлунково-кишкових проявів, відсутністю змін психічного стану", - пояснив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Появились новые больные - бессимптомные.
Раньше они назывались здоровыми.
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11.11.2020 10:16
+7
- Больной пропотел перед смертью? (С)
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11.11.2020 10:08
+6
Да не волнуйся ты так, Степанов. Родственники тех людей, которым ты отменил плановые операции, разберутся с тобой по-пацански. Чик - и ты уже на небесах.
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11.11.2020 10:22
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- Больной пропотел перед смертью? (С)
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11.11.2020 10:08 Відповісти
"отсутствие изменений психического состояния" То есть у зели тяжелое течение несмотря на 37,5? Или то чтото другое?)))
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11.11.2020 10:11 Відповісти
У него это "другое" давно уже, судя по всему
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11.11.2020 10:18 Відповісти
да нет просто 18, 5% после выздоровления через 4-8 месяцев... а 5,4 % сразу в момент заражения показали тяжелые нарушения психики и неврологии... вплоть до нарушений мозгового кровообращения-инсульт...
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11.11.2020 10:33 Відповісти
COVID-19 впливає на психічний стан психічно хворого?
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11.11.2020 10:11 Відповісти
...o,у стебанова начался панический понос?
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11.11.2020 10:12 Відповісти
Хоч тут він правий, у мене було так - температура 35.9-36.9, нежить, легкий кашель і втома.
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11.11.2020 10:13 Відповісти
те саме, тільки ще нюх пропадав
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11.11.2020 10:47 Відповісти
Появились новые больные - бессимптомные.
Раньше они назывались здоровыми.
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11.11.2020 10:16 Відповісти
Не здоровыми, а недообследованными. Жаль тебя расстраивать, но любой медик это же самое скажет по поводу чего угодно, от гриппа до туберкулеза и гепатита.
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11.11.2020 10:20 Відповісти
Ну да.
- То, что Вы не сидите, это не Ваша заслуга. Это наша недоработка (с)
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11.11.2020 10:22 Відповісти
Ага. Особенно умиляют психиатры, которые уверены в том, что примерно 10% населения Земли обязаны быть их пациентами.
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11.11.2020 10:25 Відповісти
Идиотская шутка. Они не больные, а заражённые и проблема не в их болезни, а в том, что они являются разносчиками.
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11.11.2020 12:14 Відповісти
А Вы в курсе, что нет ни одного стерильного человека, который бы ничего не разносил?
И что делать будем? Вместе с памперсом будем маску надевать?
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11.11.2020 12:33 Відповісти
Да не волнуйся ты так, Степанов. Родственники тех людей, которым ты отменил плановые операции, разберутся с тобой по-пацански. Чик - и ты уже на небесах.
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11.11.2020 10:22 Відповісти
*****..а 4 степень тяжести на дому????лепи и дальше чушь...тварь...
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11.11.2020 10:23 Відповісти
)) ковид выбирает самых психически неустойчивых и косит их по одному?
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11.11.2020 10:25 Відповісти
Степанов, ты токо шо описал симптомы обычной "простуды" у тех, кто не паникует и не бежит с температурой отстоять очередь на тест.
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11.11.2020 10:26 Відповісти
меркава ты тоже дебил!потоу что мой муж находясь на самоизоляции!не осознал весь ужас! не осознал весь ужас когда приехала скорая помощь..я у же в базе пцр плюс!да и меня не госпитализировали..потому что доктор глядя на мое кт и раассказывая ему о своем!треше!и лечении...по новому приказу степанова я не госпитализипована..а отделение уже забито тяжелыми больными! и мне!!!!!получающем лечение!интересно от кого! лучше лечиться дома...
так что ты ДЕБИЛ В КВАДРАТЕ
а мой муж это мой муж что хочу то и говорю..
а ты ДЕБИЛ не имеешь права
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11.11.2020 10:34 Відповісти
тут нюха уже 4 сутки нету. как тут не будет психических расстройств!!
