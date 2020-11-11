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Діти - це "рушій будь-якої епідемії". Я б ні за що в житті не пустила їх до школи 1 вересня, - Голубовська. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В умовах епідемії коронавірусної інфекції не можна було відкривати школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловила лікарка-інфекціоністка, членка оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.

На питання журналіста, що б вона зробила найперше, якби опинилася на місці президента Володимира Зеленського, Голубовська відповіла: "Я б посилила контроль над дотриманням рекомендацій. Я ні за що в житті не пустила б дітей у школу 1 вересня. Я розумію, що це складності для людей. Але складності бувають різні. Я розумію, що дітей ніде залишити. Але я знаю, що діти - це рушій будь-якої епідемії. Діти пішли в школу - через два тижні Київ потрапив до "помаранчевої" зони".

Вона зазначила, що потрібно було заздалегідь забезпечити "ліжка з киснем по всій Україні", а це неможливо зробити швидко.

Читайте також: Перебіг COVID-19 змінився в гіршу сторону: дедалі більше дуже важких пацієнтів до 50-60 років, спостерігаються повторні хвилі лихоманки, - Голубовська

Спалах коронавірусної інфекції почався в кінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

1 вересня в Україні відкрилися всі школи, за винятком тих, де висока епідеміологічна небезпека.

27 жовтня директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив, що закриття шкіл - не дуже ефективний метод у боротьбі з пандемією коронавірусної інфекції.

Також читайте: Голубовська про COVID-19: Це дозозалежний процес. Чим більше вірусу потрапляє в організм, тим агресивніше реакція імунної системи

Станом на 11 листопада в Україні зареєстровано 489 808 випадків коронавірусної інфекції, з них 10 611 - за останню добу. Померли 8947 пацієнтів з COVID-19, одужали 221 459 осіб.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Не пускать детей в школу? Сколько - год, два? Или сколько голубовской захочется?
И что дальше? Тогда у нас ЗЕбилов не 73% будет, а все 125%
Голубовская несет полную чушь.
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11.11.2020 10:37
+16
слушай, не тули мне про "дистанционное обучение" - я все это прошел в марте-мае, это дурдом, профанация и имитация учебного процесса.
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11.11.2020 10:45
+14
"заражение Ковидом происходит от взрослых к детям, а не наоборот"

Что за чушь? Дети - такие же люди и заражение просто передается от людей к людям - не важно - взрослые они или дети.
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11.11.2020 10:40
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Слушаешь мычание типа Я НЕ ЗНАЮ НО Я ЗНАЮ)))))
Просто необразованное создание))))) ВОТ ЭТО СИМВОЛ НАШЕЙ МЕДИЦИНЫ ПО СЕМАШКО
все образование купленое за бабки Эпидемия показала что тупо мрак. Эти неучи даже нормально протоколы не могут написать в рекомендациях МОЗ!!!! Пишут дозировки препаратов одинаковые для любого пациента с разным весом (((( Ну просто МРАК!
ВООБЩЕ РЕФОРМУ МЕДИЦИНЫ НАДО НАЧИНАТЬ С РЕФОРМЫ МЕДОБРАЗОВАНИЯ!!! И переводить всю медицину на рыночные рельсы!! Иначе пипец всем
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11.11.2020 23:45 Відповісти
Отдельно надо вспомнить еще одного перла некоего" доктора" на букву К!!))) Этот тип недавно обьявил что фимпинавир (АВИГАН) фуфломицин. Это при том что это базовый препарат в проколах МЗ РФ Японии Италии Франции и тд и реально показал свою эффективность при средней и легкой тяжести течения болезни. Но вот чудо-педиатр все знает)))) У него один рецепт откройте форточку и пейте и все)))) Вот вам и задачка поддам Кать кто есть кто )))
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11.11.2020 23:51 Відповісти
Доктор К - просто шоумен, а не доктор. Ну а фавипиравир все же фуфломицин. Обратного пока еще никто не доказал. Ремдесивир, кстати, тоже. Самое интересное, что исследования по нему опубликовали после того, как ЕС закупила его на миллиарды евро, хотя результаты были известны гораздо раньше. Ну а нашим ослам даже публикация не помешала. В протоколах Италии и Франции в свое время и гидроксихлорохин был. Сильно помогало? Ни один противовирусный препарат не будет работать при ковиде. Потому что все они эффективны только в самой начальной стадии заболевания.
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12.11.2020 01:27 Відповісти
В условиях эпидемии коронавирусной инфекции нельзя было открывать школы

Верно.
Но наши непрофессиональные власти все делают через жопу.
Сначала (весной) они перепугались и приняли чересчур жесткие меры.
Потом (осенью) они отнеслись недопустимо наплевательски и... уверенно полетели к состоянию Бергамо!
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12.11.2020 07:55 Відповісти
ну, а зачем мне поиск в гугле на каких-то придурков, неспособных к пользованию современными средствами коммуникации?
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13.11.2020 21:42 Відповісти
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