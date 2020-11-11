Вчені створили найточнішу 3D-модель коронавірусу. ВIДЕО

Фахівці з університету науки і технологій імені короля Абдалли в Саудівській Аравії створили найточнішу 3D-модель коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті установи.

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Для створення моделі були зібрані всі відомі на сьогодні дані про структуру вірусу SARS-CoV-2. Дослідники зібрали зображення поверхні частинки вірусу з високою роздільною здатністю за допомогою сканувальних електронних мікроскопів.

"Наша модель показує повну ультраструктуру вірусу в тому вигляді, в якому ми її знаємо на сьогоднішній день, а не просто довільно розміщені неповні білки-шипи на ліпідній мембрані", - пояснив студент Нган Нгуєн.

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На моделі показані білкові шипи і рецептори на поверхні, а також генетичний матеріал, що міститься всередині вірусної мембрани. Саме вірусний спайковий білок зв'язується з рецептором ACE2 деяких клітин людини і змушує рецептор відкрити шлях в клітку, дозволяючи коронавірусу заразити людину.

"Наша 3D-модель демонструє сучасну структуру SARS-CoV-2 на атомістичному рівні і розкриває деталі вірусу, які раніше було неможливо побачити, наприклад, як ми вважаємо, білки нуклеокапсиду утворюють всередині мотузяну структуру", - наводить університет слова дослідника Ондржея Стрнада.

Автори дослідження вважають, що воно дозволить відкрити нові багатообіцяльні напрями боротьби з поширенням COVID-19 в світі.