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11.11.2020 11:51 Відповісти
Если нет нюха или симптомы начинающегося ковида попробуйте народное лечение, что позволяет совсем избежать заражения. Вирус отстанет. Извиняюсь за повторение длинного коммента,но я его не раз рекомендовала и дополняла. И всем помогает. Желаю всем здоровья!
Этот вирус поддается лечению не таблетками, а народными средствами.
Посылаю вам, применяемые мною сейчас, рецепты от простуды и буду рада, если они помогут вам.
Если у вас заболело горло, ломит тело, начинается першение или кашель то можно принять половину чайной ложечки питьевой соды. Ее надо залить стаканом закипающей воды (кипение белого ключа или до первых пузырьков, или 90 градусов). У нас электрочайник с такой возможностью - до 90 градусов нагревать. Затем нужно помешать ложечкой в стакане - погасить соду этой водой и подождать до теплого состояния или охладить в ковшике с холодной водой. Стакан с теплым составом выпить сразу. Я всегда тут же чувствую облегчение.
Если простуда уже достаточно сильна, то можно пить и в обед, и вечером. Я же, если мне случалось вдруг почувствовать себя плохо, пила сразу же, невзирая на время, даже после еды. И все равно мне становилось лучше. Хотя рекомендуют пить с утра за полчаса до еды.
Я пью не регулярно, а только когда мне становится плохо или после посещения большого магазина, где было много людей и неочищенные кондиционеры, потому что опасаюсь тромбирования вен грязью, что выливает сода в кровь. Если вдруг после приема распухла вена, я пью большой стакан чистой воды и вена приходит в порядок.
Кроме того, так как я пью чашку или две кофе в день, я добавляю туда пол чайной ложки куркумы или одну ложечку для специй куркумы. К ней я досыпаю маленькую щепотку - буквально слегка-слегка - черного и красного острого перца. Красный острый перец - против образования тромбов, а оба перца вместе усиливают действие куркумы в сто раз. Также я добавляю в кофе пол чайной ложечки для специй молотого кардамона - он успокаивает нервы, пол ложечки для специй корицы она способствует стройности и от тромбов, ложечку для специй сухого какао - он хорош для работы мозга и продлевает жизнь, ну и, самое главное специальную ложечку для кофе на длинной ручке - растворимого кофе. Кроме того, я добавляю один бутончик гвоздики, который размалываю вручную пестиком в ступке, так как кофемолка его не берет - бутончик твердый, и один раздавленный пестиком грецкий орех - его ядро - оно мягкое и легко давится- грецкий орех придает силы.Сейчас я эту смесь приспособилась молоть быстрее железной ногой блендера, туда я еще добавляю немного семечек тыквы и , иногда, даже один зубчик чеснока - перемалывается в пасту моментально. Вот такая получается бурда - но я привыкла. Только надо вынуть перегородки ядра ореха, я их складываю отдельно в стаканчик и посмотрю от чего помогает и, может быть, приготовлю.
Конечно, это когда есть время.А так можно без орехов и семечек и гвоздики. Куркума - умная специя, она лечит то, что болит, природный антибиотик, продлевает жизнь.
Если у вас расстройство желудка или поднялось давление, или вам плохо - достаточно выпить пол чайной ложки куркума на полстакана просто горячей воды. Можно добавить щепотки перцев, а можно и без. Я пила несколько раз в день, когда мне было плохо от простуды и другие средства не помогали и всегда наступало улучшение.
Кроме того, нормализовать высокое давление помогает отвар картофельных очисток, если его залить слегка сверху водой и кипятить 15 минут. Этот напиток также укрепляет сердце. Хорошо иметь в морозилке такой отвар в железной кружке - поставил на газ, растопил и отпил пол стаканчика. Остальное - опять в морозилку. Часто помогает с первого раза и давление стабилизируется надолго. Если же легкое повышение давления - то помогает просто съесть банан.
Если же у вас снизилось сильно давление, такое бывает, когда тучи и дождь или магнитные бури, то помогает, так называемый, американский кофе. Одна чайная ложка растворимого кофе на стакан горячей воды без сахара.
От кашля хорошо помогает инжир в молоке - три плода инжира сухих (они дешевле свежих) вскипятить, слегка покрыв молоком в ковшике, и через минут пять уже они будут рассыпаться под вилкой. Поварить до слегка кремового цвета минут 5-7 и превратить железной ногой блендера для коктейлей с маленькими лопастями, в кремовый десерт. Этот чудесный, сладкий и очень вкусный кремовый десерт отлично помогает от кашля.
Если же вы желаете убить вирусы в легких, кашляете сильно, то помогает лекарство для детей от кашля - одну луковицу среднего размера измельчить в пюре с одной столовой ложкой сахара при помощи железной ноги блендера. И оставить на 6 часов, чтобы вышло зло из лука и принимать по чайной ложке каждые два часа.
Если же вы желаете помолодеть, стать более сильным, энергичным, прекрасно выглядеть, обновить кровь и излечиться от сильного кашля, то помогает лекарство настойка - алоэ-кагор-мед. Ее принимают по столовой ложке один или три раза в день, в зависимости от того желаете ли вы профилактики или лечения. Не пытайтесь принимать больше столовой ложки, потому что поднимется давление. Но это как допинг, за силой последует слабость, поэтому его нельзя употреблять без перерыва и надо следить как вы его переносите.
Вот ссылка на статью об этой настойке.
http://vk-kp.info/novyny-ukrainy-ta-svitu/5975-aloe-med-kahor-tsia-sumish-pidnime-navit-mertvoho
Рецептов такой настойки много. Я же сама делаю вот по такой вырезке - там больше кагора.
В одном из календарей на будущий год нам действительно удалось
отыскать рецепт здоровья, о котором спрашивает читательница: З75 г
алоэ (возраст 3 - 5 лет, перед срезом не поливать в течение 5 дней)
измельчить на мясорубке, добавить 625 г майского меда, 675 г кагора.
Смешать и поставить на 5 суток в темное, прохладное место. Принимать
первые пять дней по 1 чайной ложке, а в последующие дни - по 1
столовой ложке 3 раза в день за час до еды. Курс - от 2 - 3 до 6
недель. Рекомендуется при онкологии, болезнях желудка, печени, женских
болезнях, туберкулезе легких, язве желудка, воспалительных процессах в
организме, гриппе, ангине, хронических болезнях, головных болях,
радикулите, склерозе. Но хотим добавить: прежде, чем пить этот настой,
неплохо бы все-таки посоветоваться со своим лечащим врачом. Препараты
алоэ противопоказаны при геморроидальных и маточных кровотечениях и
беременным женщинам.
Вот ссылка на такой же состав
https://www.livelib.ru/book/160375/readpart-doktor-na-podokonnike-udivitelnye-svojstva-komnatnyh-rastenij-irina-filippova/~14
Кустик алоэ, стоит у нас 50-60 гривен у бабушек - перемалываете в чашке блендера, взвешиваете и по пропорции смешиваете с необходимым количеством меда и кагора. Можно и другое красное вино. Отливаете в маленькую бутылочку, например, пластмассовую от сока и принимаете. Сразу становится легче и кашель проходит. Остальное настаивается отдельно. Доливаете по мере опустошения бутылочки из основной массы. Я храню в холодильнике.
Эту смесь употребляют туберкулезники и она обновляет кровь. Она также дает организму дополнительные силы преодолеть заболевание, потому что при простуде или гриппе бывает сильная слабость.
Кроме того, от кашля помогает вкусное сладкое лекарство - шоколадное масло. Смешиваете поровну масло сливочное и мед - сколько вы считаете нужным по количеству и добавляете сухого какао - несколько столовых ложек - по виду посмотрите и по вкусу - строгих пропорций нет, чтобы было шоколадное масло. Я добавляю две-три столовые ложки, но, возможно, вы захотите больше добавить. Детям не надо так много уж какао. Хорошо смешать в чашке блендера - за пару секунд готово лекарство. Принимают по столовой ложке, можно по чайной - как пожелаете. Оно помогает от кашля.
Хорошо иметь в сумочке леденцы от кашля с мятой или эвкалиптом. Их можно купить в аптеке или в кондитерских магазинах. Тогда, если в маршрутке или на людях запершит в горле, то леденец снимает кашель и першение.
Некоторые говорят, что иногда покупают козье молоко или любят молоко, или есть в данный момент молоко. Вот прекрасный рецепт аналога «золотого молока», которое можно сделать с куркумой. И тоже улучшит самочувствие.
В АТБ сейчас продается по скидке за 20 гривен пакет сгущённого молока с какао. Добавляете куркуму в горячее молоко и немного этой сгущенки. Но, козье молоко итак очень крепкое, по сравнению с обычным. Поэтому можно в горячее козье просто пол чайной ложки или чайную ложку куркумы, добавить меда по вкусу и даже без какао. Как-то я добавила растворимого кофе туда ложечку - было необыкновенно вкусно - сгущенка с какао, по вкусу, растворимый кофе, у меня даже молока на тот момент не было. Словом, экспериментируйте, будете сами себе ресторанный повар Тут надо следить по самочувствию и стараться не делать экстрима по пропорциям.
Если исчезают силы, то очень помогает Чаванпраш - индийская вкусная паста основанная на индийском крыжовнике.Ее можно купить в эко магазинах или выписать по почте из индийских магазинов в Интернете. Принимаю по пол чайной ложки с горкой, если надо куда то пойти, а сил нет.
У нас знакомые есть в России. У них вся семья их брата заболела и муж этой знакомой женщины обзавелся симптомами. Тогда мы предложили им пить соду временно 3 раза в день, куркуму с чаем или с кофе или с водой и была у них настойка алоэ, кагор, мед - по столовой ложке 3 раза в день. Временно. Так муж потом тест сдал - отрицательный и все здоровые стали, даже бабушка. Теперь уже не надо пить все это, а только если признаки простуды появятся по разу в день или пару раз в день. А если здоровы, то я только в кофе всегда куркуму ложу с перцами, а если испугаюсь статьей про ковид, то соду выпью один раз.
Кстати, лет пять назад я
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11.11.2020 12:31 Відповісти
Что-то в медицине стало происходить не совсем понятное, но что-то происходит! Всё настойчивее пробивается мысль, что температура до 38град. не опасна и ее не обязательно нужно сбивать, якобы с ней справится сам организм. И эту рекомендацию даёт нам вдруг сам Министр зравоохренения Степанов, который вообще не имеет стажа медицинской работы (???) - а как он может руководить в стране медициной (?) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. И это при том, что нам долго по жизни разъясняли, что после 37,2 град. нужно беречься и принимать меры для понижения температуры до 36,6. В Инете стали появляться какие-то не известные до селе консультанты-спецы по COVID, которые дают совсем разные рекомендации. У меня есть видео-рекомендация как бы инфекциониста с 40-летним стажем, которая рекомендует не сбивать температуру даже 40 град., но после этого кровь может просто закипеть и свернуться. Она рекомендует не разжижать кровь, вообще не паниковать и не волноваться, в аптеки не ходить, т.к. там нет лекарств от короновируса, сидеть дома и дожидаться очереди на погост. Она рассказывает, как герпес убивает Короновирус, так что нужно всех заражать герпесом? Бредятина! Создается впечатление, что людей через СМИ скрытно, но навязчиво призывают не лечиться, а тихонько уходить в мир иной. Недавно в Инете вдруг появилось разъяснение, что всем известный парацетамол оказывается создает серьезные побочные последствия. И это медикамент, которым успешно пользовалось практически всегда население, как болеуспокаивающее и жаропонижающее. Т.е. проводится работа по саботажу лечения людей известными лекарствами. А в замен ничего не предлагается. Что вообще происходит и кто этим керует?
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11.11.2020 13:32 Відповісти
Те що раніше називалось гостра респіраторна вірусна інфекція, по-простому простуда, зараз може бути коронавірус.
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11.11.2020 14:50 Відповісти
 
 